Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome

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|1.2, Dzen Python (ok), 21:41, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никогда такого не было и вот опять.
Ждем ебилдов^W принципиально новых процессоров, принципиально по другому выполняющих код...на уровне старых третьих-четвертых пней.
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|1.3, Аноним (-), 21:41, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> в браузерах на базе движка Chromium.
"Все яйца в одной корзине", говорите, да?
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|2.34, Аноним (34), 00:01, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а при чём тут Chromium? Есть такое понятие - товар ненадлежащего качества, по сути брак. Все процессоры, которые Интел выпустил в последние годы (и продолжает выпускать) это брак. Мы же все ходим с промытыми мозгами и обвиняем кого угодно, но только не тех, кто на самом деле во всём этом виноват...
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|1.5, Аноним (5), 21:44, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне одному кажется, что в производительность растёт только за спекулятивный счет? Прям как нынешняя мировая экономика.
И расплачиваются за это все, кроме некоторых.
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|2.31, Аноним (34), 23:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так... ещё в начале 2000-х годов с Pentium 4 Интел упёрся в физические возможности полупроводников. Тогда же по сути мировая экономика, разожравшись на освоении рынков сбыта бывших соц. стран, перестала расти.
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|2.32, Аноним (34), 23:46, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того как была достигнута частота в 3 GHz начался наглый обман и маркетинг. Примерно лет 15 у нас была частичная деградация, когда за счёт техпроцесса и крайне сложной логики пытались выдавить из железа жалкие крохи производительности. А лет 5 назад стало совсем хреново - упёрлись в ограничение по размерам транзисторов.
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|3.36, Ordu (ok), 00:05, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты дашь себе труд повнимательнее посмотреть на историю вычислительной техники, то ты увидишь, что она всю дорогу упиралась в какие-то ограничения. Начиная с самого начала. Но и тем не менее слухи о смерти закона Мура пока, всё же, преувеличены.
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|4.38, Аноним (34), 00:18, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну этот "закон" активно внедряли нам в мозг именно маркетологи, чтобы показать какие крутые процы делает Интел. Если же отвлечься от электроники и посмотреть на другие отрасли, мы увидим, насколько слабый там везде прогресс. В космосе и ядерной энергетике так вообще деградация.
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|5.47, Ordu (ok), 01:21, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, у тебя тут причинная модель кривовата Можно сказать, с некоторой натяжкой,... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, имя_ (?), 21:46, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>оставлена на будущее
вот лису и постигла участь неуловимого джо.
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|1.10, Аноним (10), 22:05, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что характерно - сайт сделан так, что без JS не работает. Это видимо такие выводы были сделаны из исследования - что нужно больше сайтов, требующих JS.
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|2.12, Гость (??), 22:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Без JS сайт будет или "портянкой" или как WAP-сайт начала 2000х.
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|3.15, Аноним (5), 22:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот ведь жили как то древние предки без жс, что пошло не так...
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|4.49, Gogi (??), 01:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так пошло то, что какой-то кpетuн решил, что через HTML надо делать бабло. Сначала формочек хватало, но т.к. Windows приложения были на порядок красивше и интерактивнее, решили на страничках выполнять программы. И понеслась!...
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|4.22, Гость (??), 22:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда CSS научится отправлять и получать сетевые запросы и будет поддержка в большинстве браузеров, может быть, сейчас просто игрушка.
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|4.42, penetrator (?), 00:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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расскажи мне как сделать на этом сайте проверку доступности без перезагрузки страницы?
или к примеру отрисовать диаграмму (chart) в векторе?
или организовать простейшую проверку новых сообщений, какого-нибудь Inbox?
список бесконечный...
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|5.50, Аноним (10), 01:48, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>расскажи мне как сделать на этом сайте проверку доступности без перезагрузки страницы?
iframe, gif
>или к примеру отрисовать диаграмму (chart) в векторе?
php
>или организовать простейшую проверку новых сообщений, какого-нибудь Inbox?
Refresh HTTP header
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|1.13, Аноним (13), 22:31, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>работающий в Chrome 89 на системах с CPU Intel i7-6700K и i7-7600U.
ПК и ноутбук.. "университеты США Австралии и Израиля". Один экономный иследователь с мультивизой.
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|1.16, Аноним (14), 22:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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То что браузер превратился в какашку и без всех этих уязвимостей уже всем понятно.
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|1.28, Хинкус (?), 23:20, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> можно извлечь конфиденциальную информацию из менеджера паролей LastPass
Менеджер паролей, ещё раз, менеджер паролей, ну вот н-я это нужно, блокнот и ручка не модно, не сочетатся со смузи и самокатом?
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|1.29, Аноним (34), 23:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как говорил Дональд Кнут (кажется он), какого ... разработчики железа переносят свои проблемы на голову программистам! По-хорошему, в Intel должны был честно признаться - извините ребята, мы накосячили, но сейчас выпустим нормальные процессоры. Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же (в плане совместимости сокетов и материнок), но без уязвимостей. Всё! Вопрос закрыт! Вместо этого начинается какая-то ерунда... Хром уязвимый! Какой нафиг Хром! Вы говённые процессоры сделали!
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|2.35, Ordu (ok), 00:02, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы говённые процессоры сделали!
Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.
> Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же (в плане совместимости сокетов и материнок), но без уязвимостей.
Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.
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|3.37, Аноним (34), 00:11, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.
Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не соглашусь на такую покупку.
>Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.
Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта, которые пытаются из говна и палок соорудить костыли. А во-вторых успеха они не достигли, поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц слышим о новых проблемах.
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|4.44, Ordu (ok), 00:49, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.
> Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она
> едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не
> соглашусь на такую покупку.
1. Машина, которую ты покупаешь, небезопасна. Чтобы с этим бороться, туда приделали костыли, типа ремней и подушек безопасности, но даже так люди умирают. Но при этом можно выделить группы людей, которые явно имеют меньше рисков, и зависит это не столько от машины, сколько он навыков вождения и отношения к безопасности.
2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.
3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.
>>Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.
> Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта,
Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.
> А во-вторых успеха они не достигли,
> поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц
> слышим о новых проблемах.
Сия проблема решается очень просто. Есть два простых шага:
1. Ставим uMatrix, запрещаем third-party скрипты. Это общий уровень защиты, который не 100% надёжен, но защищает тебя от того, что уязвимость будет использована через XSS.
2. Рандомный сёрфинг по интернету выполняем с отдельного профиля браузера.
И, возможно:
3. Используем ff, а не хром. Тактика Неуловимого Джо отлично работает против AoE угроз безопасности.
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|5.52, Аноним (10), 01:55, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.
Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то убъёт точно.
>3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.
Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё.
>Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.
Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь, потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен.
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|6.53, Ordu (ok), 02:26, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.
> Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то
> убъёт точно.
Примеры привести слабо? Давай сравним статистику смертей от процессоров и автомобилей. Если процессор хотя бы примерно столь же опасен, как и автомобиль, то смертей от процессоров должно быть гораздо больше, поскольку процессоров гораздо больше, чем автомобилей.
Не, ну чё ты в демагогию эту полез?
>>3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.
> Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё.
Собери себе железяку на каком-нибудь ARM'е без спекуляции. Это посложнее, чем купить третий пень на авито, но вполне реализуемо.
>>Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.
> Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь,
> потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен.
И что с того? У меня выбор огромен. У меня инструментов под рукой больше, чем я знаю о том, сколько их. Ты устанешь таргетированной атакой добираться до меня, а уж посредством AoE совершенно точно не дотянешься. Как бы долго и настойчиво перед началом этой атаки ты не аргументировал, что все системы безнадёжно уязвимы из-за уязвимых процессоров -- всё равно не дотянешься.
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|2.51, Аноним (10), 01:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же
Нет, это ты купишь у Intelа новый процессор.
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|1.30, Аноним (30), 23:34, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предполагается, что метод применим и для процессоров AMD, но полностью работоспособный эксплоит подготовить не удалось.
Прекрасно. С самого начала были только камни AMD.
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|2.40, Онаним (?), 00:30, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В AMD похоже с самого начала решили ту часть, которая за доступ к памяти и кеши отвечает, сильно не "переоптимизировать" (точнее - не читерить). Поэтому оно вроде как там всё тоже есть, но фиг в качестве эксплоита работает, только в сферических лабораторных условиях в вакууме.
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|2.41, Онаним (?), 00:31, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отчасти из-за этого у них всегда время доступа к памяти было выше.
Ну и из-за меша вместо кольца, а меш в реальных условиях пресказуем плохо, что тоже ломает малину подобным эксплоитам.
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|1.39, Онаним (?), 00:29, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять у любителей интелов печалька. А дальше как обычно - "предполагается, что метод применим и для процессоров AMD, но полностью работоспособный эксплоит подготовить не удалось"
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|2.43, пох. (?), 00:37, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потому что неуловимый джо-3% нахрен никому не сдался.
То же самое и для других архитектур. (впрочем, ты всегда можешь радостно пользоваться systemZ, для которой просто нет хромонога. Для нее вообще ничего нет, безопастно!)
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|1.46, ua9oas (ok), 01:09, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И возможность совершения таких атак зависит ли от того, из под какой ОС этот браузер работает? (А и от разрядности браузера? (В том числе и в смартфонах?) И существует ли возможность заделывать эти дыры и с помощью антивируса? (И этот вопрос актуален еще и по тому, что помимо основного "Хрома" существует целый ряд и сборок на базе него, которые почему-то в своих обновлениях могут слишком надолго от него отставать ("Опера" например. И еще сильней нее (и существенно сильней) отстает от "Хрома" "Самсунг-браузер" и "Xiaomi-браузер", которые есть в одноименных гаджетах (еще аналогично, несколько уже меньше от тех отстают виндовые например "Ccleaner browser", "Аваст-браузер", "Яндекс-браузер" и даже и amd-браузер (встроенный вот в это ПО- https://www.amd.com/ru/technologies/radeon-software )- вот поэтому про антивирусы тем вопросом я и задаюсь (И Chrome-OS аналогично заодно когда пересоберут?) И вот я в этот вечер обнаружил, что релизнулся и апдейт актуального в эти дни стабильного "93" хрома- https://www.ubuntuupdates.org/package/google_chrome/stable/main/base/google-ch Стал версии"82-1" (исходный был "93.0.4577.63-1")- в этом его апдейте есть ли устранение этой уязвимости и про багфиксы где вообще можно о нем прочитать? (И в адресной строке с помощью какой команды можно версию браузера узнавать? (Онлайн я это узнаю через сервисы например 2ip.ru и через https://www.yandex.ru/internet А и оффлайн как это же определять? И не выяснен мной вопрос с его обновлением и в винде "10"- у многих пользователей просто так его не обновишь- будет выдавать код ошибки (не помню какой)- получится его обновить лишь вручную, запустив или его онлайн-установщик малого размера или запустив полноразмерный его оффлайн-установщик- пакет "Standalone" (а ссылки на них (и на APK) в отличие от линуксовых и MAC"овских DMG пакетов найти в сети уже не так просто)))).
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