Выпуск Chrome OS 81

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|2.2, Im banana man (?), 12:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Будьте так любезны, озвучьте ваши критерии "нормальности Linux", в коих вы, безусловно, разбираетесь
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|3.3, iPony129412 (?), 12:17, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет нормально работать с ноутбуками.
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|4.4, Аноним (4), 12:21, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть ещё один нормальный линукс, который хорошо работает на мобилах - android.
Все остальное - унылые неработающие поделки.
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|6.17, Аноним (17), 13:06, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И к чему ты это написал?
Все эти поделки давно сгнили и для них нет никакого софта.
Пользуйся этим мусором сам.
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|6.25, Аноним (1), 13:19, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Plasma Mobile, Gnome Mobile Shell забыл в список ненужного добавить.
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|4.5, Im banana man (?), 12:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет
> нормально работать с ноутбуками.
Не, понятно, что когда выпускают ноутбук под ChromeOS, производитель исправляет все баги. Возьмите любой другой ноутбук, не предназначенный для ChromeOS и посмотрите, что будет.
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|5.11, Аноним (1), 12:32, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только предназначенных для Линукс ноутбуки выпускают только маргинальные компании еще и дороже оффтопных ноутбуков.
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|6.15, Im banana man (?), 13:01, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только предназначенных для Линукс ноутбуки выпускают только маргинальные компании еще
> и дороже оффтопных ноутбуков.
Dell XPS Developer Edition не, не знаем? Я бы не сказал, что это маргинальная компания
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|4.6, Im banana man (?), 12:24, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без оценки нормальности сабжа в целом — это единственный Линукс, который умеет
> нормально работать с ноутбуками.
Ubuntu, не, не пробовали?
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|5.21, iPony129412 (?), 13:16, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ubuntu
Любой линукс может подставлять - суть не изменится.
Работа их на ноутбуках весьма плохая.
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|4.23, iPony129412 (?), 13:17, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну отсутствие SystemD - это не плюс.
А вот отсутвие PulseAudio и иксов - это однозначно хорошо
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|3.13, Аноним (13), 12:37, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет тиринга, графическое ускорение в браузере, бесшовный сон, шифрование домашнего каталога пользователя и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим, защита системы и файлов пользователя от приложений, первоклассная поддержка PWA, поддержка софта с андроида.
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|4.16, Im banana man (?), 13:02, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет тиринга, графическое ускорение в браузере, бесшовный сон, шифрование домашнего каталога
> пользователя и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим, защита
> системы и файлов пользователя от приложений, первоклассная поддержка PWA, поддержка софта
> с андроида.
Android-приложения уже работают на ChromeOS? Не знал ) Спасибо.
Хотя наверняка через какую-нибудь прослойку-эмулятор-транслятор
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|5.20, Аноним (1), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бы новость чисто для интереса прочитал, а не сразу в комменты лез, троллина ты толстая.
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|4.19, AlexYeCu_not_logged (?), 13:12, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну давай сравним с любым условно десктопным дистрибутивом:
>Нет тиринга
С композитингом нет, верно. Без — зависит от ситуации.
>графическое ускорение в браузере
Graphics Feature Status
Canvas: Hardware accelerated
Flash: Hardware accelerated
Flash Stage3D: Hardware accelerated
Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated
Compositing: Hardware accelerated
Multiple Raster Threads: Enabled
Out-of-process Rasterization: Hardware accelerated
OpenGL: Enabled
Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated
Rasterization: Hardware accelerated
Skia Renderer: Enabled
Video Decode: Hardware accelerated
Vulkan: Disabled
WebGL: Hardware accelerated
WebGL2: Hardware accelerated
>бесшовный сон
Не пользовался никогда, ни в одной оси. Чот как=то ещё во времена винтукея не сложилось.
>шифрование домашнего каталога пользователя
Можно сделать. Хотя обычно достаточно шифрования отдельных каталогов.
> и как результ отличная многопользовательская работа и гостевой режим
Шифрование хомяка для этого не обязательно, да и не единственный возможный путь.
>защита системы и файлов пользователя от приложений
Обычно подобные поделки защищают файлы от пользователя.
>первоклассная поддержка PWA
Пришлось искать, что это. Судя по описанию — редкостная дрянь.
>поддержка софта с андроида
Но зачем? Что полезного есть на Андроиде, чего нет для десктопа?
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|5.22, Аноним (1), 13:16, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед кроме случая вейленд для x264 только в ФФ с включенной опцией и только не больше 1080p и только в дождливый четверг во время свиста на горе.
А хромос видео в браузере с аппаратным ускорением.
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|7.32, Аноним (1), 13:35, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ест батарейку, 2k и 4k нормально не посмотреть. На длинных стримах ноут просто перегревается и тротлит так что видео уже не посмотреть пока не остынет.
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|6.31, iPony129412 (?), 13:30, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато ютуб и видео в браузере у тебя не акселерейтед
Не факт.
В рачах, федорах, дебианах вполне может работать GPU декодирование видео в штатном Chromium из реп.
А может нет... Как повезёт...
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|7.34, Аноним (1), 13:36, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только x264 а для этого надо еще плагин ставить, а то ютуб будет выдавать vp8/9.
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|5.24, iPony129412 (?), 13:18, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зависит от ситуации
В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый глюкодром и кривота
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|6.29, AlexYeCu_not_logged (?), 13:25, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В этом и вся суть. Что вроде есть, но по факту лютый
> глюкодром и кривота
Нет, поняшка. Просто так называемый «тиринг» это не одно, а несколько разных явлений. Как минимум, тиринг ui и видео. Они оба убираются композитингом, но для видео это не единственный возможный вариант.
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|7.30, iPony129412 (?), 13:27, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они оба убираются композитингом
Ну да... А если ты купил кривую мебель, то есть рубанок, напильник, долото...
Результат плох в этом и суть. А вся эта теория пользователя мало интересует.
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|7.37, Аноним (-), 13:42, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это не одно, а несколько разных явлений
И все проявляются лишь в одном кривом протоколе.
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|1.26, Аноним (28), 13:24, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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https://imgur.com/IoagwVG
Однако,это очень даже юзабельный линукс. Всё что необходимо для жизни есть, и даже больше, при этом имеем легкую оболочку, с уже надстроенным zram+swap, и хочу отметить особую производительность браузера, он не тупит как в ваших обычных линуксах.)
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|2.33, Аноним (28), 13:35, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://imgur.com/uJfzdb7
вот проверял как справляется хромось под нагрузкой, в свопе 6гб... обычный линукс какой бы он не был, уже бы раком у меня встал, а тут с таким свопом вполне себе неплохо, при том что, кроме запущеных приложух запущена среда андройда и контейнер с кростини с федоркой на борту.) И все это не тупит так адово, как могло бы быть на любой бубунте или федоре из коробки)
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|3.36, Аноним (28), 13:41, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А стоп, на онных вы не запустите андройд....
Андройд тут хорош тем, что он очень хорошо интегрирован в систему, если софтина из гугл плея отвечает за впн, то она этот впн вам подключет прямиком в систему хромось, если вы смотрите что-то на ютубе через приложение оно могут в уведомлениях как проигрывающиеся с удобными кнопками, но и через сайты таже история, будь то ютуб или музыка на любом сайте, все имеется в вашем распоряжение без всяких костылей. Есть удобная работа с файловой системой, не важно в с каким приложением вы работаете, из контейнера линукс или андройда, вы всегда сможете работать с внешними файлами находящимися на вашем жестком диске, или юсб накопители.
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|3.38, Аноним (28), 13:44, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно ставить любой софт из линукс дистрибутивов и гугл плея. Я поставил в кростини контейнере дистрибутив федора, и поставил qbittorrent и vsstudio чисто глянуть как работает, на удивление все работает просто великолепно, кроме раскладки, пока что раскладку переключать не получится, нужно альтабаться чтобы переключить в линукс контейнере раскладку, но это не критично, если вы программируете, вот с мессенджерами проблема да, из-за раскладки, я мог бы юзать телеграмм из репозиториев федоры, но альтабаться для раскладки не комильфо, поэтому юзаю анройдовскую телегу, и она вполне гуд.
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