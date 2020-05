Выпуск Chrome OS 83

2.18 , SpiritOfStallman ( ok ), 14:05, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто использует, поделитесь опытом ;)

> На каких устройствах, какие области применения? Использую на samsung chromebook plus. Приобретал как замену планшету с андроидом. Область применения такая же как и у планшета, плюс условный терминал под рабочие вопросы, когда в отпуске/на выезде. Удобно наличие линуксовой среды и андроидовских аппликух, если таковые нужны. В целом всё ладно и заменой удовлетворён.

> удовлетворён. Спасибо! Правда интересно. То есть это не полноценный ноут, а фактически такой планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh.

> планшет + возможность пользоваться терминалом по ssh. Смотря что подразумевать под "полноценный ноут". Большинство времени я его использую в форм-факторе ноутбука, и большинство привычных мне линуксовых программ так же установлена. Потому опыт вполне себе десктопный. Но есть возможность его сложить, и использовать в планшетном режиме (и с каждым апдейтом он, к слову сказать, всё лучше), который приятно и удобно использовать с тачскрином (чем дефолтный линукс точно похвастать не может, увы). Я пока сталкивался только с двумя случаями, когда что-то идёт не так, как задумывал. Первое это попытка поставить свою андроид apk'шку - пока так делать не разрешают, если не активирован режим разработчика. Второе - невозможность использовать krita, что-то ей в этой виртуализации не по душе (хотя тот же gimp нормально себя ощущает).

2.21 , Аноним ( 21 ), 14:19, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Кто использует, поделитесь опытом ;)

Нахрена оно вообще нужно?!"

/fixed