Обновление Chrome 78.0.3904.108 с устранением уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 08:35, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> функцию "Close other Tabs" можно удалить, так как она востребована лишь 2% пользователей
Потихоньку догоняют GNOME, молодцы.
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|1.2, Илья (??), 08:35, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Телеметрияипоказала, что 2% не пользуются кнопкой закрыть все табы.
Так же телеметрия показала что 100% пользуются телеметрией
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|2.8, Аноним (8), 08:56, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, в браузере надо оставить только адресную строку. Остальное все вырезать. И как они до этого еще не додумались?!
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|3.9, Аноним (9), 09:05, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какую еще строку?! В браузере должен остаться только site-store в котором будут только отобранные(C) и одобренные(R) Великим Гугелем(TM) сайты.
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|3.17, Аноним (17), 10:35, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и адресная строка - это лишнее. Оставить только сайт гугла с ссылками на его сервисы :)
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|2.12, Аноним (12), 09:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По результатам опроса* 100% пользуется интернотом.
* - опрос проводился в электронной форме через интернет
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|2.7, Аноним (7), 08:53, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одни муд...ки дыры делают, другие муд...ки их штопают. И все при деле. И никакой лишней работы.
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|2.11, Аноним (11), 09:11, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хакеры это те кто проги стряпают, проблема что нужно сделать так шобы серия багов приводящая к уязвимости была доступна только закащикам
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|1.4, Аноним (4), 08:40, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и что тут сделано, кроме возврата функции закрытия всех вкладок? Какие новые функции появились, новые настройки, улучшения в интерфейсе?
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|1.5, Аноним (8), 08:42, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последние... много лет гугла только и делает, что ищет дыры и их латает. Всё! По существу браузера - ничего.
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|2.10, Аноним (1), 09:09, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прально, нужно с разбегу новые фичи херак-херак, на баги пофигу, надо шобы вау эффект туда сюда, графики рисуются, бабосы мутятся, все в ахуе, бурные аплодисменты, но баги нарастают, их никто не чинит, все заняты - мутят новые фичосы, шоб Аноним (8) не сказал что по существу браузера ничего не делается.
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|2.14, Аноним (14), 10:22, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл только увеличивает версию хромого, латает баги, увеличивает версию... и так до бесконечности. Как браузер Хром давно застопорился в развитии (реальном развитии, а не его видимости).
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|1.13, Аноним (13), 10:11, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну да, по мнению жужла 2% пользователей — это пренебрежительно малая часть пользователей, с интересами которых не стоит считаться. Что такое 2%? Что такое эти 2% пользователей самого популярного в мире браузера?
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|1.15, Аноним (15), 10:22, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классика. Активное меньшинство лоббирует интересы пассивному большинству.
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|1.16, ДмитрийСССР (?), 10:28, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже браузеры будут меньше кушать???? Что Хром, что Огнелис жрут неадекватно... По 300-400 Мб на 1 вкладку ИМХО через чур.
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