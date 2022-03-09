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|2.31, Аноним (31), 13:26, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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а-те-самые-таинственные-люди разве принимали участие в разработке архитектур процессоров Intel и ARM?
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|2.91, Адмирал Майкл Роджерс (?), 15:01, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смею заверить Вас, сэр, что в организации, которую я в своё время имел честь возглавлять, принято крайне щепетильно относиться к подобным аспектам сотрудничества с разработчиками и производителями аппаратного и программного обеспечения.
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|2.11, TSMC (?), 12:49, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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Неет, это у нас эльбрусы. Но мы их вам не продадим.
А у вас процесс 65нм и тот попильно-откатный.
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|4.30, TSMC (?), 13:23, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если нам кураторы разрешат. Мы же не хотим, чтобы наши производственные линии окирпичились.
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|4.86, Аноним (86), 14:53, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юани в результате сами знаете каких событий подорожали в более чем два раза. Уповайте, уповайте дальше.
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|4.97, An0nim0us (?), 15:18, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если без шуток, то как планируете бороться с результатами санкций? TSMC уже точно не будут брать заказы, а китайских производителей предупредили что если будут помогать РФ, то сами попадут под санкции и не смогут закупать оборудование для современной литографии - потенциально могут и они отказать в заказах. Запасной план есть какой-то?
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|5.103, RC (?), 15:37, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Товарищ Си считает, что тайваньский вопрос нужно решать.
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|5.105, Аноним (-), 15:46, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё рано планировать. Надо дождаться когда закончатся турбулентности торжественной порки, чтобы можно было пересчитать баранов.
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|6.110, Аноним (43), 16:26, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А без китайцев никак уже? А то по факту с Тайванью получилось фейковое какое-то импортозамещение. Надеюсь, ФСБ сделает правильные выводы и уже не даст дальше гробить электронную промышленность, завязывая все цепочки на иностранные государства.
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|6.116, Аноним (116), 17:26, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...на что китайское правительство подсказало азимут дальнейшего движения
Азимут-то показало украдкой, но тут же спрятало, пока основной торговый партнёр не заметил. Китай на сегодняшний день может произвести у себя из своего сырья на своих мощностях аж целых 10% одного условного CPU. Для производства оставшихся 90% нужно импортировать из США, стран ЕС и Южной Америки. Глобальный рынок, глобальные трудности, и интересы нужно учитывать тоже глобальные.
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|4.32, Аноним (35), 13:27, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Z80 и 48 - 128 К теперь хватит всем. Даже не то, что там 640 К.
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|5.40, Аноним (40), 13:39, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Во многих промышленных задачах этого достаточно. А вот эти ваши веселенькие интерфейсики и вебстранички не нужны. Не нужон нам этот ваш «Интернет», телевизор иди смотри, чо как не родной?
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|6.62, псевдонимус (?), 14:17, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что от интернета осталось? Пяток среседжеров,десяток отсоссеток и 1.5 поисковика. Ах да, ещё есть кривоприложения! Ой, девчонки, с приложением так удобно!
Ну вот в рунете есть некоторое кол-во полезных форумов (которые видимо добьют). В зап. Европе и прочем цивильном мире ещё хуже:среDDDит! У китайцев-- китайский мир.
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|6.75, Аноним (75), 14:40, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и не в промышленных
Почему-то "технормы" снижались в разы, а основной прирост энергоэффективности и производительности приходился на архитектурные решения и кувырки. Нередко, даже не столько в самом проце, сколько в его связке с ПО
Чего только стоит продвинутое управление питания мобильных процов и наличие в них "мощных" и "малопотребляющих" ядер
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|1.12, Аноним (12), 12:51, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> По мнению исследований, в процессорах AMD уязвимость не проявляется
Ну то есть даже не проверяли. Это процессоры кого надо процессоры, их проверять не надо. Можно ограничиться мнением.
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|2.19, Аноним (35), 13:11, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может, и проверяли, но не получилось проэксплойтить. Но это не значит, что другим не удастся. Поэтому и мнение.
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|3.50, Аноним (12), 13:52, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не получилось
Как говорится, мама не хотела, папа не старался.
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|2.22, Michael Shigorin (ok), 13:14, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Так эта семейка уязвимостей -- она же в декодерах по большей части (в широком смысле, включая микрокод); а эльбрусы -- это непосредственно АЛУшки без чёрной магии по дороге.
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|3.51, InuYasha (??), 13:53, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. в них предикторов вообще нет? Не то чтобы мне эта технология сильно нравилась...
PS: давно тебя не видел )
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|4.59, Брат Анон (ok), 14:13, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это архитектура VLIW. Шигорин прав, там не кэш, там широкое слово. И чтобы оно было грамотно собрано -- нужен сильный компилятор.
Короче, как всегда: лучший ускоритель программы -- это мозг. На Эльбрусах строгая дисциплина кодирования, это маленько боль, но если всё сделал правильно -- отставание от международных партнёров не так страшно. Боль в том, что масса алгоритмов VLIW-оптимизации поддаётся плохо. Типа, JIT-компиляция. Или статическая компиляция под конкретный проц, а запуск будет на его брательнике.
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|5.73, ranen (?), 14:39, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Боль в том, что масса алгоритмов VLIW-оптимизации поддаётся плохо. Типа, JIT-компиляция. Или статическая компиляция под конкретный проц, а запуск будет на его брательнике." - это глупое решение для потребительского процессора.
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|5.74, Michael Shigorin (ok), 14:39, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Короче, как всегда: лучший ускоритель программы -- это мозг.
На эльбрусах может быть удобнее оптимизировать свои циклы по той причине, что непосредственно видно, во что они превращаются -- см. тж. экземпляр Compiler Explorer у Алибека на http://ce.mentality.rip и ссылки с http://altlinux.org/эльбрус/оптимизация
> Боль в том, что масса алгоритмов VLIW-оптимизации поддаётся плохо.
Это правда, но в последние год-полтора по этой теме отдельные масловы попытались раздуть из мухи изрядного слона.
На практике же я на своём 801-РС, с которого вот пишу, наблюдаю практически приемлемую скорость работы (причём непонятно, что быстрей -- эта машинка или i5-3317U со всеми матюгейшенами); а уж на двухгигагерцовом 16С со снятием штрафов за невыровненный доступ -- так и вообще хорошо.
Что до -mtune/-march -- первое даёт код, который попросту не запустится на другом процессоре, а второе -- код, который запустится на данной версии системы команд и выше (альтовая спасательная флэшка для v3 работает на всём вплоть до v6, например); мы особо не заморачивались изменением разницы скорости работы "неродного" кода, но в двух случаях -- "v3/v4 на v4" и "v4/v5 на v5" -- конкретно 7za b дал более-менее стабильный 1% разницы; т.е. для неоптимизированного под целевую версию кода разница есть, но незначительная (вовсе не в разы, как можно было бы предположить, начитавшись набросов с недосказанностями).
См. тж.:
http://altlinux.org/эльбрус/архитектура
http://altlinux.org/эльбрус/тесты
PS: если кому интересно пощупать самостоятельно -- добро пожаловать в http://t.me/e2k_chat; обращайтесь к @makise_homura на предмет доступа к его стендовым 804 (4x8С) и 901 (8СВ) машинкам. Надеюсь, такая практика расширится и дальше.
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|6.80, Аноним (75), 14:46, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а второе -- код, который запустится на данной версии системы команд и выше
Вот это уже интересно, даже неожиданно. И что, если на новом проце ядер больше или меньше, то что происходит с тем командным словом ?
Если больше - допустим, НОП-апми остаток забивается
А если меньше ? вначале исполняется часть, которая влезает, следующей - оставшаяся с заваливанием НОПами незадействованных ядер, но как тогда адресация не рассыпается ведь одна команда превращается в две и более ?
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|7.90, Michael Shigorin (ok), 15:00, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И что, если на новом проце ядер больше или меньше,
> то что происходит с тем командным словом ?
Это разные уровни параллелизма -- на разных ядрах/процессорах выполняются разные ШК, каждая из них запускается в рамках одного ядра.
На версиях системы команд с v2 по v6 по факту поддерживается обратная совместимость (хотя МЦСТ за неё зуб не даёт); "плохой" вариант в случае запуска кода для <= v5 на v6 -- это штраф в виде более частого срыва конвейера из-за того, что задержки доступа к памяти возросли с ростом тактовой частоты (если не ошибаюсь, в L1 теперь пять тактов вместо трёх -- поэтому на некоторых задачах v5 @ 1500 МГц может оказаться чуть быстрее v6 @ 2000 МГЦ: частота выросла на 30%, задержка -- на 40%).
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|2.23, Аноним (35), 13:16, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы врагам из Амстердамского свободного университета отечественные Эльбрусы не дадим на поругательство! Иж чего удумали.
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|1.18, Аноним (16), 13:09, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Исследователями продемонстрирован рабочий эксплоит, позволяющий из пространства пользователя извлекать произвольные данные из памяти ядра.
Ого, ничего себе, у себя на ноутбуке я узнаю свой пароль root! Нужно срочно замедлить CPU в 10 раз для защити от такого!
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|3.121, leap42 (ok), 18:51, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И не только ты узнаешь, но и JS- или WASM-код тоже узнают.
Ой ли? По-моему в браузерах уже давно защита есть от атак этого класса.
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|1.21, псевдонимус (?), 13:13, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут юзеры докера пострадали( что не может не радовать), а вы про какую-то бытовую уязвимость в ынтеле.
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|2.38, псевдонимус (?), 13:34, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Интел безопасен, говорили они
Ещё с нулевых говорили, что нет. Но кто ботанов станет слушать..
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|3.60, Брат Анон (ok), 14:15, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ещё с 1998 г. говорил, что в проц невероятный друг и международный партнёр может понапихать может что угодно (не считая откровенных ошибок). Но об этих сюрпризах мы узнаем только тогда, когда проснёмся без штанов в картонной коробке в тундре.
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|3.61, Брат Анон (ok), 14:16, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так ты и считай на счетах, чего ноешь то?
А бабки за эти глюки ты возвращать будешь?
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|1.26, Аноним (34), 13:18, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>из Амстердамского свободного университета
свободного от чего ?
>Для устранения проблемы предложено несколько программных методов блокирования уязвимости, которые можно использовать до появления аппаратной защиты в будущих моделях CPU.
это в % падения производительности скока ? 5,10, 20 ?
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|1.39, Аноним (40), 13:37, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Соблазн вставить уязвимость так высок. Что вставляют уязвимости даже в механизм обхода других уязвимостей. Я считаю это пять.
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|1.42, Mord Fustang (?), 13:45, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"По мнению исследований, в процессорах AMD уязвимость не проявляется" - то есть уязвимость, актуальная для тучи моделей ЦП, не привязана к архитектуре, но при этом не актуальна для одной марки?
Что за...
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|2.52, Аноним (12), 13:53, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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маркетологи сказали, что неуязвима. Значит так оно и есть. Нет причин не доверять их экспертному мнению.
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|1.45, Аноним (41), 13:48, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вся хвалённая производительность интеля-пшик. Нужно спарки откапывать.
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|2.65, Брат Анон (ok), 14:19, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вся хвалённая производительность интеля-пшик. Нужно спарки откапывать.
А зачем ты их закопал, изверг?
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|1.46, Аноним (43), 13:49, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть реальное использование этих уязвимостей? Уже сколько лет находят, а до сих пор ломают какими-то дедовскими способами.
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|2.56, Аноним (40), 14:03, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все знают про официальный троян, но каждый раз удивляются что он реально работает.
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|2.84, псевдонимус (?), 14:53, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, очень показательно. Каждая дырка в отдельности далеко не так опасна, как их сочетание.
Но это не заговор. Это рыночек.
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|1.57, z280 (?), 14:04, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В процессорах Интел давно есть секретный регистр, через который можно перехватывать самые защищенные данные в любой ОС.
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|3.67, Брат Анон (ok), 14:20, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> источник: одна бабка сказала
Если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят.
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|2.69, Аноним (40), 14:25, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в x86 процессорах VIA, а по докам режим «отладки». Который включается только для очень специальных людей.
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|1.96, OpenEcho (?), 15:17, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> OS: CentOS Linux release 7.9.2009
> sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled: No such file or directory
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|2.108, pavlinux (ok), 16:10, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> OS: CentOS Linux release 7.9.2009
>> sysctl: cannot stat /proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled: No such file or directory
А тем временем в рабочем git центосников ...
diff --git a/kernel/bpf/syscall.c b/kernel/bpf/syscall.c
index 209e6567c..03f907d22 100644
--- a/kernel/bpf/syscall.c
+++ b/kernel/bpf/syscall.c
@@ -51,7 +51,7 @@ static DEFINE_IDR(link_idr);
static DEFINE_SPINLOCK(link_idr_lock);
int sysctl_unprivileged_bpf_disabled __read_mostly =
- IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF) ? 2 : 0;
+ IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF) ? 0 : 0;
static const struct bpf_map_ops * const bpf_map_types[] = {
#define BPF_PROG_TYPE(_id, _name, prog_ctx_type, kern_ctx_type)
diff --git a/kernel/sysctl.c b/kernel/sysctl.c
index 72ceb1957..738aacaf8 100644
--- a/kernel/sysctl.c
+++ b/kernel/sysctl.c
@@ -2641,6 +2641,7 @@ static struct ctl_table kern_table[] = {
},
#endif
#ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
+/* // CIA Request #3542134
{
.procname = "unprivileged_bpf_disabled",
.data = &sysctl_unprivileged_bpf_disabled,
@@ -2657,6 +2658,7 @@ static struct ctl_table kern_table[] = {
.mode = 0644,
.proc_handler = bpf_stats_handler,
},
+*/
#endif
#if defined(CONFIG_TREE_RCU)
{
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|1.109, pavlinux (ok), 16:25, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для блокирования проведения атак через подсистему eBPF рекомендуется
> отключить по умолчанию возможность загрузки eBPF-программ непривилегированными
> пользователями, записав 1 в файл "/proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled"
> или выполнив команду "sysctl -w kernel.unprivileged_bpf_disabled=1"
Не совсем "непривелегированному", нужно иметь права CAP_BPF или CAP_SYS_ADMIN.
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|1.112, Аноним (112), 16:45, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>за исключением процессоров семейства Atom
Так и знал что пригодится, пора из шкафчики достать свой старенький нетбук!
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|1.115, Аноним (112), 16:58, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Cortex-A7*
Не надо так пугать! Я перешёл по ссылки, но Cortex-A7 в списках не было!
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|1.119, Онаним (?), 17:58, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ух ты, опять между привилегиями. И AMD опять в сторонке.
Удивительное дело, нет?
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