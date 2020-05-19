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Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux

19.05.2020 18:37

Компания Microsoft объявила о реализации значительных улучшений в подсистеме WSL (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows:

  • Добавлена поддержка запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом. Поддержка реализована через виртуализацию доступа к GPU и предоставление драйверов, через которые смогут работать штатные графические подсистемы дистрибутивов Linux, в том числе на базе Wayland. Графические приложения Linux и Windows смогут выполняться бок о бок на рабочем столе Windows.

    Для ядра Linux подготовлен открытый драйвер dxgkrnl, предоставляющий устройство /dev/dxg с сервисами повторяющими WDDM D3DKMT ядра Windows. Драйвер организует соединение с физическим GPU при помощи VM bus. Linux приложения имеют тот же уровень доступа к GPU, что и родные приложения для Windows, без применения разделения ресурсов между Windows и Linux.

    Более того, для Linux предоставлена библиотека libd3d12.so, предоставляющая графический API Direct3D 12 и собранная из того же кода, что и родная Windows-реализация Direct3D 12 (библиотека d3d12.dll). В форме библиотеки DxCore (libdxcore.so) также предоставлен упрощённый вариант API DXGI (DirectX Graphics Infrastructure). Библиотеки libd3d12.so и libdxcore.so являются проприетарными и поставляются только в бинарных сборках (монтируются в в WSL как /usr/lib/wsl/lib), совместимых с Ubuntu, Debian, Fedora, Centos, SUSE и другими дистрибутивами на базе Glibc.

    Поддержка OpenGL в Mesa обеспечена через прослойку, транслирующую вызовы в API DirectX 12. Метод реализации API Vulkan пока на стадии планирования.

  • Добавлена поддержка компьютерных вычислений на видеокартах, которая позволяет использовать аппаратное ускорение для таких задач как машинное обучение. На первом этапе в WSL-окружениях будет обеспечена поддержка CUDA и DirectML, работающим поверх API D3D12 (например, в Linux-окружении можно запустить TensorFlow с бэкендом для DirectML). Поддержка OpenCL возможна через прослойку, выполняющую маппинг вызовов в API DirectX 12.
  • Установка WSL вскоре будет поддерживаться с помощью простой команды "wsl.exe --install".
  • Начиная с майского обновления Windows 10 при первой установки Linux-окружения по умолчанию будет использоваться прослойка WSL2. Для явного выбора версии WSL следует использовать команду "wsl.exe --set-version дистрибутив версия_WSL". WSL2 отличается поставкой полноценного ядра Linux вместо эмулятора, на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Окружение WSL2 выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Ядро Linux в WSL2 не будет входить в установочный образ Windows, а будет загружаться динамически и поддерживаться в актуальном виде силами Windows по аналогии с тем, как устанавливаются и обновляются графические драйверы. Для установки и обновления ядра будет применяться штатный механизм Windows Update.

    Предлагаемое для WSL2 ядро основано на выпуске ядра Linux 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Применяемые в ядре специфичные для WSL2 патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/wind...)
  2. OpenNews: Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004
  3. OpenNews: Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
  5. OpenNews: Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  6. OpenNews: Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52985-wsl
Ключевые слова: wsl, microsoft, windows
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  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен запуск любых графических приложений из репо дистрибутива по Linux.

    :)

    Мне.

    А не это.

     
     
  • 2.2, Ден (??), 20:12, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они во время презентации запускали GIMP
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:26, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...Gimp и так есть под виндой нативный...У них итак под виндой есть приложухи, так они еще хотят нативные линуксовые перетянуть себе. Какая-то открытость наоборот.
     

  • 1.3, Любитель Монеточки (?), 20:13, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем VirtualBox хуже WSL?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:27, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VirtualBox хуже всего.
     
     
  • 3.11, Im banana man (?), 20:36, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю троекратно. Сегодня решил потестить VirtualBox на MBP 16". Накатил Ubuntu 20.04 LTS. Как лаги были с граф.картой - так и остались.

    1) Расширения поставил
    2) VBoxGuest Additions тоже поставил

    Нет, нифига. Слайдшоу.

     
  • 2.9, Аноним (9), 20:28, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так скорость у WSL быстрее в несколько раз
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:20, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну всё, бинарники под винду можно будет больше не собирать - нехай запускают в WSL.
     
  • 1.12, пох. (?), 20:38, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по схеме - это таки wsl2 :-(
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:42, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, теперь только так.
    Заодно они и стабильный релиз терминала выпустили.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:38, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ой не к добру это всё
     
  • 1.14, Аноним (16), 20:39, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В описании вот такие строки:
    These apps connected to a wayland server running inside of WSL, which communicated with a RDP client on the Windows host.

    Если это будет только вяленд, то такое не интересно. Вот протаскивать иксовые приложения другое дело.

     
     
  • 2.18, Нонон (?), 20:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все же надеятся на то что в течении лет 5ти иксы выкинут
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 20:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично для меня был интерес в некоторых иксовых вещах. А такое решение мне и даром не нать. Что у них там осталось сделать? Перевести всё на опенссш, включить в ссш керберос авторизацию. Пауршел уже есть. Ну собственно линукс непонятно где нужен будет, кроме специально заточенных вещей.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:42, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будем запускать Ведьмака 3 в винде через вайн с dxvk.
     
  • 1.19, Нонон (?), 20:45, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну как минимум можно запустить линуксовый терминал 😁👌
     
  • 1.20, Интересующийся (??), 20:47, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже не ОСь, а химера какая-то.  :\
    И пусть для начала решат вопрос с выпуском корректных патчей.

    "Добавлена поддержка компьютерных вычислений на видеокартах..."
    Хотелось бы понять кто это будет применять в данном варианте. :\

     
  • 1.22, KILLkorov (?), 20:59, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это уже ваще для каких-то всеядных конформистов. А знаете, как их называют в народе? - Хо-мя-чье (безмозглое)! И сидят они на своей венде из-за своих гребаных игрух, то есть это даже хуже, ибо еще и школьники.
     

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