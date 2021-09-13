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Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome

13.09.2021 21:20

Группа исследователей из американских, австралийских и израильских университетов предложила новую технику атаки по сторонним каналам для эксплуатации уязвимостей класса Spectre в браузерах на базе движка Chromium. Атака, которая получила кодовое имя Spook.js, позволяет через запуск JavaScript-кода обойти механизм изоляции сайтов и прочитать содержимое всего адресного пространства текущего процесса, т.е. получить доступ к данным страниц, запущенных в других вкладках, но обрабатываемых в одном процессе.

Так как Chrome запускает разные сайты в разных процессах, то возможность совершения практических атак ограничена сервисами, позволяющими разным пользователям размещать свои страницы. Метод позволяет со страницы, в которую атакующий имеет возможность встроить свой JavaScript-код, определить наличие других открытых пользователем страниц с того же сайта и извлечь из них конфиденциальную информацию, например, учётные данные или банковские реквизиты, подставленные системой автозаполнения полей в web-формах. В качестве демонстрации показано как можно атаковать чужой блог в сервисе Tumblr, если его владелец откроет в другой вкладке блог злоумышленников, размещённый в том же сервисе.

Другим вариантом применения метода является атака на браузерные дополнения, позволяющая при установке дополнения, подконтрольного атакующим, извлечь данные из других дополнений. В качестве примера показано как установив вредоносное дополнение можно извлечь конфиденциальную информацию из менеджера паролей LastPass.

Исследователями опубликован прототип эксплоита, работающий в Chrome 89 на системах с CPUIntel i7-6700K и i7-7600U. При создании эксплоита использованы ранее опубликованные компанией Google прототипы JavaScript-кода для совершения атак класса Spectre. Отмечается, что исследователям удалось подготовить рабочие эксплоиты для систем на базе процессоров Intel и Apple M1, которые даются возможность организовать чтение памяти со скоростью 500 байт в секунду и точностью 96%. Предполагается, что метод применим и для процессоров AMD, но полностью работоспособный эксплоит подготовить не удалось.

Атака применима к любым браузерам на базе движка Chromium, включая Google Chrome, Microsoft Edge и Brave. Исследователи также полагают, что метод можно адаптировать для работы с Firefox, но так как движок Firefox сильно отличается от Chrome, то работа по созданию подобного эксплоита оставлена на будущее.

Для защиты от осуществления через браузер атак, связанных со спекулятивным выполнением инструкций, в Chrome реализовано сегментирование адресного пространства - sandbox-изоляция допускает работу JavaScript только с 32-разрядными указателями и разделяет память обработчиков в непересекающихся 4ГБ кучах (heap). Для организации доступа к всему адресному пространству процесса и обхода 32-разрядного ограничения исследователи задействовали технику Type Confusion, позволяющую вынудить JavaScript-движок обработать объект с некорректным типом, что даёт возможность сформировать 64-разрядный указатель на основе комбинации из двух 32-разрядных значений.

Суть атаки в том, что при обработке специально оформленного вредоносного объекта в JavaScript-движке создаются условия, приводящие к спекулятивному исполнению инструкций, осуществляющих доступ к массиву. Объект подбирается таким образом, что контролируемые атакующими поля размещаются в области, где используется 64-разрядный указатель. Так как тип вредоносного объекта не соответствует типу обрабатываемого массива, в обычных условиях подобные действия блокируется в Chrome механизмом деоптимизации кода, применяемого для доступа к массивам. Для решения данной проблемы код для атаки Type Confusion выносится в условный блок "if", который не активируется при обычных условиях, но выполняется в спекулятивном режиме, при неверном предсказании процессором дальнейшего ветвления.

В итоге процессор спекулятивно обращается к сформированному 64-разрядному указателю и откатывает состояние после определения неудачного прогноза, но следы выполнения оседают в общем кэше и могут быть восстановлены при помощи методов определения содержимого кэша по сторонним каналам, анализирующих изменение времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным. Для анализа содержимого кэша в условиях недостаточной точности таймера, доступного в JavaScript, применяется предложенный Google метод, обманывающий применяемую в процессорах стратегию вытеснения данных из кэша Tree-PLRU и позволяющий за счёт увеличения числа циклов значительно увеличить разницу во времени при наличии и отсутствии значения в кэше.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.spookjs.com/...)
  2. OpenNews: Google продемонстрировал эксплуатацию уязвимостей Spectre через выполнение JavaScript в браузере
  3. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  4. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  5. OpenNews: Представлена атака на браузеры, позволяющая определить сайт в другой вкладке
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила режим строгой изоляции сайтов для Firefox
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55795-spectre
Ключевые слова: spectre, chrome
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Админ Анонимов (?), 21:39, 13/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.4, Anonnnym (?), 21:42, 13/09/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.9, Enamel (ok), 22:04, 13/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Dzen Python (ok), 21:41, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
    Ждем ебилдов^W принципиально новых процессоров, принципиально по другому выполняющих код...на уровне старых третьих-четвертых пней.
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 22:38, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пока на Виллабаджо ждут... :)
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В astra школьники развлекаються?
    https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=43614893
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:39, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, опять ты...
     

  • 1.3, Аноним (-), 21:41, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > в браузерах на базе движка Chromium.

    "Все яйца в одной корзине", говорите, да?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:57, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В одних руках.
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:01, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а при чём тут Chromium? Есть такое понятие - товар ненадлежащего качества, по сути брак. Все процессоры, которые Интел выпустил в последние годы (и продолжает выпускать) это брак. Мы же все ходим с промытыми мозгами и обвиняем кого угодно, но только не тех, кто на самом деле во всём этом виноват...
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:44, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне одному кажется, что в производительность растёт только за спекулятивный счет? Прям как нынешняя мировая экономика.
    И расплачиваются за это все, кроме некоторых.
     
     
  • 2.31, Аноним (34), 23:37, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так... ещё в начале 2000-х годов с Pentium 4 Интел упёрся в физические возможности полупроводников. Тогда же по сути мировая экономика, разожравшись на освоении рынков сбыта бывших соц. стран, перестала расти.
     
  • 2.32, Аноним (34), 23:46, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как была достигнута частота в 3 GHz начался наглый обман и маркетинг. Примерно лет 15 у нас была частичная деградация, когда за счёт техпроцесса и крайне сложной логики пытались выдавить из железа жалкие крохи производительности. А лет 5 назад стало совсем хреново - упёрлись в ограничение по размерам транзисторов.
     
     
  • 3.36, Ordu (ok), 00:05, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты дашь себе труд повнимательнее посмотреть на историю вычислительной техники, то ты увидишь, что она всю дорогу упиралась в какие-то ограничения. Начиная с самого начала. Но и тем не менее слухи о смерти закона Мура пока, всё же, преувеличены.
     
     
  • 4.38, Аноним (34), 00:18, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну этот "закон" активно внедряли нам в мозг именно маркетологи, чтобы показать какие крутые процы делает Интел. Если же отвлечься от электроники и посмотреть на другие отрасли, мы увидим, насколько слабый там везде прогресс. В космосе и ядерной энергетике так вообще деградация.
     
     
  • 5.47, Ordu (ok), 01:21, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, у тебя тут причинная модель кривовата Можно сказать, с некоторой натяжкой,... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, имя_ (?), 21:46, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >оставлена на будущее

    вот лису и постигла участь неуловимого джо.

     
  • 1.7, Аноним (21), 21:52, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для чего хромой серийный номер материнской платы читает?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:07, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы качественнее впаривать рекламу
     
  • 2.26, Ананаоним (?), 23:09, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы быть уверенным что выполняется именно на твоём компьютере, очевидно.
     
  • 2.45, Аноним (-), 00:57, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы это определили?
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:55, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/ascendr/spectre-chrome
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:05, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что характерно - сайт сделан так, что без JS не работает. Это видимо такие выводы были сделаны из исследования - что нужно больше сайтов, требующих JS.
     
     
  • 2.12, Гость (??), 22:26, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Без JS сайт будет или "портянкой" или как WAP-сайт начала 2000х.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая глупость.
     
  • 3.15, Аноним (5), 22:32, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот ведь жили как то древние предки без жс, что пошло не так...
     
     
  • 4.49, Gogi (??), 01:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так пошло то, что какой-то кpетuн решил, что через HTML надо делать бабло. Сначала формочек хватало, но т.к. Windows приложения были на порядок красивше и интерактивнее, решили на страничках выполнять программы. И понеслась!...
     
  • 3.17, Аноним (10), 22:36, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://github.com/you-dont-need/You-Dont-Need-JavaScript
     
     
  • 4.22, Гость (??), 22:54, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда CSS научится отправлять и получать сетевые запросы и будет поддержка в большинстве браузеров, может быть, сейчас просто игрушка.
     
     
  • 5.23, Аноним (10), 22:56, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    CSS умеет отправлять сетевые запросы. И шпионить за пользователем тоже. Это всё надо выпилить.

    https://github.com/jbtronics/CrookedStyleSheets

     
  • 3.27, Аноним (8), 23:14, 13/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.gnu.org/
    https://stallman.org/
     
     
  • 4.42, penetrator (?), 00:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажи мне как сделать на этом сайте проверку доступности без перезагрузки страницы?

    или к примеру отрисовать диаграмму (chart) в векторе?

    или организовать простейшую проверку новых сообщений, какого-нибудь Inbox?

    список бесконечный...

     
     
  • 5.50, Аноним (10), 01:48, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >расскажи мне как сделать на этом сайте проверку доступности без перезагрузки страницы?

    iframe, gif

    >или к примеру отрисовать диаграмму (chart) в векторе?

    php

    >или организовать простейшую проверку новых сообщений, какого-нибудь Inbox?

    Refresh HTTP header

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:31, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >работающий в Chrome 89 на системах с CPU Intel i7-6700K и i7-7600U.

    ПК и ноутбук.. "университеты США Австралии и Израиля". Один экономный иследователь с мультивизой.

     
  • 1.16, Аноним (14), 22:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    То что браузер превратился в какашку и без всех этих уязвимостей уже всем понятно.
     
  • 1.28, Хинкус (?), 23:20, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > можно извлечь конфиденциальную информацию из менеджера паролей LastPass

    Менеджер паролей, ещё раз, менеджер паролей, ну вот н-я это нужно, блокнот и ручка не модно, не сочетатся со смузи и самокатом?

     
  • 1.29, Аноним (34), 23:33, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как говорил Дональд Кнут (кажется он), какого ... разработчики железа переносят свои проблемы на голову программистам! По-хорошему, в Intel должны был честно признаться - извините ребята, мы накосячили, но сейчас выпустим нормальные процессоры. Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же (в плане совместимости сокетов и материнок), но без уязвимостей. Всё! Вопрос закрыт! Вместо этого начинается какая-то ерунда... Хром уязвимый! Какой нафиг Хром! Вы говённые процессоры сделали!
     
     
  • 2.35, Ordu (ok), 00:02, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы говённые процессоры сделали!

    Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.

    > Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же (в плане совместимости сокетов и материнок), но без уязвимостей.

    Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.

     
     
  • 3.37, Аноним (34), 00:11, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.

    Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не соглашусь на такую покупку.
    >Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.

    Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта, которые пытаются из говна и палок соорудить костыли. А во-вторых успеха они не достигли, поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц слышим о новых проблемах.

     
     
  • 4.44, Ordu (ok), 00:49, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Эмм, не. Их процессоры из топовых. Складывается впечатление, что ты хочешь доказать, что чёрное -- это белое.
    > Если я покупаю машину, я хочу чтобы она была безопасной. Если она
    > едет в 1.5 раза быстрее, но делает меня покойником, я не
    > соглашусь на такую покупку.

    1. Машина, которую ты покупаешь, небезопасна. Чтобы с этим бороться, туда приделали костыли, типа ремней и подушек безопасности, но даже так люди умирают. Но при этом можно выделить группы людей, которые явно имеют меньше рисков, и зависит это не столько от машины, сколько он навыков вождения и отношения к безопасности.

    2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.

    3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.

    >>Я б не согласился на такую сделку. Без спекулятивного выполнения оно будет в разы медленнее. Мне проще контролировать на своей системе выполнение недоверенного кода, чем мириться с тем, что процессор гораздо медленнее, чем мог бы быть.
    > Да ну! Во-первых контролируете не вы, а разработчики софта,

    Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.

    > А во-вторых успеха они не достигли,
    > поскольку вопрос не закрыт и мы чуть ли не каждый месяц
    > слышим о новых проблемах.

    Сия проблема решается очень просто. Есть два простых шага:

    1. Ставим uMatrix, запрещаем third-party скрипты. Это общий уровень защиты, который не 100% надёжен, но защищает тебя от того, что уязвимость будет использована через XSS.
    2. Рандомный сёрфинг по интернету выполняем с отдельного профиля браузера.

    И, возможно:

    3. Используем ff, а не хром. Тактика Неуловимого Джо отлично работает против AoE угроз безопасности.

     
     
  • 5.52, Аноним (10), 01:55, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.

    Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то убъёт точно.

    >3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.

    Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё.

    >Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.

    Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь, потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен.

     
     
  • 6.53, Ordu (ok), 02:26, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>2. Процессор не убьёт тебя, в отличии от машины. Не надо тут аналогиями нагнетать эмоции.
    > Меня может и нет, но в государствах со смер ной казнью кого-то
    > убъёт точно.

    Примеры привести слабо? Давай сравним статистику смертей от процессоров и автомобилей. Если процессор хотя бы примерно столь же опасен, как и автомобиль, то смертей от процессоров должно быть гораздо больше, поскольку процессоров гораздо больше, чем автомобилей.

    Не, ну чё ты в демагогию эту полез?

    >>3. На процессор ты согласился, несмотря на все нагнетаемые аналогиями эмоции: ты же не сидишь с третьего пня? Нет никаких проблем сейчас собрать себе систему на базе третьего пня -- сходи на авито, и купи.
    > Ага, и по OOM упадёт абсолютно всё.

    Собери себе железяку на каком-нибудь ARM'е без спекуляции. Это посложнее, чем купить третий пень на авито, но вполне реализуемо.

    >>Ну да! Я выбираю, какой софт и как запускать.
    > Ты выбираешь то, что тебе дают. Не запускать софт ты не можешь,
    > потому что отправиться в кам5нный век ты не согласен.

    И что с того? У меня выбор огромен. У меня инструментов под рукой больше, чем я знаю о том, сколько их. Ты устанешь таргетированной атакой добираться до меня, а уж посредством AoE совершенно точно не дотянешься. Как бы долго и настойчиво перед началом этой атаки ты не аргументировал, что все системы безнадёжно уязвимы из-за уязвимых процессоров -- всё равно не дотянешься.

     
  • 2.51, Аноним (10), 01:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Текущие же процессоры мы у вас заберём и бесплатно заменим на такие же

    Нет, это ты купишь у Intelа новый процессор.

     

  • 1.30, Аноним (30), 23:34, 13/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предполагается, что метод применим и для процессоров AMD, но полностью работоспособный эксплоит подготовить не удалось.

    Прекрасно. С самого начала были только камни AMD.

     
     
  • 2.40, Онаним (?), 00:30, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В AMD похоже с самого начала решили ту часть, которая за доступ к памяти и кеши отвечает, сильно не "переоптимизировать" (точнее - не читерить). Поэтому оно вроде как там всё тоже есть, но фиг в качестве эксплоита работает, только в сферических лабораторных условиях в вакууме.
     
  • 2.41, Онаним (?), 00:31, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отчасти из-за этого у них всегда время доступа к памяти было выше.
    Ну и из-за меша вместо кольца, а меш в реальных условиях пресказуем плохо, что тоже ломает малину подобным эксплоитам.
     

  • 1.39, Онаним (?), 00:29, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять у любителей интелов печалька. А дальше как обычно - "предполагается, что метод применим и для процессоров AMD, но полностью работоспособный эксплоит подготовить не удалось"
     
     
  • 2.43, пох. (?), 00:37, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что неуловимый джо-3% нахрен никому не сдался.

    То же самое и для других архитектур. (впрочем, ты всегда можешь радостно пользоваться systemZ, для которой просто нет хромонога. Для нее вообще ничего нет, безопастно!)

     

  • 1.46, ua9oas (ok), 01:09, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И возможность совершения таких атак зависит ли от того, из под какой ОС этот браузер работает? (А и от разрядности браузера? (В том числе и в смартфонах?) И существует ли возможность заделывать эти дыры и с помощью антивируса? (И этот вопрос актуален еще и по тому, что помимо основного "Хрома" существует целый ряд и сборок на базе него, которые почему-то в своих обновлениях могут слишком надолго от него отставать ("Опера" например. И еще сильней нее (и существенно сильней) отстает от "Хрома" "Самсунг-браузер" и "Xiaomi-браузер", которые есть в одноименных гаджетах (еще аналогично, несколько уже меньше от тех отстают виндовые например "Ccleaner browser", "Аваст-браузер", "Яндекс-браузер" и даже и amd-браузер (встроенный вот в это ПО- https://www.amd.com/ru/technologies/radeon-software )- вот поэтому про антивирусы тем вопросом я и задаюсь (И Chrome-OS аналогично заодно когда пересоберут?) И вот я в этот вечер обнаружил, что релизнулся и апдейт актуального в эти дни стабильного "93" хрома- https://www.ubuntuupdates.org/package/google_chrome/stable/main/base/google-ch Стал версии"82-1" (исходный был "93.0.4577.63-1")- в этом его апдейте есть ли устранение этой уязвимости и про багфиксы где вообще можно о нем прочитать? (И в адресной строке с помощью какой команды можно версию браузера узнавать? (Онлайн я это узнаю через сервисы например 2ip.ru и через https://www.yandex.ru/internet А и оффлайн как это же определять? И не выяснен мной вопрос с его обновлением и в винде "10"- у многих пользователей просто так его не обновишь- будет выдавать код ошибки (не помню какой)- получится его обновить лишь вручную, запустив или его онлайн-установщик малого размера или запустив полноразмерный его оффлайн-установщик- пакет "Standalone" (а ссылки на них (и на APK) в отличие от линуксовых и MAC"овских DMG пакетов найти в сети уже не так просто)))).
     
  • 1.48, Gogi (??), 01:35, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хромой - г0вняное рuшuто!!
     

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