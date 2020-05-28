Выпуск Chrome OS 83

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 83, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 83. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 83 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Выпуск Chrome OS 82 был пропущен из-за перевода разработчиков на работу на дому в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Основные изменения в Chrome OS 83: Добавлена возможность присвоения имён виртуальным рабочим столам. Имя можно поменять в обзорном режиме, кликнув на назначенные по умолчанию названия ("Desk 1", "Desk 2" и т.д.). Изменённые имена запоминаются и сохраняются после перезагрузки. Для вызова обзорного режима можно нажать кнопку просмотра открытых окон в верхней части клавиатуры (прямоугольник с двумя полосками) или провести тремя пальцами вниз по трекпаду.

Добавлена опция для показа в открытом виде пароля или PIN-кода, введённого во время аутентификации, для того, чтобы убедиться, что пароль введён как задумано.

В Google Assistant добавлена возможность управления воспроизведением мультимедийного контента через текстовые или голосовые команды "Pause", "Next", "Resume" и "Stop".

Добавлена поддержка сервиса "Google for Families", при помощи которого можно настроить то, какие дополнения и приложения разрешено использовать детям, осуществить привязку к школьной учётной записи ребёнка и ограничить допустимые временные рамки для работы на устройстве.

Включена по умолчанию функция группировки вкладок, позволяющая объединять несколько сходных по назначению вкладок в визуально разделённые группы. Каждой группе можно привязать свой цвет и имя. Дополнительно предложена экспериментальная возможность сворачивания и раскрытия групп, которая пока работает не на всех системах. Например, несколько непрочитанных статей можно временно свернуть, оставив только метку, чтобы они не занимали место при навигации, а при возвращении к чтению вернуть на место.

Обеспечено отображение уведомления о необходимости перезапуска после загрузки обновления с более новой версией Chrome OS.

Добавлена система подсказок по использованию экранных жестов для управления устройством в планшетном режиме.

В разделе конфигуратора "Device > Power" предложены раздельные настройки перехода в энергосберегающий режим при подключении устройства к сети и автономной работе.

Мультимедийные разделы в файловом менеджере (секции Recents, Audio, Images, Videos в верхней части боковой панели), позволяющие быстро обратиться к различным категориям недавно добавленного мультимедийного контента, теперь доступны на всех устройствах.

В ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойке для запуска Android-приложений в Chrome OS, расширены средства кэширования APK-файлов установленных приложений. Существенно повышена надёжность установки Android-приложений в ChromeOS за счёт откладывания обновления компонентов Google Play (приложения будут установлены до обновления Google Play). Добавлена поддержка кэширования уже установленных приложений и разбитых на несколько файлов APK-пакетов, которая позволили значительно сократить время установки, если приложение уже установлено другим пользователем устройства или используется во временных сеансах, в которых приложения устанавливаются при каждом входе.



