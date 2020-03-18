Выпуск Chrome 81 отложен из-за перехода сотрудников Google к работе на дому

Из-за изменения рабочего графика сотрудников компания Google приостановила публикацию выпусков Chrome 81 и Chrome OS 81, намеченных на 17 и 24 марта. Отмечается, что главными целями является обеспечения стабильности, безопасности и надёжности работы Chrome. Обновления с устранением уязвимостей продолжат формироваться в приоритетном порядке и при необходимости будут доставлены в форме обновления для Chrome 80. В том числе сегодня опубликовано обновление Chrome 80.0.3987.149 с устранением 13 уязвимостей, среди которых нет критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 на этой неделе большая часть сотрудников Google была переведена на работу на дому, что также привело к задержкам в рецензировании обновлений приложений в каталоге Google Play.



