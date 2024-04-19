The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Для Xen развивается механизм паравиртуализации IOMMU

19.04.2024 13:33

Разработчики проекта XCP-NG, развивающего свободную платформу для развертывания и управления работой облачной инфраструктурой, представили проект PV-IOMMU, позволяющий гостевым системам получить доступ к ограниченной функциональности IOMMU, реализованной с использованием инфраструктуры паравиртуализации Xen. На практике PV-IOMMU может применяться для реализации защиты DMA в Dom0 или обеспечения поддержки подсистемы ядра Linux VFIO. Ранее гипервизор Xen использовал IOMMU для проброса доступа к PCI-устройствам и ограничения доступа устройств к памяти, но из соображений стабильности и безопасности гостевые системы не могли напрямую обращаться к предоставляемому оборудованием блоку IOMMU.

IOMMU представляет собой специализированный блок управления памятью, выполняющий трансляцию виртуальных адресов, видимых аппаратным устройством, в физические адреса, позволяющий выполнять и фильтровать операции DMA по виртуальным адресам, а также ограничивать и изолировать операции ввода-вывода. В контексте виртуализации IOMMU позволяет гостевым системам напрямую обращаться к периферийным устройствам, таким как Ethernet-адаптеры, графические карты и контроллеры устройств хранения. Реализация IOMMU от компании Intel предоставляется под именем VT-d ("Virtualization Technology for Directed I/O), AMD - AMD-Vi (I/O Virtualization), а ARM - SMMU (System Memory Management Unit).

Предложенная паравиртуализированная реализация (PV-IOMMU) позволяет гостевым системам использовать базовые возможности IOMMU, но при этом абстрагирует все низкоуровневые аппаратные детали. Для включения в состав Xen предложен новый гипервызов (аналог системного вызова для гипервизоров) HYPERVISOR_iommu_op, который могут использовать гостевые системы для выполнения операций IOMMU. Среди прочего, гостевые системы теперь могут создавать и изменять домены IOMMU (IOMMU domain), именуемые в Xen контекстами IOMMU (IOMMU context) для того чтобы избежать путаницы с термином "домен" в Xen. Контексты IOMMU позволяют организовать доступ гостевой системы к памяти устройств и задавать операции трансляции памяти, применяемые к одному или нескольким устройствам.

На текущей стадии развития в PV-IOMMU поддерживается только технология Intel VT-d, но в скором времени планируется добавить поддержку AMD-Vi и SMMUv3

  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2024/0...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.18
  3. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  4. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
  6. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61029-iommu
Ключевые слова: iommu, xen, xcp-ng
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Минона (ok), 15:13, 19/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы 👍
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:34, 19/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Звучит весьма интересно.
    Но название какое-то странное, по аналогии с параолимпийцами, это что "виртуализация на костылях"?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:50, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айоймму?
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:35, 19/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Почти никто не понял, о чём речь идёт, так как к разработке гипервизоров тут почти никто отношения не имеет, поэтому и комментов так мало.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:40, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (6), 15:49, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большая часть просто в шоке от такой новости.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру