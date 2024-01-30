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Выпуск дистрибутива Tails 5.22

30.01.2024 23:25

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.22 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • В Tor Browser разрешено сохранение файлов в каталоги Documents, Downloads, Music, Pictures и Videos, а также передача файлов из этих каталогов.
  • В случае повреждения постоянного хранилища реализована попытка восстановления файловой системы после её разблокировки на экране приветствия входа в систему.
  • При клонировании постоянного хранилища обеспечено отображения скорости записи.
  • Убраны попытки разблокировки или удаления постоянного хранилища на USB-носителях, доступных только в режиме чтения.
  • Обновлены версии Tor Browser 13.0.9 и Thunderbird 115.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.21 и браузера Tor Browser 13.0.8
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60525-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, America First (?), 23:31, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Чем Tails лучше Kali?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:36, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем, они вообще разные.

    Первая для анонимности с "забывчивостью" после выключения.
    Вторая для пентеста.

     
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