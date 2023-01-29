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Зависимость времени выполнения инструкций от данных на CPU ARM и Intel

29.01.2023 10:53

Эрик Биггерс (Eric Biggers), один из разработчиков шифра Adiantum и мэйнтейнер подсистемы ядра Linux fscrypt, предложил набор патчей для блокирования проблем с безопасностью, возникающих из-за особенности процессоров Intel, не гарантирующей постоянное время выполнения инструкций для разных обрабатываемых данных. В процессорах Intel проблема проявляется начиная с семейства Ice Lake. Аналогичная проблема наблюдается и в процессорах ARM.

Наличие зависимости времени выполнения инструкций от обрабатываемых в этих инструкциях данных расценивается автором патчей как уязвимость в процессорах, так как такое поведение не может гарантировать безопасность производимых в системе криптографических операций. Многие реализации криптографических алгоритмов рассчитаны на то, что данные не влияют на время выполнение инструкций и нарушение этого поведения может привести к созданию атак по сторонним каналам, восстанавливающих данные на основе анализа времени их обработки.

Потенциально зависимость времени выполнения от данных также может использоваться для организации атак по определению данных ядра из пространства пользователя. По заявлению Эрика Биггерса, постоянное время выполнения по умолчанию не обеспечивается даже для инструкций, выполняющих операции сложения и XOR, а также для специализированных инструкций AES-NI (информация не подтверждена тестами, по другим данным при умножении векторов и подсчёте битов возникает задержка на один цикл).

Для отключения рассматриваемого поведения компании Intel и ARM предложили новые флаги: PSTATE-бит DIT (Data Independent Timing) для CPU ARM и MSR-бит DOITM (Data Operand Independent Timing Mode) для CPU Intel, возвращающие старое поведение с постоянным временем выполнения. Компании Intel и ARM рекомендуют включать защиту по мере необходимости для особо важного кода, но на деле важные вычисления могут встречаться в любых частях ядра и пространства пользователя, поэтому рассматривается возможность постоянной активации режимов DOITM и DIT для всего ядра.

Для процессоров ARM в ветку ядра Linux 6.2 уже приняты патчи, меняющие поведение для ядра, но данные патчи рассматриваются как недостаточные, так как они охватывают только код ядра и не меняют поведение для пространства пользователя. Для процессоров Intel включение защиты пока находится только на стадии рецензирования. Измерение влияния патча на производительность пока не проводилось, но по данным из документации Intel включение режима DOITM снижает производительность (например, из-за отключения некоторых оптимизаций, таких как специфичная для определённых данных упреждающая загрузка) и в будущих моделях процессоров снижение производительности может усилиться.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Атака NetSpectre, приводящая к утечке содержимого памяти по сети
  3. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  4. OpenNews: Техника предсказания содержимого буфера на основе анализа времени выполнения функции memcmp
  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  6. OpenNews: Новая техника атаки для выявления содержимого отдельных блоков SSL/TLS-соединений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58569-intel
Ключевые слова: intel, arm, cpu, timing, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А компания AMD в домике?
     
     
  • 2.3, Попандопала (?), 11:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    По-моему из за процессоры не считают,но я бы не отказался от топового амуде.D
     
     
  • 3.21, kawaii_girl (ok), 12:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    На самом деле AMD топ. Особенно те AMD, которые APU(с графикой). Я недавно купила за копейки достаточно старый и бюджетный AMD APU Ryzen 3 и он спокойно тянет на линуксе киберпанк на минимальных настройках без всяких дискретных видеокарт. С более старыми или менее требовательными играми все еще лучше. И при этом процессор практически не греется.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:52, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Про апу это довольно смешно. Ни процессор ни видеокарта. Ни рыба ни мясо. Для работы не годится. В игры не поиграешь, код не скомпилируешь, видео не отрендеришь. По отдельности будет куда эффективнее.
     
     
  • 5.31, kawaii_girl (ok), 13:00, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Все зависит от ваших требований. Если вы хотите игры в 4k и 250 FPS, то не поиграешь. Но поиграть на уровне консолей практически во все современные игры вполне можно. Кстати в консолях стоят все те же APU от AMD только еще более старые. Что вам мешает работать на компьютере с APU я вообще не понимаю. По производительности они не хуже чем обычные процессоры. Да и видео рендерить тоже думаю без проблем можно.
     
     
  • 6.38, Аноним (27), 13:18, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому-то и скайрим на минималках норм, с просадками. Не надо разводить клоунаду, на уровне консолей играть собирается (т.е. эти самые просадки, мыло, и "динамическое разрешение"). Они физически не могут быть не хуже, поскольку большую часть чипа в плане энергопотребления и нагрева занимает недовидяшка, т.е. уже не процессор, и в то же время никогда не будет столь же эффективно, как с отдельным устройством для графики.
     
     
  • 7.41, Бывалый смузихлёб (?), 13:27, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скайрим на минимальных-средних идёт на UHD 630 без просадок

    А ведь относительно новая АМД-шная интегрированная графика гораздо шустрее упомянутой интелловской

    По сути, это и рыба и мясо и даже немного курица, запечённая до хрустящей корочки

    И поиграть можно и норм поработать, ноут с таким процом тонкий, легкий, энергоэффективный и шустрый, ещё и бюджетный

     
     
  • 8.45, Аноним (27), 13:43, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я помню эти восторги Мне тут говорили, что в режиме игр за час батарейка выс... текст свёрнут, показать
     
  • 8.51, Аноним (51), 14:16, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только начнут апушки оснащать большим объемом распаянной или вшитой жирной... текст свёрнут, показать
     
  • 7.68, швондер (?), 15:59, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    марш на кухню
     
     
  • 8.69, Аноним (27), 16:07, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты Бесплатно ничего не бывает в железе Там ещё и simd ядра буст режут, и ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.65, anonymous (??), 15:33, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поделитесь ссылкой на драйвер встроенной графики для APU Ryzen, а то я как и многие для своего AMD Ryzen 7 5700U ничего найти не могу, 3d в линуксе работает через софтовую эмуляцию, какие уж тут игры.
     
     
  • 7.66, kawaii_girl (ok), 15:48, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странная ситуация. Для графики AMD(как дискретной, так и APU) используется свободный драйвер amdgpu , который входит в состав mesa. Какой у вас дистрибутив? У меня на Fedora 37 все сразу заработало. Только для GPU декодирования видео в браузере пришлось установить mesa-freeworld из rpmfusion.
     
  • 2.70, Лиза Су (?), 16:12, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В компании AMD понимают, что поднимать производительность за счёт безопасности потом боком выйдет. Поэтому AMD и на коне. Молодцы.
     

  • 1.2, Попандопала (?), 11:32, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего еще остается довольно быстрым в ядре линукс? БСД так себе в ногу не стреляет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:44, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому БСД и не может стоять в ответственных местах.
     
     
  • 3.52, Аноним (1), 14:16, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Juniper-то и не в курсе
     
     
  • 4.60, name (??), 14:58, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Juniper уже перешел на linux. Бздя может и осталась где-то в неподдерживаемых устаревших железках. Все новое делается на линуксе, инсайд инфа.
     
  • 2.16, Igraine (ok), 12:24, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Возможно поэтому freebsd перестали использовать на серверах
     

  • 1.4, InuYasha (??), 11:34, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Получается, на компьютеры уже впору возвращать кнопку "Турбо" - для переключения режимов "Безопасность" и "Производительность".
     
     
  • 2.5, Попандопала (?), 11:36, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ведь вы гениальный чел.XD Почему возврощать? Неужели такое уже было...%
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:51, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было: ппреключало проц 286 в режим работы 86-го - для нормальной работы программ, которые зависели от частоты процессора. То есть эта кнопка нормально была нажата.
     
  • 3.11, Zenitur (ok), 11:52, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://joyreactor.cc/post/2283880 вот тут рядом с надписью HI две кнопки: Reset и Turbo.

    https://img.icity.life//upload/2022/278/768/ed9/full/768ed9a52f5189eac9d31c41b
    https://hsto.org/webt/ic/rz/ly/icrzlyhiqgcevlqg0ghic0on3pq.jpeg

    Только это не про безопасность, а про совместимость

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реальности на более современных на тот момент системах ничего не менялось.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 15:03, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менялось.  У нас на кафедре в 1990 году стояла Turbo XT. При включении тактовая частота процессора возрастала со штатных 4.77 мГц до целых восьми. Разница в том же Pacman и других игрушках была вполне заметна, да и всякое добро на фортране компилилось пошустрее.
     
  • 4.14, Попандопала (?), 12:17, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спасибо. Проектировщики были раньше с мозгами похоже.
     
     
  • 5.25, Аноним (27), 12:48, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то время было проще решить задачу выведя дополнительную кнопку с платы, в остальном то же самое. Было ли это удобно? Конечно, нет. Но тут уже маркетологи подсуетились.
     
  • 4.61, name (??), 15:01, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты сделал мне больно в груди...
     
  • 2.62, ВредныйАнон (?), 15:03, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда у малвари и хацкеров появится новый способ атаки. Они просто будут нещадно грузить компьютер юзвера (или организации), в надежде что тому (или организации) надоест тормоза и он переведет компьютер в более быстрый, но зато и более уязвимый, режим работы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:41, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Интел и амд долгие годы занимались читерством, ускоряя процессоры на проценты и увеличивая сложность на порядки. Сейчас пришел час расплаты.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:44, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему читерством?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:32, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что вместо увеличения количества транзисторов, частоты, кеша, оптимизации архитектуры (то есть "честных" методов) придумывали всю эту катавасию со спекулятивными вычислениями и пр.
     
     
  • 4.30, ИмяХ (?), 12:57, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 13:05, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, а вирусы это программы которые оптимизируют пользовательские данные
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 13:09, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любител Интел, амд и других читерских спекулятивных процессоров скоро и не такого договорятся.
     
  • 5.36, Аноним (20), 13:15, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > спекулятивное вычисление это и есть оптимизация архитектуры

    Ну это как посмотреть. Я тоже могу сказать, что установка чита -- это оптимизация моих игровых навыков. Чем это отличается от, например, покупки монитора с большим динамическим диапазоном, что бы лучше видеть врага в темноте? Принципиально -- ничем. Но очевидно, что одно "честно", а другое -- "не честно".

    Так и с процессорами. Вместо "честной" производительности тебе подсовывают спекулятивное выполнение. Которое как бы работает и увеличивает производительность, но в итоге приносит больше вреда, чем пользы.

     
     
  • 6.49, ИмяХ (?), 14:07, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут ваши игровые понятия "честно" или "нечестно"? Компьютер должен работать и выполнять свои задачи, а не соревноваться с какой-то мифической "справедливостью." И где вы тут вред увидели? То что кто-то увидит кашу данных из кэша прецессора? Да ради Бога, пусть смотрят, тот компьютер, в котором у меня есть, что скрывать, вообще к интернету не подключён.
     
     
  • 7.64, Albertio (ok), 15:21, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, сегодня ваши данные могут украсть даже если просто оставить открытой форточку в комнате с компьютером. Так что отключение от интернета не так много даст.
     
  • 4.33, Аноним (34), 13:06, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно любому опеннет эксперту.
    Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят!
     
     
  • 5.35, Аноним (20), 13:10, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глупым инженерами из Интел и АМД никогда не понять того что очевидно
    > любому опеннет эксперту.
    > Понапридумывают спекуляций, а потом процессоры тормозят!

    Инженерам из интел и амд известно кое-что, о чём аноним не задумывался. А именно, что их (инженеров ) работа -- хоть и очень дорогая, но гораздо дешевле транзисторного бюджета. Поэтому спекуляции и пр. приоритетнее, чем например добавить кеша. Единственное, что они не думали, к каким проблемам с безопасностью это приведёт. Или думали, но менеджеры не позволяли делать нормально.

     
  • 2.9, Аноним (7), 11:51, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не станно, это не читерство, а оптимизация схем.
     
  • 2.13, Аноним (12), 12:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты хотел сказать разработками передовой техники.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:28, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он хотел сказать, что так не может )
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:29, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штеуд и нвидия занимались, молодой человек, учите историю, если опоздали родиться. Сколько было скандалов, включая знаменитый палец Линуса. Амуде не настолько скурвилась.
     
     
  • 3.22, kawaii_girl (ok), 12:39, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, amd действительно лучше. В AMD нет таких серьезных проблем с безопасностью и встроенная графика сильно лучше. Я вот думаю и ноутбук поменять на что нибудь с AMD, а то с этими всеми патчами он скоро лагать начнет. Жалко что thinkpad с amd не делают, а у других могут быть сложности с линуксом и не будет trackpoint, к которому я уже привыкла(
     
     
  • 4.23, Аноним (27), 12:45, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такого лучше/хуже. Зависит от задач и конкретного набора железа, но, если взять амд, можно пожалеть не один раз, и с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.
     
     
  • 5.37, Аноним (32), 13:17, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, intel особенно помогает думать при очередном патче калечащей производительность в минус, что уже начинаешь подумывать о законе Мура но тока уже для дырок в intel.
     
     
  • 6.39, Аноним (27), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нравится, не используй заплатки. На практике вообще не заметно и никак не измеримо. Да и большинство уязвимостей на любых процессорах обнаруживаются. И там, где ищут, раньше, только и всего
     
     
  • 7.48, Аноним (32), 14:06, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >с интелом о многих вещах думать не придётся никогда.
    >Не нравится, не используй заплатки.

    Безопасности или производительности, вот в чём вопрос.
    Достойно ль смиряться под ударами судьбы,
    Иль надо оказать сопротивление
    И в смертной схватке с целым морем бед
    Покончить с ними? Умереть. Забыться.
    И знать, что этим обрываешь цепь
    Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих Intel.
    Это ли не цель Желанная? Скончаться.
    Сном забыться. Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.

    >На практике вообще не заметно и никак не измеримо.

    да вы что ?) серьёзно ? а пацаны и не знали, бегают, переживают, места себе не находят, а оно вон как, незримая погрешность внимания даже не достойна.

     
     
  • 8.54, Аноним (27), 14:31, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так Зато внезапно вспомнили про PGO и no-semantic-interposition, которые... текст свёрнут, показать
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:51, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что? https://www.lenovo.com/ru/ru/laptops/thinkpad/t-series/ThinkPad-T16-16%27
     
     
  • 5.58, kawaii_girl (ok), 14:43, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, оказывается есть. Спасибо.
     
  • 4.50, Роман (??), 14:08, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Thinkpad делают не только на AMD,но и на ARM.
     
     
  • 5.59, kawaii_girl (ok), 14:45, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Thinkpad делают не только на AMD,но и на ARM.

    На qualcomm? Поддержка линукса есть?

     

  • 1.15, Igraine (ok), 12:21, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    mitigations=off
     
  • 1.19, Аноним (46), 12:30, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В итоге будет как с флагом fast-math, когда если одна из библиотек включила этот... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:45, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    иногда кажется, что разрабы линукса искусственно подкидывают запланированное устаревание, ведь без этих mitigations на старом железе можно по 10+ лет сидеть, в отличие от винды с маком
     
     
  • 2.28, Аноним (34), 12:53, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любому сделавшему за новостями на опеннет и читающему умные комментарии, это сразу становится очевидно
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:38, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо предполагать, что люди где-то там обязательно умнее тебя.
     
  • 2.29, Аноним (27), 12:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прикол в том, что большинство заплаток тормозят на уровне статистической погрешности даже на этом сам 10+ летнем железе и вообще не тормозят на современном. Там, где используется линукс, некрожелезо никто брать не будет, так что все в выигрыше.
     
  • 2.57, Аноним (-), 14:43, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сравнил на одном и том же ноуте 2011 года скорость работы в Windows 11 и Fedora 37. Винда быстрее даже без твиков вроде отключения дефендера, индексации и тому подобного. Asus K53T, 4ядерный AMD, 6 гигов оперативки, SSD
     

  • 1.40, Allllex (?), 13:25, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а почему все зацикливаются на фиксах процессоров, когда править нужно алгоритмы шифрования, дабы они предусматривали и нивелировали эти зависимости таймингов обработки данных процессорами?
     
     
  • 2.44, Аноним (43), 13:41, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать аппаратный блок? Да ну на! Лучше дырявые программы будем мучить!
     
  • 2.53, Аноним (32), 14:30, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    алгоритмы шифрования это тока вершина айсберга, при наличии возможности определять время выполнения инструкций от обрабатываемых в этих инструкциях данных даёт простор для поистине колоссальных утечек данных на разных уровнях, а фикс на уровне отдельно всязтого софта сравни герметизации каюты в Титанике.
     

  • 1.47, user (??), 13:54, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они таки обещали?
     
  • 1.56, Аноним (56), 14:39, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь эти МЕГА ПОЛЕЗНЫЕ ПАТЧИ будут включаться специальными флагами на этапе компиляции ядра и по умолчанию будут выключены.
     
  • 1.67, Аноним (67), 15:55, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда у нас будет аналог? Наш отечественный?)
     

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