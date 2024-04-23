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Выпуск дистрибутива Tails 6.2

23.04.2024 16:47

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • Обновлены версии Tor Browser 13.0.13 (на базе Firefox 115.10), Tor 0.4.8.11 и Thunderbird 115.20.
  • В экране приветствия входа в систему (Welcome Screen) реализована возможность включения локализации для 21 дополнительного языка, среди которых украинский, армянский, казахский, латышский и эстонский языки (русский был доступен ранее).
  • Секция локализации в Welcome Screen переименована в "Язык и форматы" ("Language and Formats").
  • В интерфейсе Tails Upgrader по умолчанию активирована опция для откладывания установки обновлений (Make Upgrade later).
  • Расширен спектр ошибок, распознаваемых при проблемах с чтением или записью на USB-накопители.
  • Решены проблемы с надёжностью работы Wi-Fi.
  • Отключена обработка клавиш SysRq.
  • Для усиления защиты от уязвимости Spectre v4 включён по умолчанию параметр "spec_store_bypass_disable=on".


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.1
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
  6. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61050-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 17:47, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То nmap то это. Это что сайт для хакиров?
    И вообще дистрибутив для хакиров надо делать на основе Wubuntu чтобы выглядело как десяточка или одинадцаточка чтобы в кафе с макбука можно было сидеть не привлекая внимания.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:49, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ха-ха.. оч остроумно
    режим комуфляжа был по ХР,
    но не зашел юзерам
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 17:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, ну а в чём я не прав. Это только новички позёры будут накатывать тайловый оконный менеджер и понтаваться что умеют в VIM. Человек поумнее наоборот, будет мимикрировать под большинство.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 18:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем не менее
    не пошло
    интерфейс какой есть.
    важнее успеть вырубить комп, ДО момента Х
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 20:27, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >успеть вырубить комп,

    Ну и что это тебе даст?

     
  • 5.17, Аноним (16), 20:28, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если у тебя диск под шифрованием, заставят ввести пароль.
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:00, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:49, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый анонимный пользователь должен быть помещён в реестр анонимных пользователей.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 17:52, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через госуслуги можно?
     
  • 2.8, Аноним (4), 17:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимность это иллюзия. Её нет даже здесь.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 18:00, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чет я не вижу
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