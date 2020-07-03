Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu

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|1.2, user90 (?), 12:23, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Chrome OS
Даже забыл, что это такое и кому оно кроме Гугеля нужно)
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|2.13, Anonn (?), 12:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне. Я работаю на нем (разработка). Чрезвычайно народваться не могу.
В Федоре был с 9-го релиза. Теперь вот забыл, как страшный сон.
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|4.33, SR_team (ok), 13:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно ли разрабатывать без интернета?
Можно ли разрабатывать без виртуалки?
Можно ли разрабатывать без телеметрии?
Что вообще можно на нем разрабатывать?
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|4.37, Anonn (?), 13:49, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну сколько можно уже объяснять. Любой линуксовый софт ставится, там дебиан через crostini. Любите vscode, ставьте? Все прекрасно работает. Официальная поддержка Android Studio, зеленый свет Андроид-разработки. Что еще нужно?
Причем здесь интернет? Обычный линукс-десткоп, только качественный. Невероятно быстр в сравнении с говногномами, кедами. Ничего никогда не текёт. Работает прекрасно стабильно неделями/месяцами. Очень много уделено безопасности, проработана и собрана линукс-система крайне грамотно.
Повторяю, на федоре много лет был фанатом Кедов, Гнома и обратно. Но после того как недельку поработал здесь и привык, обратно уже не уйду.
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|5.43, Аноним (43), 14:31, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Крайне грамотно" и без systemd - не возможно, это не шутка. "Невероятно быстр" - так в нём, кроме движка браузера, нечего и нет, чтобы быть невероятно медленным. Они ещё не запретили доступ к файловой системе? Должны, чтобы продвигать только свои сервисы, а пользователь чтобы не мог ничего другого использовать. Скучная и ненужная ось, которая кроме как эксперимента ни на что больше не годится. "Частный случай" более "великой системы", в которой можно всё.
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|5.48, eee (??), 14:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а принтеры там нормально цепляются? какой-нить кэнон заводится?
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|3.24, AlexYeCu_not_logged (?), 13:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Мне. Я работаю на нем (разработка).
Достаточно взглянуть на клавиатуру этого недоразумения, чтобы усомниться в ваших словах на счёт радости.
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|4.39, Anonn (?), 13:53, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с чего вы взяли, что у меня ровно тот же хромбук, что вы там видели где-то?
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|5.46, n00by (ok), 14:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А с чего вы взяли, что у меня ровно тот же хромбук,
> что вы там видели где-то?
Полагаю, воспользовался основами семантического анализа и психологии, которые в обиходе называют житейским опытом. Усомнился и начал проверять, будет ли довольный оратор выдавать подробности о предмете восхищения, или же перейдёт к активной защите вида "сам дурак".
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|1.5, iPony129412 (?), 12:28, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот это со всех сторон прёт:
В Windows вон WSL на виртуализации Hyper-V, Wayland засаживают
В macOS на ARM с виртуализацией линуксов и каким-то транслятором Розета для старых приложений
В ChromeOS вон что творится.
Такое вот со всех сторон на максималке 👍
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|2.32, НяшМяш (ok), 13:38, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> каким-то транслятором Розета
Не настоящий ты яблочник. Олды ещё помнят переход с PowerPC на Intel (тогда транслятор и был Rosetta), у меня даже миник на G4 дома лежит.
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|3.40, iPony129412 (?), 13:54, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не настоящий ты яблочник
Само собой. На смартфонах и ноутбуках пользуюсь, потому что с остальным слишком больно.
Это тут всякие выдумывают - увидят только первую букву i, и всё... А тут и iCat есть.
> переход с PowerPC на Intel (тогда транслятор и был Rosetta),
Я знаю.
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|2.25, linxon (ok), 13:05, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все же одевать можно сколько угодно и как угодно, только вот раздеться дальше своей шкурки уже неполучится
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|1.7, A.Stahl (ok), 12:32, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Сначала они делают эрзац-ОС для запуска одного лишь браузера, а потом пытаются заставить эту недоОСь запускать некоторые из произвольных программ, создавая спец костыли для каждой из этих произвольных программ.
Это даже нелепей ситуации со скриптовыми языками где они сначала прятали типы от пользователя, а потом стали их туда прикостыливать.
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|2.27, proninyaroslav (ok), 13:16, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В старой хромооси барузер был просто вместо DE. Но он всё равно был гентой изнутри. И сейчас это тоже гента. Зачем делать косытил с виртуализацией когда у тебя и так линукс под капотом не совсем понятно. Видимо в целях "безопасности".
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|2.11, Аноним (-), 12:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они там помешаны на безопасности, это у них общий подход для всего небраузерного софта: линуксового и андроидного.
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|3.52, Аноним (52), 15:30, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они помешаны на виртуалках, контейнерах, корзинах, ведрах и прочих мусорных баках.
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|2.34, НяшМяш (ok), 13:41, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще костыльность началась когда гугл сначала всё закрутил под браузер, а потом захотел запускать что-то кроме. Но это проблемы их особого пути, пусть мучаются.
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|3.50, n00by (ok), 14:54, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то они недоработали, есть же WebAssembly, почему не канпелируют весь софт под браузер? Непорядок.
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|1.23, gimrock (ok), 12:57, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Т.е. ChromeOS использует реализацию системы Linux для запуска Steam, который использует реализацию системы Windows, для запуска игр? Хммм... А можно в MacOS сделать реализацию ChromeOS? Есть идея для мазахизма.
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|2.30, Аноним (31), 13:21, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они даже в новой арм версии вставили виртуалку для Линукса. В этой виртуалке можно и хром ос запустить.
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|1.35, Аноним (35), 13:41, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Погодите, Google, Proton, виндо игры?
Скоро они магазин игр запилят для линукса с троянами и телеметрией,
пока дебианы, манджары и федоры мух ловят
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|2.38, siu77 (ok), 13:50, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учитывая, что Valve говорили, что не знают на каком из дистров базировать SteamOS, вполне могут перехватить инициативу.
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|3.53, Аноним (52), 15:35, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Ради стиммашин? Так не взлетели вроде.
Странный подход. Можно еще и специальный дистр для, например, CUPS, взять. Очень похоже получится.
Это я к тому, что у стима есть зависимости. И не один ли хрен какой дистр их предоставляет?
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|2.42, Михрютка (ok), 14:15, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дратути
гугль плей в хромоос давно уже существует.
а магазин для линукса вон убунта уже запилила, говорят, пользуется бешеным успехом.
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|1.36, 123 (??), 13:42, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Протон в виртуалке ... Мммм ... А ведь хромбуки, кажется, считаются бюджетными устройствами? И что там встройка с 8 гигабайтами оперативной памяти сможет запустить через протон в виртуалке? Какую-нибудь японскую визуальную новеллу? :))
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|1.45, ano (??), 14:34, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и это ещё не учитывая что стим поставляется со своим собственным набором библиотек с которыми он запускает всё через себя, и включающим по сути всё, кроме ядра, дров для видеокарты, и зависимостей последних.
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|2.49, n00by (ok), 14:49, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть же возможность выбора через переменную окружения STEAM_RUNTIME.
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|1.54, Аноним (54), 16:07, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что это теперь Java машина на ядре Linux, которая эмалирует ОС ubuntu, которая запускает steam при помощи wine?
Кто-то решил, что железо слишком производительное и пора бы накинуть бесполезных прослоек?
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