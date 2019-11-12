Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты

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|1.1, Иван (??), 08:43, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Круто, хоть что-то полезное сделали. Я очень рад, что теперь самые медленные сайты будут игнорироваться пользователями.
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|2.6, Аноним (6), 08:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> медленные сайты будут игнорироваться пользователями.
Гениально, ведь главное в Интернете - скорость загрузки. Контент и функционал не имеют значения. Посему предлагается для увеличения посещаемости дальше стандартной заглушки никакого контента на сайтах не размещать.
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|3.9, iPony129412 (?), 09:01, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут не столько дело в скорости загрузки.
Вот сидишь и ждёшь бывает, и думаешь, что надо VPN включать наверно
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|4.25, КО (?), 09:36, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хорошо еще, что сидишь и долго ждешь, это не потому, что сайт Гуглу не проплатил за быстрый значёк. :)
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|5.72, Аноним (72), 11:27, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хорошо еще, что сидишь и долго ждешь, это не потому, что сайт Гуглу не проплатил за быстрый значёк. :)
man сетевой нейтралитет.
В большинстве американских штатов уже можно заключать соглашения контент-провайдеров с интернет-провайдерами, чтобы определенные сайты грузились быстрее. И косметические значки тут не при чём.
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|3.65, Андрей (??), 10:53, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На эту тему есть презентация на ютубе от монстров HTML, как сделать сайт быстрым :) Виталий... как его... еврей, короче :)
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|3.71, Аноним (72), 11:25, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> функционал не имеют значения
Функционалы, конечно, значат очень много, но для физиков, математиков и инженеров. А для сайтов — увы, нет.
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|3.83, Аноним (83), 11:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примат формы над содержанием - это признак нашего времени. Даже тут на опеннете полно индивидумов, которые не видят в тексте ничего, кроме букв, знаков припинания и опечаток. Вроде руки, ноги и голова есть, а внутри зияющая пустота. В страшное время живем.
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|4.85, Аноним (83), 12:01, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы нашли одну опечатку - 1 балл.
Нашли две опечатки - 2 балла.
Три опечатки - 3 балла.
Поняли текст по существу - поздравляю, вы человек, а не парсер.
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|1.2, Аноним (2), 08:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Не удивлюсь, если свои сайты будут подкручивать :)
Такие, как gmail, ведь он тормозит безбожно
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|2.5, Аноним (5), 08:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Такие, как gmail, ведь он тормозит безбожно
Странно, т.к. у меня гмыло работает нормально.
Да и с другой стороны это всего лишь индикатор, потому пусть подкручивают, я буду только рад, если оно будет работать быстрее.
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|3.7, Аноним (6), 08:57, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> буду только рад, если оно будет работать быстрее.
В смысле бегунок будет быстрее бегать?
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|2.8, timur.davletshin (ok), 08:59, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таки да, на момент ввода новой морды она была невероятно медленной. Но сейчас вроде допилили и стало немного лучше.
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|2.12, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:22, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хочешь расскажу как сделать так, что бы gmail не тормозил?
Отключи для него блокировщик рекламы
Ага
Именно отключи
Тут же загрузка начинает летать
Сам был удивлен, подозреваю, что это специально
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|3.17, Аноним (17), 09:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С uBlock и без него одинаково себя ведет. Не молниеносно, но вполне комфортно. Настрой нормально подписки в блокировщике.
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|2.58, None (??), 10:29, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем подкручивать, ведь можно считать время загрузки до появления весёлой полосочки, а не до момента доступности UI. В результате тупой сайт с модными фреймворками, быстро подгружающий тонны своего барахла по какому-нибудь QUIC будет "быстрее" нормального сайта.
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|2.61, Онвонин Николаевич (?), 10:37, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже больше скажу. Сам же developers-google-com при проверке скорости загрузки в нём же показывает, что сайт тормозит. Попробуйте сами прогнать проверку pagespeed insights в нём же. Попахивает лицемерием.
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|3.73, Аноним (72), 11:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот, удивительно честно для корпорастов. Если бы грузился долго, но показывал, что всё типа быстро — тогда да, лицемерие.
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|2.82, Аноним (82), 11:54, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так они и рекламу с ютуба не удалили, хотя по их критериям она является раздражающей и должна блокироваться в хроме
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|1.4, Аноним (17), 08:50, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Индикаторы будут отражать не скорость загрузки в конкретной ситуации, а сводные показатели, свойственные открываемому сайту.
Очередная телеметрия, будет лезть на какой-то внешний сервис, передавать туда сайт, который ты открываешь, и получать статистику по нему.
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|2.16, Аноним (14), 09:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Кому ты(!) нужен? Используй Яндекс.Браузер в таком случае, интересно будет потом находить в поисковике приватные ссылки.
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|3.21, Аноним (21), 09:34, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочешь узнать что насобирал о тебе гуголь? Это можно сделать с помощью сервиса Takeout. Существует механизм, который позволяет скачать (посмотреть) все свои данные (только вот далеко не все в открытом доступе)
Чтобы получить свои данные, нужно зайти по адресу https://takeout.google.com/ и выставить галочки напротив интересующих сервисов. Ждать ссылку на архив иногда приходится долго.
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|2.74, Аноним (72), 11:30, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Очередная телеметрия, будет лезть на какой-то внешний сервис, передавать туда сайт, который ты открываешь, и получать статистику по нему.
Ну вот авторы Stylish на этом неплохие деньги делали. Настолько неплохие, что им это было дороже репутации.
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|1.10, Нонон (?), 09:06, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Google придумал лазейку как заставить разработчиков удалять jQuery 😁👍
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|1.11, Аноним (11), 09:13, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если бы ещё сам хром не брал память гигабайтами, тормозя систему и делая невозможным запуск ничего другого кроме себя уже при 20 вкладках
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|3.32, Аноним (32), 09:43, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сказал пользователь браузера с телеметрией, вебртс, дрм, pdf вьювером, вебассембли, инструментами для разработки, модулем проверки файлов на вирусы онлайн, модулем проверки наличия соединения, геопозиции, уведомлений, которые он наверняка не выбирал и постоянно не пользуется.
Но виноват конечно калькулятор, который прекрасно открывает те же сайты в консольных браузерах.
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|1.15, Аноним (21), 09:27, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всё лишнее дерьмо, не касаемое работы программы, которое пихают в браузер есть зло. Весь софт со временем только увеличивается и тяжелеет. Зачем? Назовите хоть одну утилиту, которая со временем развития стала меньше, легче, быстрее?!
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|3.29, Аноним (21), 09:39, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сначала программу пилют по существу. Потом все оставшееся время набивают дерьмом. Это закон жанра.
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|3.53, Аноним (6), 10:18, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала программу пилют по существу. Потом все оставшееся время набивают дерьмом. Это закон жанра.
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|1.20, Аноним (20), 09:33, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может, тогда и встроенные страницы помечать?
А то chrome://settings грузится несколько секунд после перехода на Material.
"Google Chrome тормозит. Пожалуйста, установите нормальный браузер."
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|1.23, Аноним (23), 09:36, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> после чего выработать рекомендации по ускорению и оптимизации.
В ответ эти макаки, как всегда что-то прокукамакакаяют насчёт того, что память нынче не дорогая, и надо бы докупить ещё, а иначе ты - ратроград, противник прогресса, нищебpoд, школьник - на выбор!
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|1.27, Annoynymous (ok), 09:38, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А измерять буду, разумеется, сотнями американских домохозяек. И китайские пользователи будут пятнадцать минут ждать открытия быстрого сайта.
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|2.30, Аноним (21), 09:41, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для красоты. Ты должен тащиться от всяких индикаторов, циферок, бегунков, лампочек, мигалок, хлопушек.
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|3.64, Аноним (21), 10:52, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А тебя под шумок в это время нагнут и... засадят! По самые помидоры.
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|2.31, Аноним (17), 09:43, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы Гугл еще раз получил информацию о том, на какой сайт ты полез.
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|2.63, Аноним (54), 10:48, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что статистика будет сливаться в Гугл и в выдаче сайты будут помечаться как "быстрые" и "медленныве", чтобы "дать пользователю возможность выбора". А потом, когда хомячки поверят и примут, Гугл будет продавать иконку быстрого сайта за деньги.
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|1.34, Аноним (32), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь гугл будет решать за пользователя какой сайт тормозит.
Во времена престо он что-то свои сайты не спешил стандартизировать и фактически угробил престо.
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|1.35, Licha Morada (ok), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сомнительной полезности инициатива.
(говорю в первом лице, от имени лирического героя) Ну, узнаю я, что это с моей стороны тормозит, а не сайт такой. Собственно, всё. Если я собираюсь по ссылке перейти, и вижу, что она медленная, вриад-ли это меня остановит. Ведь если собираюсь, значит мне оттуда что-то нужно, и раз уж ссылка уже под мышкой, я, наверное, готов подождать ещё чуточку, чтобы, наконец, обрести... А экономия нескольких секунд не компенсирует отсутствие искомого.
Качество оптимизации и скорость загрузки должны интересовать, в первую очередь, сайтовладельца. Если ему это важно, он и без всякого гугля и хрома свою страницу на мониторинг поставит. А если не важно, то никакие гугль и хром ему не помогут.
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|2.90, Урри (?), 12:05, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если у тебя под мышкой 10 сайтов? Или нужный сайт всегда один единственный?
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|1.36, Аноним (32), 09:46, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь гугл будет решать за пользователя какой сайт тормозит.
Во времена престо он что-то свои сайты не спешил стандартизировать и фактически угробил оперу.
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|1.40, Аноним (42), 09:51, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Accelerated Mobile Pages (страницы грузятся через Гугл без TLS) не взлетела, видимо хотят подтолкнуть в ущерб остальным сайтам. Всё по Гёббельсу - если пропаганду повторить 100 раз, то 95% в неё поверит.
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|2.45, Аноним (45), 10:04, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было бы странно, если бы это де**мо из явной телеметрии и неприкрытых зондов взлетело.
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|1.43, Тот самый (?), 09:58, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Гугл делает все правильно: стадо формируется для того, чтобы было удобно управлять и направлять, чтобы в итоге доить!
1) Доля Chrome на десктопе > 60%, а на Android ~ 100%
2) Уже решают какие сайты "безопасные", а какие нет (safebrowsing)
3) Уже решают какие сертификаты "доверенные", а какие нет
4) Через поисковую выдачу у них уже полный контроль куда стадо пойдет
А теперь делают еще один дополнительный рычаг - медленный/быстрый (по мнению Гугла, естественно)
Все последовательно и целенаправленно идет к тому, что для пользователей Chrome интернет будет только разрешенный и одобренный Гуглом. Стаду незачем думать и решать самостоятельно. За них все решит Гугл.
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|2.44, пох. (?), 10:03, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Все последовательно и целенаправленно идет к тому, что для пользователей Chrome интернет будет
> только разрешенный и одобренный Гуглом.
как будто для пользователей чего-то еще будет какой-то другой интернет?
Мурзила послушно повторит все что от нее потребуют, а остальные кроме опеннета просто ничего открывать нормально не будут.
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|3.46, Аноним (45), 10:09, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если жирнолис раньше не потонет со своими 4%. Точнее, если его раньше не потопят заботливые псевдомаркетологи и дефективные менеджеры, уверенные, что в загибающемся браузере просто нужно кровати активнее передвигать.
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|4.59, Аноним (21), 10:30, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что хорошего было сделано в фурифоксе за последние несколько лет?
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|4.78, пох. (?), 11:37, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не потонет, не переживай - гугль платит и дальше будет платить. Ему антимонопольные тяжбы нафиг не уперлись.
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|2.62, Аноним (21), 10:40, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже немножко не так. Стаду будет разрешен для пользования только хром. И ходить разрешено будет только на "нужные" сайты. Это за вас тоже решит гугл. Вас всех посчитают. И поимеют.
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|1.48, Аноним (48), 10:13, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Капитализм. Буржуи в кризис ради 300% прибыли еще и не на то пойдут. Может, пора разрабатывать коммунистический браузер?
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|3.57, Аноним (21), 10:28, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Унгуглед - кастрат. Недобраузер.
Бравэ - огромный монстр. С самым большим дистрибутивом. Главное в нем - механизм чтобы дебажить токины.
Набит кучей ненужного дерьма, которое совершенно не улучшает приватность.
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|2.67, xm (ok), 11:05, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чебурнет с колючей проволокой и вертухаями уже строят. Дойдут и до выскокодуховного браузера.
Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает. Впочем, и с этим, в конце-концов, тоже.
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|3.77, пох. (?), 11:36, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дойдут, но внутри будет хром. С встроенным автонаписателем доносов, но все равно - хром.
> Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает.
> Впочем, и с этим, в конце-концов, тоже.
глупости! У товарища Пол-Пота все получилось без всяких там браузеров, при помощи одних мотыг.
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|3.91, Аноним (21), 12:06, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато капитализм работает и в хвост и в гриву. И с этим и без этого. И в рот и в ж(о)пу. Радуйтесь!
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|3.94, вейланд (?), 12:09, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Экспериментально доказано что коммунизм (а-ля) без этого не работает.
Экспериментально доказано, что летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны.
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|1.52, Анони (?), 10:18, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сайтоштамповщики будут недовольны. Это те, которые делают лендинги, прокручивающиеся рывками на любом компе и загружающиеся по 5 секунд с абзацем текста.
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|1.66, Аноним (21), 10:54, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ни в одной теме никто не может назвать нормальный адекватный браузер на сегодняшний момент. Сейчас таких просто не осталось. Одна куча дерьма.
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|3.79, Аноним (79), 11:39, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Открываю ютуб, жду пока загрузится Жду, жду Жду Готово, картинка поскакала по... текст свёрнут, показать
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|4.87, Аноним (79), 12:03, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я кстати так и не понял, с чего он глючить начинает. Грешу на раст. Профиль новый чистый в 69 версии создал, сейчас 70.
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|5.89, Аноним (79), 12:04, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ещё прокрутка (скрол) под фоновой нагрузкой перестаёт работать нормально, в этом то точно квантум виноват. Какие-то косяки с синхронизацией, раньше такого не было.
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|4.93, Урри (?), 12:08, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как работал без проблем, так и работает. Ноуту уже 5 лет, бубунта, ублок, уматрикс.
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|3.84, Аноним (21), 11:56, 12/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже не смешно. С некоторых пор убогая, ненастраиваемая, приправленная попсовым молодёжным лэндингом, куча го(в)на, лишенная нормальных рабочих расширений.
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|1.75, Аноним (75), 11:31, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну хоть какой то пинок web макакам которые называют себя разработчиками.
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|1.80, Аноним (82), 11:49, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сайт очень быстро отдающий один маленький скрипт, который очень долго загружает контент будет считаться быстрым или медленным? Если медленным, то как быть с сайтами на ajax, которые по факту быстрые?
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|1.92, Аноним (92), 12:07, 12/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для хорошо оптимизированных и обычно очень быстро открываемых сайтов предлагается выделять зелёным цветом полоску, отображающую прогресс загрузки.
Для хорошо оптимизированных и быстро (даже не очень быстро, тут и 300 мс хватит) открываемых сайтов пользователь вообще не должен замечать какую-то там полосу, отображающую прогресс загрузки.
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