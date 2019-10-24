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Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере

24.10.2019 19:39

Доступны корректирующие релизы PHP 7.3.11, 7.1.33 и 7.2.24, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2019-11043) в расширении PHP-FPM (менеджер процессов FastCGI), позволяющая удалённо выполнить свой код в системе. Для атаки на серверы, использующие для запуска PHP-скриптов PHP-FPM в связке с Nginx, уже публично доступен рабочий эксплоит.

Атака возможна в конфигурациях nginx, в которых проброс в PHP-FPM осуществляется c разделением частей URL при помощи "fastcgi_split_path_info", но без предварительной проверки существования файла директивой "try_files $fastcgi_script_name" или конструкцией "if (!-f $document_root$fastcgi_script_name)". Проблема в том числе проявляется в настройках, предлагаемых для платформы NextCloud. Например, уязвимы конфигурации с конструкциями вида: 


   location ~ [^/]\.php(/|$) {
      fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
      fastcgi_param PATH_INFO       $fastcgi_path_info;
      fastcgi_pass   php:9000;
   }

Проследить за устранением проблемы в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, RHEL, Ubuntu, SUSE/openSUSE, FreeBSD, Arch, Fedora. В качестве обходного метода защиты после строки "fastcgi_split_path_info" можно добавить проверку существования запрошенного PHP-файла: 


   try_files $fastcgi_script_name =404;

Проблема вызвана ошибкой при манипуляции с указателями в файле sapi/fpm/fpm/fpm_main.c. При присвоении указателя предполагается, что значение переменной окружения PATH_INFO обязательно содержит префикс, совпадающий с путём к PHP-скрипту. Если в директиве fastcgi_split_path_info указано разделение пути к скрипту с использованием регулярного выражения, чувствительного к передаче символа перевода строки (например, во многих примерах предлагается использовать "^(.+?\.php)(/.*)$"), то атакующий может добиться записи в переменную окружения PATH_INFO пустого значения. В этом случае далее по ходу выполнения осуществляется запись в path_info[0] нуля и вызов FCGI_PUTENV.

Запросив определённым образом оформленный URL атакующий может добиться смещения указателя path_info на первый байт структуры "_fcgi_data_seg", а запись нуля в этот байт приведёт к перемещению указателя "char* pos" на ранее идущую область памяти. Вызываемый следом FCGI_PUTENV перезапишет данные в этой памяти значением, которое может контролировать атакующий. В указанной памяти в том числе хранятся значения других переменных FastCGI и записав свои данные атакующий может создать фиктивную переменную PHP_VALUE и добиться выполнения своего кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://lab.wallarm.com/php-re...)
  2. OpenNews: Обновление PHP 5.5.12 с устранением уязвимости в PHP-FPM
  3. OpenNews: Уязвимости в PHP и PHPMailer
  4. OpenNews: Проект Snuffleupagus развивает PHP-модуль для блокирования уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  6. OpenNews: Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: php, fpm
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  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Кто-то ещё php использует?!
     
     
  • 2.2, анонимус (??), 20:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Более 80% сайтов
    https://haydenjames.io/80-percent-web-powered-by-php/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >80%

    в 2000 году?

     
  • 3.9, Аноним (1), 20:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство ошибается.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 20:56, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.17, OpenEcho (?), 21:03, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просвяти плыз заблудших, что рекомендовать юзерам в замену пыха?
     
     
  • 3.23, 123 (??), 21:22, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пихон.
     
     
  • 4.26, OpenEcho (?), 21:26, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость не пробовали сравнивать ?
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:39, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноду конечно же
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:32, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть теперь сторонний код можно запускать не только через phar://? Это здорово.
     
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 20:54, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи !

    [code]
    location ~* [^/]\.php(/|$) {
      fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
      if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
        return 404 "<!doctyle html><div style="font-size:800%;text-align:center;">🖕</div>";
      }

    ...
    }
    [/code]

     
     
  • 3.13, Аноним (4), 20:56, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это запрещает выполнение 3rd-party-кода из phar://?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 20:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://snuffleupagus.readthedocs.io/config.html#whitelist-of-stream-wrappers
     
  • 4.19, OpenEcho (?), 21:05, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча писатель ?

    > то есть теперь сторонний код можно запускать ^^^не только через phar://^^^ ?

     
  • 3.14, Аноним (16), 20:56, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только mime забыл изменить с бинарного
     
     
  • 4.21, OpenEcho (?), 21:11, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просвяти, - а то не понятна глубина мысли
     
     
  • 5.22, Аноним (16), 21:13, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо отображения файла скачает поток

    default_type application/octet-stream;

     
     
  • 6.25, OpenEcho (?), 21:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телепатия не удалась :)

    default_type text/plain;

    И вообще не понятно к чему это, вместо ... там еще есть что почитать ;)

     

  • 1.5, Аноним (16), 20:34, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VestaCP пора ломать
     
     
  • 2.6, Аноним (16), 20:35, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # grep -R fastcgi_path_info /usr/local/vesta/
     

  • 1.8, Darth Revan (ok), 20:46, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://salsa.debian.org/nginx-team/nginx/blob/buster/debian/conf/snippets/fas
    Использующие /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf из Debian, существующий с 2014-го года, проблеме не подвержены.
     
  • 1.10, Аноним (16), 20:48, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В nginx wiki ubuntu есть еще одна уязвимость связанная с localhost

    там по дефолту смотрит в /var/www

    а сайты обычно кладут в подкаталог

    curl -H 'Host: localhost' и скачиваем все сорцы школоты

     
     
  • 2.24, Anduy (?), 21:23, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылочку плз
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:04, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В эксплоите есть забавные моменты: https://github.com/neex/phuip-fpizdam/blob/d43b788a65f83ba6fd3f95bf0710432c01f

     
     
  • 2.20, Darth Revan (ok), 21:08, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким названием ничего удивительного %).
     

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