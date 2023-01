Зависимость времени выполнения инструкций от данных на CPU ARM и Intel

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:44, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему читерством?

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:32, 29/01/2023 Потому что вместо увеличения количества транзисторов, частоты, кеша, оптимизации архитектуры (то есть "честных" методов) придумывали всю эту катавасию со спекулятивными вычислениями и пр.

4.30 , ИмяХ ( ? ), 12:57, 29/01/2023 спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры

5.32 , Аноним ( 32 ), 13:05, 29/01/2023 ага, а вирусы это программы которые оптимизируют пользовательские данные

6.34 , Аноним ( 34 ), 13:09, 29/01/2023 Любител Интел, амд и других читерских спекулятивных процессоров скоро и не такого договорятся.

5.36 , Аноним ( 20 ), 13:15, 29/01/2023 > спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры Ну это как посмотреть. Я тоже могу сказать, что установка чита -- это оптимизация моих игровых навыков. Чем это отличается от, например, покупки монитора с большим динамическим диапазоном, что бы лучше видеть врага в темноте? Принципиально -- ничем. Но очевидно, что одно "честно", а другое -- "не честно". Так и с процессорами. Вместо "честной" производительности тебе подсовывают спекулятивное выполнение. Которое как бы работает и увеличивает производительность, но в итоге приносит больше вреда, чем пользы.

6.49 , ИмяХ ( ? ), 14:07, 29/01/2023 Причём тут ваши игровые понятия "честно" или "нечестно"? Компьютер должен работать и выполнять свои задачи, а не соревноваться с какой-то мифической "справедливостью." И где вы тут вред увидели? То что кто-то увидит кашу данных из кэша прецессора? Да ради Бога, пусть смотрят, тот компьютер, в котором у меня есть, что скрывать, вообще к интернету не подключён.

7.64 , Albertio ( ok ), 15:21, 29/01/2023 К сожалению, сегодня ваши данные могут украсть даже если просто оставить открытой форточку в комнате с компьютером. Так что отключение от интернета не так много даст.

4.33 , Аноним ( 34 ), 13:06, 29/01/2023 Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно любому опеннет эксперту.

Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят!

5.35 , Аноним ( 20 ), 13:10, 29/01/2023 > Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно

> любому опеннет эксперту.

> Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят! Инженерам из интел и амд известно кое-что, о чём аноним не задумывался. А именно, что их (инженеров ) работа -- хоть и очень дорогая, но гораздо дешевле транзисторного бюджета. Поэтому спекуляции и пр. приоритетнее, чем например добавить кеша. Единственное, что они не думали, к каким проблемам с безопасностью это приведёт. Или думали, но менеджеры не позволяли делать нормально.

2.9 , Аноним ( 7 ), 11:51, 29/01/2023 Как не станно, это не читерство, а оптимизация схем.

2.13 , Аноним ( 12 ), 12:13, 29/01/2023 Ты хотел сказать разработками передовой техники.

3.17 , Аноним ( 17 ), 12:28, 29/01/2023 Он хотел сказать, что так не может )

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:29, 29/01/2023 Штеуд и нвидия занимались, молодой человек, учите историю, если опоздали родиться. Сколько было скандалов, включая знаменитый палец Линуса. Амуде не настолько скурвилась.

3.22 , kawaii_girl ( ok ), 12:39, 29/01/2023 Да, amd действительно лучше. В AMD нет таких серьезных проблем с безопасностью и встроенная графика сильно лучше. Я вот думаю и ноутбук поменять на что нибудь с AMD, а то с этими всеми патчами он скоро лагать начнет. Жалко что thinkpad с amd не делают, а у других могут быть сложности с линуксом и не будет trackpoint, к которому я уже привыкла(

4.23 , Аноним ( 27 ), 12:45, 29/01/2023 Нет такого лучше/хуже. Зависит от задач и конкретного набора железа, но, если взять амд, можно пожалеть не один раз, и с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.

5.37 , Аноним ( 32 ), 13:17, 29/01/2023 ага, intel особенно помогает думать при очередном патче калечащей производительность в минус, что уже начинаешь подумывать о законе Мура но тока уже для дырок в intel.

6.39 , Аноним ( 27 ), 13:23, 29/01/2023 Не нравится, не используй заплатки. На практике вообще не заметно и никак не измеримо. Да и большинство уязвимостей на любых процессорах обнаруживаются. И там, где ищут, раньше, только и всего

7.48 , Аноним ( 32 ), 14:06, 29/01/2023 >с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.

>Не нравится, не используй заплатки. Безопасности или производительности, вот в чём вопрос.

Достойно ль смиряться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивление

И в смертной схватке с целым морем бед

Покончить с ними? Умереть. Забыться.

И знать, что этим обрываешь цепь

Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих Intel.

Это ли не цель Желанная? Скончаться.

Сном забыться. Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ. >На практике вообще не заметно и никак не измеримо. да вы что ?) серьёзно ? а пацаны и не знали, бегают, переживают, места себе не находят, а оно вон как, незримая погрешность внимания даже не достойна.

8.54 , Аноним ( 27 ), 14:31, 29/01/2023 Именно так Зато внезапно вспомнили про PGO и no-semantic-interposition, которые... 4.46 , Аноним ( 46 ), 13:51, 29/01/2023 Это что? https://www.lenovo.com/ru/ru/laptops/thinkpad/t-series/ThinkPad-T16-16%27

5.58 , kawaii_girl ( ok ), 14:43, 29/01/2023 О, оказывается есть. Спасибо.

4.50 , Роман ( ?? ), 14:08, 29/01/2023 Thinkpad делают не только на AMD,но и на ARM.

5.59 , kawaii_girl ( ok ), 14:45, 29/01/2023 > Thinkpad делают не только на AMD,но и на ARM. На qualcomm? Поддержка линукса есть?