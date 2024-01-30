Выпуск дистрибутива Tails 5.22

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.22 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ. В новой версии: В Tor Browser разрешено сохранение файлов в каталоги Documents, Downloads, Music, Pictures и Videos, а также передача файлов из этих каталогов.

В случае повреждения постоянного хранилища реализована попытка восстановления файловой системы после её разблокировки на экране приветствия входа в систему.

При клонировании постоянного хранилища обеспечено отображения скорости записи.

Убраны попытки разблокировки или удаления постоянного хранилища на USB-носителях, доступных только в режиме чтения.

Обновлены версии Tor Browser 13.0.9 и Thunderbird 115.7.



