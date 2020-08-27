30% из тысячи крупнейших сайтов используют скрипты для скрытой идентификации

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|2.15, Аноним (15), 11:23, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну так отключи их. Полностью. Это же зло, верно? А злу оправдания нет. "Но я вынужден пользоваться моим интернет-банком!" -- это не оправдание злу. Выруби JS. Прямо сейчас. Раз и навсегда.
Но ты не вырубишь, лицемер.
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|3.20, fske (?), 11:35, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикольная логика. То есть у меня выбор - либо ходить ногами в банк либо перестать говорить на дерьмо, что оно дерьмо? Ты, безусловно, можешь так жить, но нормальные люди, выбирая из двух зол, не перестают говорить, что выбранное - зло, про меньшее.
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|4.28, Аноним (15), 11:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но я не считаю скрипты злом. Поэтому живу в согласии со своими ценностями. Борцунам с JS, однако, приходится туго: здесь не совсем зло, здесь "меньшее зло", здесь вроде LibreJS одобрил, а здесь рыбу заворачивали. ЧСХ, ни один борцун с JS не работает во фронте и понятия не имеет, сколько будет стоить реализовать веб-приложение на голом HTML, при этом еще и сохранив UX на достойном уровне — без релоада страницы на каждый чих.
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|5.31, Аноним (31), 12:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 2000-х как-то жили без скриптов. И трава была зеленее. И интернет в тыщу раз лучше был. Верните 2000-ые!
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|3.22, Аноним (2), 11:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будь так добр, докажи, что я лицемер. В противном случае с тобой всё более-менее ясно.
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|3.23, Аноним (23), 11:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интернет банк может функционировать и без скриптов на стороне клиента, но ни один банк так работать не хочет. Вот в этом и зло.
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|1.3, comradeinthemiddle (?), 10:32, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А есть где-нибудь в открытом доступе этот самый список:
100 тысяч самых популярных сайтов
на Alexa вроде только по подписке
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|2.29, Pahanivo (ok), 12:11, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да к уже давно вроде пришли. Поищешь чтонидь в браузере - потом недели две тебя контекстная спамит.
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|1.5, Михаил (??), 10:32, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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30% из тысячи крупнейших сайтов - это какой процент от трафика/запросов/сессий?
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|2.8, n00by (ok), 11:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем популярнее ресурс, тем чаще занимается идентификацией (we find that fingerprinting is more prevalent on highly ranked sites).
Согласно другому исследованию (см. pdf, "an October 2019 study by The Washington Post [58] found fingerprinting on about 37% of the Alexa top-500 US websites")
отпечатки собирают 37% сайтов из топ-500.
Топ 5 производящих идентификацию сервисов:
Three of the top five vendors in Table V (doubleverify.com, adsafeprotected.com, and adsco.re) ...
The two remaining vendors of the top five, i.e., alicdn.com and yimg.com, appear to be CDNs for Alibaba and Oath/Yahoo!, respectively.
перекрывают около половины всех случаев.
Данных по трафику не заметил (читал по диагонали), навскидку полагаю порядка 80%.
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|2.17, Аноним (17), 11:27, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаешь тебя не смогут идентифицировать? Да теперь ты белая ворона без скриптов. Http header + отсутствие js + опционально ip = id.
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|3.26, Led (ok), 11:54, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> засаживают по полной.
Ты ещё скажи, что тебе это не нравится.
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|1.10, Аноним (10), 11:14, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, с новыми способами сбора инфы дело ясное. Старые перестали работать, а к новым способов противодействия пока не нашли. Это как соревнование брони и ядра. Тут другое интересно. Собираются гигантские массивы данных. А что с ними дальше будут делать?
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|1.13, Gogi (??), 11:21, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо всей этой типа интересной воды можно тупо опубликовать СПИСОК САЙТОВ, откуда грузятся левые скрипты?!
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|4.30, Аноним (30), 12:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему? все-то как раз в DNS-директории хранятся )
Ваш браузер ещё не использует принудительный DNS-over-HTTPS на Cloudflare, полностью отсекающий ваше вмешательство в трафик? Тогда мы идём к вам!
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|1.14, Аноним (17), 11:22, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>генерация идентификаторов
Прочитал как гендерная идентификация и начал ломать голову как они по техническим данным её проводят.
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|1.27, Аноним (27), 11:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так вот почему интернет страницы так тормозят и требуют столько ресурсов.
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