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Выпуск гипервизора Xen 4.22

30.07.2026 20:44 (MSK)

После 8 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.22. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.22 продлится до августа 2029 года, а публикация исправлений уязвимостей до августа 2031 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Разработка ведётся в составе организации Linux Foundation.

Ключевые изменения в Xen 4.22:

  • В Си-версию xenstored, библиотеку libxl и утилиту xl добавлена возможность выставления квот на ресурсы в хранилище Xenstore, выделяемые каждому домену (изолированной среде, в которой запускается виртуальная машина). Для выставления квот предложены команды "xl xenstore-quota-get" и "xl xenstore-quota-set", а также настройка "xenstore_quota" для файлов конфигурации.
  • В Си-версию xenstored добавлена возможность ограничения глубины вложенности при отслеживании изменений (watch depth) в Xenstore. Глубина задаётся через параметр "-d <depth>" в xenstore-watch или параметр "depth" в XS_WATCH.
  • Для процессоров AMD Zen5 реализована поддержка ограничения интенсивности блокировок шины (Bus Lock Threshold), позволяющая исключить проседание производительности всей системы при некорректном использовании атомарных инструкций в гостевых системах, выполняемых в режиме HVM.
  • Для систем x86 в отдельных модулях multiboot реализована возможность загружать обновления микрокода из архивов в формате CPIO.
  • В xenpm добавлена команда "get-core-temp" для запроса данных о температуре CPU на платформах Intel.
  • Для систем ARM реализована возможность перевода виртуальных машин в ждущий режим с сохранением состояния в ОЗУ через интерфейс vPSCI.
  • Продолжена адаптация для процессоров Armv8-R (real-time), использующих блок защиты памяти (MPU) вместо классического блока управления памятью (MMU).
  • Прекращена поддержка ARM-расширения ThumbEE (Thumb Execution Environment).
  • Добавлена поддержка спецификации FF-A 1.2 (Firmware Framework for Arm A-profile).
  • Для систем RISC-V на стороне гипервизора добавлена поддержка расширения SSTC (Supervisor-mode Standard Timer Extension).
  • Для систем RISC-V реализована поддержка подключения обработчиков для сборки окружений под виртуальные машины (CONFIG_DOMAIN_BUILD_HELPERS), при помощи которых можно автоматизировать загрузку ядра Linux и initrd.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.xenproject.org/a...)
  2. OpenNews: В гипервизоре Xen устранено 12 уязвимостей, потенциально позволяющих обойти изоляцию гостевой системы
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.21
  4. OpenNews: Выпуск XCP-ng 8.3, свободного варианта XenServer
  5. OpenNews: Для Xen развивается механизм паравиртуализации IOMMU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66000-xen
Ключевые слова: xen
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 30/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это выпуск вместе с недавним патчем или просто с holes вместо него?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:06, 30/07/2026 [ответить]  
    		• –8 +/
    Зачем он нужен, когда есть KVM?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:14, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык это разные уровни виртуализации. дом0 это не то же самое что хост с квм.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 23:52, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем разница по сути то? Ну как бы изоляция лучше, но зачем?
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:04, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограниченность собственного кругозора не позволяет увидеть мир за собственными стенами.
     

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