Зависимость времени выполнения инструкций от данных на CPU ARM и Intel

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|2.3, Попандопала (?), 11:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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По-моему из за процессоры не считают,но я бы не отказался от топового амуде.D
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|3.21, kawaii_girl (ok), 12:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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На самом деле AMD топ. Особенно те AMD, которые APU(с графикой). Я недавно купила за копейки достаточно старый и бюджетный AMD APU Ryzen 3 и он спокойно тянет на линуксе киберпанк на минимальных настройках без всяких дискретных видеокарт. С более старыми или менее требовательными играми все еще лучше. И при этом процессор практически не греется.
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|4.27, Аноним (27), 12:52, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Про апу это довольно смешно. Ни процессор ни видеокарта. Ни рыба ни мясо. Для работы не годится. В игры не поиграешь, код не скомпилируешь, видео не отрендеришь. По отдельности будет куда эффективнее.
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|5.31, kawaii_girl (ok), 13:00, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Все зависит от ваших требований. Если вы хотите игры в 4k и 250 FPS, то не поиграешь. Но поиграть на уровне консолей практически во все современные игры вполне можно. Кстати в консолях стоят все те же APU от AMD только еще более старые. Что вам мешает работать на компьютере с APU я вообще не понимаю. По производительности они не хуже чем обычные процессоры. Да и видео рендерить тоже думаю без проблем можно.
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|6.38, Аноним (27), 13:18, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому-то и скайрим на минималках норм, с просадками. Не надо разводить клоунаду, на уровне консолей играть собирается (т.е. эти самые просадки, мыло, и "динамическое разрешение"). Они физически не могут быть не хуже, поскольку большую часть чипа в плане энергопотребления и нагрева занимает недовидяшка, т.е. уже не процессор, и в то же время никогда не будет столь же эффективно, как с отдельным устройством для графики.
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|7.41, Бывалый смузихлёб (?), 13:27, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скайрим на минимальных-средних идёт на UHD 630 без просадок
А ведь относительно новая АМД-шная интегрированная графика гораздо шустрее упомянутой интелловской
По сути, это и рыба и мясо и даже немного курица, запечённая до хрустящей корочки
И поиграть можно и норм поработать, ноут с таким процом тонкий, легкий, энергоэффективный и шустрый, ещё и бюджетный
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|8.45, Аноним (27), 13:43, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я помню эти восторги Мне тут говорили, что в режиме игр за час батарейка выс... текст свёрнут, показать
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|8.51, Аноним (51), 14:16, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только начнут апушки оснащать большим объемом распаянной или вшитой жирной... текст свёрнут, показать
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|8.69, Аноним (27), 16:07, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, ты Бесплатно ничего не бывает в железе Там ещё и simd ядра буст режут, и ... текст свёрнут, показать
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|6.65, anonymous (??), 15:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поделитесь ссылкой на драйвер встроенной графики для APU Ryzen, а то я как и многие для своего AMD Ryzen 7 5700U ничего найти не могу, 3d в линуксе работает через софтовую эмуляцию, какие уж тут игры.
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|7.66, kawaii_girl (ok), 15:48, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странная ситуация. Для графики AMD(как дискретной, так и APU) используется свободный драйвер amdgpu , который входит в состав mesa. Какой у вас дистрибутив? У меня на Fedora 37 все сразу заработало. Только для GPU декодирования видео в браузере пришлось установить mesa-freeworld из rpmfusion.
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|2.70, Лиза Су (?), 16:12, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В компании AMD понимают, что поднимать производительность за счёт безопасности потом боком выйдет. Поэтому AMD и на коне. Молодцы.
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|4.60, name (??), 14:58, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Juniper уже перешел на linux. Бздя может и осталась где-то в неподдерживаемых устаревших железках. Все новое делается на линуксе, инсайд инфа.
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|1.4, InuYasha (??), 11:34, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Получается, на компьютеры уже впору возвращать кнопку "Турбо" - для переключения режимов "Безопасность" и "Производительность".
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|3.10, Аноним (10), 11:51, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было: ппреключало проц 286 в режим работы 86-го - для нормальной работы программ, которые зависели от частоты процессора. То есть эта кнопка нормально была нажата.
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|4.12, Аноним (12), 12:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В реальности на более современных на тот момент системах ничего не менялось.
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|5.63, Аноним (63), 15:03, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Менялось. У нас на кафедре в 1990 году стояла Turbo XT. При включении тактовая частота процессора возрастала со штатных 4.77 мГц до целых восьми. Разница в том же Pacman и других игрушках была вполне заметна, да и всякое добро на фортране компилилось пошустрее.
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|5.25, Аноним (27), 12:48, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В то время было проще решить задачу выведя дополнительную кнопку с платы, в остальном то же самое. Было ли это удобно? Конечно, нет. Но тут уже маркетологи подсуетились.
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|2.62, ВредныйАнон (?), 15:03, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда у малвари и хацкеров появится новый способ атаки. Они просто будут нещадно грузить компьютер юзвера (или организации), в надежде что тому (или организации) надоест тормоза и он переведет компьютер в более быстрый, но зато и более уязвимый, режим работы.
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|1.6, Аноним (6), 11:41, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Интел и амд долгие годы занимались читерством, ускоряя процессоры на проценты и увеличивая сложность на порядки. Сейчас пришел час расплаты.
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|3.20, Аноним (20), 12:32, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что вместо увеличения количества транзисторов, частоты, кеша, оптимизации архитектуры (то есть "честных" методов) придумывали всю эту катавасию со спекулятивными вычислениями и пр.
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|4.30, ИмяХ (?), 12:57, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры
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|5.32, Аноним (32), 13:05, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, а вирусы это программы которые оптимизируют пользовательские данные
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|6.34, Аноним (34), 13:09, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любител Интел, амд и других читерских спекулятивных процессоров скоро и не такого договорятся.
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|5.36, Аноним (20), 13:15, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры
Ну это как посмотреть. Я тоже могу сказать, что установка чита -- это оптимизация моих игровых навыков. Чем это отличается от, например, покупки монитора с большим динамическим диапазоном, что бы лучше видеть врага в темноте? Принципиально -- ничем. Но очевидно, что одно "честно", а другое -- "не честно".
Так и с процессорами. Вместо "честной" производительности тебе подсовывают спекулятивное выполнение. Которое как бы работает и увеличивает производительность, но в итоге приносит больше вреда, чем пользы.
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|6.49, ИмяХ (?), 14:07, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут ваши игровые понятия "честно" или "нечестно"? Компьютер должен работать и выполнять свои задачи, а не соревноваться с какой-то мифической "справедливостью." И где вы тут вред увидели? То что кто-то увидит кашу данных из кэша прецессора? Да ради Бога, пусть смотрят, тот компьютер, в котором у меня есть, что скрывать, вообще к интернету не подключён.
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|7.64, Albertio (ok), 15:21, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, сегодня ваши данные могут украсть даже если просто оставить открытой форточку в комнате с компьютером. Так что отключение от интернета не так много даст.
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|4.33, Аноним (34), 13:06, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно любому опеннет эксперту.
Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят!
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|5.35, Аноним (20), 13:10, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно
> любому опеннет эксперту.
> Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят!
Инженерам из интел и амд известно кое-что, о чём аноним не задумывался. А именно, что их (инженеров ) работа -- хоть и очень дорогая, но гораздо дешевле транзисторного бюджета. Поэтому спекуляции и пр. приоритетнее, чем например добавить кеша. Единственное, что они не думали, к каким проблемам с безопасностью это приведёт. Или думали, но менеджеры не позволяли делать нормально.
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|2.18, Аноним (18), 12:29, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Штеуд и нвидия занимались, молодой человек, учите историю, если опоздали родиться. Сколько было скандалов, включая знаменитый палец Линуса. Амуде не настолько скурвилась.
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|3.22, kawaii_girl (ok), 12:39, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, amd действительно лучше. В AMD нет таких серьезных проблем с безопасностью и встроенная графика сильно лучше. Я вот думаю и ноутбук поменять на что нибудь с AMD, а то с этими всеми патчами он скоро лагать начнет. Жалко что thinkpad с amd не делают, а у других могут быть сложности с линуксом и не будет trackpoint, к которому я уже привыкла(
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|4.23, Аноним (27), 12:45, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет такого лучше/хуже. Зависит от задач и конкретного набора железа, но, если взять амд, можно пожалеть не один раз, и с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.
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|5.37, Аноним (32), 13:17, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, intel особенно помогает думать при очередном патче калечащей производительность в минус, что уже начинаешь подумывать о законе Мура но тока уже для дырок в intel.
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|6.39, Аноним (27), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нравится, не используй заплатки. На практике вообще не заметно и никак не измеримо. Да и большинство уязвимостей на любых процессорах обнаруживаются. И там, где ищут, раньше, только и всего
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|7.48, Аноним (32), 14:06, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.
>Не нравится, не используй заплатки.
Безопасности или производительности, вот в чём вопрос.
Достойно ль смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих Intel.
Это ли не цель Желанная? Скончаться.
Сном забыться. Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
>На практике вообще не заметно и никак не измеримо.
да вы что ?) серьёзно ? а пацаны и не знали, бегают, переживают, места себе не находят, а оно вон как, незримая погрешность внимания даже не достойна.
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|8.54, Аноним (27), 14:31, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно так Зато внезапно вспомнили про PGO и no-semantic-interposition, которые... текст свёрнут, показать
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|5.59, kawaii_girl (ok), 14:45, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Thinkpad делают не только на AMD,но и на ARM.
На qualcomm? Поддержка линукса есть?
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|1.19, Аноним (46), 12:30, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
В итоге будет как с флагом fast-math, когда если одна из библиотек включила этот... большой текст свёрнут, показать
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|1.24, Аноним (24), 12:45, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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иногда кажется, что разрабы линукса искусственно подкидывают запланированное устаревание, ведь без этих mitigations на старом железе можно по 10+ лет сидеть, в отличие от винды с маком
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|2.28, Аноним (34), 12:53, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любому сделавшему за новостями на опеннет и читающему умные комментарии, это сразу становится очевидно
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|3.43, Аноним (43), 13:38, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо предполагать, что люди где-то там обязательно умнее тебя.
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|2.29, Аноним (27), 12:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прикол в том, что большинство заплаток тормозят на уровне статистической погрешности даже на этом сам 10+ летнем железе и вообще не тормозят на современном. Там, где используется линукс, некрожелезо никто брать не будет, так что все в выигрыше.
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|2.57, Аноним (-), 14:43, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сравнил на одном и том же ноуте 2011 года скорость работы в Windows 11 и Fedora 37. Винда быстрее даже без твиков вроде отключения дефендера, индексации и тому подобного. Asus K53T, 4ядерный AMD, 6 гигов оперативки, SSD
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|1.40, Allllex (?), 13:25, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а почему все зацикливаются на фиксах процессоров, когда править нужно алгоритмы шифрования, дабы они предусматривали и нивелировали эти зависимости таймингов обработки данных процессорами?
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|2.44, Аноним (43), 13:41, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделать аппаратный блок? Да ну на! Лучше дырявые программы будем мучить!
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|2.53, Аноним (32), 14:30, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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алгоритмы шифрования это тока вершина айсберга, при наличии возможности определять время выполнения инструкций от обрабатываемых в этих инструкциях данных даёт простор для поистине колоссальных утечек данных на разных уровнях, а фикс на уровне отдельно всязтого софта сравни герметизации каюты в Титанике.
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|1.56, Аноним (56), 14:39, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь эти МЕГА ПОЛЕЗНЫЕ ПАТЧИ будут включаться специальными флагами на этапе компиляции ядра и по умолчанию будут выключены.
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