Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты

2.5 , Аноним ( 5 ), 08:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Такие, как gmail, ведь он тормозит безбожно Странно, т.к. у меня гмыло работает нормально.

Да и с другой стороны это всего лишь индикатор, потому пусть подкручивают, я буду только рад, если оно будет работать быстрее.

3.7 , Аноним ( 6 ), 08:57, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > буду только рад, если оно будет работать быстрее. В смысле бегунок будет быстрее бегать?

2.8 , timur.davletshin ( ok ), 08:59, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Таки да, на момент ввода новой морды она была невероятно медленной. Но сейчас вроде допилили и стало немного лучше.

2.12 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 09:22, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хочешь расскажу как сделать так, что бы gmail не тормозил?

Отключи для него блокировщик рекламы

Ага

Именно отключи

Тут же загрузка начинает летать

Сам был удивлен, подозреваю, что это специально

3.14 , Аноним ( 14 ), 09:26, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может включить HTML версию?

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С uBlock и без него одинаково себя ведет. Не молниеносно, но вполне комфортно. Настрой нормально подписки в блокировщике.

2.58 , None ( ?? ), 10:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем подкручивать, ведь можно считать время загрузки до появления весёлой полосочки, а не до момента доступности UI. В результате тупой сайт с модными фреймворками, быстро подгружающий тонны своего барахла по какому-нибудь QUIC будет "быстрее" нормального сайта.

2.61 , Онвонин Николаевич ( ? ), 10:37, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже больше скажу. Сам же developers-google-com при проверке скорости загрузки в нём же показывает, что сайт тормозит. Попробуйте сами прогнать проверку pagespeed insights в нём же. Попахивает лицемерием.

3.73 , Аноним ( 72 ), 11:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наоборот, удивительно честно для корпорастов. Если бы грузился долго, но показывал, что всё типа быстро — тогда да, лицемерие.

2.82 , Аноним ( 82 ), 11:54, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так они и рекламу с ютуба не удалили, хотя по их критериям она является раздражающей и должна блокироваться в хроме

2.86 , Аноним ( 86 ), 12:02, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты пользуешься gmail?!