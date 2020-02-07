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Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

07.02.2020 12:40

Компания Google опубликовала план добавления в Chrome новых механизмов защиты от небезопасной загрузки файлов. В Chrome 86, релиз которого намечен на 26 октября, загрузка всех видов файлов по ссылкам со страниц, открытых по HTTPS, будет возможна только при отдаче файлов с использованием протокола HTTPS. Отмечается, что загрузка файлов без шифрования может использоваться для совершения вредоносной активности через подмену содержимого в процессе MITM-атак (например, поражающее домашние маршрутизаторы вредоносное ПО может подменять загружаемые приложения или перехватывать конфиденциальные документы).

Блокировка будет внедряться постепенно, начиная с выпуска Chrome 82, в котором при попытке небезопасной загрузки исполняемых файлов по ссылкам со страниц HTTPS начнёт выдаваться предупреждение. В Chrome 83 для исполняемых файлов будет включена блокировка, а предупреждение начнёт выдаваться для архивов. В Chrome 84 будет активирована блокировка архивов и вывод предупреждения для документов. В Chrome 85 документы будут блокироваться, а предупреждение начнёт выводиться при небезопасной загрузке изображений, видео, звука и текста, которые начнут блокироваться в Chrome 86.

В более отдалённом будущем планируется полностью прекратить поддержку загрузки файлов без применения шифрования. В выпусках для Android и iOS блокировка будет внедряться с отставанием на один выпуск (вместо Сhrome 82 - в 83 и т.п.). В Chrome 81 в настройках появится опция "chrome://flags/#treat-unsafe-downloads-as-active-content", которая позволит включить вывод предупреждений, не дожидаясь выхода Сhrome 82.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 80
  3. OpenNews: Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей
  4. OpenNews: В состав Chrome включена поддержка блокировки сторонних Cookie в режиме инкогнито
  5. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
  6. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, block
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  • 1.1, Fyjy (?), 12:44, 07/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:48, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разработчикам придется сертификаты издавать для себя валидные даже для внутренних серверов?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:50, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кто мешает сделать свой ЦА "для внутренних серверов"?
     
     
  • 3.7, нах. (?), 12:55, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    полная его бессмысленность для серверов разработки и опасность для окружающих (внезапно, ага - борцуны за всеобщую сесурить такие борцуны, что не видят ничего опасного в пихании всем разработчикам сертификата CA, способного подписать любой хост).

    Нет, мы не боимся уборщицу. Мы значительно больше боимся своих разработчиков, которые имеют время, вдохновение и техническую грамотность (а иногда и мотив нагадить) - и прямой доступ к серверу, поэтому никакой https от них волшебным образом не защитит.

     
     
  • 4.12, deriving Show Eq (?), 13:30, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для полноты картины замечу, что во всяких там интранетовских сертификатах, выписанных на какой-нибудь *.staging-app.intranet нет ничего плохого.
     
     
  • 5.17, llolik (ok), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но, как правильно внизу пошутили, следующий шаг в такой политике может быть таким:
    "Самоподписаные сертификаты это несекурно, хрен его знает чего и как вы там сами себе наподписывали, а теперь на наш браузер бочку катите. Мы запрещаем использовать любые сертификаты кроме официально одобреных Гуглом".
     
     
  • 6.24, deriving Show Eq (?), 13:54, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это именно что шутка. Даже не столько шутка, как невежественный наброс толстого тролля.

    Самоподписанные сертификаты и так и так для использования показываются с большим предупреждением, _если только их корни цепочки доверия_ не ведут к чему-то системному.
    У гугла нет столько власти, чтобы под себя переработать логику использования _системных_ сертификатов во всех типах ОС.
    Максимум – игнорировать всё системное и держать внутри свою связочку root CA... хотя постойте, где-то такое уже видели, кажется?

     
     
  • 7.27, llolik (ok), 14:18, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Максимум – игнорировать всё системное и держать внутри свою связочку root CA...

    Именно это конкретно я и имел ввиду.

    > У гугла нет столько власти, чтобы под себя переработать логику использования _системных_ сертификатов во всех типах ОC

    Но есть громадные рекламные возможности. Достаточно пару-тройку лет постепенно запускать тему, что "по-старому" небезопасно и не молодёжно,  мы тут, кстати, сделали "крутую, новейшую и перспективную технологию прямо в браузере", и с существенной долей вероятности к этому и прийти. Разве Гугл не так работает вё время своего существования?

     
  • 4.19, Celcion (ok), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам, наверное, стоило бы обратить внимание, что речь идет о загрузке файлов с сайтов, открытых по HTTPS. В смысле, если сам сайт был изначально открыт по HTTP - то всё спокойно скачается.
    Ограничение на скачивание чего-либо по HTTP с сайтов, открытых по HTTPS - вполне логичное и еще в незапамятные времена даже IE спрашивал "тут сайт с безопасным прдключением пытается что-то открывать через небезопасное соединение, открывать?"
     
     
  • 5.23, тоже Аноним (ok), 13:50, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Народ смотрит в будущее и экстраполирует продолжение таблички в колонках "87 and later".
     
  • 4.21, user (??), 13:45, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые разработчики предпочитают не иметь прямой доступ к серверу, как раз чтобы потом не обвиняли.
     
  • 4.22, Аноним (4), 13:49, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это каких еще окружающих должно парить наличие у разработчиков на компьютерах в компании своего ЦА ? Внутренние ресурсы окружающих не касаются вообще ни с внешним ЦА ни с внутренним. А уж с безопасностью внутри мы какнить сами.. без вас. Доверия _своему_ ЦА всяко больше чем длинной простыне рутовых ЦА непонятно кем контролируемых и что проверяющих перед выдачей сертификатов, что есть в ОС по умолчанию.

    А если вы своим сотрудникам не доверяете.. а доверяете сотрудникам гугла.. ну да, тяжело.

     
  • 3.8, Crazy Alex (ok), 12:56, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее "какого чёрта его до сих пор нет".
     
  • 2.6, гугель (?), 12:52, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ненадолго.
    Ваши самоподписанные сертификаты - сплошная увизгвизьмость и должны быть запрещены! letshitcrypt еще не собрал о вас достаточную информацию, которую вы смеете утаивать!

    Будут ограничено (только в копроративной версии и только после установки пяти волшебных флагов, один из которых обнуляется  при каждом запуске, трех параметров командной строки, и специального танца с бубном) доступна возможность использования сертификатов, подписанных корпоративным CA, но это неточно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:50, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Безопасность https несколько переоценена, но в целом это равно пора сделать. Ведь твой трафик может модифицировать не только лишь провайдер, но и сосед Вася, и уборщица Маша. И даже бомж Петя. Каждый раз расстраиваюсь, когда не дают возможности сравнить хэши (хотя бы) и подписи.
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 13:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да вот только возни много. Есть огромное количество файлов менять которые бессмысленно даже для соседа Васи, уборщицы Маши и бомжа Пети. Есть целые сайты которые нафиг никому не упёрлись для подмены трафика. Одно дело сообщить пользователю что канал не зашифрован, а другое дело вообще блокировать передачу данных.
     
     
  • 3.11, Шизик (?), 13:15, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда не надо делать HTTPS страницу загрузки.
     
  • 3.15, Konstantin (??), 13:37, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть отличная поговорка: Хорошему тону надо учиться с детства!
     
  • 3.16, Konstantin (??), 13:37, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть отличная поговорка: Хорошему тону надо учиться с детства!
     
  • 2.14, Корец (?), 13:36, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В любом случае, надо позволять пользователю решать, через какой протокол грузить, а не делать выбор за него.
     
     
  • 3.20, Ordu (ok), 13:42, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    99% пользователей не в состоянии сделать этот выбор.
     
     
  • 4.25, dmitry (??), 14:08, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но оставшийся один процент является наиболее активным и продвинутым. И именно он помогает сделать выбор тем 99%. Или надо для них делать лаз в "свободу" или народ просто массово свалит с хрома, что, на мой взгляд, давно пора сделать.
    А делается этот лаз уже много лет простым включением "режима администратора" с расширенными настройками и прочим.
     

  • 1.5, нуна (?), 12:51, 07/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, Корец (?), 13:35, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они своими огораживаниями добьются того, что надо просто послезает с хромого и на этом всё закончится.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:41, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не все основная масса будет сидеть и понимать что о ней заботиться компания Google.
    Потом маленькая часть сопротивленцев забьет на это так как там уйма людей.
    Так было почти со всеми массовыми сервисами - толпа решает и Google отлично это понимает.
    С другой стороны вроде как толпа на толпу тоже рашет так мы помним срубили Internet Explorer.
     
     
  • 3.26, dmitry (??), 14:11, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как, я начну своим знакомым ставить вместо хрома яндекс, или вообще хромиум. И гуголь в одночасье лишится человек 50. А таких как я очень много. А с учётом того, что пользователи не всегда понимают фразу "откройте браузер", то примут то, что я поставлю с удовольствием.
     

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