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На соревновании Tianfu Cup продемонстрированы 0-day уязвимости в Chrome и qemu-kvm

18.11.2019 20:04

На прошедшем в Китае состязании Tianfu Cup PWN Contest (аналог Pwn2Own для китайских исследователей безопасности) продемонстрировано два успешных взлома Chrome и один взлом qemu-kvm в окружении Ubuntu, позволивший выйти из изолированного окружения и выполнить код на стороне хост-системы. Взломы были выполнены с использованием ещё не исправленных 0-day уязвимостей. Кроме того, на соревновании были успешно эксплуатированы новые уязвимости в Edge, Safari, Office 365, Adobe PDF Reader, VMWare Workstation и беспроводном маршрутизаторе D-Link DIR-878.

За два дня состязаний было предпринято 28 попыток демонстрации взломов c использованием 0-day уязвимостей, из которых 20 оказались успешными. Наиболее успешной оказалась группа 360Vulcan, которая за дни соревнования заработала 382 тысяч долларов, из которых 200 тысяч долларов было выплачено за эксплоит VMWare, а 80 тысяч за атаку QEMU в окружении Ubuntu. Соревнование Tianfu Cup было организовано после того, как в прошлом году правительство Китая запретило китайским исследователям безопасности участвовать в международных соревнованиях по взлому ПО, таких как Pwn2Own.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari
  5. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  6. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pwn, hack, 0day
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  • 1.3, Аноним (3), 20:23, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    за это не платят, а сажают в турьму
    лучше уж амерам помочь нового президента выбрать :)
     
     
  • 2.8, Нонон (?), 21:33, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё смешнее чем Трамп и Обама?) Ну не знаю.. а есть такой?)
     
     
  • 3.9, Сейд (ok), 21:39, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лукашенко
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:03, 18/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.12, brzm (ok), 22:24, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них много смешных чуваков, Шапиро тот же. Посмотрите на ютубе, на Жириновского немного похож. Он, правда, не баллотируется в президенты, а поддерживает Трампа.
     
  • 2.14, Чё (?), 22:48, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что сажают? За легальную работу в сфере ИБ? Это у вас в чебурнете так?🤣
     
     
  • 3.15, Michael Shigorin (ok), 23:58, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, земля кировоградская... Родина ж героев требовала, зачем ты перед продажей вот это вот родила?
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:46, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За qemu обидно. Опять virtio или драйвер сетевухи?
     

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