Выпуск гипервизора Xen 4.18

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|1.2, Аноним (2), 12:08, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У нас последние виртуалки с него на KVM перевели лет 10.
Интересно, им кто-то ещё пользуется? (Ну, кроме поддержки заросших килограммами пыли древних железок.)
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|3.18, Аноним (18), 14:14, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ибо виртуалбокс прямо на железо не ставится )
а kvm могет bare metal
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|2.6, Второй из Кукуева (?), 12:28, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У каких-то треш-хостеров виртуалок не так давно видел выбор типа подешевле на Xen'е, подороже на KVM
Так что видимо кто-то еще юзает
А так да, сам тоже уже больше 10 лет, как мигрировал и все что было у крупняка типа Линоды давно ими было мигрировано
Видимо где-то сидят дементные коредубовцы которые уже не могут что-то новое воспринять, для них поддерживают
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|2.9, Аноним (9), 13:01, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обоснования перехода (в цифрах) на KVM мы так и не увидим же?
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|3.10, Аноним (10), 13:19, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Было время, когда ксен-сервер не был доступен свободно и надо было на основе ксапи что-то напильником выпиливать. Работало это у всех по-разному - в основном так себе. Тогда же появился KVM и была мотивация на него переходить. Были у KVM и какие-то технические преимущества на тот момент, меньший оверхед, выше стабильность. Вот и переходили. Сейчас уже никто назад переходить не будет.
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|3.13, Аноним (2), 13:43, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обоснования перехода (в цифрах) на KVM мы так и не увидим же?
Более интересно было бы посмотреть обоснование установки Xen на новые железки.
Переход на KVM вполне естественен, по мере того, как введённые в 2005-2010 году серваки с Xen выводятся из эксплуатации.
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|2.11, abu (?), 13:31, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XCP-ng - нормальная штука. Не то чтобы специально его начал использовать, пришлось из-за уже внедренных решений, но когда начал, отторжения не вызвало - работает четвертый год без вопросов.
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|1.14, Аноним (14), 13:51, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О EPAM в коммитерах, давайте уш теперь каждую аутсорс шарашкину контору упоминать в разработчиках которую наняли чтобы пилить что-то
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