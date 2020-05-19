Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux

Для ядра Linux подготовлен открытый драйвер dxgkrnl, предоставляющий устройство /dev/dxg с сервисами повторяющими WDDM D3DKMT ядра Windows. Драйвер организует соединение с физическим GPU при помощи VM bus. Linux приложения имеют тот же уровень доступа к GPU, что и родные приложения для Windows, без применения разделения ресурсов между Windows и Linux.

Более того, для Linux предоставлена библиотека libd3d12.so, предоставляющая графический API Direct3D 12 и собранная из того же кода, что и родная Windows-реализация Direct3D 12 (библиотека d3d12.dll). В форме библиотеки DxCore (libdxcore.so) также предоставлен упрощённый вариант API DXGI (DirectX Graphics Infrastructure). Библиотеки libd3d12.so и libdxcore.so являются проприетарными и поставляются только в бинарных сборках (монтируются в в WSL как /usr/lib/wsl/lib), совместимых с Ubuntu, Debian, Fedora, Centos, SUSE и другими дистрибутивами на базе Glibc.

Поддержка OpenGL в Mesa обеспечена через прослойку, транслирующую вызовы в API DirectX 12. Метод реализации API Vulkan пока на стадии планирования.