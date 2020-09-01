Идентификация пользователей по истории посещений в браузере

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|1.1, Аноним (1), 12:25, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я принимал участие в этом опросе, но я не думал что они будут историю читать. Мда.
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|2.2, DmA (??), 12:28, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Думаю, что уже все поняли, что подписываться "аноним" бесполезно :)
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|1.3, Аноним (3), 12:29, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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пора добавлять в браузеры разрешения на запуск конкретных js-скриптов
сложно, муторно, но без этого уже никак не выбраться из токсичной мусорной ямы
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|2.10, InuYasha (??), 12:37, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а как ты будешь их конкретизировать? гуглояндексфлари уже давно используют cdn1234.com/asdf1234/asdf1234.js (т.е. имена скриптов псевдослучайны).
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|3.44, КО (?), 14:21, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NoScript используешь, включаешь что нужно.
Если заработало, остальное не включаешь
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|2.20, Anm (?), 13:12, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так можно и не сохранять, чтобы потом не чистить.
Загрузил систему в оперативку и работай себе, перезагрузка все очистит.
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|2.45, КО (?), 14:23, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ДЕНЬ?!??!
Зайди в настройки поставь "при выходе из браузера", будь мужи... анонимом
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|1.5, Аноним (5), 12:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно уже и visited и HSTS отключил, а браузер всегда в приватном режиме. Благо ФФ позволяет это делать.
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|1.7, Простой (?), 12:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в чём проблема? Запрещаешь жабаскрип глобально и разрешаешь только доверенным сайтам...
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|2.34, Аноним (34), 13:45, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что почти все сайты используют как минимум google-analytics'com с fonts'googleapis'com (ок, первый банится без проблем, но без шрифтов например математические формулы почти всегда не прогружаются), а как максимум перенаправляют вас через десятки линков и половину своей вычислялки вообще хранят на каком-нибудь cloudflare'com или vasya-ppkin'tk. Можно конечно ходить только на те сайты, которые исключительно через свои линки пропускают, но это, мягко говоря, уже не интернет нифига.
Короче лазийте по ютубчику через залогиненый акк, а когда понадобится конфидециальность — включайте специально настроенный браузер, который и юзерагенты на всех страницах рандомные ставит, и айпишники меняет и т.д.
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|3.36, Аноним (34), 13:46, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, пробовал запретить глобально. Один хрен свовсем всё запретить не выйдет, на сайтах увидите только blank и придётся всё ввертять взад.
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|2.40, neural (?), 13:51, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жабаскрипт, который заполонил половину библиотеки. Впрочем, поместье короля было не таким уж и велики В нем не было даже самой маленькой кухни, и хотя саму первую королевскую баню у меня на глазах растащили местные индейцы, после первого же сезона дождей королю пришлось нанять каменщиков, которые соорудили для него специальное подземное помещение, где он сам платил. Там стоял так называемый «коровий двор», куда вечером в сопровождении нескольких рыцарей приводили скотину, и там же принимали гостей. Когда хозяева устраивались на ночлег, к ним подводили единственного жирного быка, на которого крестьяне часами кричали, требуя его смерти, а потом съедали. Смысл этих возгласов был ясен – мясо считалось особым деликатесом, которое варили в особой духовке из подручных материалов, называемых «жестяной тарой» или «болванкой». Оставшаяся от говядины жидкость для питья была особенной – ее добавляли в вино, которое подавали в праздник. Король отказывался пить этот изумительный напиток назначая угощение «медвежьим молоком». Когда же ему стали грозить смертью за отказ выпить, он сказал: «Все просто, дружок. Сегодня ты не получишь такого деликатеса. Поверь, что и тебя сегодня съедят».Подобную шутку он повторял каждый раз, когда обсуждалась его судьба.
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|1.8, Аноним (8), 12:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ценность "исследования" = 0^256. Ежу понятно что если заходишь на сайт с включенным JS то тебя с вероятностью 100% могут идентифицировать 100000 разных способов.
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|3.23, Аноним (8), 13:20, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>через canvas или webgl
Эти вещи, если по секрету, дергаются через JavaScript.
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|1.9, InuYasha (??), 12:34, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>который может быть виден третьим лицам и сайтам
??!
С другой стороны это объясняет почему у меня так тормозят goolag-сайты. История хранится за всё время существования браузера.
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|1.11, DmA (??), 12:40, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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js - дыра номер 1 в мире браузеров, любые конторы по безопасности рекомендуют его отключать!
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|2.38, Аноним (34), 13:49, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мир вообще страшное место, ещё "конторы безопасности" "рекомендуют" забетонировать комп на дне океана и обесточить его. ЖдАжаВАавава НИпрайдёттьх!
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|2.27, Аноним (27), 13:30, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты крутой, а как сделать чтобы Ютубчик при этом сохранял темный фон сайта?
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|3.47, КО (?), 14:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ля, есть расширения, Shadowfox, в конце концов DE твой уметь и могёт наверное
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|1.13, soomrack (ok), 12:43, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В уже далеком 2009 году я подобными технологиями пользовался, проверял историю посещения по цвету ссылки на странице, за секунду можно было проверить тысячи урлов на предмет их посещения в прошлом. Это сильно помогало разделять трафик для оптимизации рекламы. Похоже, что все эти трюки стали настолько обыденными, что уже приобрели статус официальных фич.
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|1.15, Аноним (15), 12:56, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отrлючать JS не вариант многие сайты без него уже не работают нормально.
А вот кэш браузера? Правда режиму инкогнито я тоже как то не доверяю.
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|2.17, Аноним (18), 13:03, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже давно при каждом запуске открываю пустую сессию и удаляю всё при выходе, благо фф пока ещё имеет опции, которые это позволяют. Кэшем вроде управлять давно нельзя, но между сессиями он не живёт. Так что максимум между обновлениями трекать будет, а там браузер обновится и его перезапустить надо.
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|4.24, Аноним (18), 13:21, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Честно? Мне лень копаться в user.js. Заодно экономия, отучаю себя от тысяч вкладок (у меня всегда были тысячи вкладок разных окнах и воркспейсах, пока фф в хромиум не превратили). Кстати, разные фичи, которые удалили из фф "за невостребованностью", теперь появляются в Опере, знают чертяки как привлечь пользователей.
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|2.25, Total Anonimus (?), 13:23, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеш фокса можно очистить вручную , в любой момент . А например Cookie AutoDelete может его чистить автоматически при закрытии вкладки . Скоро ожидается очистка кеша индивидуально по доменам .
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|1.29, Аноним (29), 13:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А толку, пользователи обожают сливать свою историю. Вот было такое дополнение S3.Translator которое в качестве монетизации сливало себе историю браузера. Так когда его, наконец, заблокировали, пользователи сначала пытались разместить его повторно под другим именем, а потом стали отключать черный список, чтобы дополнение работало.
Свинья грязь найдёт, как её не огораживай.
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|1.31, Аноним (31), 13:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что только не придумают чтобы юзеры историю свою не терли, а как следствие из за этого их контекстная реклама впадает в ступор.
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|2.41, Аноним (27), 13:54, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мухахаха. Главное признаться самому себне, а то на каминаут смахивает
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