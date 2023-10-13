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Релиз Tor Browser 13.0

13.10.2023 10:58

Сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 13.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 115. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 115 ESR и стабильную ветку tor 0.4.8.7. В процессе перехода на новую версию Firefox проведён аудит изменений, внесённых со времени появления ESR-ветки Firefox 102, и отключены патчи, сомнительные с точки зрения безопасности и конфиденциальности. Среди прочего заменён код преобразования string-to-double, отключена функция обмена недавними ссылками, отключён API для сохранения PDF, убраны сервис и интерфейс автоскрытия баннеров подтверждения Cookie, убран интерфейс распознавания текста.
  • Обновлены пиктограммы и отточен логотип приложения, при сохранении общей узнаваемости.
  • Предложена новая реализация домашней страницы ("about:tor"), примечательная добавлением логотипа, упрощением оформления и оставлением только поисковой строки и переключателя "onionize" для обращения к DuckDuckGo через onion-сервис. При отрисовке домашней страницы улучшена поддержка экранных ридеров и средств для людей с ограниченными возможностями. Включён показ панели закладок. Решена проблема с показом "красного экрана смерти", возникавшего из-за сбоя при проверке подключения к сети Tor.

    Стало:

    Было:

  • Увеличен размер новых окон, для которых теперь по умолчанию выбирается соотношение сторон, более удобное для пользователей широкоформатных экранов. Для предотвращения утечки информации о размере экрана и окна в Tor Browser применяется механизм letterboxing, добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц. В прошлых версиях по мере изменения размера окна размер активной области менялся с шагом 200x100 пикселей, но был ограничен максимальным разрешением 1000x1000, что из-за недостаточной ширины создавало проблемы с некоторыми сайтами, которые показывали горизонтальную полосу прокрутки или отображали версию для планшетов и мобильных устройств. Для решения данной проблемы максимальное разрешение увеличено до 1400x900 и изменена логика пошагового изменения размера.
  • Осуществлён переход на новую схему наименования пакетов, соответствующую шаблону "${ARTIFACT}-${OS}-${ARCH}-${VERSION}.${EXT}". Например, сборка для macOS ранее поставлялась как "TorBrowser-12.5-macos_ALL.dmg", а теперь имеет вид "tor-browser-macos-13.0.dmg".
  • При выборе режима "Safest" для поиска через DuckDuckGo теперь применяется обращение к варианту сайта без JavaScript.
  • Усилена защита от утечек через WebRTC.
  • Включена очистка в URL параметров, используемых для отслеживания перемещений (например, удаляются параметры mc_eid и fbclid, применяемые при переходе по ссылкам со страниц Facebook).
  • Удалена настройка javascript.options.large_arraybuffers.
  • На платформе Linux отключена настройка browser.tabs.searchclipboardfor.middleclick.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59924-tor
Ключевые слова: tor, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:51, 13/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    лучший браузер для написания комментов на опеннет.ру
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучший браузер для тех, кто готов жертвовать удобством и производительностью из-за своей больной кукухи.
     

  • 1.2, Аноним (1), 12:51, 13/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    релиз 13 в пятницу 13
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:55, 13/10/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Интернет является глобальным общественным ресурсом, который должен оставаться открытым и доступным.

    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:11, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И аудитория OPENnet должна лучше всех это понимать!
     

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