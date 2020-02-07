Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

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|1.2, Аноним (2), 12:48, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разработчикам придется сертификаты издавать для себя валидные даже для внутренних серверов?
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|3.7, нах. (?), 12:55, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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полная его бессмысленность для серверов разработки и опасность для окружающих (внезапно, ага - борцуны за всеобщую сесурить такие борцуны, что не видят ничего опасного в пихании всем разработчикам сертификата CA, способного подписать любой хост).
Нет, мы не боимся уборщицу. Мы значительно больше боимся своих разработчиков, которые имеют время, вдохновение и техническую грамотность (а иногда и мотив нагадить) - и прямой доступ к серверу, поэтому никакой https от них волшебным образом не защитит.
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|4.12, deriving Show Eq (?), 13:30, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для полноты картины замечу, что во всяких там интранетовских сертификатах, выписанных на какой-нибудь *.staging-app.intranet нет ничего плохого.
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|5.17, llolik (ok), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но, как правильно внизу пошутили, следующий шаг в такой политике может быть таким:
"Самоподписаные сертификаты это несекурно, хрен его знает чего и как вы там сами себе наподписывали, а теперь на наш браузер бочку катите. Мы запрещаем использовать любые сертификаты кроме официально одобреных Гуглом".
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|6.24, deriving Show Eq (?), 13:54, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это именно что шутка. Даже не столько шутка, как невежественный наброс толстого тролля.
Самоподписанные сертификаты и так и так для использования показываются с большим предупреждением, _если только их корни цепочки доверия_ не ведут к чему-то системному.
У гугла нет столько власти, чтобы под себя переработать логику использования _системных_ сертификатов во всех типах ОС.
Максимум – игнорировать всё системное и держать внутри свою связочку root CA... хотя постойте, где-то такое уже видели, кажется?
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|7.27, llolik (ok), 14:18, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Максимум – игнорировать всё системное и держать внутри свою связочку root CA...
Именно это конкретно я и имел ввиду.
> У гугла нет столько власти, чтобы под себя переработать логику использования _системных_ сертификатов во всех типах ОC
Но есть громадные рекламные возможности. Достаточно пару-тройку лет постепенно запускать тему, что "по-старому" небезопасно и не молодёжно, мы тут, кстати, сделали "крутую, новейшую и перспективную технологию прямо в браузере", и с существенной долей вероятности к этому и прийти. Разве Гугл не так работает вё время своего существования?
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|4.19, Celcion (ok), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам, наверное, стоило бы обратить внимание, что речь идет о загрузке файлов с сайтов, открытых по HTTPS. В смысле, если сам сайт был изначально открыт по HTTP - то всё спокойно скачается.
Ограничение на скачивание чего-либо по HTTP с сайтов, открытых по HTTPS - вполне логичное и еще в незапамятные времена даже IE спрашивал "тут сайт с безопасным прдключением пытается что-то открывать через небезопасное соединение, открывать?"
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|5.23, тоже Аноним (ok), 13:50, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Народ смотрит в будущее и экстраполирует продолжение таблички в колонках "87 and later".
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|4.21, user (??), 13:45, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые разработчики предпочитают не иметь прямой доступ к серверу, как раз чтобы потом не обвиняли.
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|4.22, Аноним (4), 13:49, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это каких еще окружающих должно парить наличие у разработчиков на компьютерах в компании своего ЦА ? Внутренние ресурсы окружающих не касаются вообще ни с внешним ЦА ни с внутренним. А уж с безопасностью внутри мы какнить сами.. без вас. Доверия _своему_ ЦА всяко больше чем длинной простыне рутовых ЦА непонятно кем контролируемых и что проверяющих перед выдачей сертификатов, что есть в ОС по умолчанию.
А если вы своим сотрудникам не доверяете.. а доверяете сотрудникам гугла.. ну да, тяжело.
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|2.6, гугель (?), 12:52, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ненадолго.
Ваши самоподписанные сертификаты - сплошная увизгвизьмость и должны быть запрещены! letshitcrypt еще не собрал о вас достаточную информацию, которую вы смеете утаивать!
Будут ограничено (только в копроративной версии и только после установки пяти волшебных флагов, один из которых обнуляется при каждом запуске, трех параметров командной строки, и специального танца с бубном) доступна возможность использования сертификатов, подписанных корпоративным CA, но это неточно.
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|1.3, Аноним (3), 12:50, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Безопасность https несколько переоценена, но в целом это равно пора сделать. Ведь твой трафик может модифицировать не только лишь провайдер, но и сосед Вася, и уборщица Маша. И даже бомж Петя. Каждый раз расстраиваюсь, когда не дают возможности сравнить хэши (хотя бы) и подписи.
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|2.10, A.Stahl (ok), 13:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да вот только возни много. Есть огромное количество файлов менять которые бессмысленно даже для соседа Васи, уборщицы Маши и бомжа Пети. Есть целые сайты которые нафиг никому не упёрлись для подмены трафика. Одно дело сообщить пользователю что канал не зашифрован, а другое дело вообще блокировать передачу данных.
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|2.14, Корец (?), 13:36, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В любом случае, надо позволять пользователю решать, через какой протокол грузить, а не делать выбор за него.
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|3.20, Ordu (ok), 13:42, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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99% пользователей не в состоянии сделать этот выбор.
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|4.25, dmitry (??), 14:08, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но оставшийся один процент является наиболее активным и продвинутым. И именно он помогает сделать выбор тем 99%. Или надо для них делать лаз в "свободу" или народ просто массово свалит с хрома, что, на мой взгляд, давно пора сделать.
А делается этот лаз уже много лет простым включением "режима администратора" с расширенными настройками и прочим.
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|1.13, Корец (?), 13:35, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они своими огораживаниями добьются того, что надо просто послезает с хромого и на этом всё закончится.
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|2.18, Аноним (18), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не все основная масса будет сидеть и понимать что о ней заботиться компания Google.
Потом маленькая часть сопротивленцев забьет на это так как там уйма людей.
Так было почти со всеми массовыми сервисами - толпа решает и Google отлично это понимает.
С другой стороны вроде как толпа на толпу тоже рашет так мы помним срубили Internet Explorer.
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|3.26, dmitry (??), 14:11, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как, я начну своим знакомым ставить вместо хрома яндекс, или вообще хромиум. И гуголь в одночасье лишится человек 50. А таких как я очень много. А с учётом того, что пользователи не всегда понимают фразу "откройте браузер", то примут то, что я поставлю с удовольствием.
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