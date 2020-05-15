Выпуск Chrome OS 81

4.16 , Im banana man ( ? ), 13:02, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет тиринга, графическое ускорение в браузере, бесшовный сон, шифрование домашнего каталога

> пользователя и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим, защита

> системы и файлов пользователя от приложений, первоклассная поддержка PWA, поддержка софта

> с андроида. Android-приложения уже работают на ChromeOS? Не знал ) Спасибо. Хотя наверняка через какую-нибудь прослойку-эмулятор-транслятор

5.20 , Аноним ( 1 ), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты бы новость чисто для интереса прочитал, а не сразу в комменты лез, троллина ты толстая.

4.19 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну давай сравним с любым условно десктопным дистрибутивом: >Нет тиринга С композитингом нет, верно. Без — зависит от ситуации. >графическое ускорение в браузере Graphics Feature Status

Canvas: Hardware accelerated

Flash: Hardware accelerated

Flash Stage3D: Hardware accelerated

Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated

Compositing: Hardware accelerated

Multiple Raster Threads: Enabled

Out-of-process Rasterization: Hardware accelerated

OpenGL: Enabled

Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated

Rasterization: Hardware accelerated

Skia Renderer: Enabled

Video Decode: Hardware accelerated

Vulkan: Disabled

WebGL: Hardware accelerated

WebGL2: Hardware accelerated >бесшовный сон Не пользовался никогда, ни в одной оси. Чот как=то ещё во времена винтукея не сложилось. >шифрование домашнего каталога пользователя Можно сделать. Хотя обычно достаточно шифрования отдельных каталогов. > и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим Шифрование хомяка для этого не обязательно, да и не единственный возможный путь. >защита системы и файлов пользователя от приложений Обычно подобные поделки защищают файлы от пользователя. >первоклассная поддержка PWA Пришлось искать, что это. Судя по описанию — редкостная дрянь. >поддержка софта с андроида Но зачем? Что полезного есть на Андроиде, чего нет для десктопа?

5.22 , Аноним ( 1 ), 13:16, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед кроме случая вейленд для x264 только в ФФ с включенной опцией и только не больше 1080p и только в дождливый четверг во время свиста на горе. А хромос видео в браузере с аппаратным ускорением.

6.27 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед И в чём это выражается?

7.32 , Аноним ( 1 ), 13:35, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ест батарейку, 2k и 4k нормально не посмотреть. На длинных стримах ноут просто перегревается и тротлит так что видео уже не посмотреть пока не остынет.

6.31 , iPony129412 ( ? ), 13:30, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед Не факт.

В рачах, федорах, дебианах вполне может работать GPU декодирование видео в штатном Chromium из реп.

А может нет... Как повезёт...

7.34 , Аноним ( 1 ), 13:36, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только x264 а для этого надо еще плагин ставить, а то ютуб будет выдавать vp8/9.

5.24 , iPony129412 ( ? ), 13:18, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зависит от ситуации В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый глюкодром и кривота

6.29 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:25, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый

> глюкодром и кривота Нет, поняшка. Просто так называемый «тиринг» это не одно, а несколько разных явлений. Как минимум, тиринг ui и видео. Они оба убираются композитингом, но для видео это не единственный возможный вариант.

7.30 , iPony129412 ( ? ), 13:27, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они оба убираются композитингом Ну да... А если ты купил кривую мебель, то есть рубанок, напильник, долото...

Результат плох в этом и суть. А вся эта теория пользователя мало интересует.

7.37 , Аноним ( - ), 13:42, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это не одно, а несколько разных явлений И все проявляются лишь в одном кривом протоколе.

