Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome

2.35 , Ordu ( ok ), 00:02, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы говённые процессоры сделали! Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое. > Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же (в плане совместимости сокетов и материнок), но без уязвимостей. Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.

3.37 , Аноним ( 34 ), 00:11, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое. Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не соглашусь на такую покупку.

>Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть. Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта, которые пытаются из говна и палок соорудить костыли. А во-вторых успеха они не достигли, поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц слышим о новых проблемах.

4.44 , Ordu ( ok ), 00:49, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.

> Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она

> едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не

> соглашусь на такую покупку. 1. Машина, которую ты покупаешь, небезопасна. Чтобы с этим бороться, туда приделали костыли, типа ремней и подушек безопасности, но даже так люди умирают. Но при этом можно выделить группы людей, которые явно имеют меньше рисков, и зависит это не столько от машины, сколько он навыков вождения и отношения к безопасности. 2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции. 3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи. >>Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.

> Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта, Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать. > А во-вторых успеха они не достигли,

> поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц

> слышим о новых проблемах. Сия проблема решается очень просто. Есть два простых шага: 1. Ставим uMatrix, запрещаем third-party скрипты. Это общий уровень защиты, который не 100% надёжен, но защищает тебя от того, что уязвимость будет использована через XSS.

2. Рандомный сёрфинг по интернету выполняем с отдельного профиля браузера. И, возможно: 3. Используем ff, а не хром. Тактика Неуловимого Джо отлично работает против AoE угроз безопасности.

5.52 , Аноним ( 10 ), 01:55, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции. Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то убъёт точно. >3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи. Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё. >Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать. Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь, потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен. 6.53 , Ordu ( ok ), 02:26, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.

> Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то

> убъёт точно. Примеры привести слабо? Давай сравним статистику смертей от процессоров и автомобилей. Если процессор хотя бы примерно столь же опасен, как и автомобиль, то смертей от процессоров должно быть гораздо больше, поскольку процессоров гораздо больше, чем автомобилей. Не, ну чё ты в демагогию эту полез? >>3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.

> Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё. Собери себе железяку на каком-нибудь ARM'е без спекуляции. Это посложнее, чем купить третий пень на авито, но вполне реализуемо. >>Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.

> Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь,

> потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен. И что с того? У меня выбор огромен. У меня инструментов под рукой больше, чем я знаю о том, сколько их. Ты устанешь таргетированной атакой добираться до меня, а уж посредством AoE совершенно точно не дотянешься. Как бы долго и настойчиво перед началом этой атаки ты не аргументировал, что все системы безнадёжно уязвимы из-за уязвимых процессоров -- всё равно не дотянешься.

2.51 , Аноним ( 10 ), 01:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же Нет, это ты купишь у Intelа новый процессор.