Выпуск гипервизора Xen 4.22

После 8 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.22. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.22 продлится до августа 2029 года, а публикация исправлений уязвимостей до августа 2031 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Разработка ведётся в составе организации Linux Foundation. Ключевые изменения в Xen 4.22: В Си-версию xenstored, библиотеку libxl и утилиту xl добавлена возможность выставления квот на ресурсы в хранилище Xenstore, выделяемые каждому домену (изолированной среде, в которой запускается виртуальная машина). Для выставления квот предложены команды "xl xenstore-quota-get" и "xl xenstore-quota-set", а также настройка "xenstore_quota" для файлов конфигурации.

В Си-версию xenstored добавлена возможность ограничения глубины вложенности при отслеживании изменений (watch depth) в Xenstore. Глубина задаётся через параметр "-d <depth>" в xenstore-watch или параметр "depth" в XS_WATCH.

Для процессоров AMD Zen5 реализована поддержка ограничения интенсивности блокировок шины (Bus Lock Threshold), позволяющая исключить проседание производительности всей системы при некорректном использовании атомарных инструкций в гостевых системах, выполняемых в режиме HVM.

Для систем x86 в отдельных модулях multiboot реализована возможность загружать обновления микрокода из архивов в формате CPIO.

В xenpm добавлена команда "get-core-temp" для запроса данных о температуре CPU на платформах Intel.

Для систем ARM реализована возможность перевода виртуальных машин в ждущий режим с сохранением состояния в ОЗУ через интерфейс vPSCI.

Продолжена адаптация для процессоров Armv8-R (real-time), использующих блок защиты памяти (MPU) вместо классического блока управления памятью (MMU).

Прекращена поддержка ARM-расширения ThumbEE (Thumb Execution Environment).

Добавлена поддержка спецификации FF-A 1.2 (Firmware Framework for Arm A-profile).

Для систем RISC-V на стороне гипервизора добавлена поддержка расширения SSTC (Supervisor-mode Standard Timer Extension).

Для систем RISC-V реализована поддержка подключения обработчиков для сборки окружений под виртуальные машины (CONFIG_DOMAIN_BUILD_HELPERS), при помощи которых можно автоматизировать загрузку ядра Linux и initrd.



