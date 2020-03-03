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Выпуск Chrome OS 80

03.03.2020 15:19

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 80, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 80. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 80 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Изначально выпуск был запланирован на 11 февраля, но был отложен из-за наличия блокирующей релиз проблемы, из-за которого нарушалось отображение родительского окна при обработке определённым образом оформленных вложенных iframe-блоков, загруженных со сторонних сайтов.

Основные изменения в Chrome OS 80:

  • Реализована поддержка автоматического поворота содержимого экрана при подключении внешнего устройства ввода к планшету (если устройство находилось при подключении мыши в портретном режиме, то теперь не нужно вручную поворачивать экран).
  • Окружение для запуска Linux-приложений обновлено до Debian 10 (Buster). Ранее в Linux-контейнере использовался Debian 9. Содержимое существующих контейнеров при переходе на Chrome OS 80 будет обновлено до Debian 10. Для любителей других дистрибутивов энтузиастами подготовлены инструкции по использованию Ubuntu, Fedora, CentOS или Arch Linux. Пользователи предупреждают, что при обновлении до Chrome OS 80 нарушается работа ранее установленных окружений с альтернативными дистрибутивами. Из планов на будущее отмечается поддержка вложенного запуска Linux-окружений и возможность проброса USB-устройств в Linux-окружение.
  • На планшетах с сенсорным экраном вместо полноценной виртуальной клавиатуры на экранах входа и блокировки системы обеспечена возможность отображения по умолчанию компактного цифрового блока (может оказаться полезным в окружениях, применяющих только цифровые пароли).
  • Реализована поддержка технологии Ambient EQ, позволяющей автоматически подстраивать баланс белого и цветовую температуру экрана, делая картинку более естественной и не утомляющей глаза. Параметры экрана адаптируются в зависимости от внешних условий, делая комфортной работу как при ярком солнечном свете, так и в темноте. Первым устройством с поддержкой Ambient EQ станет Samsung Galaxy Chromebook, который поступит в продажу в апреле.
  • Улучшено окружение ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). Добавлена возможность установки APK-пакетов при помощи утилиты "adb" (adb connect 192.68.1.12:5555; adb install app.apk) без перевода Chrome OS в режим разработчика, что полезно для тестирования своих приложений. При установке подобным образом во время блокировки экрана выводится предупреждение о наличии в системе неверифицированных приложений.

    Для приложения Netflix, устанавливаемого в Android-окружении из Google Play, реализована поддержка режима "картинка в картинке", позволяющая продолжать работу с сайтами или приложениями, одновременно просматривая видео.

  • Активирован интерфейс ненавязчивого вывода уведомлений о запросе полномочий сайтами и web-приложениями, который не требует мгновенной реакции пользователя, а лишь выводит информационную подсказку с предупреждением, которая затем сворачивается в индикатор с изображением зачёркнутого колокола. При клике на индикатор можно активировать или отклонить запрошенное полномочие в любой удобный момент.
  • Добавлен экспериментальный режим горизонтальной навигации по открытым вкладкам, работающий в стиле Chrome для Android и отображающий кроме заголовков крупные эскизы связанных с вкладками страниц. Отображение эскизов включается и выключается специальной кнопкой, размещённой рядом с адресной строкой и аватаром пользователя. Режим отключён по умолчанию и может быть активирован при помощи настроек "chrome://flags/#webui-tab-strip", "chrome://flags/#new-tabstrip-animation" и "chrome://flags/#scrollable-tabstrip".
  • Добавлен экспериментальный режим управления жестами (chrome://flags/#shelf-hotseat), позволяющий удобно управлять интерфейсом на устройствах с сенсорными экранами. Например, можно как в Android вызывать и скрывать панель и список доступных приложений сдвигом от нижнего края экрана, посматривать списки окон скользящим движением по экрану, сворачивать окна сдвигом от края экрана, закреплять окна в мозаичном режиме длительным касанием.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 79
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 78 с поддержкой виртуальных рабочих столов
  5. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
  6. OpenNews: Релиз Chrome 80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 15:57, 03/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, пох. (?), 16:00, 03/03/2020 Скрыто модератором
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  • 2.3, Аноним (3), 16:02, 03/03/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (4), 16:10, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Единственный нормальный Линукс.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 16:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем тебе обычный не нормальный? Софт то один и тот же на любой ОС. Тут кеды. там кеды, тут mpv, там mpv. Никакой разницы.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 16:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Софт разный, подход разный. Да что уж там поддержка железа от производителя. Хром ОС для людей. "Обычный" линукс для не пойми кого. Опять же нет Иксов, нет системд. Список плюсов бесконечен.
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 16:57, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не про хзром ос. Иксы не иксы дело десятое. Нормальный софт под все платформы один независимо от ос хоста. Это не поддержка железа, а поддержка софта, драйвера в основном пишут производители для железок. Если не пишут, это скажется на продажах. Как гигабайт вон принуждал использовать вин10, а линукс не поддерживается и мол то, что что-то там не работает, это нормально. Где сейчас тот гигабайт? На вершине Асус, у которого плохо с поддержкой линукса (из-за хаков), но он никогда не заявлял, что пользоваться любыми ос по своему усмотрению нельзя.
     
     
  • 5.14, Аноним (4), 17:17, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ОК. Софт один но если сравнивать пляски с Генту и Хром ОС где все проблемы любого Линукса(как экосистемы)  уже решены. Хром ОС -- единственный нормальный Линукс(как экосистема)

    *Как экосистема для использования на ноутбуке.

    Ну да тогда правильнее было бы написать единственный нормальный *десктопный* Линукс *для конечного потребителя*.

     
  • 5.15, Аноним (-), 17:18, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот. Софт то один, но окружение более комфортное. И тут еще поддержка андроидного софта нормальная, чем не может похвастаться привычный линукс.
     
  • 5.24, Marta K. (?), 17:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нормальный софт под все платформы один независимо от ос хоста.

    Можно пример нормального софта, а то использую SolidWorks, Mentor Graphics, AutoCAD, MS Office и MS Visio (всё лицензионное, естественно), но похоже есть что-то нормальное, о чем я не догадываюсь) тогда и на Linux-систему перешла бы, с этой вами нелюбимой Windows 10. Остальной софт, такой как Xilinx Vivado, ADS Keysight и Ansys HFSS есть для Linux-систем (видать это нормальный софт, правда из коробки не работает нормально, но, как понимаю, это мелочи для Linux-пользователей, привыкли они).
    >Как гигабайт вон принуждал использовать вин10, а линукс не поддерживается и мол то, что что-то там не работает, это нормально. Где сейчас тот гигабайт?

    Apple принуждает использовать OS X в своих Mac, и где сейчас этот Apple? Ой, похоже они первые, практически во всех рейтингах)

     
     
  • 6.25, Аноним (3), 18:03, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл поставлял дрова для венды всегда сколько я его помню. Где он там принуждает?
     
  • 4.20, Wfhm (?), 17:32, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основные плюсы - софта нет, функционала 0.
     
  • 4.29, iPony129412 (?), 18:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять же нет Иксов, нет системд. Список плюсов бесконечен.

    Ещё и PulseAudio нет

     
  • 2.9, htd (?), 16:32, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Единственный нормальный Линукс.

    Давай подробности. А-то не ясно спишь ты или бодрствуешь.

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 16:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подробно Генту - кошмар. А Хром ОС на базе Генту единственный нормальный Линукс. Вот что такого Гугл сделал в процессе переделывания Генту в Хром ОС и есть подробности.
     
     
  • 4.19, Аноним (3), 17:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подробно Генту - кошмар. А Хром ОС на базе Генту единственный нормальный
    > Линукс. Вот что такого Гугл сделал в процессе переделывания Генту в
    > Хром ОС и есть подробности.

    В генту ничего кошмарного. Выкинуть мейнтейнеров и заменить их чуваками на зарплате, будет прекрасный дистрибутив на все случаи жизни и для любых применений. Если такого варианта нет, скажем спасибо мейнтейнерам за то, что они делают, как у них получается.

     

  • 1.5, bunker203 (ok), 16:13, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фуксию жду.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 16:16, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставлю что при появлении фуксии конечный пользователь даже не заметит разницы или какой-либо перемены.
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 16:30, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот программисту, похоже, станет чуток проще -- они отказались от насильственной жабофикации.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 17:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тут тебе насильственная флаттерификация и дартизация.
     
  • 3.16, Аноним (-), 17:20, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так и будет визуально очень похожи. Хром впилят, будет почти то же. Зато драйвера в юзерспейсе, что должно полюбиться проприетарщикам вроде нвидии.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:55, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что Невидии мешает для Linux делать в юзерспейсе? Нет, надо же в ядро с блобами переться. Вон AMD свои проприетарные в юзерспейсе держит.
     

  • 1.10, Суп из потрошков (?), 16:40, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит жду теперь до апреля. Главное, чтобы в этом сасунге был хотя бы i5 и 64gb ssd. А так то я уже на HP G1 нацеливался.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 17:24, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там i5 десятого поколения, 16GB памяти, 256GB SSD ожидается. 4K AMOLED дисплей, правда глянец. И всё за $1K. Только нужно понять, как его в РФ купить.
     
     
  • 3.21, Wfhm (?), 17:34, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем печатной машине 4к?
     
  • 3.28, Аноним (28), 18:26, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такому железу цена $250 и еще $100за дисплей. Из необычного тут AMOLED дисплей, но качественный IPS дисплей по качеству не хуже, а дешевле прилично.
     
  • 2.22, Дегенератор (ok), 17:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    i5 экспоненциально превратится в тыкву еще до полуночи
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом гнусмасе соотношения сторон 16:9 что годно только поглощения контента а не для работы
     

  • 1.26, Аноним (32), 18:07, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А прозрачную панель так и не добавили :(
    До вообще нет никаких настроек панели кроме автоскрытия.
     
  • 1.27, анонимно (?), 18:07, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    upstart? ох, ну зачем же.
     
  • 1.30, Аноним (30), 18:31, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

    На VirtualBox это чудо когда-нибудь заработает?

     
  • 1.31, Аноним (31), 18:34, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там у гугля мощьностей на сборку не хватило?
     

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