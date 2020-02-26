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0-day уязвимость в Chrome, выявленная через анализ изменений в движке V8

26.02.2020 20:57

Исследователи из компании Exodus Intelligence продемонстрировали слабое место в процессе исправлений уязвимостей в кодовой базе Chrome/Chromium. Проблема связана с тем, что Google раскрывает сведения, что внесённые исправления имеют отношение к проблемам с безопасностью только после релиза, но добавляет в репозиторий код для устранения уязвимости в движке V8 до публикации релиза. Какое-то время исправления проходят тестирование и возникает окно, в течение которого уязвимость становится исправленной в кодовой базе и доступной для анализа, но уязвимость остаётся неисправленной на системах пользователей.

Изучая вносимые в репозиторий изменения исследователи обратили внимание на добавленное 19 февраля исправление и в течение трёх дней смогли подготовить эксплоит, поражающий актуальные выпуски Chrome (опубликованный эксплоит не включал компоненты для обхода sandbox-изоляции). Компания Google оперативно выпустила обновление Chrome 80.0.3987.122, устранив связанную с предложенным эксплоитом уязвимость (CVE-2020-6418). Уязвимость была изначально выявлена инженерами Google и вызвана проблемой с обработкой типов в операции JSCreate, которая может быть эксплуатирована через метод Array.pop или Array.prototype.pop. Примечательно, что похожая проблема была исправлена в Firefox летом прошлого года.

Исследователи также обратили внимание на упрощение создания эксплоитов из-за включения в Chrome 80 механизма упаковки указателей (вместо полного 64-разрядного значения хранятся только уникальные нижние биты указателя, что позволяет значительно сократить потребление памяти в куче). Например, некоторые находящиеся в начале кучи структуры данных, такие как таблица встроенных функций, объекты "native context" и корневые объекты сборщика мусора, теперь размещаются по предсказуемым и доступным на запись упакованным адресам.

Интересно, что почти год назад компанией Exodus Intelligence была сделана аналогичная демонстрация возможности создания эксплоита на основе изучения публичного лога исправлений в V8, но, судя по всему, должных выводов не последовало. На месте исследователей Exodus Intelligence могли оказаться злоумышленники или спецслужбы, которые при создании эксплоита имели бы возможность дни или даже недели скрыто эксплуатировать уязвимость до формирования очередного релиза Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.exodusintel.com/2...)
  2. OpenNews: Лог изменений в V8 помог создать эксплоит для неисправленной уязвимости в Chrome
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая дополнениям Chrome выполнять внешний код, несмотря на права доступа
  4. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  5. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Обновление Chrome 78.0.3904.108 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, chromium, exploit, security, 0day
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Часть нити удалена модератором

  • 4.10, Аноним (10), 21:15, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А какое дела сэму от режима или от не режима? Платят в твердой валюте получают что хотят.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:06, 26/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.5, anonimizer (?), 21:10, 26/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.3, имя (ok), 21:06, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  упрощение создания эксплоитов из-за включения в Chrome 80 механизма упаковки указателей

    «Нет смысла экономить адресное пространство», — говорили некоторые, — «и вообще оперативка дешёвая…»

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:10, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сэкономили память - получили уязвимость.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:47, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не саму уязвимость, а просто стало проще их использовать.
     
  • 3.15, пох. (?), 21:51, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первый аноним говорил явно об экономии памяти другим, разумным способом - аккуратным написанием кода.
    А тут сначала нажрали как не в себя, "по процессу на вкладку", а потом придумали грязный хак для "экономии", ну не переписывать же ж, на самом деле, макачий код?

     
     
  • 4.24, А (??), 23:39, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    luck(){return min(time_to_market)}
     
  • 3.22, zzz (??), 23:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо оптимизации движка начали ковырять окраины - получили уязвимость.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:13, 26/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (10), 21:14, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не хватает вариативности мнений. А где же в ФФ уязвимости никто не ищет и никто ФФ не пользуется?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:28, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мало пользуются → мало ищут → мало находят.

    Вот недавно одни ребята решили сделать аудит OpenSMTPD, впервые за всю историю проекта. С закономерными последствиями. Вот так модель безопасности «неуловимый Джо» не выдержала столкновения с суровой реальностью.

     
     
  • 3.23, zzz (??), 23:20, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И было найдено в "бажном"OpenSMTPd ажно три уязвимости. Всем лежать-бояться. А вот в постфиксе их гораздо меньше, да.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:45, 26/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:53, 26/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 22:06, 26/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.14, Нанобот (ok), 21:47, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Исследователи из компании Exodus Intelligence не знают значения термина "0-day"
     
     
  • 2.16, пох. (?), 21:51, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, это ты его не знаешь.
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:15, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь сафари. Никаких проблем.
     
  • 1.21, Аноним (7), 22:26, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я щаз тебе удалю!)) Какие мля технологии тут продвигаются??
     

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