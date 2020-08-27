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30% из тысячи крупнейших сайтов используют скрипты для скрытой идентификации

27.08.2020 09:03

Группа исследователей из Mozilla, Айовского университета и Калифорнийского университета опубликовала итоги изучения применения на сайтах кода для скрытой идентификации пользователей. Под скрытой идентификации понимается генерация идентификаторов на основе косвенных данных о работе браузера, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, учёт значений по умолчанию, сканирование сетевых портов, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

Изучение 100 тысяч самых популярных сайтов по рейтингу Alexa показало, что на 9040 из них (10.18%) применяется код для скрытой идентификации посетителей. При этом если рассматривать тысячу самых популярных сайтов, то подобный код был выявлен в 30.60% случаев (266 сайтов), а среди сайтов, занимающих в рейтинге места с тысячного по десятитысячное, в 24.45% случаев (2010 сайтов). В основном скрытая идентификация применяется в скриптах, предоставляемых внешними сервисами для борьбы с мошенничеством и отсеиванием ботов, а также рекламными сетями и системами отслеживания перемещения пользователей.

Для выявления кода, осуществляющего скрытую идентификацию, был разработан инструментарий FP-Inspector, код которого предложен под лицензией MIT. В инструментарии используются методы машинного обучения в сочетании со статическим и динамическим анализом кода JavaScript. Утверждается, что применение машинного обучения позволило заметно повысить точность выявления кода для скрытой идентификации и выявить на 26% больше проблемных скриптов по сравнению с заданной вручную эвристикой.

Многие из выявленных скриптов идентификации отсутствовали в типовых списках блокировки Disconnect, Adsafe, DuckDuckGo, Justuno и EasyPrivacy. После отправки уведомления разработчиками списка блокировки EasyPrivacy был создан отдельный раздел для скриптов скрытой идентификации. Кроме того, FP-Inspector позволил выявить некоторые новые способы использования Web API для идентификации, которые ранее не встречались на практике.

Например, было выявлено использование для идентификации информации о раскладке клавиатуры (getLayoutMap), остаточных данных в кэше (при помощи API Performance анализируются задержки при отдаче данных, что позволяет определить обращался ли пользователь к определённому домену или нет, а также открывалась ли ранее страница), выставленных в браузере полномочий (информация о доступе к Notification, Geolocation и Camera API), наличии специализированных периферийных устройств и редких датчиков (геймпады, шлемы виртуальной реальности, сенсоры приближения). Кроме того, зафиксирован учёт при идентификации наличия специализированных для определённых браузеров API и различий поведения API (AudioWorklet, setTimeout, mozRTCSessionDescription), а также использование API AudioContext для определения особенностей звуковой системы.

В ходе исследования также был изучен вопрос нарушения штатной функциональности сайтов в случае применения методов защиты от скрытой идентификации, приводящих к блокированию сетевых запросов или ограничению доступа к API. Было показано, что выборочное ограничение API только для скриптов, выявленных FP-Inspector, приводит к меньшим нарушениям в работе, чем при использовании в Brave и Tor Browser более жёстких общих общих ограничений вызовов API, потенциально приводящих к утечке данных.




  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/umaarr6/st...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию блокировка скрытых методов идентификации пользователя
  4. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  5. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  6. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53607-fingerprint
Ключевые слова: fingerprint, browser, javascript, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 10:30, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Скрипты на сайтах - зло!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:23, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну так отключи их. Полностью. Это же зло, верно? А злу оправдания нет. "Но я вынужден пользоваться моим интернет-банком!" -- это не оправдание злу. Выруби JS. Прямо сейчас. Раз и навсегда.

    Но ты не вырубишь, лицемер.

     
     
  • 3.20, fske (?), 11:35, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикольная логика. То есть у меня выбор - либо ходить ногами в банк либо перестать говорить на дерьмо, что оно дерьмо? Ты, безусловно, можешь так жить, но нормальные люди, выбирая из двух зол, не перестают говорить, что выбранное - зло, про меньшее.
     
     
  • 4.28, Аноним (15), 11:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но я не считаю скрипты злом. Поэтому живу в согласии со своими ценностями. Борцунам с JS, однако, приходится туго: здесь не совсем зло, здесь "меньшее зло", здесь вроде LibreJS одобрил, а здесь рыбу заворачивали. ЧСХ, ни один борцун с JS не работает во фронте и понятия не имеет, сколько будет стоить реализовать веб-приложение на голом HTML, при этом еще и сохранив UX на достойном уровне — без релоада страницы на каждый чих.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2000-х как-то жили без скриптов. И трава была зеленее. И интернет в тыщу раз лучше был. Верните 2000-ые!
     
  • 3.22, Аноним (2), 11:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь так добр, докажи, что я лицемер. В противном случае с тобой всё более-менее ясно.
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интернет банк может функционировать и без скриптов на стороне клиента, но ни один банк так работать не хочет. Вот в этом и зло.
     

  • 1.3, comradeinthemiddle (?), 10:32, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А есть где-нибудь в открытом доступе этот самый список:
    100 тысяч самых популярных сайтов
    на Alexa вроде только по подписке
     
  • 1.4, Егор (??), 10:32, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так это хорошие новости, уверенно идем к показу личной рекламы.
    https://www.youtube.com/watch?v=7bXJ_obaiYQ
     
     
  • 2.29, Pahanivo (ok), 12:11, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да к уже давно вроде пришли. Поищешь чтонидь в браузере - потом недели две тебя контекстная спамит.
     

  • 1.5, Михаил (??), 10:32, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    30% из тысячи крупнейших сайтов - это какой процент от трафика/запросов/сессий?
     
     
  • 2.8, n00by (ok), 11:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем популярнее ресурс, тем чаще занимается идентификацией (we find that fingerprinting is more prevalent on highly ranked sites).

    Согласно другому исследованию (см. pdf, "an October 2019 study by The Washington Post [58] found fingerprinting on about 37% of the Alexa top-500 US websites")
    отпечатки собирают 37% сайтов из топ-500.

    Топ 5 производящих идентификацию сервисов:
    Three of the top five vendors in Table V (doubleverify.com, adsafeprotected.com, and adsco.re) ...
    The two remaining vendors of the top five, i.e., alicdn.com and yimg.com, appear to be CDNs for Alibaba and Oath/Yahoo!, respectively.
    перекрывают около половины всех случаев.

    Данных по трафику не заметил (читал по диагонали), навскидку полагаю порядка 80%.

     

  • 1.6, twister_hipster (?), 11:00, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CanvasBlocker + NoScript
     
     
  • 2.7, Total Anonimus (?), 11:06, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    + неработоспособность , в новости упоминается о последствиях метода кувалды .
     
  • 2.16, InuYasha (??), 11:26, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Был такой плагин удобный - QuickJava
    https://ibb.co/ZMjw7Dh
    Кнопочками отключал JS, CSS, картинки, анимации, жаву, флэш, куки...
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:27, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаешь тебя не смогут идентифицировать? Да теперь ты белая ворона без скриптов. Http header + отсутствие js + опционально ip = id.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Анон! Бди! Слежки не избежать!
     
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 11:28, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже на Opennet засаживают по полной.
    Такая вот открытая сеть
     
     
  • 3.26, Led (ok), 11:54, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > засаживают по полной.

    Ты ещё скажи, что тебе это не нравится.

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:14, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, с новыми способами сбора инфы дело ясное. Старые перестали работать, а к новым способов противодействия пока не нашли. Это как соревнование брони и ядра. Тут другое интересно. Собираются гигантские массивы данных. А что с ними дальше будут делать?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:20, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продавать.
     

  • 1.11, имя_ (?), 11:17, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Айовского университета

    Университет Айовы, ну же!

     
     
  • 2.21, InuYasha (??), 11:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    айововый университет
     

  • 1.13, Gogi (??), 11:21, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо всей этой типа интересной воды можно тупо опубликовать СПИСОК САЙТОВ, откуда грузятся левые скрипты?!
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 11:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все сайты не перечислишь.
     
     
  • 3.24, InuYasha (??), 11:47, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему? все-то как раз в DNS-директории хранятся )
     
     
  • 4.25, Аноним (17), 11:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём здесь DNS? Кто проанализирует все сайты?
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему? все-то как раз в DNS-директории хранятся )

    Ваш браузер ещё не использует принудительный DNS-over-HTTPS на Cloudflare, полностью отсекающий ваше вмешательство в трафик? Тогда мы идём к вам!

     

  • 1.14, Аноним (17), 11:22, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >генерация идентификаторов

    Прочитал как гендерная идентификация и начал ломать голову как они по техническим данным её проводят.

     
  • 1.27, Аноним (27), 11:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так вот почему интернет страницы так тормозят и требуют столько ресурсов.
     

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