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Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS

23.01.2020 09:54

Компания Google сообщила о продлении до 8 лет времени сопровождения устройств Chromebook, в течение которого формируются автоматические обновления. Изначально автоматические обновления выпускались для Chromebook в течение трёх лет, но затем время поддержки было продлено до шести лет, а теперь и до восьми. Например, устройства Lenovo 10e Chromebook Tablet и Acer Chromebook 712, выпущенные в 2020 году, будут получать обновления до июня 2028 года. В качестве причины продления поддержки называется желание продлить жизненный цикл оборудования в школах, применяющих Chromebook в компьютерных классах.

Дополнительно можно отметить публикацию внепланового корректирующего выпуска Chrome OS 79.0.3945.123, в котором предложены исправления ошибок и уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/outrea...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 79
  3. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play
  4. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
  6. OpenNews: Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chromeos, chromebook
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  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало, для такого кастрированного девайса можно и по 15 лет поддерживать.
     
     
  • 2.2, BlackRot (ok), 10:09, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 10:12, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вопрос денег же.
    Можно ещё рекламой пользователя завалить и срок увеличить 😛
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:32, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там итак и телеметрия и реклама на каждом сайте. Тут уже вопрос маркетинга, устройство прибитое гвоздями к гуглу, которое без апдейтов просто превращается в тыкву. При покупке это может быть весомомы аргументом обходить хромбуки стороной.
     
     
  • 4.10, iPony129412 (?), 12:55, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там итак и телеметрия и реклама на каждом сайте.

    Всегда можно больше.
    Есть даже телевизоры, которые при включении рекламу показывают.


     

  • 1.4, Аноним (5), 10:28, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выкидывать хромбуки через 8 лет, а не через 6. Я считаю это победа.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:34, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У винды 7 было 11 лет, но все равно очень даже конкурентноспособно у гугла. Пусть космонавт посмотрит и сделает релизы раз в 4 года, но поддержки побольше.
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 11:10, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А деньги где?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:22, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тумбочке.
     

  • 1.11, mikhailnov (ok), 13:10, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть 8 лет будет поддерживаться одно LTS ядро Linux?
     

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