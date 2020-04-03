Выпуск XCP-NG 8.1, свободного варианта Citrix Hypervisor

Опубликован релиз проекта XCP-NG 8.1, развивающего свободную и бесплатную замену проприетарной платформе Citrix Hypervisor (ранее назывался XenServer) для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Hypervisor/Xen Server, начиная c версии 7.3. Поддерживается обновление Citrix Hypervisor до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможность перемещения виртуальных машин из Citrix Hypervisor в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 600 Мб. XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования. Новый выпуск не только воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.1, но и предлагает некоторые улучшения: Установочные образы нового выпуска построены на пакетной базе CentOS 7.5 с использованием гипервизора Xen 4.13. Добавлена возможность использования альтернативного ядра Linux, основанного на ветке 4.19;

Стабилизирована поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI (поддержка Secure Boot не перенесена из Citrix Hypervisor, а создана с нуля, чтобы избежать пересечений с проприетарным кодом);

Добавлена поддержка надстроек XAPI (XenServer/XCP-ng API), необходимых для резервного копирования виртуальных машин, захватывая срез содержимого их оперативной памяти. Пользователи получили возможность восстановления VM вместе с контекстом выполнения и состоянием ОЗУ на момент создания резервной копии, по аналогии с восстановлением состояния системы после выхода из спящего режима (перед резервным копированием VM приостанавливается);

Внесены улучшения в инсталлятор, в котором теперь предложены две опции установки: BIOS и UEFI. Первый может применяться как запасной вариант на системах, в которых наблюдаются проблемы с UEFI (например, на базе CPU AMD Ryzen). Во втором по умолчанию используется альтернативное ядро Linux (4.19);

Улучшена производительность импорта и экспорта виртуальных машин в формате XVA. Повышена производительность хранилища;

Добавлены новые драйверы ввода/вывода для Windows;

Добавлена поддержка чипов AMD EPYC 7xx2(P);

Вместо ntpd задействован chrony;

Объявлена устаревшей поддержка гостевых систем в режиме PV;

В новых локальных хранилищах по умолчанию теперь применяется ФС Ext4;

Добавлена экспериментальная поддержка построения локальных хранилищ на базе ФС XFS (требуется установка пакета sm-additional-drivers);

Экспериментальный модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.2.



