В Firefox включена по умолчанию блокировка скрых методов идентификации пользователя

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|1.1, Anonymoustus (ok), 12:21, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не проще ли не добавлять в браузер средства отслеживания? Нет, считает Мурзилла, ведь пользователь — это её товар, который она продаёт Гуглу по цене пучок за копейку.
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|2.2, Аноним (2), 12:25, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для фингерпринтинга обычно используются не по назначению API и средства, которые были добавлены совсем для другого.
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|3.3, Anonymoustus (ok), 12:27, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Для фингерпринтинга обычно используются не по назначению API и средства, которые были
> добавлены совсем для другого.
Глупый^W наивный опеннетовский аноним. :)
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|3.6, fske (?), 13:08, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты его попросишь назвать способы идентификации, которые блочит мозила, он же либо заикаться начнет либо кинет в тебя какахами, потому что по теме знает только про заголовок.
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|1.5, th3m3 (ok), 12:42, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Disconnect.me
Это расширение больше ненужно, раз теперь его функционал встроен в Firefox? Или там не всё?
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|2.8, Аноним (-), 13:32, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже интересен этот вопрос, отличный аддон в паре с uBlock и NoScript.
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|2.9, Аноним (9), 13:34, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае речь про организацию, которая предоставляет для firefox списки тех, кого нужно блокировать.
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|1.13, еее (?), 14:33, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лохам побоку трекинг, не знают они что это такое. У них на конпе целый иконостас из браузеров, они открыв по ошибке другой, удивляются куда все делось.
О безопасности (или как это тут называется) беспокоятся те, кто на ранг выше лохов.
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|2.14, Аноним (14), 15:16, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лохи и браузер не настраивают. Используют как есть. Как подала мазила.
И рекламорезками не пользуются. И таких большинство.
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|3.17, fske (?), 16:30, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эко ты лихо в "лохи" записал всю свою родню. Слабо им в лицо это заявить? Например, своему папе, что он, лошара этакий, не знает что такое ublock? Да не просто заявить, а так чтобы с наездом? а, оналитег диванный опеннетовский?
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|2.16, Аноним (16), 16:25, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При такой классификации, лохи это как раз те, которые заботятся о "безопасности". Сделать безопасно и чтобы при этом всё работало наверно уже невозможно на сегодня стало: владельцы сайтов не дураки и просто режут слишком умных пользователей - или ты дашь им получить то, что они хотят, или не получишь контента. В итоге одна видимость "заботы" о пользователе, не знаю зачем они выбрали такую стратегию и это вряд ли их спасёт. Лучше бы браузер делали, вместо раста.
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