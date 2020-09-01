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Идентификация пользователей по истории посещений в браузере

01.09.2020 10:32

Сотрудники компании Mozilla опубликовали результаты исследования возможности идентификации пользователей на основании профиля посещений в браузере, который может быть виден третьим лицам и сайтам. Анализ 52 тысяч профилей посещений, предоставленных пользователями Firefox, принявшими участие в эксперименте, показал, что предпочтения в посещении сайтов характерны для каждого пользователя и постоянны. Уникальность полученных профилей истории посещений составила 99%. При этом высокая степень уникальности профилей сохраняется даже если ограничить выборку только сотней популярных сайтов.

Проверка возможности повторной идентификации проводилась в ходе двухнедельного эксперимента - данные о посещениях в первую неделю попытались сопоставить с данными за вторую неделю. Выяснилось, что можно повторно идентифицировать 50% пользователей, посетивших 50 и более различных доменов. При посещении 150 и более различных доменов охват повторной идентификации увеличивался до 80%. Проверка выполнялась в выборке из 10 тысяч сайтов для симуляции данных, которые могут получить крупные провайдеры контента (например, Google может контролировать обращения к 9823 сайтам из этих 10000, Facebook к 7348, Verizon к 5500).

Указанная особенность позволяет крупным владельцам популярных ресурсов с достаточно высокой вероятностью идентифицировать пользователей. Например, компании Google, Facebook и Twitter, виджеты которых размещаются на сторонних сайтах, теоретически могут повторно идентифицировать примерно 80% пользователей.

Определить ранее открытые сайты также можно косвенными методами, например, путём перебора в коде на JavaScript популярных доменов с оценкой различия задержек при загрузки ресурсов - если сайт был недавно открыт пользователем, то ресурс будет выдан из кэша браузера почти мгновенно. Ранее для определения открытых страниц могли применяться оценка кэширования настроек HSTS (при открытии сайта с HSTS, HTTP-запрос сразу перенаправлялся на HTTPS без попытки обращения по HTTP) и анализ состояния CSS-свойства "visited".

Подобные методы определения истории посещений на основе CSS использовались в похожем исследовании, проводимом с 2009 по 2011 год. Данное исследователи показало возможность идентификации 42% пользователей при проверке 50 страниц и 70% при проверке 500 страниц. Исследование Mozilla подтвердило и уточнило выводы прошлой публикации, при этом была существенно повышена точность определения истории посещений, а охват проверяемых доменов был увеличен с 6000 до 10000 (всего были получены данные о 660000 доменах, но при оценке идентификации использовалась выборка в 10 тысяч наиболее популярных доменов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.schneier.com/blog/...)
  2. OpenNews: Разработчики Firefox закрыли возможность подглядывания через историю посещений
  3. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  4. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  5. OpenNews: Новый вид атак по определению ранее открытых в браузере сайтов и отслеживанию посетителей
  6. OpenNews: 30% из тысячи крупнейших сайтов используют скрипты для скрытой идентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53635-fingerprint
Ключевые слова: fingerprint, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я принимал участие в этом опросе, но я не думал что они будут историю читать. Мда.
     
     
  • 2.2, DmA (??), 12:28, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Думаю, что уже все поняли, что подписываться "аноним" бесполезно :)
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:08, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Анализ 52 тысяч профилей посещений, предоставленных пользователями Firefox, принявшими участие в эксперименте

    https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Vj14YK_eH6bNjl5ZqnaD_g4SLsPq2Itz6awts2

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:29, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пора добавлять в браузеры разрешения на запуск конкретных js-скриптов
    сложно, муторно, но без этого уже никак не выбраться из токсичной мусорной ямы
     
     
  • 2.10, InuYasha (??), 12:37, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как ты будешь их конкретизировать? гуглояндексфлари уже давно используют cdn1234.com/asdf1234/asdf1234.js (т.е. имена скриптов псевдослучайны).
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:02, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белыми списками. Кто не опознан, тот в бане.
     
  • 3.44, КО (?), 14:21, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NoScript используешь, включаешь что нужно.
    Если заработало, остальное не включаешь
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:29, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не зря у меня история каждый день чистится вместе с кешем.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:09, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну вот еще один уникальный фактор ))
     
  • 2.20, Anm (?), 13:12, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно и не сохранять, чтобы потом не чистить.
    Загрузил систему в оперативку и работай себе, перезагрузка все очистит.
     
  • 2.42, istepan (ok), 13:57, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООо! Бро! Давай обнимемся!
     
  • 2.45, КО (?), 14:23, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДЕНЬ?!??!
    Зайди в настройки поставь "при выходе из браузера", будь мужи... анонимом
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно уже и visited и HSTS отключил, а браузер всегда в приватном режиме. Благо ФФ позволяет это делать.
     
     
  • 2.26, Total Anonimus (?), 13:27, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современный фокс позволяет и по visited сайтам фигу показывать без отключения функции .
     

  • 1.6, Михрютка (ok), 12:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скажу больше, если из браузера посетить урл http://opennet.ru/~ можно определить, под каким ником пользователь залогинился на опеннете.
     
     
  • 2.14, Аноним (18), 12:54, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или под каким айпи он НЕ залогинился.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:17, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто ж тут логинится? Я этой помойке даже куки запретил.
     
     
  • 3.37, Атон (?), 13:47, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ты по помойкам лазаешь?
     

  • 1.7, Простой (?), 12:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чём проблема? Запрещаешь жабаскрип глобально и разрешаешь только доверенным сайтам...
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:45, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что почти все сайты используют как минимум google-analytics'com с fonts'googleapis'com (ок, первый банится без проблем, но без шрифтов например математические формулы почти всегда не прогружаются), а как максимум перенаправляют вас через десятки линков и половину своей вычислялки вообще хранят на каком-нибудь cloudflare'com или vasya-ppkin'tk. Можно конечно ходить только на те сайты, которые исключительно через свои линки пропускают, но это, мягко говоря, уже не интернет нифига.

    Короче лазийте по ютубчику через залогиненый акк, а когда понадобится конфидециальность — включайте специально настроенный браузер, который и юзерагенты на всех страницах рандомные ставит, и айпишники меняет и т.д.

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 13:46, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, пробовал запретить глобально. Один хрен свовсем всё запретить не выйдет, на сайтах увидите только blank и придётся всё ввертять взад.
     
  • 2.40, neural (?), 13:51, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жабаскрипт, который заполонил половину библиотеки. Впрочем, поместье короля было не таким уж и велики В нем не было даже самой маленькой кухни, и хотя саму первую королевскую баню у меня на глазах растащили местные индейцы, после первого же сезона дождей королю пришлось нанять каменщиков, которые соорудили для него специальное подземное помещение, где он сам платил. Там стоял так называемый «коровий двор», куда вечером в сопровождении нескольких рыцарей приводили скотину, и там же принимали гостей. Когда хозяева устраивались на ночлег, к ним подводили единственного жирного быка, на которого крестьяне часами кричали, требуя его смерти, а потом съедали. Смысл этих возгласов был ясен –  мясо считалось особым деликатесом, которое варили в особой духовке из подручных материалов, называемых «жестяной тарой» или «болванкой». Оставшаяся от говядины жидкость для питья была особенной – ее добавляли в вино, которое подавали в праздник. Король отказывался пить этот изумительный напиток назначая угощение «медвежьим молоком». Когда же ему стали грозить смертью за отказ выпить, он сказал: «Все просто, дружок. Сегодня ты не получишь такого деликатеса. Поверь, что и тебя сегодня съедят».Подобную шутку он повторял каждый раз, когда обсуждалась его судьба.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ценность "исследования" = 0^256. Ежу понятно что если заходишь на сайт с включенным JS то тебя с вероятностью 100% могут идентифицировать 100000 разных способов.
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 12:57, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Js это ладно, а вот когда через css данные воруют… https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/css-exfil-protection/

    И нет, не могут, основной способ идентификации устройства сегодня через canvas или webgl, на такой случай есть https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/canvasblocker/

     
     
  • 3.23, Аноним (8), 13:20, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >через canvas или webgl

    Эти вещи, если по секрету, дергаются через JavaScript.

     
     
  • 4.33, Аноним (18), 13:43, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жс ты сегодня не отключишь. А вот идентификацию можешь. Правда, без идентификации тебе на всех сайтах будут предлагать прокладки вместо дилд, тут уже выбирай, что тебе приятнее. Мне приятнее порезать все шпионские скрипты в https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/umatrix/ (забавно, что так мало пользователей) и всю рекламу в https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/.
     
     
  • 5.46, КО (?), 14:24, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ж как то сижу и с тобой разговариваю бе жыэс
     

  • 1.9, InuYasha (??), 12:34, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>который может быть виден третьим лицам и сайтам

    ??!

    С другой стороны это объясняет почему у меня так тормозят goolag-сайты. История хранится за всё время существования браузера.

     
  • 1.11, DmA (??), 12:40, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    js - дыра номер 1 в мире браузеров, любые конторы по безопасности рекомендуют его отключать!
     
     
  • 2.38, Аноним (34), 13:49, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир вообще страшное место, ещё "конторы безопасности" "рекомендуют" забетонировать комп на дне океана и обесточить его. ЖдАжаВАавава НИпрайдёттьх!
     

  • 1.12, DmA (??), 12:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно уже ставлю стирать историю при выходе!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:30, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты крутой, а как сделать чтобы Ютубчик при этом сохранял темный фон сайта?
     
     
  • 3.30, Total Anonimus (?), 13:33, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставить понравившуюся тёмную тему с userstyles.org - в список крутости не входит ?
     
     
  • 4.32, Аноним (27), 13:36, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробую.)
     
  • 3.35, Аноним (18), 13:46, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    magicactions мб, как без него можно ютруп смотреть не знаю
     
  • 3.47, КО (?), 14:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ля, есть расширения, Shadowfox, в конце концов DE твой уметь и могёт наверное
     

  • 1.13, soomrack (ok), 12:43, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В уже далеком 2009 году я подобными технологиями пользовался, проверял историю посещения по цвету ссылки на странице, за секунду можно было проверить тысячи урлов на предмет их посещения в прошлом. Это сильно помогало разделять трафик для оптимизации рекламы. Похоже, что все эти трюки стали настолько обыденными, что уже приобрели статус официальных фич.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:56, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отrлючать JS не вариант многие сайты без него уже не работают нормально.
    А вот кэш браузера? Правда режиму инкогнито я тоже как то не доверяю.

     
     
  • 2.17, Аноним (18), 13:03, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже давно при каждом запуске открываю пустую сессию и удаляю всё при выходе, благо фф пока ещё имеет опции, которые это позволяют. Кэшем вроде управлять давно нельзя, но между сессиями он не живёт. Так что максимум между обновлениями трекать будет, а там браузер обновится и его перезапустить надо.
     
     
  • 3.21, Alex (??), 13:13, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 4.24, Аноним (18), 13:21, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно? Мне лень копаться в user.js. Заодно экономия, отучаю себя от тысяч вкладок (у меня всегда были тысячи вкладок разных окнах и воркспейсах, пока фф в хромиум не превратили). Кстати, разные фичи, которые удалили из фф "за невостребованностью", теперь появляются в Опере, знают чертяки как привлечь пользователей.
     
  • 2.25, Total Anonimus (?), 13:23, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеш фокса можно очистить вручную , в любой момент . А например Cookie AutoDelete может его чистить автоматически при закрытии вкладки . Скоро ожидается очистка кеша индивидуально по доменам .
     

  • 1.28, Аноним (27), 13:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Адгуард имеет много встроенных фич. Юзаю его и доволен как слон.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А толку, пользователи обожают сливать свою историю. Вот было такое дополнение S3.Translator которое в качестве монетизации сливало себе историю браузера. Так когда его, наконец, заблокировали, пользователи сначала пытались разместить его повторно под другим именем, а потом стали отключать черный список, чтобы дополнение работало.

    Свинья грязь найдёт, как её не огораживай.

     
  • 1.31, Аноним (31), 13:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только не придумают чтобы юзеры историю свою не терли, а как следствие из за этого их контекстная реклама впадает в ступор.
     
  • 1.39, б.б. (?), 13:49, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пришла пора признаться

    я посещаю опеннет

     
     
  • 2.41, Аноним (27), 13:54, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мухахаха. Главное признаться самому себне, а то на каминаут смахивает
     
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