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Выпуск Chrome 81 отложен из-за перехода сотрудников Google к работе на дому

18.03.2020 20:53

Из-за изменения рабочего графика сотрудников компания Google приостановила публикацию выпусков Chrome 81 и Chrome OS 81, намеченных на 17 и 24 марта. Отмечается, что главными целями является обеспечения стабильности, безопасности и надёжности работы Chrome. Обновления с устранением уязвимостей продолжат формироваться в приоритетном порядке и при необходимости будут доставлены в форме обновления для Chrome 80. В том числе сегодня опубликовано обновление Chrome 80.0.3987.149 с устранением 13 уязвимостей, среди которых нет критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 на этой неделе большая часть сотрудников Google была переведена на работу на дому, что также привело к задержкам в рецензировании обновлений приложений в каталоге Google Play.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 80
  3. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome, выявленная через анализ изменений в движке V8
  4. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  5. OpenNews: Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
  6. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52567-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Ан (??), 21:59, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хаос мля. Нежданно, негаданно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:19, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вам всё шуточки, а я с температурой сижу. И от того, что это другое орви, мне не сильно легче. Плохое время, чтобы болеть. Вот делать людям больше нечего, кроме как эпидемии устраивать (я уверен разносчики действовали более чем осознанно).
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:08, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты такой умный разоблачитель, то зачем подхватывал свое ОРВИ?
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 22:00, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну и ладно. Не велика потеря...
     
  • 1.3, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:04, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем эта новость? Кто-то с часами следит за графиком выпусков хрома?
     
     
  • 2.4, пох. (?), 22:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    кто-то с надеждой следит за _тотальным_ переходом бизнесов к схеме WFH.
    И весьма предсказуемым последующим выносом безмозглых менеджеров, жаждущих тотального контроля над стадом, непременных личных митапов и прочей галиматьи, потому что в самой работе они ничерта не смыслят и проверить ее не могут, на помойку рынка рабсилы.

    Потому что этот фарш уже невозможно будет провернуть назад - и это хорошо.

    Плохо что жить в эту пору прекрасную, уж не придется...

     

  • 1.7, Total Anonimus (?), 22:25, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как "уже готовый" 81 выпускать - все по домам сидят . А обновления для 80 , которые ещё делать понадобится - рабсилу под конвоем в офисы привезут ? Что то у гугла проблемы с логикой .
     
     
  • 2.8, дЭффехтивный (?), 22:31, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слющай, зачэм прывэзут? Кто б этих индусов стал от ножки стола-то отковывать?

    Там проблемы с коммуникацией. Для багфиксов этого не требуется - есть воспроизводимый баг, есть тест, есть миллиард других тестов - если тест после исправления бага пройден, а весь остальной миллиард не сломался - review можно свести к чистой формальности или вообще на него забить.

    С разработкой новых фич так нельзя - потому что без ревью нет гарантий что тесты тестируют то что надо - даже если сами эти фичи назначаю я без обсуждений с рабами.

     

  • 1.9, Чайник (??), 22:49, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Хромиум как?
    А что такое WFH?
     
     
  • 2.10, глеб (?), 22:52, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    work from home
     

  • 1.12, Дихлофос (?), 22:58, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Товарищи, этот короновирус - это раздутая паника, чепуха, это всего лишь обычные грип, простуда, орви или пневмония. Самое главное, если появятся симптомы на пневмонию - нужно сразу лечить антибиотиками, опасно запускать, она может очень быстро прогрессировать, буквально за пару дней
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:24, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да "чепуха", я бы сказал, что всё может оказаться куда хуже, можно представить.
    В 75% случаев, даже при легко переносимых формах, при томографии фиксируются следы пневмонии, а вирусная пневмония - это русская рулетка, даже для современной медицины. Для людей в возрасте 80+ каждый четвёртый умирает.
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:26, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно сразу лечить антибиотиками,

    Без комментариев, из-за такого лечения вирусной инфекции антибиотиками, антибиотики скоро и против бактерий перестанут действовать.

     

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