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Выпуск дистрибутива Tails 6.1

27.03.2024 21:06

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.1 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены версии Tor Browser 13.0.13 (на базе Firefox 115.9.1) и Thunderbird 115.9. Добавлена новая версия микрокода для CPU Intel с изменениями, необходимыми для блокирования уязвимости RFDS. В конфигураторе постоянного хранилища обеспечено отображение всех включённых дополнительных возможностей.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.22
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  5. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  6. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60864-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (5) RSS
  • 5, Аноним (5), 22:24, 27/03/2024 [ответить]  
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