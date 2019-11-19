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Обновление Chrome 78.0.3904.108 с устранением уязвимостей

19.11.2019 08:26

Опубликован корректирующий выпуск Chrome 78.0.3904.108, в котором устранены 0-day уязвимости, использованные для организации двух успешных взломов, продемонстрированных на соревновании Tianfu Cup. Проблемы (CVE-2019-13723, CVE-2019-13724) присутствовали в коде для взаимодействия с устройствами Bluetooth, и позволяли обратиться к уже освобождённой области памяти (use-after-free) или к данным за границей выделенного буфера.

В новой версии в контекстное меню также была возвращена функция закрытия всех вкладок, кроме текущей ("Close other Tabs"). Напомним, что проанализировав полученную в результате сбора телеметрии статистику о методах работы пользователей, разработчики пришли к выводу, что функцию "Close other Tabs" можно удалить, так как она востребована лишь 2% пользователей. После того как Google столкнулся с недовольством пользователей подобным решением, было решено вернуть удалённую возможность. Недовольство также вызвал перенос функций восстановления закрытой вкладки и добавления всех вкладок в закладки из контекстного меню вкладок в контекстное меню, показываемое при клике на свободную область справа от кнопок вкладок.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  3. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  4. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты
  5. OpenNews: На соревновании Tianfu Cup продемонстрированы 0-day уязвимости в Chrome и qemu-kvm
  6. OpenNews: В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 08:35, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > функцию "Close other Tabs" можно удалить, так как она востребована лишь 2% пользователей

    Потихоньку догоняют GNOME, молодцы.

     
  • 1.2, Илья (??), 08:35, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Телеметрияипоказала, что 2% не пользуются кнопкой закрыть все табы.
    Так же телеметрия показала что 100% пользуются телеметрией
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:56, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, в браузере надо оставить только адресную строку. Остальное все вырезать. И как они до этого еще не додумались?!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:05, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какую еще строку?! В браузере должен остаться только site-store в котором будут только отобранные(C) и одобренные(R) Великим Гугелем(TM) сайты.
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:35, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и адресная строка - это лишнее. Оставить только сайт гугла с ссылками на его сервисы :)
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:38, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По результатам опроса* 100% пользуется интернотом.
    * - опрос проводился в электронной форме через интернет
     

  • 1.3, Иван (??), 08:38, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же надоели эти уязвимости, хакеры остановитесь плиз :(
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:53, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни муд...ки дыры делают, другие муд...ки их штопают. И все при деле. И никакой лишней работы.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:11, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хакеры это те кто проги стряпают, проблема что нужно сделать так шобы серия багов приводящая к уязвимости была доступна только закащикам
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:40, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и что тут сделано, кроме возврата функции закрытия всех вкладок? Какие новые функции появились, новые настройки, улучшения в интерфейсе?
     
  • 1.5, Аноним (8), 08:42, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Последние... много лет гугла только и делает, что ищет дыры и их латает. Всё! По существу браузера - ничего.
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:09, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прально, нужно с разбегу новые фичи херак-херак, на баги пофигу, надо шобы вау эффект туда сюда, графики рисуются, бабосы мутятся, все в ахуе, бурные аплодисменты, но баги нарастают, их никто не чинит, все заняты - мутят новые фичосы, шоб Аноним (8) не сказал что по существу браузера ничего не делается.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:22, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл только увеличивает версию хромого, латает баги, увеличивает версию... и так до бесконечности. Как браузер Хром давно застопорился в развитии (реальном развитии, а не его видимости).
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:11, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, по мнению жужла 2% пользователей — это пренебрежительно малая часть пользователей, с интересами которых не стоит считаться. Что такое 2%? Что такое эти 2% пользователей самого популярного в мире браузера?
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:22, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классика. Активное меньшинство лоббирует интересы пассивному большинству.
     
  • 1.16, ДмитрийСССР (?), 10:28, 19/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже браузеры будут меньше кушать???? Что Хром, что Огнелис жрут неадекватно... По 300-400 Мб на 1 вкладку ИМХО через чур.
     

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