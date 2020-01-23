Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS

Компания Google сообщила о продлении до 8 лет времени сопровождения устройств Chromebook, в течение которого формируются автоматические обновления. Изначально автоматические обновления выпускались для Chromebook в течение трёх лет, но затем время поддержки было продлено до шести лет, а теперь и до восьми. Например, устройства Lenovo 10e Chromebook Tablet и Acer Chromebook 712, выпущенные в 2020 году, будут получать обновления до июня 2028 года. В качестве причины продления поддержки называется желание продлить жизненный цикл оборудования в школах, применяющих Chromebook в компьютерных классах.

Дополнительно можно отметить публикацию внепланового корректирующего выпуска Chrome OS 79.0.3945.123, в котором предложены исправления ошибок и уязвимостей.



