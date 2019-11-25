В Firefox включена по умолчанию блокировка скрых методов идентификации пользователя

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу намеченного на 7 января выпуска Firefox 72, по умолчанию включена защита от отслеживания пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Защита от скрытого отслеживания включена в применяемом по умолчанию стандартном режиме блокировки нежелательного контента и осуществляется по дополнительным категориям в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании скриптов для скрытой идентификации.

Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.



