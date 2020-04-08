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Релиз Chrome 81

08.04.2020 11:01

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 81. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Изначально Chrome 81 планировалось опубликовать 17 марта, но из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и перевода разработчиков на работу на дому выпуск был отложен. Следующий выпуск Chrome 82 будет пропущен, выпуск Chrome 83 запланирован на 19 мая.

Основные изменения в Chrome 81:

  • Продолжена реализация защиты от загрузки смешанного мультимедийного контента (когда на HTTPS-странице загружаются ресурсы по протоколу http://). На страницах, открытых по HTTPS, теперь автоматически будут заменяться ссылки "http://" на "https://" при загрузке изображений, скриптов, iframe, звуковых и видео файлов была реализована в прошлом выпуске. Если изображение недоступно по https, то его загрузка блокируется (вручную можно отметить блокировку через меню, доступное через символ замка в адресной строке).
  • Прекращена поддержка протокола FTP. Весь связанный с FTP код удалён из кодовой базы, а для обращения по протоколу FTP рекомендовано использовать внешние FTP-клиенты.
  • Для всех пользователей включена функция группировки вкладок, позволяющая объединять несколько сходных по назначению вкладок в визуально разделённые группы. Каждой группе можно привязать свой цвет и имя. Ранее группировка вкладок была предложена для тестирования только небольшому проценту пользователей.
  • В API WebXR Device добавлена поддержка устройств дополненной реальности. API WebXR позволяет унифицировать работу с различными классами устройств, от стационарных шлемов виртуальной реальности до решений на базе мобильных устройств. Для создания приложений дополненной реальности предложен новый API Web XR Hit Test, который позволяет размещать виртуальные объекты в области видимости камеры, отражающей реальную действительность. Например, можно отобразить виртуальный цветок на снимаемом на камеру подоконнике, выводить информационные метки поверх предметов или расставлять виртуальную мебель, снимая пустую комнату.
  • При сохранении пароля во встроенном менеджере паролей обеспечен вывод предупреждения, если пароль введён на небезопасном сайте.
  • Внесены изменения в условия использования Google (Google Terms of Service), в которых появился отдельный раздел для Google Chrome и Chrome OS.
  • В режиме инкогнито и в гостевом сеансе по умолчанию отключена аутентификация с использованием NTLM / Kerberos.
  • В реализации TLS 1.3 включены расширенные механизмы для противостояния откату на более ранние версии протокола TLS. Ранее защита от отката версии протокола была включена лишь частично из-за несовместимости с некоторыми некорректно работающими прокси-серверами (Palo Alto Networks PAN-OS, Cisco Firepower Threat Defense, ASA c FirePOWER). Сейчас проблемы с совместимостью остались в прошлом, так как большинство производителей подобных прокси выпустили обновления с приведением реализаций TLS в соответствие с требованиями спецификаций.
  • В настройки добавлена опция "chrome://flags/#treat-unsafe-downloads-as-active-content", которая позволяет включить вывод предупреждений при попытке небезопасной загрузки исполняемых файлов по ссылкам со страниц HTTPS (в Chrome 83 подобные предупреждения будут выводиться по умолчанию, а в Chrome 84 загрузки будут блокироваться).


  • Для мобильных устройств добавлена поддержка API Web NFC, позволяющего web-приложениям читать и записывать NFC-тэги. Среди примеров применения нового API в web-приложениях отмечается предоставление информации о музейных экспонатах, проведение инвентаризации, получение сведений с бейджей участников конференций и т.п. Отправка и сканирование тегов производится при помощи объектов NDEFWriter и NDEFReader. Новый API пока доступен только в режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации). Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
  • В режиме Origin Trial в API PointerLock предложен флаг unadjustedMovement, при установке которого данные о событиях о движении мыши передаются в чистом виде, без корректировок и ускорения.
  • Стабилизирован и теперь распространяется вне Origin Trials программный интерфейс Badging, позволяющий web-приложениям создавать индикаторы, выводимые на панели или домашнем экране. При закрытии страницы индикатор автоматически убирается. Например, подобным способом можно отображать число непрочитанных сообщений или информацию о каких-то событиях;
  • В API Media Session добавлена возможность отслеживания позиции при воспроизведении композиции. Можно получить данные о скорости воспроизведения, продолжительности и текущем времени воспроизведения, что позволяет создавать собственные интерфейсы для оценки позиции и перемещения по треку.
  • В API INTL реализован метод DisplayNames, через который можно получить локализированные названия языков, стран, валют, элементов дат и т.п.
  • В API PerformanceObserver, предназначенном для сбора данных о состоянии ресурсов во время работы пользователя с web-приложением, реализована возможность использования флага "buffered" с длительно выполняемыми задачами.
  • По умолчанию при выводе изображений Chrome будет учитывать информацию об ориентации из метаданных EXIF. Для явного переопределения данного поведения предложено CSS-свойство "image-orientation".
  • Добавлены мета-тэг и CSS-свойство "color-scheme", позволяющие выбрать цветовую схему для отрисовки элементов интерфейса, таких как кнопки форм и полосы прокрутки.
  • В HTMLAnchorElement добавлен атрибут hrefTranslate, через который можно передать информацию о необходимости перевода страницы на другой язык после перехода по ссылке.
  • Добавлен новый тип событий SubmitEvent, который включает новые свойства, позволяющие узнать элемент, вызов которого привёл к отправке формы. Например, SubmitEvent даёт возможность использовать один обработчик, общий для различных кнопок и ссылок, приводящих к отправке формы.
  • Улучшения в инструментах для web-разработчиков:
    • В контестное меню, показываемое для сетевых запросов, добавлен пункт "Copy > Copy as Node.js fetch" для копирования в форме fetch-выражения, включающего данные о Cookie.
    • Обеспечен вывод подсказки с неэкранированным вариантом данных при наведении мыши на CSS-свойства "content".
    • В web-консоли повышена детализация сообщений об ошибках при разборе полей в source map.
    • Добавлена настройка "Preferences > Sources > Allow scrolling past end of file", позволяющая запретить прокрутку за конец файла при просмотре исходного текста страницы.
    • В панель Device добавлена симуляция экрана смартфона Moto G4.
    • В панели Cookies обеспечена подсветка жёлтым фоном заблокированных Cookie.
    • В таблицы с Cookies, показываемые в панелях Network и Application, добавлен столбец с данными о приоритете выбора Cookie.
    • Все поля (кроме поля с размером) в таблицах с Cookie теперь доступны для редактирования.
  • Отключение поддержки протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 отложено до выпуска Chrome 84. До выпуска Chrome 83 также отложено включение нового оформления элементов web-форм, которые были оптимизированы для использования на сенсорных экранах.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 32 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 23 премии на сумму 26 тысяч долларов США (одна премия $7500, одна премия $5000, одна премия 3000, две премии $2000, три премии $1000 и восемь премий $500). Размер 7 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
  4. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  5. OpenNews: Релиз Chrome 80
  6. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52565-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чо ж это они с FTPтак-то?...
    Компетенций уже не хватает?
     
     
  • 2.2, And (??), 11:18, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже больше не программа для просмотра файлов HTML. Раз так, то можно убрать работу с файлами - убрать FTP.

    Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах): When you have eliminated the JavaScript, whatever remains must be an empty page.

    Вот так.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:27, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > убрать работу с файлами - убрать FTP

    С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили?

    > Цитат Гугла (при выключенных скриптах на картах)

    Ну купи себе печатный атлас мира, там не то, что яваскрипт, -- даже электричество не нужно. Во так вот.

     
     
  • 4.13, And (??), 11:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > убрать работу с файлами - убрать FTP

    С каких пор FTP -- единственный способ "работать с файлами"? fopen()/fclose()/file:// уже отменили?

    Убрать для пользователя работу с файлами по сети. HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются. Тогда логично убрать работу по FTP. Если сразу убрать и с HTML чтение из файлов с диска, морально никто не готов и ещё смогут сделать альтернативу. А FTP - уже можно. По шагу, медленно убирать функциональность.

    Люди стали иначе использовать софт.

     
     
  • 5.16, Аноним (9), 11:46, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Убрать для пользователя работу с файлами по сети

    А, то есть HTTP тебе "работу с файлами по сети" не дает. Ламеры уже до опеннета добрались?

    > HTML файлы, как заявлено цитатой Гугла выше, более не используются

    Где ты нашел такую цитату? MGIMO finished?

     
  • 4.18, ryoken (ok), 11:53, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электричество нужно - ночью смотреть.
     
     
  • 5.34, Shustrilla (ok), 13:16, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сова прекрасно видит в темноте
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 13:44, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон не сова! Он не видит (нихрена)
     
  • 6.39, ryoken (ok), 13:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сова прекрасно видит в темноте

    Ну вот и читайте атласы совой.

     
     
  • 7.43, Аноним (38), 14:02, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон ночью спит. Читает днём. Что, кстати, логично.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такое... в Штатах сейчас ещё и с коболом проблема - не могут саппортеров найти, а без этого социальным и банковским службам туго.
     
  • 2.5, Аноним (9), 11:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доподлинно известно, что проект Хромиум -- поделка уровня хелло-ворлда. Сам видел, там не больше 500 строк кода. Только их и осилили, вот. Ну а ФТП пришлось убрать: протокол-то дико сложный, в 998831917382914 степеней (!) раз сложнее, чем HTTP/2. Единственный человек в видимой части Вселенной, который осилил этот протокол -- это Аноним (1).
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да на$ер он никому не нужен; Аудитория хрома это домохозяйки? а фтп еще и перехватывать можно так что качайте файловое по хттп
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 11:31, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А чо ж это они с FTPтак-то?...

    Смысла нет. Когда фичей пользуются 0.1%
    Это либо бери полезай прикручивай SSL к нему, прокси и прочее, либо выкидывай.
    Проще последнее.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:49, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >пользуются 0.1%

    оптимистичненько, ну хотя да, только среди вендузятников и распространено (потому что ssh это уже "сложна сложна").

     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 12:13, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только среди вендузятников и распространено

    так тут и воят только про "выкидывают FTP - плохо"...
    а... стоп... вот оно чё!!!

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 08/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (3), 11:22, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати ФФ и Хром релизятся в одно и то же время. Только не надо говорить что это совпадение. Просто гугл высылает даты когда надо релизить ФФ.
     
     
  • 2.10, 123 (??), 11:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем им это?
     
     
  • 3.23, Аноним (4), 12:12, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что гугля - спонсор музилы
     
     
  • 4.35, Аноним (38), 13:37, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И много работников гугла работают в мазиле. По совместительству.
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:27, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно большие презентации большие компании хотят провести в разное время чтобы все говорили только про них. А если хочешь задавить конкурента выпускаешь презентацию в один день или близко с конкурентом.

    А так как гугля может повлиять на ФФ, то почему бы не сделать этот прием?

     
  • 3.36, Аноним (38), 13:39, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, как гугл позволяет планктону существовать параллельно. У него и дудка.
     
  • 2.14, Total nonimus (?), 11:38, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотреть графики релизов перед подобным утверждением невыполнимая задача .
     

  • 1.7, An0nyc (?), 11:23, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Напихали всякой ерунды, которой пользуются незначительное количество пользователей. Вывести в отдельные дополнения, если надо - установил.
     
     
  • 2.24, Аноним (30), 12:12, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И удалили всякой ерунды которой тоже никто не пользуется. Такой круговорот ерунды.
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 11:26, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > будут заменяться ссылки http на https, прекращена поддержка протокола FTP

    Выкидыванием старых технологий удовлетворён 👌

     
     
  • 2.19, ryoken (ok), 11:55, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Коняга, вот чем вам FTP жить мешает? Браузер на диске лишнее место гигабайтами жрёт?
     
     
  • 3.20, Аноним (9), 12:08, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гламурные мальчики:
        Хром комбайн! Неюниксвейно!
    Также гламурные мальчики:
        Нужно, чтобы в HTTP-клиенте был FTP-клиент!
     
     
  • 4.27, Аноним (4), 12:18, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с каких пор браузер стал http-only ?!
     
  • 3.21, iPony129412 (?), 12:11, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я испытываю моральный дискомфорт от того, что есть устаревшие технологии.
    Любое выкидывание ненужного кода - это хорошо.

    > Браузер на диске лишнее мест

    в том числе, понятно что упарываться не надо, но там, где легко можно выкинуть, там нужно выкинуть.

     
     
  • 4.28, Аноним (4), 12:20, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пусть начнут с телеметрии, она уже устарела и её можно выкинуть. НИКТО из пользователей ею не пользуется.
     
     
  • 5.32, iPony129412 (?), 12:38, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > она уже устарела и её можно выкинуть. НИКТО из пользователей ею не пользуется

    ну это явная ложь

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:30, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший браузер стал ещё лучше! Ура!
     
     
  • 2.29, Аноним (4), 12:21, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно (нет), когда так восторженно кричат от вставляющегося глубже зонда.
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 12:29, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стокгольмский синдром. Если зонд уже в тебе и ты ничего не можешь сделать, остается только радоваться что зонд стал  лучше.
     
     
  • 4.42, Аноним (38), 14:01, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Хром и тебе вставил?! Ну и дела.
     
  • 3.37, Аноним (38), 13:43, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - сказал мазилафил, у которого торчали зонды изо всех отверстий. Им видимо, не привыкать.
     

  • 1.15, Анонимъ (?), 11:39, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы они подкрутили свои алгоритмы ранжирования ради плюсиков для IPv6. Сраные сеошники за полгода сделают то, что десятилетиями никак.
     
     
  • 2.22, Аноним (30), 12:11, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тратит лишнее время чтобы проверить поддерживает ли твой провайдер ipv6? Нет уж.
     

  • 1.33, muunull (ok), 13:12, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НУ НАКОНЕЦ-ТО КЛЯТЫЙ FTP УДАЛИЛИ ИЗ ХРОМА!
    Столько лет уже их просили это сделать, и вот, свершилось!
     
     
  • 2.40, ryoken (ok), 13:51, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НУ НАКОНЕЦ-ТО КЛЯТЫЙ FTP УДАЛИЛИ ИЗ ХРОМА!

    Почто вы его так не любите? Он ваше пиво по ночам из холодильника пьёт?

     
     
  • 3.41, Аноним (38), 13:56, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово не нравилось. Он видимо, шепелявит.
     

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