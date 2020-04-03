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Выпуск XCP-NG 8.1, свободного варианта Citrix Hypervisor

03.04.2020 10:51

Опубликован релиз проекта XCP-NG 8.1, развивающего свободную и бесплатную замену проприетарной платформе Citrix Hypervisor (ранее назывался XenServer) для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Hypervisor/Xen Server, начиная c версии 7.3. Поддерживается обновление Citrix Hypervisor до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможность перемещения виртуальных машин из Citrix Hypervisor в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 600 Мб.

XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

Новый выпуск не только воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.1, но и предлагает некоторые улучшения:

  • Установочные образы нового выпуска построены на пакетной базе CentOS 7.5 с использованием гипервизора Xen 4.13. Добавлена возможность использования альтернативного ядра Linux, основанного на ветке 4.19;
  • Стабилизирована поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI (поддержка Secure Boot не перенесена из Citrix Hypervisor, а создана с нуля, чтобы избежать пересечений с проприетарным кодом);
  • Добавлена поддержка надстроек XAPI (XenServer/XCP-ng API), необходимых для резервного копирования виртуальных машин, захватывая срез содержимого их оперативной памяти. Пользователи получили возможность восстановления VM вместе с контекстом выполнения и состоянием ОЗУ на момент создания резервной копии, по аналогии с восстановлением состояния системы после выхода из спящего режима (перед резервным копированием VM приостанавливается);
  • Внесены улучшения в инсталлятор, в котором теперь предложены две опции установки: BIOS и UEFI. Первый может применяться как запасной вариант на системах, в которых наблюдаются проблемы с UEFI (например, на базе CPU AMD Ryzen). Во втором по умолчанию используется альтернативное ядро Linux (4.19);
  • Улучшена производительность импорта и экспорта виртуальных машин в формате XVA. Повышена производительность хранилища;
  • Добавлены новые драйверы ввода/вывода для Windows;
  • Добавлена поддержка чипов AMD EPYC 7xx2(P);
  • Вместо ntpd задействован chrony;
  • Объявлена устаревшей поддержка гостевых систем в режиме PV;
  • В новых локальных хранилищах по умолчанию теперь применяется ФС Ext4;
  • Добавлена экспериментальная поддержка построения локальных хранилищ на базе ФС XFS (требуется установка пакета sm-additional-drivers);
  • Экспериментальный модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2020/0...)
  2. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  3. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer
  4. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52669-xcp-ng
Ключевые слова: xcp-ng, xen, xcp, virtual
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  • 1.1, Dkg (?), 11:07, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Вещь годная, используем в проде.
     
     
  • 2.2, Анонизм (?), 11:26, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше проксмокса в проде? Не троллинг, сам юзаю прокс, при первом знакомстве отбросил из-за утилиты управления в виде приложения, имхо web лучше.
     
     
  • 3.3, Catwoolfii (ok), 11:49, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быть может - vdi и доставка 3d-приложений?
     
  • 2.5, cat666 (ok), 12:36, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если с ESXI сравнить, есть какие-нибудь плюсы и минусы?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:56, 03/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тоже в проде юзаем, огонь вообще.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:03, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >огонь вообще.

    в смысле печет?

    расскажите, пожалуйста, для колеблющихся: в чем конкретно оно лучше остальных?

     
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