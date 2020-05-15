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Выпуск Chrome OS 81

15.05.2020 11:42

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 81, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 81. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 81 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Изначально выпуск был запланирован на 7 апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и перевода разработчиков на работу на дому. Следующий выпуск Chrome OS 82 будет пропущен.

Основные изменения в Chrome OS 81:

  • В режиме планшета обеспечено управление при помощи экранных жестов. Жесты теперь можно применять для переключения между приложениями, просмотра всех закреплённых приложений (короткий сдвиг экрана снизу), перехода на домашний экран (большой сдвиг снизу), просмотра всех открытых окно (сдвиг снизу с удержанием), возвращения на прошлый экран/страницу в браузере (сдвиг слева) и разделения экрана (удержание касания и перемещение окна вбок в обзорном режиме).
  • В классическом и планшетном режимах предложена более компактная реализация панели с закреплёнными приложениями, которая предоставляет больше места для контента с которым работает пользователь.
  • Для всех приложений, установленных в Android-окружении из Google Play, включая YouTube, Netflix и Prime, реализована возможность применения режима "картинка в картинке", позволяющего продолжать работу с сайтами или приложениями, одновременно просматривая видео.
  • В планшетном режиме предложена горизонтальная навигация по открытым вкладкам, при которой кроме заголовков на вкладках отображаются крупные эскизы связанных со вкладками страниц. Вкладки можно перемещать и перегруппировывать экранными жестами. Отображение эскизов включается и выключается специальной кнопкой, размещённой рядом с адресной строкой и аватаром пользователя. Режим пока по умолчанию включён только для устройств Lenovo Chromebook Duet, но со временем число переводимых на него моделей Chromebook будет увеличиваться. Вручную режим можно активировать при помощи настроек "chrome://flags/#webui-tab-strip", "chrome://flags/#new-tabstrip-animation" и "chrome://flags/#scrollable-tabstrip".
  • В ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойке для запуска Android-приложений в Chrome OS, расширены средства кэширования APK-файлов установленных приложений. В корпоративных системах до сих пор кэширование применялось только для принудительно устанавливаемых приложений, а теперь распространяется и на все разрешённые к установке приложения. Кэширование позволяет существенно ускорить повторную установку программ, что полезно во временных сеансах, в которых приложения устанавливаются при каждом входе.
  • Добавлена экспериментальная возможность тестирования Android-приложений из Linux-окружения для Chromebook (Crostini). Разработчики теперь могут создавать Android-приложения в Android Studio, запускаемом в Linux-окружении на Chromebook, а затем тестировать их на том же устройстве в окружении ARC++ (App Runtime for Chrome). Для установки APK-пакетов используется утилита "adb" (adb connect 192.68.1.12:5555; adb install app.apk) без перевода Chrome OS в режим разработчика. При установке подобным образом во время блокировки экрана выводится предупреждение о наличии в системе неверифицированных приложений.
  • В окружение для запуска Linux-приложений Crostini добавлена поддержка запуска виртуальных машин с эмулятором Android.
  • Представлена новая коллекция обоев рабочего стола.
  • В средствах для создания интернет-киосков добавлена возможность ограничения интерфейса определёнными сайтами или обособленными web-приложениями PWA (Progressive Web Apps). В режиме киоска объявлена устаревшей поддержка Android-приложений, вместо которых рекомендуется использовать приложения PWA.
  • Добавлена возможность прямого подключения к любым принтерам, информация о которых выдаётся сервером печати. ​


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 81
  3. OpenNews: Google пропустит выпуск Chrome 82
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 80
  5. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52960-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chrome
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Единственный нормальный Линукс.
     
     
  • 2.2, Im banana man (?), 12:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Будьте так любезны, озвучьте ваши критерии "нормальности Linux", в коих вы, безусловно, разбираетесь
     
     
  • 3.3, iPony129412 (?), 12:17, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет нормально работать с ноутбуками.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 12:21, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё один нормальный линукс, который хорошо работает на мобилах - android.

    Все остальное - унылые неработающие поделки.

     
     
  • 5.9, TormoZilla (?), 12:29, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Boot to Gecko, ой, Firefox OS, ой, KaiOS, ой
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:06, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И к чему ты это написал?

    Все эти поделки давно сгнили и для них нет никакого софта.

    Пользуйся этим мусором сам.

     
  • 6.25, Аноним (1), 13:19, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma Mobile, Gnome Mobile Shell забыл в список ненужного добавить.
     
  • 4.5, Im banana man (?), 12:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет
    > нормально работать с ноутбуками.

    Не, понятно, что когда выпускают ноутбук под ChromeOS, производитель исправляет все баги. Возьмите любой другой ноутбук, не предназначенный для ChromeOS и посмотрите, что будет.

     
     
  • 5.11, Аноним (1), 12:32, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только предназначенных для Линукс ноутбуки выпускают только маргинальные компании еще и дороже оффтопных ноутбуков.
     
     
  • 6.15, Im banana man (?), 13:01, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только предназначенных для Линукс ноутбуки выпускают только маргинальные компании еще
    > и дороже оффтопных ноутбуков.

    Dell XPS Developer Edition не, не знаем? Я бы не сказал, что это маргинальная компания

     
     
  • 7.18, Аноним (1), 13:11, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошую компанию Делл не назовут.
     
  • 4.6, Im banana man (?), 12:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет
    > нормально работать с ноутбуками.

    Ubuntu, не, не пробовали?

     
     
  • 5.12, Аноним (12), 12:33, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там софт не обновляется
     
  • 5.21, iPony129412 (?), 13:16, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ubuntu

    Любой линукс может подставлять - суть не изменится.
    Работа их на ноутбуках весьма плохая.

     
  • 3.10, Аноним (1), 12:29, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет системд, иксов, пульсаудио продолжать?
     
     
  • 4.23, iPony129412 (?), 13:17, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну отсутствие SystemD - это не плюс.

    А вот отсутвие PulseAudio и иксов - это однозначно хорошо

     
  • 3.13, Аноним (13), 12:37, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет тиринга, графическое ускорение в браузере, бесшовный сон, шифрование домашнего каталога пользователя и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим, защита системы и файлов пользователя от приложений, первоклассная поддержка PWA, поддержка софта с андроида.
     
     
  • 4.16, Im banana man (?), 13:02, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет тиринга, графическое ускорение в браузере, бесшовный сон, шифрование домашнего каталога
    > пользователя и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим, защита
    > системы и файлов пользователя от приложений, первоклассная поддержка PWA, поддержка софта
    > с андроида.

    Android-приложения уже работают на ChromeOS? Не знал ) Спасибо.

    Хотя наверняка через какую-нибудь прослойку-эмулятор-транслятор

     
     
  • 5.20, Аноним (1), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы новость чисто для интереса прочитал, а не сразу в комменты лез, троллина ты толстая.
     
  • 4.19, AlexYeCu_not_logged (?), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай сравним с любым условно десктопным дистрибутивом:

    >Нет тиринга

    С композитингом нет, верно. Без — зависит от ситуации.

    >графическое ускорение в браузере

    Graphics Feature Status
    Canvas: Hardware accelerated
    Flash: Hardware accelerated
    Flash Stage3D: Hardware accelerated
    Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated
    Compositing: Hardware accelerated
    Multiple Raster Threads: Enabled
    Out-of-process Rasterization: Hardware accelerated
    OpenGL: Enabled
    Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated
    Rasterization: Hardware accelerated
    Skia Renderer: Enabled
    Video Decode: Hardware accelerated
    Vulkan: Disabled
    WebGL: Hardware accelerated
    WebGL2: Hardware accelerated

    >бесшовный сон

    Не пользовался никогда, ни в одной оси. Чот как=то ещё во времена винтукея не сложилось.

    >шифрование домашнего каталога пользователя

    Можно сделать. Хотя обычно достаточно шифрования отдельных каталогов.

    > и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим

    Шифрование хомяка для этого не обязательно, да и не единственный возможный путь.

    >защита системы и файлов пользователя от приложений

    Обычно подобные поделки  защищают файлы от пользователя.

    >первоклассная поддержка PWA

    Пришлось искать, что это. Судя по описанию — редкостная дрянь.

    >поддержка софта с андроида

    Но зачем? Что полезного есть на Андроиде, чего нет для десктопа?

     
     
  • 5.22, Аноним (1), 13:16, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед кроме случая вейленд для x264 только в ФФ с включенной опцией и только не больше 1080p и только в дождливый четверг во время свиста на горе.

    А хромос видео в браузере с аппаратным ускорением.

     
     
  • 6.27, AlexYeCu_not_logged (?), 13:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед

    И в чём это выражается?

     
     
  • 7.32, Аноним (1), 13:35, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ест батарейку, 2k и 4k нормально не посмотреть. На длинных стримах ноут просто перегревается и тротлит так что видео уже не посмотреть пока не остынет.
     
  • 6.31, iPony129412 (?), 13:30, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед

    Не факт.
    В рачах, федорах, дебианах вполне может работать GPU декодирование видео в штатном Chromium из реп.
    А может нет... Как повезёт...

     
     
  • 7.34, Аноним (1), 13:36, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только x264 а для этого надо еще плагин ставить, а то ютуб будет выдавать vp8/9.
     
  • 5.24, iPony129412 (?), 13:18, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зависит от ситуации

    В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый глюкодром и кривота

     
     
  • 6.29, AlexYeCu_not_logged (?), 13:25, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый
    > глюкодром и кривота

    Нет, поняшка. Просто так называемый «тиринг» это не одно, а несколько разных явлений. Как минимум, тиринг ui и видео. Они оба убираются композитингом, но для видео это не единственный возможный вариант.

     
     
  • 7.30, iPony129412 (?), 13:27, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они оба убираются композитингом

    Ну да... А если ты купил кривую мебель, то есть рубанок, напильник, долото...
    Результат плох в этом и суть. А вся эта теория пользователя мало интересует.

     
  • 7.37, Аноним (-), 13:42, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это не одно, а несколько разных явлений

    И все проявляются лишь в одном кривом протоколе.

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:26, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на диету садись
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 12:54, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошего тролля должно быть много.
     
  • 2.8, КО (?), 12:27, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну жирно, же, ну!
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те кто минусят, просто не пробовали хромос.)

    https://imgur.com/IoagwVG

     

  • 1.26, Аноним (28), 13:24, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://imgur.com/IoagwVG

    Однако,это очень даже юзабельный линукс. Всё что необходимо для жизни есть, и даже больше, при этом имеем легкую оболочку, с уже надстроенным zram+swap, и хочу отметить особую производительность браузера, он не тупит как в ваших обычных линуксах.)

     
     
  • 2.33, Аноним (28), 13:35, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://imgur.com/uJfzdb7

    вот проверял как справляется хромось под нагрузкой, в свопе 6гб... обычный линукс какой бы он не был, уже бы раком у меня встал, а тут с таким свопом вполне себе неплохо, при том что, кроме запущеных приложух запущена среда андройда и контейнер с кростини  с федоркой на борту.) И все это не тупит так адово, как могло бы быть на любой бубунте или федоре из коробки)

     
     
  • 3.36, Аноним (28), 13:41, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А стоп, на онных вы не запустите андройд....

    Андройд тут хорош тем, что он очень хорошо интегрирован в систему, если софтина из гугл плея отвечает за впн, то она этот впн вам подключет прямиком в систему хромось, если вы смотрите что-то на ютубе через приложение оно могут в уведомлениях как проигрывающиеся с удобными кнопками, но и через сайты таже история, будь то ютуб или музыка на любом сайте, все имеется в вашем распоряжение без всяких костылей. Есть удобная работа с файловой системой, не важно в с каким приложением вы работаете, из контейнера линукс или андройда, вы всегда сможете работать с внешними файлами находящимися на вашем жестком диске, или юсб накопители.

     
  • 2.35, Аноним (35), 13:39, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме браузера там что-нить есть?
     
     
  • 3.38, Аноним (28), 13:44, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ставить любой софт из линукс дистрибутивов и гугл плея. Я поставил в кростини контейнере дистрибутив федора, и поставил qbittorrent и vsstudio чисто глянуть как работает, на удивление все работает просто великолепно, кроме раскладки, пока что раскладку переключать не получится, нужно альтабаться чтобы переключить в линукс контейнере раскладку, но это не критично, если вы программируете, вот с мессенджерами проблема да, из-за раскладки, я мог бы юзать телеграмм из репозиториев федоры, но альтабаться для раскладки не комильфо, поэтому юзаю анройдовскую телегу, и она вполне гуд.
     
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