Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu

2.13 , Anonn ( ? ), 12:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне. Я работаю на нем (разработка). Чрезвычайно народваться не могу.

В Федоре был с 9-го релиза. Теперь вот забыл, как страшный сон.

3.18 , BlackRot ( ok ), 12:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А мне красный цвет больше нравится...

3.19 , nickname ( ?? ), 12:47, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какие ide есть для chromeos? можно ли разрабатывать без интернета?

4.33 , SR_team ( ok ), 13:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно ли разрабатывать без интернета? Можно ли разрабатывать без виртуалки?

Можно ли разрабатывать без телеметрии?

Что вообще можно на нем разрабатывать?

4.37 , Anonn ( ? ), 13:49, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну сколько можно уже объяснять. Любой линуксовый софт ставится, там дебиан через crostini. Любите vscode, ставьте? Все прекрасно работает. Официальная поддержка Android Studio, зеленый свет Андроид-разработки. Что еще нужно?

Причем здесь интернет? Обычный линукс-десткоп, только качественный. Невероятно быстр в сравнении с говногномами, кедами. Ничего никогда не текёт. Работает прекрасно стабильно неделями/месяцами. Очень много уделено безопасности, проработана и собрана линукс-система крайне грамотно.

Повторяю, на федоре много лет был фанатом Кедов, Гнома и обратно. Но после того как недельку поработал здесь и привык, обратно уже не уйду.

5.43 , Аноним ( 43 ), 14:31, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Крайне грамотно" и без systemd - не возможно, это не шутка. "Невероятно быстр" - так в нём, кроме движка браузера, нечего и нет, чтобы быть невероятно медленным. Они ещё не запретили доступ к файловой системе? Должны, чтобы продвигать только свои сервисы, а пользователь чтобы не мог ничего другого использовать. Скучная и ненужная ось, которая кроме как эксперимента ни на что больше не годится. "Частный случай" более "великой системы", в которой можно всё.

5.48 , eee ( ?? ), 14:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а принтеры там нормально цепляются? какой-нить кэнон заводится?

3.24 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Мне. Я работаю на нем (разработка). Достаточно взглянуть на клавиатуру этого недоразумения, чтобы усомниться в ваших словах на счёт радости.

4.26 , user90 ( ? ), 13:12, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Чувак скромно умолчал, разработка ЧЕГО именно! ;)

5.28 , Аноним ( 28 ), 13:16, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ануса? Расширяет?

4.39 , Anonn ( ? ), 13:53, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего вы взяли, что у меня ровно тот же хромбук, что вы там видели где-то?

5.46 , n00by ( ok ), 14:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А с чего вы взяли, что у меня ровно тот же хромбук,

> что вы там видели где-то? Полагаю, воспользовался основами семантического анализа и психологии, которые в обиходе называют житейским опытом. Усомнился и начал проверять, будет ли довольный оратор выдавать подробности о предмете восхищения, или же перейдёт к активной защите вида "сам дурак".