Выпуск Chrome OS 79

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:40, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давайте по новой, интересно же.

3.8 , Аноним ( 8 ), 15:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давайте по полочкам, у Хромбуков тупо не хватает физических кнопок на клавиатуре особенно win который в шорткатах в том же гноме участвует еще нет F11-F12 кнопки menu и капслок там не капслок. Так что все комменты что на хромбук можно поставить линукс и пользоваться чушь. На сём тему про установку линукс на хромбуки я закрываю.

4.11 , пох. ( ? ), 16:44, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не помню когда вообще пользовался хотя бы F1, и понятия не имею, что в модном-современном делают все остальные. "win в шорткатах в вашем гоме" - это таки - вин!

(ну а чо вы хотели - ж как в винде, да) > установку линукс на хромбуки я закрываю. действительно, зачем вам на хромом буке systemd/winux, такое ж точно дерьмо, только "всем хуже". Покупайте сразу ms surface - и устанавливать ничего не надо, уже установлено. 5.40 , Аноним ( 40 ), 17:21, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шо, и F11 и F12 не нажимали? В браузере-то?..

6.43 , пох. ( ? ), 18:01, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – б..ть... нажал - как ЭТО убрать нахр...а, второй раз F11... Не поверишь - до сего момента не имел щастья с этим сталкиваться.

Как же повезло пользователям хрень-буков, которые лишены этой прекрасной возможности. 7.50 , Аноним ( 50 ), 18:26, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Хромбуке есть специальная кнопка для этого действия https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81BkR5LMl7L._AC_SL1500_.jpg 4-ая от эскейпа. Хз как там они у них называются. Заодно можно убедится сначала там ESC потом 10 клавиш, потом кнопка включения выключения которую не переназначишь так просто.

5.47 , Аноним ( 47 ), 18:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вы поди ещё и мышкой пользуетесь на ноутбуке, ага? Это же так удобно - микроскопический рабочий стол, в котором невозможно что-либо делать без мышки онли на клаве, да?

6.51 , пох. ( ? ), 18:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "я просто плюю в экран"(c) на моей клавиатуре гораздо больше 12ти кнопок, причем большая их часть хоть как-то мнемонична, в отличие от совершенно бессмысленных цифирей. 5.53 , iPony129412 ( ? ), 18:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К сожалению шорткаты в линуксах вендовые.

Банально папку не переименовать без F2

6.56 , пох. ( ? ), 20:15, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – mv horseporn.new2.new.new.new.new.2019.new.1 ponyporn

не вижу, где тут F2? 2.62 , Аноним ( 62 ), 22:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот сучара! Только обновил страницу и все пропало! Никакой управы на него нет!

