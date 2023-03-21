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Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.18

21.03.2023 12:39

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.18, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для CentOS, Ubuntu и openSUSE.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XCP-ng, XenServer/Citrix Hypervisor и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Выпуск 4.18 отнесён к категории LTS (Long Term Support) и будет сопровождаться в течение 18 месяцев. Основные новшества:

  • Добавлена поддержка "Edge Zone", легковесных зон, обычно привязанных к одному хост-окружению (в настоящее время поддерживаются только хосты с гипервизором KVM). В Edge Zone можно производить все операции с виртуальными машинами, за исключением операций с общим хранилищем и доступом к консоли, требующим CPVM (Console Proxy VM). Поддерживается прямая загрузка (direct-download) шаблонов и использование локального хранилища.
  • Реализована поддержка автомасштабирования виртуальных машин (параметр "supports_vm_autoscaling").
  • Добавлен API для управления пользовательскими данными.
  • Добавлен фреймворк для двухфакторной аутентификации.
  • Добавлена поддержка аутентификации при помощи одноразовых паролей с ограниченным временем действия (TOTP Authenticator).
  • Добавлена поддержка шифрования разделов хранилища.
  • Интегрирована поддержка SDN Tungsten Fabric.
  • Добавлена поддержка Ceph Multi Monitor.
  • Реализован API для доступа к консоли.
  • Улучшены средства разделения доступа к консоли.
  • Предложен новый интерфейс с глобальными настройками.
  • Предоставлена поддержка настройки MTU для сетевых интерфейсов VR (Virtual Router). Добавлены настройки vr.public.interface.max.mtu, vr.private.interface.max.mtu и allow.end.users.to.specify.vr.mtu.
  • Реализованы адаптивные группы привязки виртуальной машины к хост-окружению (Affinity Groups).
  • Предоставлена возможность определения собственных DNS-серверов.
  • Улучшен инструментарий для поддержки гостевых операционных систем.
  • Добавлена поддержка дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.
  • Для гипервизора KVM предложен плагин Networker Backup.
  • Предоставлена возможность назначения собственных тарифов для квот на трафик.
  • Для KVM добавлена поддержка защищённой консоли VNC с TLS-шифрованием и доступом на базе сертификатов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/cloud...)
  2. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.17
  3. OpenNews: 17 проектов Apache оказались затронуты уязвимостью в Log4j 2
  4. OpenNews: Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack
  5. OpenNews: CloudStack получил статус первичного проекта Apache
  6. OpenNews: PaaS-фреймворк Stratos получил статус первичного проекта Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58835-cloudstack
Ключевые слова: cloudstack, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Такое можно использовать если ты когда то создал всю инфраструктуру под сабж. В других случаях такое использовать просто вредно.  
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:27, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь надо уточнить, что "инфраструктура под сабж" - это наличие физических машин и необходимость распилить эти ресурсы более гранулярно с помощью аппаратной виртуализации.

    Клаудстеком конечно я не захотел пользоваться ввиду его переусложнённости, а вот опенстек и опеннебулу - гонял в количестве сотен нод, хоть есть возможность масштабирования до тысяч. Особенно небула порадовала простотой и надёжностью.
    Ещё проксмокс на несколько нод.

     
     
  • 3.21, test_user (?), 14:51, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openstack сравнивать с Cloudstack, на мой взгляд странно. Openstack гораздо массивней.
    Но поддержка TungstenFabric намекает что есть и больше инсталяции.

    С чем плохо в клаудстеке это с документацией - часто нужная информация есть в мейллистах.  

     
     
  • 4.22, Аноним (20), 14:54, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Openstack сравнивать с Cloudstack, на мой взгляд странно. Openstack гораздо массивней.

    В опенстеке хотя бы все компоненты ставятся на нодах. В клаудстеке же - есть некий управляющий компонент, работающий на отдельной виртуалке. Смотрю на это, и понимаю что в клаудстек лезть лень, когда есть более простые решения.

     

  • 1.5, 1 (??), 12:58, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно - кто-то пользует это чудо ?
    Как-то слишком круто замешано - лебедь (VmWare), рак (KVM) и щука (XEN). (не считая упряжи в виде Virtual Box).
    Подозреваю, что в продакшене, хотя бы на пару сотню Vm оно не работоспособно.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 14:22, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подозреваю

    Подозревай дальше, вместо того чтобы установить и посмотреть.

     

  • 1.18, devopsschoolru (?), 13:42, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    XCP-NG годная вещь
     

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