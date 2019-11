В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах

Компания Valve сообщила о тестировании в бета-выпуске клиента Steam для Linux поддержки пространств имён (namespace), позволяющих запускать игры в режиме дополнительной изоляции от основной системы. Возможность изолированного запуска доступна для всех игр, поставляемых в форме родных сборок для Linux. Режим изоляции можно включить в диалоге со свойствами игры в секции 'Steam Linux Runtime / Force the use of a specific Steam Play compatibility tool". Кроме изоляции системных компонентов также отделяются и пользовательские данные (вместо /home монтируется каталог "~/.var/app/com.steampowered.App[AppId]"). Помимо дополнительной защиты от сбоев и уязвимостей в игровых приложениях, режим изолированного запуска позволяет упростить обеспечение совместимости с разными дистрибутивами и организовать запуск старых игр в новых дистрибутивах, системное окружение которых не совместимо с библиотеками, необходимыми для запуска игры. Также возможно применение контейнеров для решения обратной задачи - использования в играх свежего runtume, включающего новые версии библиотек, без нарушения совместимости с ещё поддерживаемыми LTS-дистрибутивами. Число игр для Linux, доступных в каталоге Steam, доведено до 6470. Рубеж в тысячу игр был пройден в середине марта 2015 года, три тысячи игр наблюдалось в начале 2017 года.