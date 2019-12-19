Выпуск Chrome OS 79

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|2.3, Аноним (3), 14:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да потому что нефиг луноликую ось помоями поливать. Хорошо что не маски шоу и СИЗО, а просто комменты потерли. Поговаривают к разработке Хром ОС был причастен Рамблер.
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|3.8, Аноним (8), 15:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давайте по полочкам, у Хромбуков тупо не хватает физических кнопок на клавиатуре особенно win который в шорткатах в том же гноме участвует еще нет F11-F12 кнопки menu и капслок там не капслок. Так что все комменты что на хромбук можно поставить линукс и пользоваться чушь. На сём тему про установку линукс на хромбуки я закрываю.
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|4.11, пох. (?), 16:44, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не помню когда вообще пользовался хотя бы F1, и понятия не имею, что в модном-современном делают все остальные.
"win в шорткатах в вашем гоме" - это таки - вин!
(ну а чо вы хотели - ж как в винде, да)
> установку линукс на хромбуки я закрываю.
действительно, зачем вам на хромом буке systemd/winux, такое ж точно дерьмо, только "всем хуже". Покупайте сразу ms surface - и устанавливать ничего не надо, уже установлено.
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|6.43, пох. (?), 18:01, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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б..ть... нажал - как ЭТО убрать нахр...а, второй раз F11...
Не поверишь - до сего момента не имел щастья с этим сталкиваться.
Как же повезло пользователям хрень-буков, которые лишены этой прекрасной возможности.
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|5.47, Аноним (47), 18:12, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вы поди ещё и мышкой пользуетесь на ноутбуке, ага? Это же так удобно - микроскопический рабочий стол, в котором невозможно что-либо делать без мышки онли на клаве, да?
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|6.51, пох. (?), 18:31, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"я просто плюю в экран"(c)
на моей клавиатуре гораздо больше 12ти кнопок, причем большая их часть хоть как-то мнемонична, в отличие от совершенно бессмысленных цифирей.
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|6.56, пох. (?), 20:15, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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mv horseporn.new2.new.new.new.new.2019.new.1 ponyporn
не вижу, где тут F2?
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|2.62, Аноним (62), 22:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот сучара! Только обновил страницу и все пропало! Никакой управы на него нет!
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|2.44, пох. (?), 18:03, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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банк - ну смотря когда, после зарплаты - конечно, не очень, а на следующий день после - очень даже здорово.
И в магазине этом вашем - неее, ничего не покупал, меня вообще в тот день в городе не было.
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|1.7, Корец (?), 15:31, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Допустим, я поверх ядра запущу браузер хром - это будет считаться за хром ос?
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|3.58, аноним3 (?), 21:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет это будет считаться хромоинитом в системе))) пид 1 однако))) но увы не хромоось. там еще стращнее наваяли.
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|2.65, Аноним (65), 05:45, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нет, не будет Во-первых, ChromeOS не используют ректально-интеловский MSE в заг... большой текст свёрнут, показать
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|3.68, Ананимас009 (?), 08:32, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плеймаркет возможно неплохое решение, вот только не надо про стабильность.
Регклярно обновляется и столь же регулярно крашится стоит лишь полистать длинный список из приложений. Правда це на планшетике.
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|1.12, Аноним (12), 16:52, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>В подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений, сняты ограничения...
Ну когда оно уже начнёт ставиться как приложение в любой линукс-дистрибутив?
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|1.21, Аноним (21), 09:59, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений
>в OS на основе Linux нужна какая-то дополнительная подсистема для запуска Linux-приложений
Вся суть гугла.
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|2.23, iPony129412 (?), 10:17, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Потому что в ChromeOS нет устаревших и глючных технологий, таких как иксы и пульсаудио
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|4.48, Аноним (47), 18:16, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне кажется, жрут много достаточно они. Хотя альтернатив (вялый пока почти без поддержки, альфа тест считай) нету, единственное от чего отталкиваюсь - вообще чистая терминалка. Ноут мамой клялся $acpi , что протянет 10-14 часов. Под иксами максимум восьмёрку выбивает, и это без полезной нагрузки.
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|3.46, Тут медицина бессильна (?), 18:05, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все верно, поэтому мы нарезаем хлеб и намазываем масло бензопилами.
Треклятые ножи следует изъять из всех сфер человеческой деятельности, сколько можно пользоваться этим устаревшим барахлом!
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|3.59, аноним3 (?), 21:30, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а для работы тех же бинутилс или стандартного набора нужна пульса? удивили однако. просто они запустили свою хромую утку первым процессом и не сделали кнопок вызова))
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|2.35, Аноним (37), 11:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там, наверное, вместо GLibc свой фирменный велосипед. А эмуляция API из GLibc через этот велосипед.
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|1.24, Anonymoustus (ok), 10:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спросите у Гугеля, почему они не используют прогрессивную, инновационную, великолепную, решающую все проблемы системду.
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|2.28, ф (?), 10:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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гугелю надо чтоб его система работала, а не выкидывала пользователя в чОрную-чОрную консоль с требованием читать какой-то скучный журнал... пусть администраторы системд его читают, раз им делать больше нечего...
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|2.29, Аноним (29), 10:49, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спрос
EMail: ите у Гугеля почему в хромбуках не хватает кнопок F11-F12, win, menu да и капслок у них не капслок.
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|2.38, Аноним (38), 11:59, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потому что google - это корпорация, а systemd нужен админам localhost'а и разным раздолбаям в небольших конторах
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|3.60, аноним3 (?), 21:32, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не скажу что инит вносил больше ясности в работу системы, даже на локалхосте. но если кому надо у меня работающие сборки с инитом остались еще)) правда они уже не новье.
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|1.25, Аноним (62), 10:22, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно. А про выпуск Google Chrome 79.0.3945.88, который вышел уже 3 дня назад ни слова.
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|1.32, Аноним (32), 11:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Энтузиастами сформированы неофициальные сборки
ох уж эти фанатичные "энтузиасты"
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|1.41, Омноним (?), 17:25, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как человек, пользовавшийся сабжем год с небольшим, скажу, что она для меня навсегда оставит неприятный осадок.Мне, как продвинутому пользователю, уже вкусившему окошек и пингвина (до неё успел рассмотреть Mint и Ubuntu), очень неприятно было видеть, что большую часть задач я ПРОСТО не мог выполнить (crouton пользовал, но это всё-таки костыль), поэтому перепрошил BIOS и ни о чём не жалею
Ремарка: ноут был подарком, на тот момент другого компьютера у меня не было, а дарёному коню в зубы не смотрят ;)
Вторая ремарка: это был (и есть) HP Chromebook 14
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|1.54, Аноним (54), 20:12, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, с какой стати очередной выпуск гугл-хрома - главная новость, а эта:
03.12.2019 Релиз дистрибутива Tails 4.1 и браузера Tor Browser 9.0.2 -
мини?
Может, пусть лучше гугл сам пишет о своем хроме на своей главной странице?
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|3.71, пох. (?), 09:47, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этот самый талис тор браузерами кто-то кроме детишек использует?
детство - оно не в паспорте, оно в заднице. Полагаю, аудитория опеннета - еще как использует, они ж лучше-всех-спрятались, и без торбраузера сюда не заходят.
Все остальное время - играются на любимой венде, конечно. Зачем им хромой бук, там игорь не алле.
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|2.70, Anonn (?), 08:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ChromeOS вы не могли крутить на виртуалке, т.к. это закрытый продукт, поставляется только в составе купленного хромбука. Максимум что вы могли юзать это сборку ХромиумОС или чью-то другую.
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