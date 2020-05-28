Выпуск Chrome OS 83

|
|1.12, Аноним (12), 13:29, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сборки также допускают обновления по воздуху (OTA) с серверов разработчиков. В браузере просто перейдите в «Настройки»> «О программе»> «Проверить и применить обновления», и произойдет волшебство. Обновления будут автоматически для сборок после R46-7323 и позволят обновлять средства разработки с помощью одной команды оболочки:
1
sudo stateful_update
Установить точно так же, как http://arnoldthebat.co.uk/wordpress/chromium-os/
Удачи в тестировании и использовании. Не стесняйтесь оставлять отзывы о том, что не работает должным образом, и я постараюсь встроиться в следующий выпуск!
|
|1.1, InuYasha (?), 12:46, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ужас какой-то.
Разве что App Runtime for Chrome было бы круто в мобильные линуксы портировать. Plasma Mobile, например.
|
|
|
|2.11, Школьник (ok), 13:27, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это не ужас, это единственный десктопный Линукс, пригодный к использованию. Его готовность подтверждается хотя бы тем, что за девайсы с ним люди и всякие штатовские министерства образования готовы заплатить. Что конечно же не отменяет того факта, что вся ХромОС, равно как и Андроид - это один огромный зонд.
|
|
|
|2.18, SpiritOfStallman (ok), 14:05, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кто использует, поделитесь опытом ;)
> На каких устройствах, какие области применения?
Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой удовлетворён.
|
|
|
|3.19, Im banana man (?), 14:08, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Кто использует, поделитесь опытом ;)
>> На каких устройствах, какие области применения?
> Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область
> применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под
> рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и
> андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой
> удовлетворён.
Спасибо! Правда интересно. То есть это не полноценный ноут, а фактически такой планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh.
|
|
|
|4.22, SpiritOfStallman (ok), 14:24, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Кто использует, поделитесь опытом ;)
>>> На каких устройствах, какие области применения?
>> Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область
>> применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под
>> рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и
>> андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой
>> удовлетворён.
> Спасибо! Правда интересно. То есть это не полноценный ноут, а фактически такой
> планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh.
Смотря что подразумевать под "полноценный ноут". Большинство времени я его использую в форм-факторе ноутбука, и большинство привычных мне линуксовых программ так же установлена. Потому опыт вполне себе десктопный. Но есть возможность его сложить, и использовать в планшетном режиме (и с каждым апдейтом он, к слову сказать, всё лучше), который приятно и удобно использовать с тачскрином (чем дефолтный линукс точно похвастать не может, увы). Я пока сталкивался только с двумя случаями, когда что-то идёт не так, как задумывал. Первое это попытка поставить свою андроид apk'шку - пока так делать не разрешают, если не активирован режим разработчика. Второе - невозможность использовать krita, что-то ей в этой виртуализации не по душе (хотя тот же gimp нормально себя ощущает).
|
|2.21, Аноним (21), 14:19, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Кто использует, поделитесь опытом ;)
Нахрена оно вообще нужно?!"
/fixed
|
|
|
|2.4, Chromium (ok), 13:11, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Во-первых, есть возможность грузить Chromium OS с помощью systemd.
Во-вторых, upstart более кастрированный аналог, что и надо Chrome OS. Зачем ультрабукам серверный функционал, причём без режима разработчика ты не изменишь параметры инициализации.
|
|
|
|2.14, Eric Hartman (?), 13:34, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Гугл мечтает превратить персональный компьютер в аналог зомбиящика. Скоро на хромбуках будет всего три кнопки: "смотреть киселёва", "смотреть навального", "смотреть ржаку".
|
|2.23, Аноним (5), 14:38, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда-то гугл уже "сделал" (купил) андроид вместо нормального линуха.
|
|1.10, Аноним (10), 13:24, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хочу попробовать поставить хромиумос на старый ноут, на котором кроме браузера с ютубом больше ничего и не используется. Смущает один момент - как оно обновляется, вот выходит новая версия и что? Я реально не знаю, подскажите кто нибудь )
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 13:31, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там вроде андроидных обновлений, только лучше. Образ ОС загружается, после перезагрузки ты в новой версии.
|
|2.20, Riflesso Lunare (?), 14:15, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На старом ноуте будет тормозить. Браузер и ютюб это уже приговор старому железу :) И вероятнее всего не будет работать WiFi
|
|
|
|2.17, Аноним (16), 13:43, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гентой ещё кто-то пользуется? Я понимаю если бы они вместо systemd использовали s6 или upstart, но этот их OpenRC - это просто диагноз.
|