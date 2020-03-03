Выпуск Chrome OS 80

2.7 , Аноним ( 3 ), 16:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чем тебе обычный не нормальный? Софт то один и тот же на любой ОС. Тут кеды. там кеды, тут mpv, там mpv. Никакой разницы.

3.11 , Аноним ( 4 ), 16:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Софт разный, подход разный. Да что уж там поддержка железа от производителя. Хром ОС для людей. "Обычный" линукс для не пойми кого. Опять же нет Иксов, нет системд. Список плюсов бесконечен.

4.13 , Аноним ( 3 ), 16:57, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не про хзром ос. Иксы не иксы дело десятое. Нормальный софт под все платформы один независимо от ос хоста. Это не поддержка железа, а поддержка софта, драйвера в основном пишут производители для железок. Если не пишут, это скажется на продажах. Как гигабайт вон принуждал использовать вин10, а линукс не поддерживается и мол то, что что-то там не работает, это нормально. Где сейчас тот гигабайт? На вершине Асус, у которого плохо с поддержкой линукса (из-за хаков), но он никогда не заявлял, что пользоваться любыми ос по своему усмотрению нельзя.

5.14 , Аноним ( 4 ), 17:17, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ОК. Софт один но если сравнивать пляски с Генту и Хром ОС где все проблемы любого Линукса(как экосистемы) уже решены. Хром ОС -- единственный нормальный Линукс(как экосистема) *Как экосистема для использования на ноутбуке. Ну да тогда правильнее было бы написать единственный нормальный *десктопный* Линукс *для конечного потребителя*.

5.15 , Аноним ( - ), 17:18, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот. Софт то один, но окружение более комфортное. И тут еще поддержка андроидного софта нормальная, чем не может похвастаться привычный линукс.

5.24 , Marta K. ( ? ), 17:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нормальный софт под все платформы один независимо от ос хоста. Можно пример нормального софта, а то использую SolidWorks, Mentor Graphics, AutoCAD, MS Office и MS Visio (всё лицензионное, естественно), но похоже есть что-то нормальное, о чем я не догадываюсь) тогда и на Linux-систему перешла бы, с этой вами нелюбимой Windows 10. Остальной софт, такой как Xilinx Vivado, ADS Keysight и Ansys HFSS есть для Linux-систем (видать это нормальный софт, правда из коробки не работает нормально, но, как понимаю, это мелочи для Linux-пользователей, привыкли они).

>Как гигабайт вон принуждал использовать вин10, а линукс не поддерживается и мол то, что что-то там не работает, это нормально. Где сейчас тот гигабайт? Apple принуждает использовать OS X в своих Mac, и где сейчас этот Apple? Ой, похоже они первые, практически во всех рейтингах)

6.25 , Аноним ( 3 ), 18:03, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эпл поставлял дрова для венды всегда сколько я его помню. Где он там принуждает?

4.20 , Wfhm ( ? ), 17:32, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Основные плюсы - софта нет, функционала 0.

4.29 , iPony129412 ( ? ), 18:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Опять же нет Иксов, нет системд. Список плюсов бесконечен. Ещё и PulseAudio нет

2.9 , htd ( ? ), 16:32, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Единственный нормальный Линукс. Давай подробности. А-то не ясно спишь ты или бодрствуешь.

3.12 , Аноним ( 4 ), 16:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Подробно Генту - кошмар. А Хром ОС на базе Генту единственный нормальный Линукс. Вот что такого Гугл сделал в процессе переделывания Генту в Хром ОС и есть подробности.

4.19 , Аноним ( 3 ), 17:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подробно Генту - кошмар. А Хром ОС на базе Генту единственный нормальный

> Линукс. Вот что такого Гугл сделал в процессе переделывания Генту в

> Хром ОС и есть подробности. В генту ничего кошмарного. Выкинуть мейнтейнеров и заменить их чуваками на зарплате, будет прекрасный дистрибутив на все случаи жизни и для любых применений. Если такого варианта нет, скажем спасибо мейнтейнерам за то, что они делают, как у них получается.

