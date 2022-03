2.101 , Аноним ( 100 ), 15:34, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Светлая память нормальному центосу.

2.108 , pavlinux ( ok ), 16:10, 09/03/2022 >> OS: CentOS Linux release 7.9.2009

>> sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled: No such file or directory А тем временем в рабочем git центосников ...





diff --git a/kernel/bpf/syscall.c b/kernel/bpf/syscall.c

index 209e6567c..03f907d22 100644

--- a/kernel/bpf/syscall.c

+++ b/kernel/bpf/syscall.c

@@ -51,7 +51,7 @@ static DEFINE_IDR(link_idr);

static DEFINE_SPINLOCK(link_idr_lock);



int sysctl_unprivileged_bpf_disabled __read_mostly =

- IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF) ? 2 : 0;

+ IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF) ? 0 : 0;



static const struct bpf_map_ops * const bpf_map_types[] = {

#define BPF_PROG_TYPE(_id, _name, prog_ctx_type, kern_ctx_type)

diff --git a/kernel/sysctl.c b/kernel/sysctl.c

index 72ceb1957..738aacaf8 100644

--- a/kernel/sysctl.c

+++ b/kernel/sysctl.c

@@ -2641,6 +2641,7 @@ static struct ctl_table kern_table[] = {

},

#endif

#ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL

+/* // CIA Request #3542134

{

.procname = "unprivileged_bpf_disabled",

.data = &sysctl_unprivileged_bpf_disabled,

@@ -2657,6 +2658,7 @@ static struct ctl_table kern_table[] = {

.mode = 0644,

.proc_handler = bpf_stats_handler,

},

+*/

#endif

#if defined(CONFIG_TREE_RCU)

{