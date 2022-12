Выпуск гипервизора Xen 4.17

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:19, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Знавал я таких. В интернете критикуют EPAM, но когда приходит от них оффер -- "I'm not gay but $20 is $20"

3.7 , commiethebeastie ( ok ), 13:08, 17/12/2022 $20 в час только для джуна норм.

4.8 , Аноним ( 8 ), 13:12, 17/12/2022 Расскажи это программисту в госах, с опытом сто миллионов лет, который получает вместе с годовой премией 10 в час$