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Выпуск Chrome OS 79

19.12.2019 09:32

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 79, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 79. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 79 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 79:

  • Реализована возможность управления воспроизведением мультимедийного контента непосредственно с экрана блокировки системы, без активации сеанса. Функция доступна для YouTube, Music, Spotify и некоторых других приложений.
  • В настройки добавлена возможность включать или выключать поддержку ускорения для мыши.
  • Расширены возможности, связанные с использованием виртуальных рабочих столов. При открытии новой ссылки, она теперь всегда открывается в текущем виртуальном рабочем столе, что упрощает разделение рабочих пространств пользователя.
  • Для планшетов предложен новый обзорный режим, позволяющий легко прокручивать открытые окна на сенсорном экране. Режим хорошо работает в том числе и на маленьких экранах. Для разделения экрана достаточно длительного нажатия на окне, после чего окно можно переместить в левую или правую часть.
  • Унифицировано управление приложениями в настройках - для изменения настроек и прав доступа приложений предложена новая секция App Management;
  • В подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений, сняты ограничения на номера сетевых портов, которые можно использовать для запуска сетевых обработчиков в Linux-окружении (например, для тестирования web-приложений), привязанных к локальному сетевому интерфейсу (localhost). В следующем выпуске Chrome OS 80 ожидается перевод базового Linux-окружения на компоненты Debian 10 (сейчас используется Debian 9) и возможность проброса USB-устройств для использования в Linux-окружении.
  • Для локально подключённых принтеров в окно предпросмотра добавлен блок расширенных настроек, дающих возможность изменить такие атрибуты PPD в CUPS, как сшивание, перфорация, выбор лотка для бумаги и т.п. В одном из следующих выпусков ожидается возможность вывода на печать через подключения к внешним серверам печати.
  • В окружение ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS) по умолчанию активирован доступ к каталогу Google Play. Ранее Google Play был отключён по умолчанию и мог работать только в режиме, предлагающем ограниченный набор приложений. Сейчас это ограничение снято и Google Play стал доступен в том числе для всех учётных записей корпоративных пользователей, без необходимости получения полномочий от администратора.
  • Изменён алгоритм верифицированной загрузки, использующей для криптографической верификации корневого раздела модуль dm-verity. Для формирования хэша для оценки целостности раздела до сих пор использовался алгоритм SHA1, для которого, несмотря на ранее демонстрируемые методы атак, риск возникновения коллизий достаточно низок, в условиях разветвлённой структуры формирования хэша, складывающегося из хэшей разных блоков данных. Тем не менее, было решено заменить SHA-1 на более надёжный алгоритм SHA256. Для того чтобы избежать замедления процесса загрузки, так как SHA256 требует больше ресурсов для вычислений, проведены многочисленные оптимизации, которые позволили добиться производительности, очень близкой к загрузке с использованием SHA-1.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 79
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 78 с поддержкой виртуальных рабочих столов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Аноним (1), 14:33, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не видно коментов
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да потому что нефиг луноликую ось помоями поливать. Хорошо что не маски шоу и СИЗО, а просто комменты потерли. Поговаривают к разработке Хром ОС был причастен Рамблер.
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:37, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это следствие переноса на другой сервер.
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/585.html#1
     

  • 1.2, Аноним (3), 14:33, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Злобный гугл стер все комментарии. А тут был знатный срач.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:40, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давайте по новой, интересно же.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давайте по полочкам, у Хромбуков тупо не хватает физических кнопок на клавиатуре особенно win который в шорткатах в том же гноме участвует еще нет F11-F12 кнопки menu и капслок там не капслок. Так что все комменты что на хромбук можно поставить линукс и пользоваться чушь. На сём тему про установку линукс на хромбуки я закрываю.
     
     
  • 4.11, пох. (?), 16:44, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не помню когда вообще пользовался хотя бы F1, и понятия не имею, что в модном-современном делают все остальные.

    "win в шорткатах в вашем гоме" - это таки - вин!
    (ну а чо вы хотели - ж как в винде, да)

    > установку линукс на хромбуки я закрываю.

    действительно, зачем вам на хромом буке systemd/winux, такое ж точно дерьмо, только "всем хуже". Покупайте сразу ms surface - и устанавливать ничего не надо, уже установлено.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 17:21, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо, и F11 и F12 не нажимали? В браузере-то?..
     
     
  • 6.43, пох. (?), 18:01, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    б..ть... нажал - как ЭТО убрать нахр...а, второй раз F11...

    Не поверишь - до сего момента не имел щастья с этим сталкиваться.
    Как же повезло пользователям хрень-буков, которые лишены этой прекрасной возможности.

     
     
  • 7.50, Аноним (50), 18:26, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Хромбуке есть специальная кнопка для этого действия https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81BkR5LMl7L._AC_SL1500_.jpg

    4-ая от эскейпа. Хз как там они у них называются. Заодно можно убедится сначала там ESC потом 10 клавиш, потом кнопка включения выключения которую не переназначишь так просто.

     
  • 5.47, Аноним (47), 18:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы поди ещё и мышкой пользуетесь на ноутбуке, ага? Это же так удобно - микроскопический рабочий стол, в котором невозможно что-либо делать без мышки онли на клаве, да?
     
     
  • 6.51, пох. (?), 18:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "я просто плюю в экран"(c)

    на моей клавиатуре гораздо больше 12ти кнопок, причем большая их часть хоть как-то мнемонична, в отличие от совершенно бессмысленных цифирей.

     
  • 5.53, iPony129412 (?), 18:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению шорткаты в линуксах вендовые.
    Банально папку не переименовать без F2
     
     
  • 6.56, пох. (?), 20:15, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    mv horseporn.new2.new.new.new.new.2019.new.1 ponyporn
    не вижу, где тут F2?

     
  • 2.62, Аноним (62), 22:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот сучара! Только обновил страницу и все пропало! Никакой управы на него нет!
     

  • 1.4, Аноним (3), 14:36, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Миграция БД 80 лвл. Хорошо у нас тут не банк и не магазин.
     
     
  • 2.44, пох. (?), 18:03, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    банк - ну смотря когда, после зарплаты - конечно, не очень, а на следующий день после - очень даже здорово.
    И в магазине этом вашем - неее, ничего не покупал, меня вообще в тот день в городе не было.

     

  • 1.6, Кома (?), 15:01, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пойду, обновлю свой хромбук.
     
     
  • 2.66, Anonn (?), 05:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сам обновляется, шутник :)
     

  • 1.7, Корец (?), 15:31, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Допустим, я поверх ядра запущу браузер хром - это будет считаться за хром ос?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 15:44, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это будет считаться нарушением авторских прав.
     
     
  • 3.58, аноним3 (?), 21:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет это будет считаться хромоинитом в системе))) пид 1 однако))) но увы не хромоось. там еще стращнее наваяли.
     
  • 2.65, Аноним (65), 05:45, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не будет Во-первых, ChromeOS не используют ректально-интеловский MSE в заг... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.68, Ананимас009 (?), 08:32, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плеймаркет возможно неплохое решение, вот только не надо про стабильность.
    Регклярно обновляется и столь же регулярно крашится стоит лишь полистать длинный список из приложений. Правда це на планшетике.
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:52, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>В подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений, сняты ограничения...

    Ну когда оно уже начнёт ставиться как приложение в любой линукс-дистрибутив?

     
     
  • 2.13, Аноним (8), 17:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут другая последовательность это дистрибутивы ставятся в Crostini https://www.reddit.com/r/Crostini/wiki/howto/run-ubuntu А не наоборот.

    Crostini надо чтобы взаимодействовать с тем что на хром оси вместо иксов/вейлендов и пульса и всего остального что в Хром сделали под себя.

     

  • 1.21, Аноним (21), 09:59, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений
    >в OS на основе Linux нужна какая-то дополнительная подсистема для запуска Linux-приложений

    Вся суть гугла.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    икзибит.жпг
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 10:17, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что в ChromeOS нет устаревших и глючных технологий, таких как иксы и пульсаудио
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Никогда не наблюдал, чтоб Иксы глючили.
     
     
  • 4.48, Аноним (47), 18:16, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне кажется, жрут много достаточно они. Хотя альтернатив (вялый пока почти без поддержки, альфа тест считай) нету, единственное от чего отталкиваюсь - вообще чистая терминалка. Ноут мамой клялся $acpi , что протянет 10-14 часов. Под иксами максимум восьмёрку выбивает, и это без полезной нагрузки.
     
  • 3.46, Тут медицина бессильна (?), 18:05, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все верно, поэтому мы нарезаем хлеб и намазываем масло бензопилами.

    Треклятые ножи следует изъять из всех сфер человеческой деятельности, сколько можно пользоваться этим устаревшим барахлом!

     
     
  • 4.57, пох. (?), 20:18, 19/12/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.61, Аноним (62), 22:22, 19/12/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.59, аноним3 (?), 21:30, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а для работы тех же бинутилс или стандартного набора нужна пульса? удивили однако. просто они запустили свою хромую утку первым процессом и не сделали кнопок вызова))
     
  • 2.35, Аноним (37), 11:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там, наверное, вместо GLibc свой фирменный велосипед. А эмуляция API из GLibc через этот велосипед.
     

  • 1.24, Anonymoustus (ok), 10:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спросите у Гугеля, почему они не используют прогрессивную, инновационную, великолепную, решающую все проблемы системду.
     
     
  • 2.27, A.Stahl (ok), 10:33, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что Гугл не заинтересован в стандартизации и унификации.
     
  • 2.28, ф (?), 10:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    гугелю надо чтоб его система работала, а не выкидывала пользователя в чОрную-чОрную консоль с требованием читать какой-то скучный журнал... пусть администраторы системд его читают, раз им делать больше нечего...
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:49, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спрос
    EMail: ите у Гугеля почему в хромбуках не хватает кнопок F11-F12, win, menu да и капслок у них не капслок.
     
  • 2.36, Аноним (62), 11:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какую такую системду???
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:59, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что google - это корпорация, а systemd нужен админам localhost'а и разным раздолбаям в небольших конторах
     
     
  • 3.60, аноним3 (?), 21:32, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не скажу что инит вносил больше ясности в работу системы, даже на локалхосте. но если кому надо у меня работающие сборки с инитом остались еще)) правда они уже не новье.
     

  • 1.25, Аноним (62), 10:22, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно. А про выпуск Google Chrome 79.0.3945.88, который вышел уже 3 дня назад ни слова.
     
     
  • 2.26, разутые глаза (?), 10:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52000
     
  • 2.30, Аноним (29), 10:50, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме новость не отрендерилась гугл скрывает изменения.
     

  • 1.32, Аноним (32), 11:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Энтузиастами сформированы неофициальные сборки

    ох уж эти фанатичные "энтузиасты"

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:29, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати там хоть обои-то новые добавляют с новыми версиями?
     
  • 1.41, Омноним (?), 17:25, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как человек, пользовавшийся сабжем год с небольшим, скажу, что она для меня навсегда оставит неприятный осадок.Мне, как продвинутому пользователю, уже вкусившему окошек и пингвина (до неё успел рассмотреть Mint и Ubuntu), очень неприятно было видеть, что большую часть задач я ПРОСТО не мог выполнить (crouton пользовал, но это всё-таки костыль), поэтому перепрошил BIOS и ни о чём не жалею

    Ремарка: ноут был подарком, на тот момент другого компьютера у меня не было, а дарёному коню в зубы не смотрят ;)

    Вторая ремарка: это был (и есть) HP Chromebook 14

     
  • 1.54, Аноним (54), 20:12, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, с какой стати очередной выпуск гугл-хрома - главная новость, а эта:
    03.12.2019 Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2 -
    мини?
    Может, пусть лучше гугл сам пишет о своем хроме на своей главной странице?
     
     
  • 2.55, Аноним (54), 20:13, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не гугл-хром, а хром-ос, конечно.
     
  • 2.69, Ананимас009 (?), 08:35, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот самый талис тор браузерами кто-то кроме детишек использует?
     
     
  • 3.71, пох. (?), 09:47, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот самый талис тор браузерами кто-то кроме детишек использует?

    детство - оно не в паспорте, оно в заднице. Полагаю, аудитория опеннета - еще как использует, они ж лучше-всех-спрятались, и без торбраузера сюда не заходят.

    Все остальное время - играются на любимой венде, конечно. Зачем им хромой бук, там игорь не алле.

     

  • 1.67, Аноним (67), 07:28, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал на VirtualBox запустить, виснет сразу после старта.
     
     
  • 2.70, Anonn (?), 08:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ChromeOS вы не могли крутить на виртуалке, т.к. это закрытый продукт, поставляется только в составе купленного хромбука. Максимум что вы могли юзать это сборку ХромиумОС или чью-то другую.
     

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