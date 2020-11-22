The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor

22.11.2020 22:34

Состоялся релиз проекта XCP-NG 8.2, развивающего свободную и бесплатную замену проприетарной платформе Citrix Hypervisor (ранее назывался XenServer) для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Hypervisor/Xen Server, начиная c версии 7.3. Поддерживается обновление Citrix Hypervisor до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможность перемещения виртуальных машин из Citrix Hypervisor в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 580 Мб.

XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

XCP-ng 8.2 стал первым выпуском с длительным сроком поддержки (LTS), исправления серьёзных ошибок, устранения уязвимостей и обновления некоторых драйверов для которого будут формироваться на протяжении 5 лет. Стандартные выпуски будут поддерживаться 1 год.

Новый выпуск не только воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.2, но и предлагает некоторые улучшения:

  • Полностью переработана поддержка UEFI. Проект теперь использует собственный код для загрузки гостевых систем в режиме UEFI, что позволило исключить зависимость от кода Citrix и минимизировать риски, связанные с возможным закрытием реализации Citrix. Ранее компания Citrix уже предпринимала попытку закрытия кода, связанного с UEFI, но потом отменила это решение.
  • Автоматизирована передача сведений о трафике с использованием протокола OpenFlow в контроллер Openflow, управляемый через Xen Orchestra.
  • Добавлена экспериментальная поддержка планирования задач в привязке к ядрам CPU. Планировщик теперь может группировать виртуальные vCPU для заданных VM и выполнять их на одном и том же физическом ядре CPU, исключая тем самым возможность совершения атак по сторонним каналам.
  • Предложена экспериментальная поддержка драйверов хранения, позволяющих создавать хранилища на базе ФС Gluster, ZFS, XFS и CephFS.
  • Добавлена поддержка новых семейств CPU Intel: Icelake и Cometlake.
  • Модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.5, а реализация алгоритма zstd до версии 1.4.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2020/1...)
  2. OpenNews: В гипервизоре Xen реализована поддержка платы Raspberry Pi 4
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.14
  4. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer
  6. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.1, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54132-xcp-ng
Ключевые слова: xcp-ng, xcp, xen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:52, 22/11/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Citrix, citrix... что це таке? Звучит знакомо, но давно не встречаолсь.
     
     
  • 2.2, barthez (?), 00:02, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто давно ты не работал с энтерпрайзом!
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:13, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    щас придёт шигорин и расскажет вам, как в кровао-интырпрайзном болгеонс он там всё это мейнтейнят
     
  • 3.7, Аноним (-), 01:29, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в энтерпрайзе видел вмтварь, гиперв, квм еще
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:15, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    >  Citrix, citrix... что це таке? Звучит знакомо, но давно не встречаолсь.

    новое поколение bitrix для 1c

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:58, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Зумеры с имиджборд поналетели?

    Цитрикс Метафрейм не слышали? Еще до RDS с его remoteapp?
    Xen - doesnt't ring a bell?

     
  • 1.6, Аноним (6), 01:11, 23/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Драйвера для гостевых систем от цитрикса подходят или все по-старому?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру