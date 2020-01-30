The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen

30.01.2020 08:14

Разработчики XCP-ng, развивающие свободную и бесплатную замену проприетарной платформе управления облачной инфраструктурой XenServer (Citrix Hypervisor), объявили о присоединении к проекту Xen, разработка которого ведётся в составе организации Linux Foundation. Переход под крыло Xen Project позволит рассматривать XCP-ng как стандартный дистрибутив для развёртывания инфраструктуры виртуальных машин на базе гипервизора Xen и XAPI.

Объединение с Xen Project позволит XCP-ng как дистрибутиву для конечных потребителей стать связующим звеном между пользователями и разработчиками, а также гарантировать для пользователей XCP-ng, что проект в будущем продолжит следовать изначально заложенным принципам (не превратится в ограниченный коммерческий продукт, как случилось с XenServer). Объединение заметно не отразится на используемых в XCP-ng процессах разработки.

Одновременно предложен для тестирования бета-выпуск XCP-ng 8.1, который воссоздаёт функциональность Citrix Hypervisor 8.1 (ранее назывался XenServer). Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртуальных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 530 Мб.

Установочные образы нового выпуска построены на пакетной базе CentOS 7.5 с использованием ядра Linux 4.19 и гипервизора Xen 4.13. Наиболее заметным изменением в XCP-ng 8.1 стала стабилизация поддержки загрузки гостевых систем в режиме UEFI (поддержка Secure Boot не перенесена, так как привязана к проприетарному коду). Кроме того, улучшена производительность импорта и экспорта виртуальных машин в формате XVA, повышена производительность хранилища, добавлены новые драйверы ввода/вывода для Windows, добавлена поддержка чипов AMD EPYC 7xx2(P), вместо ntpd задействован chrony, объявлена устаревшей поддержка гостевых систем в режиме PV, в новых локальных хранилищах по умолчанию теперь применяется ФС Ext4, экспериментальный модуль для ZFS обновлён до версии 0.8.2.

Напомним, что Citrix Hypervisor (XenServer) и XCP-NG позволяют быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer
  3. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0
  4. OpenNews: Гипервизор Xen сменил форму управления и перешел под крыло организации Linux Foundation
  5. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.12
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал AbyssMoon
Тип: К сведению
Ключевые слова: xcp-ng, xen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот это я понимаю! вот есть же добрые люди!
     
  • 1.2, pofigist (?), 12:15, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К сожалению - не взлетит. Слишком прогнулись перед коммерсантами.
     
     
  • 2.4, iCat (ok), 12:34, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чойта? Уже работает.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:01, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все давно пользуют ) Мы сьехали с XenServer только недавно. Всё полностью совместимо.
     
     
  • 3.7, DM (??), 13:40, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все круто, а ксентулзы под винду где берете?
     
     
  • 4.10, null (??), 14:21, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нет лицензионных предрассудков - то из коммерческого подходят. у меня вот предрассудков нет, но тулзы на виндомашины не ставлю, т.к. не нужны.
     

  • 1.3, DKG (?), 12:26, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая вещь! Тру Ентерпрайз. Используем в продакшене.
     
  • 1.5, Аноним (6), 13:00, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тоже недавно переехали с XenServer. Всё здорово! )
     
  • 1.8, Catwoolfii (ok), 14:08, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там работает кластеризация и прочее?
     
     
  • 2.11, null (??), 14:22, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    также как и в citrix xenserver, только бесплатно и без гарантий-поддержки
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:16, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно переехали с XenServer на Proxmox. Вспоминаем XenServer как страшный сон
     
     
  • 2.13, ОЛЕГ (?), 14:30, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подробнее можно?
    а то думал попробовать перейти
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 16:15, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особо ничего интересного. Виртуалки создавали заново и на них уже разворачивали софт и переносили данные.
    Кластер на проксмоксе работает стабильно, проблем за пол года, в отличие от XenServer не было.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:28, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то не понял, а этот XCP-ng с каким-либо другим дистром можно, а не только CentOS?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру