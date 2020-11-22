Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor

Состоялся релиз проекта XCP-NG 8.2, развивающего свободную и бесплатную замену проприетарной платформе Citrix Hypervisor (ранее назывался XenServer) для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Hypervisor/Xen Server, начиная c версии 7.3. Поддерживается обновление Citrix Hypervisor до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможность перемещения виртуальных машин из Citrix Hypervisor в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 580 Мб. XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования. XCP-ng 8.2 стал первым выпуском с длительным сроком поддержки (LTS), исправления серьёзных ошибок, устранения уязвимостей и обновления некоторых драйверов для которого будут формироваться на протяжении 5 лет. Стандартные выпуски будут поддерживаться 1 год. Новый выпуск не только воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.2, но и предлагает некоторые улучшения: Полностью переработана поддержка UEFI. Проект теперь использует собственный код для загрузки гостевых систем в режиме UEFI, что позволило исключить зависимость от кода Citrix и минимизировать риски, связанные с возможным закрытием реализации Citrix. Ранее компания Citrix уже предпринимала попытку закрытия кода, связанного с UEFI, но потом отменила это решение.

Автоматизирована передача сведений о трафике с использованием протокола OpenFlow в контроллер Openflow, управляемый через Xen Orchestra.

Добавлена экспериментальная поддержка планирования задач в привязке к ядрам CPU. Планировщик теперь может группировать виртуальные vCPU для заданных VM и выполнять их на одном и том же физическом ядре CPU, исключая тем самым возможность совершения атак по сторонним каналам.

Предложена экспериментальная поддержка драйверов хранения, позволяющих создавать хранилища на базе ФС Gluster, ZFS, XFS и CephFS.

Добавлена поддержка новых семейств CPU Intel: Icelake и Cometlake.

Модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.5, а реализация алгоритма zstd до версии 1.4.5.



