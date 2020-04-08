Релиз Chrome 81

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|2.2, And (??), 11:18, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это уже больше не программа для просмотра файлов HTML. Раз так, то можно убрать работу с файлами - убрать FTP.
Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах): When you have eliminated the JavaScript, whatever remains must be an empty page.
Вот так.
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|3.9, Аноним (9), 11:27, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> убрать работу с файлами - убрать FTP
С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили?
> Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах)
Ну купи себе печатный атлас мира, там не то, что яваскрипт, -- даже электричество не нужно. Во так вот.
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|4.13, And (??), 11:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> убрать работу с файлами - убрать FTP
С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили?
Убрать для пользователя работу с файлами по сети. HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются. Тогда логично убрать работу по FTP. Если сразу убрать и с HTML чтение из файлов с диска, морально никто не готов и ещё смогут сделать альтернативу. А FTP - уже можно. По шагу, медленно убирать функциональность.
Люди стали иначе использовать софт.
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|5.16, Аноним (9), 11:46, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Убрать для пользователя работу с файлами по сети
А, то есть HTTP тебе "работу с файлами по сети" не дает. Ламеры уже до опеннета добрались?
> HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются
Где ты нашел такую цитату? MGIMO finished?
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|6.39, ryoken (ok), 13:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сова прекрасно видит в темноте
Ну вот и читайте атласы совой.
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|2.4, Аноним (4), 11:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть такое... в Штатах сейчас ещё и с коболом проблема - не могут саппортеров найти, а без этого социальным и банковским службам туго.
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|2.5, Аноним (9), 11:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Доподлинно известно, что проект Хромиум -- поделка уровня хелло-ворлда. Сам видел, там не больше 500 строк кода. Только их и осилили, вот. Ну а ФТП пришлось убрать: протокол-то дико сложный, в 998831917382914 степеней (!) раз сложнее, чем HTTP/2. Единственный человек в видимой части Вселенной, который осилил этот протокол -- это Аноним (1).
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|3.25, Аноним (25), 12:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да на$ер он никому не нужен; Аудитория хрома это домохозяйки? а фтп еще и перехватывать можно так что качайте файловое по хттп
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|2.12, iPony129412 (?), 11:31, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чо ж это они с FTPтак-то?...
Смысла нет. Когда фичей пользуются 0.1%
Это либо бери полезай прикручивай SSL к нему, прокси и прочее, либо выкидывай.
Проще последнее.
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|3.17, Аноним (17), 11:49, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>пользуются 0.1%
оптимистичненько, ну хотя да, только среди вендузятников и распространено (потому что ssh это уже "сложна сложна").
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|4.26, iPony129412 (?), 12:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только среди вендузятников и распространено
так тут и воят только про "выкидывают FTP - плохо"...
а... стоп... вот оно чё!!!
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|1.6, Аноним (3), 11:22, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати ФФ и Хром релизятся в одно и то же время. Только не надо говорить что это совпадение. Просто гугл высылает даты когда надо релизить ФФ.
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|4.35, Аноним (38), 13:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И много работников гугла работают в мазиле. По совместительству.
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|3.30, Аноним (30), 12:27, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно большие презентации большие компании хотят провести в разное время чтобы все говорили только про них. А если хочешь задавить конкурента выпускаешь презентацию в один день или близко с конкурентом.
А так как гугля может повлиять на ФФ, то почему бы не сделать этот прием?
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|3.36, Аноним (38), 13:39, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, как гугл позволяет планктону существовать параллельно. У него и дудка.
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|1.7, An0nyc (?), 11:23, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Напихали всякой ерунды, которой пользуются незначительное количество пользователей. Вывести в отдельные дополнения, если надо - установил.
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|2.24, Аноним (30), 12:12, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И удалили всякой ерунды которой тоже никто не пользуется. Такой круговорот ерунды.
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|1.8, iPony129412 (?), 11:26, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> будут заменяться ссылки http на https, прекращена поддержка протокола FTP
Выкидыванием старых технологий удовлетворён 👌
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|2.19, ryoken (ok), 11:55, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Коняга, вот чем вам FTP жить мешает? Браузер на диске лишнее место гигабайтами жрёт?
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|3.20, Аноним (9), 12:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гламурные мальчики:
Хром комбайн! Неюниксвейно!
Также гламурные мальчики:
Нужно, чтобы в HTTP-клиенте был FTP-клиент!
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|3.21, iPony129412 (?), 12:11, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я испытываю моральный дискомфорт от того, что есть устаревшие технологии.
Любое выкидывание ненужного кода - это хорошо.
> Браузер на диске лишнее мест
в том числе, понятно что упарываться не надо, но там, где легко можно выкинуть, там нужно выкинуть.
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|4.28, Аноним (4), 12:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пусть начнут с телеметрии, она уже устарела и её можно выкинуть. НИКТО из пользователей ею не пользуется.
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|5.32, iPony129412 (?), 12:38, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она уже устарела и её можно выкинуть. НИКТО из пользователей ею не пользуется
ну это явная ложь
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|2.29, Аноним (4), 12:21, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Странно (нет), когда так восторженно кричат от вставляющегося глубже зонда.
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|3.31, Аноним (30), 12:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стокгольмский синдром. Если зонд уже в тебе и ты ничего не можешь сделать, остается только радоваться что зонд стал лучше.
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|3.37, Аноним (38), 13:43, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- сказал мазилафил, у которого торчали зонды изо всех отверстий. Им видимо, не привыкать.
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|1.15, Анонимъ (?), 11:39, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы они подкрутили свои алгоритмы ранжирования ради плюсиков для IPv6. Сраные сеошники за полгода сделают то, что десятилетиями никак.
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|2.22, Аноним (30), 12:11, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тратит лишнее время чтобы проверить поддерживает ли твой провайдер ipv6? Нет уж.
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|1.33, muunull (ok), 13:12, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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НУ НАКОНЕЦ-ТО КЛЯТЫЙ FTP УДАЛИЛИ ИЗ ХРОМА!
Столько лет уже их просили это сделать, и вот, свершилось!
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|2.40, ryoken (ok), 13:51, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НУ НАКОНЕЦ-ТО КЛЯТЫЙ FTP УДАЛИЛИ ИЗ ХРОМА!
Почто вы его так не любите? Он ваше пиво по ночам из холодильника пьёт?
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