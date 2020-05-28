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Выпуск Chrome OS 83

28.05.2020 11:06

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 83, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 83. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 83 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Выпуск Chrome OS 82 был пропущен из-за перевода разработчиков на работу на дому в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Основные изменения в Chrome OS 83:

  • Добавлена возможность присвоения имён виртуальным рабочим столам. Имя можно поменять в обзорном режиме, кликнув на назначенные по умолчанию названия ("Desk 1", "Desk 2" и т.д.). Изменённые имена запоминаются и сохраняются после перезагрузки. Для вызова обзорного режима можно нажать кнопку просмотра открытых окон в верхней части клавиатуры (прямоугольник с двумя полосками) или провести тремя пальцами вниз по трекпаду.
  • Добавлена опция для показа в открытом виде пароля или PIN-кода, введённого во время аутентификации, для того, чтобы убедиться, что пароль введён как задумано.
  • В Google Assistant добавлена возможность управления воспроизведением мультимедийного контента через текстовые или голосовые команды "Pause", "Next", "Resume" и "Stop".
  • Добавлена поддержка сервиса "Google for Families", при помощи которого можно настроить то, какие дополнения и приложения разрешено использовать детям, осуществить привязку к школьной учётной записи ребёнка и ограничить допустимые временные рамки для работы на устройстве.
  • Включена по умолчанию функция группировки вкладок, позволяющая объединять несколько сходных по назначению вкладок в визуально разделённые группы. Каждой группе можно привязать свой цвет и имя. Дополнительно предложена экспериментальная возможность сворачивания и раскрытия групп, которая пока работает не на всех системах. Например, несколько непрочитанных статей можно временно свернуть, оставив только метку, чтобы они не занимали место при навигации, а при возвращении к чтению вернуть на место.
  • Обеспечено отображение уведомления о необходимости перезапуска после загрузки обновления с более новой версией Chrome OS.
  • Добавлена система подсказок по использованию экранных жестов для управления устройством в планшетном режиме.
  • В разделе конфигуратора "Device > Power" предложены раздельные настройки перехода в энергосберегающий режим при подключении устройства к сети и автономной работе.
  • Мультимедийные разделы в файловом менеджере (секции Recents, Audio, Images, Videos в верхней части боковой панели), позволяющие быстро обратиться к различным категориям недавно добавленного мультимедийного контента, теперь доступны на всех устройствах.
  • В ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойке для запуска Android-приложений в Chrome OS, расширены средства кэширования APK-файлов установленных приложений. Существенно повышена надёжность установки Android-приложений в ChromeOS за счёт откладывания обновления компонентов Google Play (приложения будут установлены до обновления Google Play). Добавлена поддержка кэширования уже установленных приложений и разбитых на несколько файлов APK-пакетов, которая позволили значительно сократить время установки, если приложение уже установлено другим пользователем устройства или используется во временных сеансах, в которых приложения устанавливаются при каждом входе.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 83
  3. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
  4. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 80
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 81
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53042-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.12, Аноним (12), 13:29, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сборки также допускают обновления по воздуху (OTA) с серверов разработчиков. В браузере просто перейдите в «Настройки»> «О программе»> «Проверить и применить обновления», и произойдет волшебство. Обновления будут автоматически для сборок после  R46-7323  и позволят обновлять средства разработки с помощью одной команды оболочки:

    1
    sudo stateful_update
    Установить точно так же, как  http://arnoldthebat.co.uk/wordpress/chromium-os/

    Удачи в тестировании и использовании. Не стесняйтесь оставлять отзывы о том, что не работает должным образом, и я постараюсь встроиться в следующий выпуск!

     
  • 1.1, InuYasha (?), 12:46, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужас какой-то.
    Разве что App Runtime for Chrome было бы круто в мобильные линуксы портировать. Plasma Mobile, например.
     
     
  • 2.11, Школьник (ok), 13:27, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не ужас, это единственный десктопный Линукс, пригодный к использованию. Его готовность подтверждается хотя бы тем, что за девайсы с ним люди и всякие штатовские министерства образования готовы заплатить. Что конечно же не отменяет того факта, что вся ХромОС, равно как и Андроид - это один огромный зонд.
     

  • 1.2, Im banana man (?), 13:00, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто использует, поделитесь опытом ;)

    На каких устройствах, какие области применения?

     
     
  • 2.18, SpiritOfStallman (ok), 14:05, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто использует, поделитесь опытом ;)
    > На каких устройствах, какие области применения?

    Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой удовлетворён.

     
     
  • 3.19, Im banana man (?), 14:08, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Кто использует, поделитесь опытом ;)
    >> На каких устройствах, какие области применения?
    > Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область
    > применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под
    > рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и
    > андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой
    > удовлетворён.

    Спасибо! Правда интересно. То есть это не полноценный ноут, а фактически такой планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh.

     
     
  • 4.22, SpiritOfStallman (ok), 14:24, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Кто использует, поделитесь опытом ;)
    >>> На каких устройствах, какие области применения?
    >> Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область
    >> применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под
    >> рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и
    >> андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой
    >> удовлетворён.
    > Спасибо! Правда интересно. То есть это не полноценный ноут, а фактически такой
    > планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh.

    Смотря что подразумевать под "полноценный ноут". Большинство времени я его использую в форм-факторе ноутбука, и большинство привычных мне линуксовых программ так же установлена. Потому опыт вполне себе десктопный. Но есть возможность его сложить, и использовать в планшетном режиме (и с каждым апдейтом он, к слову сказать, всё лучше), который приятно и удобно использовать с тачскрином (чем дефолтный линукс точно похвастать не может, увы). Я пока сталкивался только с двумя случаями, когда что-то идёт не так, как задумывал. Первое это попытка поставить свою андроид apk'шку - пока так делать не разрешают, если не активирован режим разработчика. Второе - невозможность использовать krita, что-то ей в этой виртуализации не по душе (хотя тот же gimp нормально себя ощущает).

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:19, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Кто использует, поделитесь опытом ;)
    Нахрена оно вообще нужно?!"
    /fixed
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:02, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже они завезут systemd?
     
     
  • 2.4, Chromium (ok), 13:11, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-первых, есть возможность грузить Chromium OS с помощью systemd.
    Во-вторых, upstart более кастрированный аналог, что и надо Chrome OS. Зачем ультрабукам серверный функционал, причём без режима разработчика ты не изменишь параметры инициализации.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    оно не нужно
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:38, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chrome OS без systemd не нежно? Или ты пользуешься?
     
  • 2.6, anonymous (??), 13:19, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его, вроде, и не вывозили оттуда.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:22, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь никогда.
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 13:20, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линукс для пользователей без красных глаз
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:22, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то нормальный Линукс подвезли.
     
     
  • 2.14, Eric Hartman (?), 13:34, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугл мечтает превратить персональный компьютер в аналог зомбиящика. Скоро на хромбуках будет всего три кнопки: "смотреть киселёва", "смотреть навального", "смотреть ржаку".
     
  • 2.23, Аноним (5), 14:38, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то гугл уже "сделал" (купил) андроид вместо нормального линуха.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:24, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу попробовать поставить хромиумос на старый ноут, на котором кроме браузера с ютубом больше ничего и не используется. Смущает один момент - как оно обновляется, вот выходит новая версия и что? Я реально не знаю, подскажите кто нибудь )
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:31, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде андроидных обновлений, только лучше. Образ ОС загружается, после перезагрузки ты в новой версии.
     
  • 2.20, Riflesso Lunare (?), 14:15, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старом ноуте будет тормозить. Браузер и ютюб это уже приговор старому железу :) И вероятнее всего не будет работать WiFi
     

  • 1.15, Аноним (13), 13:35, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду этого: https://wiki.gentoo.org/wiki/Google_Summer_of_Code/2020/Ideas/Standalone_Gento
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:43, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гентой ещё кто-то пользуется? Я понимаю если бы они вместо systemd использовали s6 или upstart, но этот их OpenRC - это просто диагноз.
     
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