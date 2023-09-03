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В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей

03.09.2023 09:14

Торин Оукенпантс (Thorin Oakenpants), автор проекта arkenfox, предлагающего набор надстроек и изменений конфигурации к Firefox для усиления защиты и конфиденциальности пользователей, рассказал о развитии в Firefox новых средств для противодействия скрытой идентификации пользователей (fingerprinting).

Под скрытой идентификацией понимается формирование идентификаторов браузера в пассивном режиме на основе косвенных признаков, таких как как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, анализ истории посещений, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой, а также методы хранения идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies", например, кэш Favicon, база автозаполнения форм).

В Firefox планируют поддерживать две встроенные реализации защиты от скрытой идентификации (существуют и внешние дополнения для защиты, такие как CanvasBlocker):

  • RFP (Resist Fingerprinting) - перенесённая из Tor Browser реализация защиты от снятия отпечатков, уже долгое время доступная через настройку "privacy.resistFingerprinting" в about:config .
  • FFP (Future Fingerprinting Protection, в исходном коде и на Bugzilla иногда встречается устаревшее название RFPLite) - новая "облегчённая" реализация, которая призвана решить некоторые проблемы c usability в RFP, о которых в bugzilla.mozilla.org давно висят уведомления о проблемах. Для включения FFP в about:config предусмотрена настройка "privacy.fingerprintingProtection".

Обе реализации могут быть включены одновременно, при этом будет применяется наиболее строгая защита.

Недостатком и одновременно достоинством существующей защиты (RFP) является то, что она активна одновременно во всех окнах и вкладках, кроме дополнений (т.е. защита либо включена либо выключена для всех окон и вкладок, без выборочной активации). С одной стороны это не позволяет пользователям деактивировать защиту для сайтов-монополистов, от работы с которыми пользователь не может отказаться, и которые из-за своего влияния имеют возможность выдвигать пользователям ультиматумы, вплоть до принуждения к использованию Chrome. С другой стороны, предложенный подход не позволяет менее влиятельным сайтам совершать подобные злоупотребления, так как велика вероятность, что пользователь просто перейдёт на другой сайт, а не будет отключать защиту специально ради них.

При этом наличие влиятельных сайтов, отказывающихся работать при использовании защиты, не позволяет включить защиту по умолчанию - пользователь просто перейдёт на браузеры на основе Chromium, чьи методы защиты приватности существенно уступают Firefox. Ещё одно достоинство RFP в том, что наличие единого переключателя упрощает интеграцию сложной функциональности в различные подсистемы браузера, уменьшая количество принимаемых в расчёт состояний системы.

Что касается новой системы защиты FFP, её главное достоинство в возможностях более гибкой настройки - предложено более 60 аспектов защиты, включение которых можно настроить через параметр privacy.fingerprintingProtection.overrides. Среди прочего поддерживается отключение защиты для определённых сервисов, а также при низком уровне нарушения работы сайтов - имеется возможность включить её по умолчанию.

Недостатки FFP - оборотные стороны достоинств:

  • Система более сложна в реализации, и поэтому реализация и отладка сложного поведения, аналогичного RFP, приводит к бо́льшим трудозатратам. Отсюда следует, что при равных затратах на реализацию и поддержку обеих систем, FFP будет проигрывать по функциональности и/или стабильности, а также тому, какой любая из систем могла бы быть, если бы все ресурсы, отведённые на реализации защит от скрытой идентификации, не распылялись на несколько систем, а тратились эксклюзивно на одну из них.
  • Так как защита может быть гибко настроена, и конкретные настройки скрыть на практике невозможно, то множество включённых защит само по себе является отпечатком. На практике это приведёт к тому, что ценящие приватность будут активировать настройки скоординированным образом. Однако сама возможность установки их нескоординированным образом приведёт к тому, что некоторое число пользователей их установит разнообразно, де-факто став уникальными.
  • Выполнив ультиматум одного сервиса, пользователь потенциально предоставляет данные всем "сервисам", с которым тот обменивается данными уже на стороне сервера. При этом возможность такого обмена данными отнюдь не иллюзорна, лежит в основе бизнес-модели ряда компаний и подтверждается исходным кодом некоторых сервисов (однако, читать обзорные статьи надо внимательно, есть шанс, что под отпечатками в том конкретном случае подразумевается не собранные на уровне приложения измерения свойств окружения, а информация сетевого и транспортного уровней). Отсюда становится не вполне понятной необходимость и ценность дополнительной реализации защиты от сбора отпечатков.
  • Включение системы по умолчанию приведёт к росту доли пользователей, у которых она активна, вследствие этого - падению доходов от торговли данными, что будет подталкивать владельцев сервисов к дискриминации пользователей, у которых защита включена, с акцентом на то, чтобы вынудить пользователя отключить защиту для их сервиса. Трудноопределяемая безопасная симуляция уязвимых для сбора отпечатка систем - сложная задача, которую, тем не менее, скорее всего можно успешно решить с использованием генеративных моделей и переиспользованием компонентов ПО. Кроме того, реализация недетектируемости не является приоритетом для разработчиков браузеров, поэтому скорее всего эту "гонку вооружений" разработчики браузеров проиграют, и пользователям ничего не останется, кроме как выполнить условия ультиматума. Даже если предположить, что технологическую гонку разработчики браузеров выиграют, у владельцев сайтов всё равно останется возможность запретить неугодные браузеры на своём сайте через Web Environment Integrity.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arkenfox/us...)
  2. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  3. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию блокировка скрытых методов идентификации пользователя
  4. OpenNews: Идентификация через анализ внешних обработчиков протоколов в браузере
  5. OpenNews: LibreWolf 94 - вариант Firefox, сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59706-fingerprint
Ключевые слова: fingerprint, firefox, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять всё разломают, от рендера до авторизации
     
     
  • 2.44, timur.davletshin (ok), 11:41, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже, у меня в 117 на Андроиде графические глюки повылезали. Переключение на программный режим помогает, но надо забагрепортить будет все же.
     

  • 1.2, Аноним2 (?), 09:30, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Этот веб сломался, несите следующий.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/56802-browser
     
  • 2.55, Аноним (55), 14:02, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принес.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Gemini_(%D0%BF%D1%80%D0
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слишком много отсебятины и драматизма. Никого не интересует мнение автора на этот счёт, не надо его навязывать. Кроме того, у фф единицы процентов рынка и только единицы от этих единиц используют дополнения или что-то настраивают, поэтому, потеря не велика. Будь это не так, совместимость ломали бы куда более активно. Например, у меня не работает qiwi в ff уже около года -- если заходить на главную, она просто постоянно обновляется. И никому нет до этого дела. На минуточку, это сайт банка, где лежат деньги.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:08, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда будешь сам статьи писать - тогда и напишешь так, как тебе нравится Для на... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:22, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте одного крупного банка написано, что они Firefox и Linux в принципе не поддерживают.

    Почему не указано наименование обменного пункта? Вед каждый их них себя крупной позой выделяет. А их тьма…

     
  • 3.21, Тот_ещё_аноним (ok), 10:45, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Для нас потеря Firefox как независимого браузера

    С разморозкой)

     
  • 3.22, Аноним (22), 10:47, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть любители всего старья, использующие древние версии браузеров
    они же, по совместительству, пользователи вин хр
     
  • 2.12, Аноним (22), 10:26, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF открывает киви очень даже нормально.
    даже с noscript, когда разрешаешь только самому сайту
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 10:30, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фингерпринтинг и прочее ограничены? У меня только ublock из аддонов, отключать не собираюсь. Это единственный сайт, с которым такие проблемы.
     
     
  • 4.20, Аноним (22), 10:44, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изменен юсер-агент
    баджер
    decentraleyes
    ublock не ставил
    фф еср. обновления из репы
     
     
  • 5.30, Аноним (5), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А настройки? К примеру, user.js может настроить (хотя он кривой и редко обновляется). Возможно, дело в юзер агенте, я с таким сталкивался на сайтах магазинов прежде.
     
     
  • 6.33, Аноним (22), 11:00, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно, дело в юзер агенте

    Подбираю конфигурацию, до достижения необходимого результата ))
    Если сайт орет, что старый браузер, приходится подсовывать то,
    что он хочет

     
  • 2.25, Тот_ещё_аноним (ok), 10:49, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> это сайт банка, где лежат деньги

    Банк не занёс, а фф переоценивает свою значимость

     
     
  • 3.35, Аноним (22), 11:02, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хех.. а кому он должен занести?
    вообще не встречал сайтов банков,
    которые бы вот вообще сопротивлялись ФФ
    "Чистый" вообще везде принимают.
     
  • 2.45, timur.davletshin (ok), 11:45, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это странный персонаж. Он отказался блокировать систему Merino, которая сделана для вставки рекламных блоков в выпадающий список адресной строки. Я ему даже строки из исходников с URL'ами, откуда это грузиться должно, копипастил. Но он "клина" словил и дальше гордость ему не позволила признать ошибку. Короче, перестал я его юзать и просто сам свой prefs.js веду, чего и остальным советую.
     

  • 1.6, Ilya Indigo (ok), 10:06, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ест конкретные примеры самых популярных сайтов-монополистов, которые выставляют подобный ультиматум?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:52, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сталкивался с такими сайтами, но ультиматум не был явно проговорен Как миниму... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.66, Аноньимъ (ok), 14:50, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При помощи devtoolsов было выяснено: в сайте применялся кастомный обфусцированный фингерпринтинговый скрипт, а на уровне ответов через xhr/fetch было довольно ясно, из-за чего не пропускает

    В ЕС это вроде законом запрещено.

     
  • 2.54, Аноним (-), 14:01, 03/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.68, Ilya Indigo (ok), 14:53, 03/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.8, КО (?), 10:16, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем белый список JS отличается от белого списка FFP?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:38, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что разрешая JS в NoScript ты даёшь возможность не только фингерпринтить, н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 10:49, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем, что разрешая JS в NoScript

    В чем цимес изпользования noscript с полным разрешением скриптов?

     
     
  • 4.28, Аноним (26), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не в чём. Используйте его в режиме белого списка, куда в белый список вносите заведомо чистые сайты.
     
     
  • 5.31, Аноним (22), 10:56, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    90% инета не увидишь ((
    Может все таки в изолированном пространстве с
    использованием принципов личной гигиены? ))
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 11:03, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты даже 0.001% интернета просмотреть не в состоянии.

    >в изолированном пространстве

    Отдельный комп купить/облако арендовать? Даже если купить, пользоваться так будет неудобно. Хотя можно с VNC поиграться.

     
     
  • 7.40, Аноним (22), 11:20, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не надо
    Речь о том сегменте,
    который нужен тебе
     
  • 7.41, Аноним (22), 11:24, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > комп купить/облако арендовать?

    Безопастность и удобство - всегда компромисс
    1.Можно вообще ПК/смарт/и тд не подключать к инету
    2.Можно вообще не заморачиваться и разрешить ВСЕ (!)
    У каждого свой между 1 и 2

     
  • 7.49, Аноним (49), 12:17, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто игрались с VNC с ним после этого больше не играются.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:20, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интернет стал помойкой. можно ходить на сайты только где нет рекламы а таких почти не осталось.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:23, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет ни при чом )
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:29, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.wikipedia.org
     
     
  • 3.27, Аноним (22), 10:52, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только БСИ
    буржуйское не предлагать
     
  • 2.18, Бульдох (?), 10:41, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Товарищ не знает про uBlock origin?
     
  • 2.46, timur.davletshin (ok), 11:49, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Се дело рук человеческих - интернет всегда таким был. Просто у самых популярных площадок конца 90-х аудитория ограничивалась десятью процентами населения, которое и без этого уже числилось среди фриков. Иркочатик на мейлрушечке в 2000-ом был ничем не лучше комментариев в Тиктоке.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:36, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не настолько параноидален, чтобы всегда сидеть с размерами окна 1024х768 или к... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А потому вы должны четко понимать, что вы палитесь ровно в тот самый момент, когда заходите с этого браузера в какой-то аккаунт, например вэб-морду почты. Все равно 100% способом идентификации является аккаунт и только аккаунт.

    А отпечаток браузера - это способ привязать это аккаунт к характеристикам браузера. А дальше иметь информацию о вашем аккаунте там, где вы в аккаунт не вошли. При этом от некоторых способов связи окружения с аккаунтом защитит только покупка отдельного железа, с которого вы никогда не будете входить в аккаунты. Ну или полный заперет JavaScript и WASM.

    >слишком мноно шума. Компом может пользоваться вся семья или он может быть вообще общественным. Слишком ненадежно.

    Для некоторых применений и такой сигнал является ценным.

     

  • 1.19, Тот_ещё_аноним (ok), 10:42, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Компания, традиционно сливающая пользователя, против отслеживания сторонними сервисами
    Лицемеры
     
     
  • 2.23, Бульдох (?), 10:47, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наивным дурачкам сказали, что если очистить все browser.safebrowsing.., то она не стучит, честно-честно.
     
     
  • 3.29, Аноним (22), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно все вырубить и не видеть инета ))
    Степень отключения зависит от поставленных задач.
    Придется мириться с утечками данных, если хочешь чтобы инет помогогал
    в решении своих вопросов
     
     
  • 4.34, Бульдох (?), 11:02, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такое было с Palemoon, но там вообще клиника с разрабами.
     
  • 2.38, компания (?), 11:11, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно против - это неправильные пчолы и они дают неправильный мед.
    И не нам, вот что главное.

     

  • 1.39, Аноним (39), 11:13, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я думал ublock все это режет.
     
     
  • 2.47, timur.davletshin (ok), 11:50, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он рекламу он Яндекса порезать не может даже )))
     
     
  • 3.56, Sun (??), 14:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто может?
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 14:24, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электросети - 100%
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может. Всего лишь надо добавить подписку Counters (easylist-downloads.adblockplus.org/cntblock.txt).
     

  • 1.43, Ананоним (?), 11:38, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Паразитов устраняют.
     
  • 1.48, Аноним (48), 12:09, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда Чак Норрис заходит в Интернет, сайты сами включают защиту от отслеживания чтобы Чак их не отследил
     
  • 1.51, Kuromi (ok), 12:18, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная проблема с (жесткими) механизмами антиотслеживания в том, что после их включения начинается такая веселая картинка когда заходишь на сайт и видишь "Хмм, что-то с вашим браузером не так, а пройдите-ка дополнительную проверку" (это кстати прекрасный намек на то что еещ будет когда Гугель пропихнет свой WebDRM).
    Если к "обычному" ФФ с его защитой от отслеживания Вэб-сервисы как-то привыкли и в общем терпят, в духе "а вот эти параноики делают вид что прячются, а мы делаем вид что они спрятались", то с стоит включить более сильные меры как сразу УПС, настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 13:41, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.

    Странная мысль, реклама и торговля данными - шикарный бизнес.

     
     
  • 3.65, Kuromi (ok), 14:38, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.
    > Странная мысль, реклама и торговля данными - шикарный бизнес.

    Так это теперь еще и подается как "безопасность". Казалось бы, ну не чмогли собрать данные о твоем браузеер, утерлись и идем дальше, неее, теперь оказывается что браузер который не хочет о себе рассказывать - странный и подозрительный. Хреновая тенденция-с.

     

  • 1.53, Аноним (53), 13:57, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Normandy уберите лучше, если так уж о приватности зондофокса рассказываете в своих пафосных манифестах, ага. С ним о фингерпринтинге можно вообще не париться, потому как каждому браузеру свой уникальный идентификатор присваивается, который мозилле, конечно же, известен и может сливаться мозиллой всем желающим вместе с кукисами, историей, закладками и чем угодно еще. Про возможность удаленно управлять зондофоксом, менять какие угодно настройки, ставить или удалять какие угодно аддоны с сертификатами можно даже не говорить, Normandy для того и придумали.
     
     
  • 2.57, Аноним (60), 14:13, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и так
    А может быть м так:
    Система, с установленным чистым ФФ (можно и с аддонами нужными,
    загружается в live-mode
    Напихали/изменили/слили - перезагружаюсь
    Все восстанавливается
     
     
  • 3.61, Аноним (53), 14:25, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант, согласен. Но не проще ли тогда под зондофокс отдельную чистую виртуалку завести? Захотелось приватности - восстановил ее с бэкапа, походил по инету, потом грохнул виртуалку.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 14:37, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об этом писал выше ))
    Запуск в изолированной среде
     
  • 2.58, Аноним (60), 14:21, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Experiments or studies

    - To disable new feature experiments, set messaging-system.rsexperimentloader.enabled to false.
    - To disable the running of experiments, set app.normandy.optoutstudies.enabled to false. This is not necessary if app.normandy.enable is also set to false.
    - To disable studies, feature rollouts and emergency hotfixes related to Normandy, set app.normandy.enabled to false.

     
     
  • 3.62, Аноним (53), 14:31, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это точно сработает? А то помню случай, когда шпионский аддон ставили даже тем, у кого галочка "проводить исследования", включенная по дефолту была руками снята. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49315 пруфлинком, цитирую самую мякотку: "Дополнение активировано примерно у 1% пользователей Firefox и отправляет сведения даже при отключении в настройках отправки статистики и отказе от участия в исследованиях Mozilla. Дополнение активируется без спроса пользователя и без предварительного публичного информирования сообщества о проведении эксперимента"
     
     
  • 4.63, Аноним (64), 14:36, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практика - критерий истины )
     
  • 2.59, Аноним (60), 14:24, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-zapretit-firefox-ustanavlivat-avtomatich
     

  • 1.67, Верун (?), 14:52, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > уже долгое время доступная через настройку "privacy.resistFingerprinting" в about:config

    И после этого трмозилла открывается не на весь экран.
    Теперь сайт не знает разрешение моего монитора, я в полной безопасности!

     
  • 1.70, Аноньимъ (ok), 15:01, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Много из этой информации просто ненужно предоставлять веб странице, например возможность проверки любых шрифтов - бред, не сайта это ума дело.

    Стандарты веба через жопу сделаны.

    Но даже так, всё равно побороть фингепринтинг чисто тех методами почти невозможно.

    При этом ещё и сайты ломаются. Такая защита скорее заставит пользоватей другой браузер выбирать.

    Реально это проблема политическая и законодательная.
    Нужно вмешательство пинетрициальных органов в работу компаний отслеживающих пользователей.

     

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