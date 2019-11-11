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В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах

11.11.2019 07:44

Компания Valve сообщила о тестировании в бета-выпуске клиента Steam для Linux поддержки пространств имён (namespace), позволяющих запускать игры в режиме дополнительной изоляции от основной системы. Возможность изолированного запуска доступна для всех игр, поставляемых в форме родных сборок для Linux. Режим изоляции можно включить в диалоге со свойствами игры в секции 'Steam Linux Runtime / Force the use of a specific Steam Play compatibility tool".

Кроме изоляции системных компонентов также отделяются и пользовательские данные (вместо /home монтируется каталог "~/.var/app/com.steampowered.App[AppId]"). Помимо дополнительной защиты от сбоев и уязвимостей в игровых приложениях, режим изолированного запуска позволяет упростить обеспечение совместимости с разными дистрибутивами и организовать запуск старых игр в новых дистрибутивах, системное окружение которых не совместимо с библиотеками, необходимыми для запуска игры. Также возможно применение контейнеров для решения обратной задачи - использования в играх свежего runtume, включающего новые версии библиотек, без нарушения совместимости с ещё поддерживаемыми LTS-дистрибутивами.

Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 6470. Рубеж в тысячу игр был пройден в середине марта 2015 года, три тысячи игр наблюдалось в начале 2017 года.

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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: steam, game
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:47, 11/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    a flatpak уже не катит для этого?
     
     
  • 2, Аноним (2), 07:50, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 3, Аноним (2), 07:55, 11/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 6470. Рубеж в тысячу игр был пройден в середине марта 2015 года, три тысячи игр наблюдалось в начале 2017 года.

    При этом доля Linux среди пользователей Steam упала с 1% до 0.83%.
    И Steam Machines с треском провалились.

     
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