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Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты

12.11.2019 07:42

Google выступил с инициативой по стимулированию повышения скорости загрузки сайтов в Web, для чего планирует включить в Chrome специальные индикаторы, выделяющие очень медленно или, наоборот, очень быстро загружаемые сайты. Окончательно способы индикации быстрых и медленных сайтов пока не определены, а оптимальный для пользователей вариант будет подобран в ходе нескольких экспериментов.

Например, если сайт обычно загружается медленно из-за применения неэффективных настроек или проблем с организацией загрузки, то в процессе открытия или во время ожидания появления контента может выводиться метка о том, что данный сайт обычно загружается медленно. Уведомление позволит пользователю понять, что задержка для открываемого сайта в порядке вещей, а не обусловлена не каким-то единичным сбоем. Для хорошо оптимизированных и обычно очень быстро открываемых сайтов предлагается выделять зелёным цветом полоску, отображающую прогресс загрузки. Также рассматривается возможность предоставления сведений о скорости загрузки ещё не открытых страниц, например, через вывод индикатора в контекстом меню для ссылок.

Индикаторы будут отражать не скорость загрузки в конкретной ситуации, а сводные показатели, свойственные открываемому сайту. Целью является выделение плохо спроектированных сайтов, которые медленно грузятся не из-за стечения обстоятельств, а в силу плохой организации работы. На первом этапе критерием пометки станет наличие постоянных задержек загрузки, наблюдаемых при анализе истории работы с сайтом. В дальнейшем возможно будут выявляться и специфичные ситуации замедления работы, проявляющиеся на определённых типах устройств или сетевых конфигураций. В долгосрочной перспективе планируется учитывать и другие показатели производительности, влияющие на комфорт работы с сайтом, не привязанные к скорости загрузки.

Разработчикам сайтов рекомендуется использовать имеющиеся инструменты для оптимизации скорости загрузки, такие как PageSpeed Insights и Lighthouse. Данные инструменты позволяют проанализировать различные аспекты загрузки web-страницы, оценить потребление ресурсов и определить ресурсоёмкие операции на JavaScript, блокирующие формирование вывода, после чего выработать рекомендации по ускорению и оптимизации.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android
  5. OpenNews: Усиление изоляции между сайтами в Chrome
  6. OpenNews: Компания Google выпустила модуль ускорения загрузки web-страниц PageSpeed для Nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, pagespeed
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  • 1.1, Иван (??), 08:43, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Круто, хоть что-то полезное сделали. Я очень рад, что теперь самые медленные сайты будут игнорироваться пользователями.
     
     
  • 2.3, SOska (?), 08:46, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С какой радости
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > медленные сайты будут игнорироваться пользователями.

    Гениально, ведь главное в Интернете - скорость загрузки. Контент и функционал не имеют значения. Посему предлагается для увеличения посещаемости дальше стандартной заглушки никакого контента на сайтах не размещать.

     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 09:01, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут не столько дело в скорости загрузки.
    Вот сидишь и ждёшь бывает, и думаешь, что надо VPN включать наверно
     
     
  • 4.25, КО (?), 09:36, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хорошо еще, что сидишь и долго ждешь, это не потому, что сайт Гуглу не проплатил за быстрый значёк. :)
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 10:24, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > сайт Гуглу не проплатил за быстрый значёк

    Куда платить?

     
  • 5.72, Аноним (72), 11:27, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо еще, что сидишь и долго ждешь, это не потому, что сайт Гуглу не проплатил за быстрый значёк. :)

    man сетевой нейтралитет.
    В большинстве американских штатов уже можно заключать соглашения контент-провайдеров с интернет-провайдерами, чтобы определенные сайты грузились быстрее. И косметические значки тут не при чём.

     
  • 3.65, Андрей (??), 10:53, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На эту тему есть презентация на ютубе от монстров HTML, как сделать сайт быстрым :) Виталий... как его... еврей, короче :)
     
  • 3.71, Аноним (72), 11:25, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > функционал не имеют значения

    Функционалы, конечно, значат очень много, но для физиков, математиков и инженеров. А для сайтов — увы, нет.

     
  • 3.83, Аноним (83), 11:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примат формы над содержанием - это признак нашего времени. Даже тут на опеннете полно индивидумов, которые не видят в тексте ничего, кроме букв, знаков припинания и опечаток. Вроде руки, ноги и голова есть, а внутри зияющая пустота. В страшное время живем.
     
     
  • 4.85, Аноним (83), 12:01, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы нашли одну опечатку - 1 балл.
    Нашли две опечатки - 2 балла.
    Три опечатки - 3 балла.

    Поняли текст по существу - поздравляю, вы человек, а не парсер.

     
  • 2.39, sarcastic scutosaurus (?), 09:51, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хоть что-то полезное сделали

    В смысле, начали собирать не только посещённые URL'ы, но и время их загрузки?

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 09:55, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    робот гугла исполняет JavaScript.
     
     
  • 4.76, sarcastic scutosaurus (?), 11:33, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой маленький, какой наивный…
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Не удивлюсь, если свои сайты будут подкручивать :)
    Такие, как gmail, ведь он тормозит безбожно
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Такие, как gmail, ведь он тормозит безбожно

    Странно, т.к. у меня гмыло работает нормально.
    Да и с другой стороны это всего лишь индикатор, потому пусть подкручивают, я буду только рад, если оно будет работать быстрее.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 08:57, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > буду только рад, если оно будет работать быстрее.

    В смысле бегунок будет быстрее бегать?

     
  • 2.8, timur.davletshin (ok), 08:59, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки да, на момент ввода новой морды она была невероятно медленной. Но сейчас вроде допилили и стало немного лучше.
     
  • 2.12, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:22, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хочешь расскажу как сделать так, что бы gmail не тормозил?
    Отключи для него блокировщик рекламы
    Ага
    Именно отключи
    Тут же загрузка начинает летать
    Сам был удивлен, подозреваю, что это специально
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:26, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может включить HTML версию?
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С uBlock и без него одинаково себя ведет. Не молниеносно, но вполне комфортно. Настрой нормально подписки в блокировщике.
     
  • 2.58, None (??), 10:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем подкручивать, ведь можно считать время загрузки до появления весёлой полосочки, а не до момента доступности UI. В результате тупой сайт с модными фреймворками, быстро подгружающий тонны своего барахла по какому-нибудь QUIC будет "быстрее" нормального сайта.
     
  • 2.61, Онвонин Николаевич (?), 10:37, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже больше скажу. Сам же developers-google-com при проверке скорости загрузки в нём же показывает, что сайт тормозит. Попробуйте сами прогнать проверку pagespeed insights в нём же. Попахивает лицемерием.
     
     
  • 3.73, Аноним (72), 11:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, удивительно честно для корпорастов. Если бы грузился долго, но показывал, что всё типа быстро — тогда да, лицемерие.
     
  • 2.82, Аноним (82), 11:54, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они и рекламу с ютуба не удалили, хотя по их критериям она является раздражающей и должна блокироваться в хроме
     
  • 2.86, Аноним (86), 12:02, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты пользуешься gmail?!
     

  • 1.4, Аноним (17), 08:50, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Индикаторы будут отражать не скорость загрузки в конкретной ситуации, а сводные показатели, свойственные открываемому сайту.

    Очередная телеметрия, будет лезть на какой-то внешний сервис, передавать туда сайт, который ты открываешь, и получать статистику по нему.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 09:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Кому ты(!) нужен? Используй Яндекс.Браузер в таком случае, интересно будет потом находить в поисковике приватные ссылки.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:34, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь узнать что насобирал о тебе гуголь? Это можно сделать с помощью сервиса Takeout. Существует механизм, который позволяет скачать (посмотреть) все свои данные (только вот далеко не все в открытом доступе)
    Чтобы получить свои данные, нужно зайти по адресу https://takeout.google.com/ и выставить галочки напротив интересующих сервисов. Ждать ссылку на архив иногда приходится долго.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 10:19, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно зайти по адресу https://takeout.google.com/

    ага, только для этого надо иметь аккаунт в гугле. просто по сохранённой в браузере печеньке он ничего не показывает.

     
     
  • 5.60, Аноним (21), 10:34, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да... Как всегда. Тут ни печенка, ни вафля не помогут.
     
  • 3.33, Аноним (21), 09:43, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты нужен всем! Все хотят поиметь тебя!
     
  • 2.74, Аноним (72), 11:30, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Очередная телеметрия, будет лезть на какой-то внешний сервис, передавать туда сайт, который ты открываешь, и получать статистику по нему.

    Ну вот авторы Stylish на этом неплохие деньги делали. Настолько неплохие, что им это было дороже репутации.

     

  • 1.10, Нонон (?), 09:06, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Google придумал лазейку как заставить разработчиков удалять jQuery 😁👍
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:13, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если бы ещё сам хром не брал память гигабайтами, тормозя систему и делая невозможным запуск ничего другого кроме себя уже при 20 вкладках
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 09:26, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Учись пользоваться ресурсами своего калькулятора.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 09:43, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сказал пользователь браузера с телеметрией, вебртс, дрм, pdf вьювером, вебассембли, инструментами для разработки, модулем проверки файлов на вирусы онлайн, модулем проверки наличия соединения, геопозиции, уведомлений, которые он наверняка не выбирал и постоянно не пользуется.
    Но виноват конечно калькулятор, который прекрасно открывает те же сайты в консольных браузерах.
     

  • 1.15, Аноним (21), 09:27, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё лишнее дерьмо, не касаемое работы программы, которое пихают в браузер есть зло. Весь софт со временем только увеличивается и тяжелеет. Зачем? Назовите хоть одну утилиту, которая со временем развития стала меньше, легче, быстрее?!
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 09:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    (с) Диванный Эксперт
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 09:35, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Табуреточный эксперд.
     
  • 3.29, Аноним (21), 09:39, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сначала программу пилют по существу. Потом все оставшееся время набивают дерьмом. Это закон жанра.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 11:11, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *закон жира
     
  • 2.19, Аноним (14), 09:30, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    (с) Диванный Эксперт
     
     
  • 3.24, Аноним (21), 09:36, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Табуреточный эксперд.
     
  • 3.53, Аноним (6), 10:18, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала программу пилют по существу. Потом все оставшееся время набивают дерьмом. Это закон жанра.
     
  • 2.49, Анони (?), 10:14, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утилиту не знаю, но KDE же
     
     
  • 3.50, Анони (?), 10:14, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5 версия, разумеется, за последнее время
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:33, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может, тогда и встроенные страницы помечать?
    А то chrome://settings грузится несколько секунд после перехода на Material.
    "Google Chrome тормозит. Пожалуйста, установите нормальный браузер."
     
  • 1.23, Аноним (23), 09:36, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > после чего выработать рекомендации по ускорению и оптимизации.

    В ответ эти макаки, как всегда что-то прокукамакакаяют насчёт того, что память нынче не дорогая, и надо бы докупить ещё, а иначе ты - ратроград, противник прогресса, нищебpoд, школьник - на выбор!

     
     
  • 2.56, Школьник_в_авангарде_прогресса (?), 10:26, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ю школьник
    У меня современный мощный компьютор с большими планками памяти! Мне мама купила! Это вы все по сравнению со мной нище6р0ды!
     

  • 1.26, Аноним (23), 09:37, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    */ретроград
     
  • 1.27, Annoynymous (ok), 09:38, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А измерять буду, разумеется, сотнями американских домохозяек. И китайские пользователи будут пятнадцать минут ждать открытия быстрого сайта.
     
  • 1.28, littlesavage (ok), 09:38, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем мне, как пользователю, информация о тормознутости сайта?
     
     
  • 2.30, Аноним (21), 09:41, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для красоты. Ты должен тащиться от всяких индикаторов, циферок, бегунков, лампочек, мигалок, хлопушек.
     
     
  • 3.64, Аноним (21), 10:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А тебя под шумок в это время нагнут и... засадят! По самые помидоры.
     
  • 2.31, Аноним (17), 09:43, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы Гугл еще раз получил информацию о том, на какой сайт ты полез.
     
  • 2.63, Аноним (54), 10:48, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что статистика будет сливаться в Гугл и в выдаче сайты будут помечаться как "быстрые" и "медленныве", чтобы "дать пользователю возможность выбора". А потом, когда хомячки поверят и примут, Гугл будет продавать иконку быстрого сайта за деньги.
     
  • 2.88, Урри (?), 12:03, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, не переходить в поиске на макакачьи поделки.
     

  • 1.34, Аноним (32), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь гугл будет решать за пользователя какой сайт тормозит.
    Во времена престо он что-то свои сайты не спешил стандартизировать и фактически угробил престо.
     
  • 1.35, Licha Morada (ok), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сомнительной полезности инициатива.

    (говорю в первом лице, от имени лирического героя) Ну, узнаю я, что это с моей стороны тормозит, а не сайт такой. Собственно, всё. Если я собираюсь по ссылке перейти, и вижу, что она медленная, вриад-ли это меня остановит. Ведь если собираюсь, значит мне оттуда что-то нужно, и раз уж ссылка уже под мышкой, я, наверное, готов подождать ещё чуточку, чтобы, наконец, обрести... А экономия нескольких секунд не компенсирует отсутствие искомого.

    Качество оптимизации и скорость загрузки должны интересовать, в первую очередь, сайтовладельца. Если ему это важно, он и без всякого гугля и хрома свою страницу на мониторинг поставит. А если не важно, то никакие гугль и хром ему не помогут.

     
     
  • 2.90, Урри (?), 12:05, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у тебя под мышкой 10 сайтов? Или нужный сайт всегда один единственный?
     

  • 1.36, Аноним (32), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь гугл будет решать за пользователя какой сайт тормозит.
    Во времена престо он что-то свои сайты не спешил стандартизировать и фактически угробил оперу.
     
  • 1.37, Аноним (21), 09:47, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом все "медленные" сайты уберут из раздачи.
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 09:54, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и так их опускают. https://www.bing.com/search?q=google+Speed+Update
     

  • 1.38, Аноним (21), 09:48, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И будете ходить только на "нужные" сайты.
     
  • 1.40, Аноним (42), 09:51, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Accelerated Mobile Pages (страницы грузятся через Гугл без TLS) не взлетела, видимо хотят подтолкнуть в ущерб остальным сайтам. Всё по Гёббельсу - если пропаганду повторить 100 раз, то 95% в неё поверит.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 10:04, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы странно, если бы это де**мо из явной телеметрии и неприкрытых зондов взлетело.
     

  • 1.43, Тот самый (?), 09:58, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гугл делает все правильно: стадо формируется для того, чтобы было удобно управлять и направлять, чтобы в итоге доить!

    1) Доля Chrome на десктопе > 60%, а на Android ~ 100%
    2) Уже решают какие сайты "безопасные", а какие нет (safebrowsing)
    3) Уже решают какие сертификаты "доверенные", а какие нет
    4) Через поисковую выдачу у них уже полный контроль куда стадо пойдет

    А теперь делают еще один дополнительный рычаг - медленный/быстрый (по мнению Гугла, естественно)

    Все последовательно и целенаправленно идет к тому, что для пользователей Chrome интернет будет только разрешенный и одобренный Гуглом. Стаду незачем думать и решать самостоятельно. За них все решит Гугл.

     
     
  • 2.44, пох. (?), 10:03, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Все последовательно и целенаправленно идет к тому, что для пользователей Chrome интернет будет
    > только разрешенный и одобренный Гуглом.

    как будто для пользователей чего-то еще будет какой-то другой интернет?
    Мурзила послушно повторит все что от нее потребуют, а остальные кроме опеннета просто ничего открывать нормально не будут.

     
     
  • 3.46, Аноним (45), 10:09, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если жирнолис раньше не потонет со своими 4%. Точнее, если его раньше не потопят заботливые псевдомаркетологи и дефективные менеджеры, уверенные, что в загибающемся браузере просто нужно кровати активнее передвигать.
     
     
  • 4.59, Аноним (21), 10:30, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что хорошего было сделано в фурифоксе за последние несколько лет?
     
     
  • 5.69, Arlanov (?), 11:18, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизирован по самое небалуйся.
     
  • 4.78, пох. (?), 11:37, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не потонет, не переживай - гугль платит и дальше будет платить. Ему антимонопольные тяжбы нафиг не уперлись.

     
     
  • 5.81, Аноним (21), 11:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет плавать. Как засохшая как(а)шка.
     
  • 2.62, Аноним (21), 10:40, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже немножко не так. Стаду будет разрешен для пользования только хром. И ходить разрешено будет только на "нужные" сайты. Это за вас тоже решит гугл. Вас всех посчитают. И поимеют.
     

  • 1.47, Ромашка Бегемотовна (?), 10:12, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    YouTube уже пометили?
     
  • 1.48, Аноним (48), 10:13, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капитализм. Буржуи в кризис ради 300% прибыли еще и не на то пойдут. Может, пора разрабатывать коммунистический браузер?
     
     
  • 2.51, и725м263и5и63056е (?), 10:17, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ungoogled
    brave
     
     
  • 3.57, Аноним (21), 10:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Унгуглед - кастрат. Недобраузер.
    Бравэ - огромный монстр. С самым большим дистрибутивом. Главное в нем - механизм чтобы дебажить токины.
    Набит кучей ненужного дерьма, которое совершенно не улучшает приватность.
     
  • 2.67, xm (ok), 11:05, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чебурнет с колючей проволокой и вертухаями уже строят. Дойдут и до выскокодуховного браузера.
    Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает. Впочем, и с этим, в конце-концов, тоже.
     
     
  • 3.77, пох. (?), 11:36, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дойдут, но внутри будет хром. С встроенным автонаписателем доносов, но все равно - хром.

    > Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает.
    > Впочем, и с этим, в конце-концов, тоже.

    глупости! У товарища Пол-Пота все получилось без всяких там браузеров, при помощи одних мотыг.

      

     
  • 3.91, Аноним (21), 12:06, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато капитализм работает и в хвост и в гриву. И с этим и без этого. И в рот и в ж(о)пу. Радуйтесь!
     
  • 3.94, вейланд (?), 12:09, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает.

    Экспериментально доказано, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны.

     

  • 1.52, Анони (?), 10:18, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сайтоштамповщики будут недовольны. Это те, которые делают лендинги, прокручивающиеся рывками на любом компе и загружающиеся по 5 секунд с абзацем текста.
     
  • 1.66, Аноним (21), 10:54, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни в одной теме никто не может назвать нормальный адекватный браузер на сегодняшний момент. Сейчас таких просто не осталось. Одна куча дерьма.
     
     
  • 2.70, Arlanov (?), 11:20, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Firefox
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 11:39, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открываю ютуб, жду пока загрузится Жду, жду Жду Готово, картинка поскакала по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.87, Аноним (79), 12:03, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я кстати так и не понял, с чего он глючить начинает. Грешу на раст. Профиль новый чистый в 69 версии создал, сейчас 70.
     
     
  • 5.89, Аноним (79), 12:04, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё прокрутка (скрол) под фоновой нагрузкой перестаёт работать нормально, в этом то точно квантум виноват. Какие-то косяки с синхронизацией, раньше такого не было.
     
  • 4.93, Урри (?), 12:08, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как работал без проблем, так и работает. Ноуту уже 5 лет, бубунта, ублок, уматрикс.
     
  • 3.84, Аноним (21), 11:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не смешно. С некоторых пор убогая, ненастраиваемая, приправленная попсовым молодёжным лэндингом, куча го(в)на, лишенная нормальных рабочих расширений.
     

  • 1.75, Аноним (75), 11:31, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть какой то пинок web макакам которые называют себя разработчиками.
     
  • 1.80, Аноним (82), 11:49, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт очень быстро отдающий один маленький скрипт, который очень долго загружает контент будет считаться быстрым или медленным? Если медленным, то как быть с сайтами на ajax, которые по факту быстрые?
     
  • 1.92, Аноним (92), 12:07, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для хорошо оптимизированных и обычно очень быстро открываемых сайтов предлагается выделять зелёным цветом полоску, отображающую прогресс загрузки.

    Для хорошо оптимизированных и быстро (даже не очень быстро, тут и 300 мс хватит) открываемых сайтов пользователь вообще не должен замечать какую-то там полосу, отображающую прогресс загрузки.

     

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