В Firefox появится дополнительная защита от скрытой идентификации пользователей

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|2.44, timur.davletshin (ok), 11:41, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже, у меня в 117 на Андроиде графические глюки повылезали. Переключение на программный режим помогает, но надо забагрепортить будет все же.
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|1.5, Аноним (5), 09:49, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком много отсебятины и драматизма. Никого не интересует мнение автора на этот счёт, не надо его навязывать. Кроме того, у фф единицы процентов рынка и только единицы от этих единиц используют дополнения или что-то настраивают, поэтому, потеря не велика. Будь это не так, совместимость ломали бы куда более активно. Например, у меня не работает qiwi в ff уже около года -- если заходить на главную, она просто постоянно обновляется. И никому нет до этого дела. На минуточку, это сайт банка, где лежат деньги.
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|2.7, Аноним (7), 10:08, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Когда будешь сам статьи писать - тогда и напишешь так, как тебе нравится Для на... большой текст свёрнут, показать
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|3.10, Аноним (10), 10:22, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте одного крупного банка написано, что они Firefox и Linux в принципе не поддерживают.
Почему не указано наименование обменного пункта? Вед каждый их них себя крупной позой выделяет. А их тьма…
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|3.22, Аноним (22), 10:47, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть любители всего старья, использующие древние версии браузеров
они же, по совместительству, пользователи вин хр
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|2.12, Аноним (22), 10:26, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FF открывает киви очень даже нормально.
даже с noscript, когда разрешаешь только самому сайту
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|3.14, Аноним (5), 10:30, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фингерпринтинг и прочее ограничены? У меня только ublock из аддонов, отключать не собираюсь. Это единственный сайт, с которым такие проблемы.
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|4.20, Аноним (22), 10:44, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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изменен юсер-агент
баджер
decentraleyes
ublock не ставил
фф еср. обновления из репы
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|5.30, Аноним (5), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А настройки? К примеру, user.js может настроить (хотя он кривой и редко обновляется). Возможно, дело в юзер агенте, я с таким сталкивался на сайтах магазинов прежде.
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|6.33, Аноним (22), 11:00, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возможно, дело в юзер агенте
Подбираю конфигурацию, до достижения необходимого результата ))
Если сайт орет, что старый браузер, приходится подсовывать то,
что он хочет
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|3.35, Аноним (22), 11:02, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хех.. а кому он должен занести?
вообще не встречал сайтов банков,
которые бы вот вообще сопротивлялись ФФ
"Чистый" вообще везде принимают.
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|2.45, timur.davletshin (ok), 11:45, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это странный персонаж. Он отказался блокировать систему Merino, которая сделана для вставки рекламных блоков в выпадающий список адресной строки. Я ему даже строки из исходников с URL'ами, откуда это грузиться должно, копипастил. Но он "клина" словил и дальше гордость ему не позволила признать ошибку. Короче, перестал я его юзать и просто сам свой prefs.js веду, чего и остальным советую.
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|1.6, Ilya Indigo (ok), 10:06, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ест конкретные примеры самых популярных сайтов-монополистов, которые выставляют подобный ультиматум?
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|2.26, Аноним (26), 10:52, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сталкивался с такими сайтами, но ультиматум не был явно проговорен Как миниму... большой текст свёрнут, показать
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|3.66, Аноньимъ (ok), 14:50, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При помощи devtoolsов было выяснено: в сайте применялся кастомный обфусцированный фингерпринтинговый скрипт, а на уровне ответов через xhr/fetch было довольно ясно, из-за чего не пропускает
В ЕС это вроде законом запрещено.
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|2.16, Аноним (16), 10:38, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, что разрешая JS в NoScript ты даёшь возможность не только фингерпринтить, н... большой текст свёрнут, показать
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|3.24, Аноним (22), 10:49, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем, что разрешая JS в NoScript
В чем цимес изпользования noscript с полным разрешением скриптов?
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|4.28, Аноним (26), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не в чём. Используйте его в режиме белого списка, куда в белый список вносите заведомо чистые сайты.
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|5.31, Аноним (22), 10:56, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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90% инета не увидишь ((
Может все таки в изолированном пространстве с
использованием принципов личной гигиены? ))
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|6.36, Аноним (36), 11:03, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты даже 0.001% интернета просмотреть не в состоянии.
>в изолированном пространстве
Отдельный комп купить/облако арендовать? Даже если купить, пользоваться так будет неудобно. Хотя можно с VNC поиграться.
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|7.41, Аноним (22), 11:24, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> комп купить/облако арендовать?
Безопастность и удобство - всегда компромисс
1.Можно вообще ПК/смарт/и тд не подключать к инету
2.Можно вообще не заморачиваться и разрешить ВСЕ (!)
У каждого свой между 1 и 2
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|1.9, Аноним (9), 10:20, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интернет стал помойкой. можно ходить на сайты только где нет рекламы а таких почти не осталось.
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|2.46, timur.davletshin (ok), 11:49, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Се дело рук человеческих - интернет всегда таким был. Просто у самых популярных площадок конца 90-х аудитория ограничивалась десятью процентами населения, которое и без этого уже числилось среди фриков. Иркочатик на мейлрушечке в 2000-ом был ничем не лучше комментариев в Тиктоке.
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|1.15, Аноним (15), 10:36, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Я не настолько параноидален, чтобы всегда сидеть с размерами окна 1024х768 или к... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, Аноним (32), 10:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А потому вы должны четко понимать, что вы палитесь ровно в тот самый момент, когда заходите с этого браузера в какой-то аккаунт, например вэб-морду почты. Все равно 100% способом идентификации является аккаунт и только аккаунт.
А отпечаток браузера - это способ привязать это аккаунт к характеристикам браузера. А дальше иметь информацию о вашем аккаунте там, где вы в аккаунт не вошли. При этом от некоторых способов связи окружения с аккаунтом защитит только покупка отдельного железа, с которого вы никогда не будете входить в аккаунты. Ну или полный заперет JavaScript и WASM.
>слишком мноно шума. Компом может пользоваться вся семья или он может быть вообще общественным. Слишком ненадежно.
Для некоторых применений и такой сигнал является ценным.
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|2.23, Бульдох (?), 10:47, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наивным дурачкам сказали, что если очистить все browser.safebrowsing.., то она не стучит, честно-честно.
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|3.29, Аноним (22), 10:54, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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можно все вырубить и не видеть инета ))
Степень отключения зависит от поставленных задач.
Придется мириться с утечками данных, если хочешь чтобы инет помогогал
в решении своих вопросов
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|2.38, компания (?), 11:11, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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конечно против - это неправильные пчолы и они дают неправильный мед.
И не нам, вот что главное.
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|3.69, Аноним (69), 14:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может. Всего лишь надо добавить подписку Counters (easylist-downloads.adblockplus.org/cntblock.txt).
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|1.48, Аноним (48), 12:09, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда Чак Норрис заходит в Интернет, сайты сами включают защиту от отслеживания чтобы Чак их не отследил
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|1.51, Kuromi (ok), 12:18, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главная проблема с (жесткими) механизмами антиотслеживания в том, что после их включения начинается такая веселая картинка когда заходишь на сайт и видишь "Хмм, что-то с вашим браузером не так, а пройдите-ка дополнительную проверку" (это кстати прекрасный намек на то что еещ будет когда Гугель пропихнет свой WebDRM).
Если к "обычному" ФФ с его защитой от отслеживания Вэб-сервисы как-то привыкли и в общем терпят, в духе "а вот эти параноики делают вид что прячются, а мы делаем вид что они спрятались", то с стоит включить более сильные меры как сразу УПС, настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.
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|2.52, Аноним (52), 13:41, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.
Странная мысль, реклама и торговля данными - шикарный бизнес.
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|3.65, Kuromi (ok), 14:38, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> настолько сайты привыкли уже невзначай, без всякой нужны следить за пользователями.
> Странная мысль, реклама и торговля данными - шикарный бизнес.
Так это теперь еще и подается как "безопасность". Казалось бы, ну не чмогли собрать данные о твоем браузеер, утерлись и идем дальше, неее, теперь оказывается что браузер который не хочет о себе рассказывать - странный и подозрительный. Хреновая тенденция-с.
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|1.53, Аноним (53), 13:57, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Normandy уберите лучше, если так уж о приватности зондофокса рассказываете в своих пафосных манифестах, ага. С ним о фингерпринтинге можно вообще не париться, потому как каждому браузеру свой уникальный идентификатор присваивается, который мозилле, конечно же, известен и может сливаться мозиллой всем желающим вместе с кукисами, историей, закладками и чем угодно еще. Про возможность удаленно управлять зондофоксом, менять какие угодно настройки, ставить или удалять какие угодно аддоны с сертификатами можно даже не говорить, Normandy для того и придумали.
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|2.57, Аноним (60), 14:13, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и так
А может быть м так:
Система, с установленным чистым ФФ (можно и с аддонами нужными,
загружается в live-mode
Напихали/изменили/слили - перезагружаюсь
Все восстанавливается
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|3.61, Аноним (53), 14:25, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вариант, согласен. Но не проще ли тогда под зондофокс отдельную чистую виртуалку завести? Захотелось приватности - восстановил ее с бэкапа, походил по инету, потом грохнул виртуалку.
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|2.58, Аноним (60), 14:21, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Experiments or studies
- To disable new feature experiments, set messaging-system.rsexperimentloader.enabled to false.
- To disable the running of experiments, set app.normandy.optoutstudies.enabled to false. This is not necessary if app.normandy.enable is also set to false.
- To disable studies, feature rollouts and emergency hotfixes related to Normandy, set app.normandy.enabled to false.
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|3.62, Аноним (53), 14:31, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это точно сработает? А то помню случай, когда шпионский аддон ставили даже тем, у кого галочка "проводить исследования", включенная по дефолту была руками снята. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49315 пруфлинком, цитирую самую мякотку: "Дополнение активировано примерно у 1% пользователей Firefox и отправляет сведения даже при отключении в настройках отправки статистики и отказе от участия в исследованиях Mozilla. Дополнение активируется без спроса пользователя и без предварительного публичного информирования сообщества о проведении эксперимента"
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|1.67, Верун (?), 14:52, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> уже долгое время доступная через настройку "privacy.resistFingerprinting" в about:config
И после этого трмозилла открывается не на весь экран.
Теперь сайт не знает разрешение моего монитора, я в полной безопасности!
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|1.70, Аноньимъ (ok), 15:01, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Много из этой информации просто ненужно предоставлять веб странице, например возможность проверки любых шрифтов - бред, не сайта это ума дело.
Стандарты веба через жопу сделаны.
Но даже так, всё равно побороть фингепринтинг чисто тех методами почти невозможно.
При этом ещё и сайты ломаются. Такая защита скорее заставит пользоватей другой браузер выбирать.
Реально это проблема политическая и законодательная.
Нужно вмешательство пинетрициальных органов в работу компаний отслеживающих пользователей.
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