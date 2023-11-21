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Выпуск гипервизора Xen 4.18

21.11.2023 11:44

После 11 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.18. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, Bitdefender, Citrix, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.18 продлится до 16 мая 2025 года, а публикация исправлений уязвимостей до 16 ноября 2026 года.

Ключевые изменения в Xen 4.18:

  • Добавлены начальные реализации портов для архитектур RISC-V и Power (ppc64le). Развёрнуты окружения для тестирования портов RISC-V и Power в системе непрерывной интеграции GitLab CI.
  • При работе на системах ARM64 в подсистеме памяти Xen учтены особенности архитектуры ARM. Добавлена экспериментальная поддержка векторных инструкций SVE (Scalable Vector Extension). Добавлен инструментарий Arm Firmware Framework для архитектуры ARM A-profile (ARM Application-profile, FF-A). Добавлена экспериментальная возможность динамического добавления и удаления узлов в Xen device tree при помощи файлов .dtbo.
  • На системах с процессорами Intel параметр MSR_ARCH_CAPS, теперь виден в гостевых системах и может быть настроен через файл конфигурации виртуальной машины. На процессорах, выпущенных начиная с 2019 года, параметр MSR_ARCH_CAPS позволяет узнать, какие применены аппаратные исправления уязвимостей, связанных со спекулятивным выполнением операций.
  • Добавлена поддержка расширения CPUID_USER_DIS (CPUID Faulting), добавленного в четвёртом поколении процессоров AMD EPYC для управления возможностью просмотра данных CPUID из паравиртуализированной гостевой системы.
  • Добавлена поддержка расширений, появившихся в процессорах Intel на базе микроархитектуры Sapphire Rapids:
    • Для гостевых систем в режиме HVM и PVH добавлена поддержка механизма PKS (Protection Key Supervisor), расширяющего возможности по защите страниц памяти.
    • Для предотвращения аварийной остановки всей системы в случае проблем с микроархитектурными блокировками задействован механизм VM-Notify.
    • Добавлена защита от возникновения блокировки шины в результате нецелевого использования атомарных инструкций в гостевой системе (включён rate-limit).
  • Добавлена поддержка инструкций AVX512-FP16, появившихся в CPU Intel на базе микроархитектуры Granite Rapids.
  • Добавлен cpufreq-драйвер, использующий механизм HWP (Hardware P-States) для управления энергопотреблением и частотой процессоров Intel.
  • Реализована поддержка принудительного выполнения системных операций в режиме DOITM (Data Operand Independent Timing Mode), обеспечивающем постоянное время выполнения инструкций, независящее от обрабатываемых в этих инструкциях данных.
  • Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем. Число внедрённых в Xen директив MISRA-C увеличено с 4 до 6, а правил с 24 до 65 (всего в спецификации имеется 16 директив и 143 правила).
  • В инструментарии xl/libxl предоставлена возможность изменения настроек SMBIOS для гостевых систем в режиме HVM.
  • Добавлено два новых гипервызова для привязки рабочего состояния и временных областей vCPU к физическим, а не виртуальным адресам.


  1. Главная ссылка к новости (https://xenproject.org/2023/11...)
  2. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.17
  3. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  4. OpenNews: Выпуск гипервизора Bareflank 3.0
  5. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  6. OpenNews: Intel прекратил разработку гипервизора HAXM
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60153-xen
Ключевые слова: xen, hypervisor
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У нас последние виртуалки с него на KVM перевели лет 10.

    Интересно, им кто-то ещё пользуется? (Ну, кроме поддержки заросших килограммами пыли древних железок.)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:13, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в qubesOS
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:14, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ибо виртуалбокс прямо на железо не ставится )
    а kvm могет bare metal
     
     
  • 4.21, Минона (ok), 14:20, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а kvm могет bare metal

    без ядра не могет.

     
  • 2.6, Второй из Кукуева (?), 12:28, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У каких-то треш-хостеров виртуалок не так давно видел выбор типа подешевле на Xen'е, подороже на KVM
    Так что видимо кто-то еще юзает

    А так да, сам тоже уже больше 10 лет, как мигрировал и все что было у крупняка типа Линоды давно ими было мигрировано

    Видимо где-то сидят дементные коредубовцы которые уже не могут что-то новое воспринять, для них поддерживают

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:01, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснования перехода (в цифрах) на KVM мы так и не увидим же?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:19, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Было время, когда ксен-сервер не был доступен свободно и надо было на основе ксапи что-то напильником выпиливать. Работало это у всех по-разному - в основном так себе. Тогда же появился KVM и была мотивация на него переходить. Были у KVM и какие-то технические преимущества на тот момент, меньший оверхед, выше стабильность. Вот и переходили. Сейчас уже никто назад переходить не будет.
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:41, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_virtualization_software
     
  • 3.13, Аноним (2), 13:43, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Обоснования перехода (в цифрах) на KVM мы так и не увидим же?

    Более интересно было бы посмотреть обоснование установки Xen на новые железки.

    Переход на KVM вполне естественен, по мере того, как введённые в 2005-2010 году серваки с Xen выводятся из эксплуатации.

     
  • 2.11, abu (?), 13:31, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XCP-ng - нормальная штука. Не то чтобы специально его начал использовать, пришлось из-за уже внедренных решений, но когда начал, отторжения не вызвало - работает четвертый год без вопросов.
     
  • 2.16, Минона (ok), 14:07, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амазон.
    Клиенты Цитрикса.
    Я. 😏
     

  • 1.7, Dkg (?), 12:30, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xcp-ng - хорошая вещь
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 12:55, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть хоть одна причина выбрать её вместо PVE?
     
     
  • 3.15, Минона (ok), 14:06, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У PVE stable обновления платные.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:51, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О EPAM в коммитерах, давайте уш теперь каждую аутсорс шарашкину контору упоминать в разработчиках которую наняли чтобы пилить что-то
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 14:17, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ))) личная неприязнь? ))
     

  • 1.17, Аноним (18), 14:10, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винду уже может без танцев?
     
     
  • 2.19, Минона (ok), 14:16, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Винду уже может без танцев?

    Может.
    А в чём проблема?

     

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