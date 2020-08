30% из тысячи крупнейших сайтов используют скрипты для скрытой идентификации

Согласно другому исследованию (см. pdf, "an October 2019 study by The Washington Post [58] found fingerprinting on about 37% of the Alexa top-500 US websites")

отпечатки собирают 37% сайтов из топ-500.

Топ 5 производящих идентификацию сервисов:

Three of the top five vendors in Table V (doubleverify.com, adsafeprotected.com, and adsco.re) ...

The two remaining vendors of the top five, i.e., alicdn.com and yimg.com, appear to be CDNs for Alibaba and Oath/Yahoo!, respectively.

перекрывают около половины всех случаев.

Данных по трафику не заметил (читал по диагонали), навскидку полагаю порядка 80%.