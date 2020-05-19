Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux

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|1.1, Аноним (1), 20:11, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужен запуск любых графических приложений из репо дистрибутива по Linux.
:)
Мне.
А не это.
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|3.7, Аноним (7), 20:26, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...Gimp и так есть под виндой нативный...У них итак под виндой есть приложухи, так они еще хотят нативные линуксовые перетянуть себе. Какая-то открытость наоборот.
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|3.11, Im banana man (?), 20:36, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю троекратно. Сегодня решил потестить VirtualBox на MBP 16". Накатил Ubuntu 20.04 LTS. Как лаги были с граф.картой - так и остались.
1) Расширения поставил
2) VBoxGuest Additions тоже поставил
Нет, нифига. Слайдшоу.
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|1.5, Аноним (5), 20:20, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну всё, бинарники под винду можно будет больше не собирать - нехай запускают в WSL.
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|2.16, Аноним (16), 20:42, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, теперь только так.
Заодно они и стабильный релиз терминала выпустили.
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|1.14, Аноним (16), 20:39, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В описании вот такие строки:
These apps connected to a wayland server running inside of WSL, which communicated with a RDP client on the Windows host.
Если это будет только вяленд, то такое не интересно. Вот протаскивать иксовые приложения другое дело.
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|3.21, Аноним (16), 20:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично для меня был интерес в некоторых иксовых вещах. А такое решение мне и даром не нать. Что у них там осталось сделать? Перевести всё на опенссш, включить в ссш керберос авторизацию. Пауршел уже есть. Ну собственно линукс непонятно где нужен будет, кроме специально заточенных вещей.
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|1.20, Интересующийся (??), 20:47, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это уже не ОСь, а химера какая-то. :\
И пусть для начала решат вопрос с выпуском корректных патчей.
"Добавлена поддержка компьютерных вычислений на видеокартах..."
Хотелось бы понять кто это будет применять в данном варианте. :\
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|1.22, KILLkorov (?), 20:59, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну это уже ваще для каких-то всеядных конформистов. А знаете, как их называют в народе? - Хо-мя-чье (безмозглое)! И сидят они на своей венде из-за своих гребаных игрух, то есть это даже хуже, ибо еще и школьники.
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