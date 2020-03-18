Выпуск Chrome 81 отложен из-за перехода сотрудников Google к работе на дому

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|2.6, Аноним (6), 22:19, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вам всё шуточки, а я с температурой сижу. И от того, что это другое орви, мне не сильно легче. Плохое время, чтобы болеть. Вот делать людям больше нечего, кроме как эпидемии устраивать (я уверен разносчики действовали более чем осознанно).
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|3.13, Аноним (13), 23:08, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты такой умный разоблачитель, то зачем подхватывал свое ОРВИ?
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|2.4, пох. (?), 22:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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кто-то с надеждой следит за _тотальным_ переходом бизнесов к схеме WFH.
И весьма предсказуемым последующим выносом безмозглых менеджеров, жаждущих тотального контроля над стадом, непременных личных митапов и прочей галиматьи, потому что в самой работе они ничерта не смыслят и проверить ее не могут, на помойку рынка рабсилы.
Потому что этот фарш уже невозможно будет провернуть назад - и это хорошо.
Плохо что жить в эту пору прекрасную, уж не придется...
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|1.7, Total Anonimus (?), 22:25, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как "уже готовый" 81 выпускать - все по домам сидят . А обновления для 80 , которые ещё делать понадобится - рабсилу под конвоем в офисы привезут ? Что то у гугла проблемы с логикой .
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|2.8, дЭффехтивный (?), 22:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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слющай, зачэм прывэзут? Кто б этих индусов стал от ножки стола-то отковывать?
Там проблемы с коммуникацией. Для багфиксов этого не требуется - есть воспроизводимый баг, есть тест, есть миллиард других тестов - если тест после исправления бага пройден, а весь остальной миллиард не сломался - review можно свести к чистой формальности или вообще на него забить.
С разработкой новых фич так нельзя - потому что без ревью нет гарантий что тесты тестируют то что надо - даже если сами эти фичи назначаю я без обсуждений с рабами.
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|1.12, Дихлофос (?), 22:58, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Товарищи, этот короновирус - это раздутая паника, чепуха, это всего лишь обычные грип, простуда, орви или пневмония. Самое главное, если появятся симптомы на пневмонию - нужно сразу лечить антибиотиками, опасно запускать, она может очень быстро прогрессировать, буквально за пару дней
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|2.14, Аноним (14), 23:24, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да "чепуха", я бы сказал, что всё может оказаться куда хуже, можно представить.
В 75% случаев, даже при легко переносимых формах, при томографии фиксируются следы пневмонии, а вирусная пневмония - это русская рулетка, даже для современной медицины. Для людей в возрасте 80+ каждый четвёртый умирает.
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|2.15, Аноним (14), 23:26, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно сразу лечить антибиотиками,
Без комментариев, из-за такого лечения вирусной инфекции антибиотиками, антибиотики скоро и против бактерий перестанут действовать.
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