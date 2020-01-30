XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen

Разработчики XCP-ng, развивающие свободную и бесплатную замену проприетарной платформе управления облачной инфраструктурой XenServer (Citrix Hypervisor), объявили о присоединении к проекту Xen, разработка которого ведётся в составе организации Linux Foundation. Переход под крыло Xen Project позволит рассматривать XCP-ng как стандартный дистрибутив для развёртывания инфраструктуры виртуальных машин на базе гипервизора Xen и XAPI.

Объединение с Xen Project позволит XCP-ng как дистрибутиву для конечных потребителей стать связующим звеном между пользователями и разработчиками, а также гарантировать для пользователей XCP-ng, что проект в будущем продолжит следовать изначально заложенным принципам (не превратится в ограниченный коммерческий продукт, как случилось с XenServer). Объединение заметно не отразится на используемых в XCP-ng процессах разработки.

Одновременно предложен для тестирования бета-выпуск XCP-ng 8.1, который воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.1 (ранее назывался XenServer). Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртуальных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 530 Мб.

Установочные образы нового выпуска построены на пакетной базе CentOS 7.5 с использованием ядра Linux 4.19 и гипервизора Xen 4.13. Наиболее заметным изменением в XCP-ng 8.1 стала стабилизация поддержки загрузки гостевых систем в режиме UEFI (поддержка Secure Boot не перенесена, так как привязана к проприетарному коду). Кроме того, улучшена производительность импорта и экспорта виртуальных машин в формате XVA, повышена производительность хранилища, добавлены новые драйверы ввода/вывода для Windows, добавлена поддержка чипов AMD EPYC 7xx2(P), вместо ntpd задействован chrony, объявлена устаревшей поддержка гостевых систем в режиме PV, в новых локальных хранилищах по умолчанию теперь применяется ФС Ext4, экспериментальный модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.2.

Напомним, что Citrix Hypervisor (XenServer) и XCP-NG позволяют быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.



