Обновление Chrome 78.0.3904.108 с устранением уязвимостей

Опубликован корректирующий выпуск Chrome 78.0.3904.108, в котором устранены 0-day уязвимости, использованные для организации двух успешных взломов, продемонстрированных на соревновании Tianfu Cup. Проблемы (CVE-2019-13723, CVE-2019-13724) присутствовали в коде для взаимодействия с устройствами Bluetooth, и позволяли обратиться к уже освобождённой области памяти (use-after-free) или к данным за границей выделенного буфера.

В новой версии в контекстное меню также была возвращена функция закрытия всех вкладок, кроме текущей ("Close other Tabs"). Напомним, что проанализировав полученную в результате сбора телеметрии статистику о методах работы пользователей, разработчики пришли к выводу, что функцию "Close other Tabs" можно удалить, так как она востребована лишь 2% пользователей. После того как Google столкнулся с недовольством пользователей подобным решением, было решено вернуть удалённую возможность. Недовольство также вызвал перенос функций восстановления закрытой вкладки и добавления всех вкладок в закладки из контекстного меню вкладок в контекстное меню, показываемое при клике на свободную область справа от кнопок вкладок.



