Релиз Chrome 81

2.2 , And ( ?? ), 11:18, 08/04/2020 Это уже больше не программа для просмотра файлов HTML. Раз так, то можно убрать работу с файлами - убрать FTP. Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах): When you have eliminated the JavaScript, whatever remains must be an empty page. Вот так.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:27, 08/04/2020 > убрать работу с файлами - убрать FTP С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили? > Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах) Ну купи себе печатный атлас мира, там не то, что яваскрипт, -- даже электричество не нужно. Во так вот.

4.13 , And ( ?? ), 11:37, 08/04/2020 > убрать работу с файлами - убрать FTP С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили? Убрать для пользователя работу с файлами по сети. HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются. Тогда логично убрать работу по FTP. Если сразу убрать и с HTML чтение из файлов с диска, морально никто не готов и ещё смогут сделать альтернативу. А FTP - уже можно. По шагу, медленно убирать функциональность. Люди стали иначе использовать софт.

5.16 , Аноним ( 9 ), 11:46, 08/04/2020 > Убрать для пользователя работу с файлами по сети А, то есть HTTP тебе "работу с файлами по сети" не дает. Ламеры уже до опеннета добрались? > HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются Где ты нашел такую цитату? MGIMO finished?

4.18 , ryoken ( ok ), 11:53, 08/04/2020 Электричество нужно - ночью смотреть.

5.34 , Shustrilla ( ok ), 13:16, 08/04/2020 Сова прекрасно видит в темноте

6.38 , Аноним ( 38 ), 13:44, 08/04/2020 Анон не сова! Он не видит (нихрена)

6.39 , ryoken ( ok ), 13:50, 08/04/2020 > Сова прекрасно видит в темноте Ну вот и читайте атласы совой.

7.43 , Аноним ( 38 ), 14:02, 08/04/2020 Анон ночью спит. Читает днём. Что, кстати, логично.

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:20, 08/04/2020 есть такое... в Штатах сейчас ещё и с коболом проблема - не могут саппортеров найти, а без этого социальным и банковским службам туго.

2.5 , Аноним ( 9 ), 11:20, 08/04/2020 Доподлинно известно, что проект Хромиум -- поделка уровня хелло-ворлда. Сам видел, там не больше 500 строк кода. Только их и осилили, вот. Ну а ФТП пришлось убрать: протокол-то дико сложный, в 998831917382914 степеней (!) раз сложнее, чем HTTP/2. Единственный человек в видимой части Вселенной, который осилил этот протокол -- это Аноним (1).

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:13, 08/04/2020 Да на$ер он никому не нужен; Аудитория хрома это домохозяйки? а фтп еще и перехватывать можно так что качайте файловое по хттп

2.12 , iPony129412 ( ? ), 11:31, 08/04/2020 > А чо ж это они с FTPтак-то?... Смысла нет. Когда фичей пользуются 0.1%

Это либо бери полезай прикручивай SSL к нему, прокси и прочее, либо выкидывай.

Проще последнее.

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:49, 08/04/2020 >пользуются 0.1% оптимистичненько, ну хотя да, только среди вендузятников и распространено (потому что ssh это уже "сложна сложна").

4.26 , iPony129412 ( ? ), 12:13, 08/04/2020 > только среди вендузятников и распространено так тут и воят только про "выкидывают FTP - плохо"...

а... стоп... вот оно чё!!!