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В Firefox включена по умолчанию блокировка скрых методов идентификации пользователя

25.11.2019 10:36

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу намеченного на 7 января выпуска Firefox 72, по умолчанию включена защита от отслеживания пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Защита от скрытого отслеживания включена в применяемом по умолчанию стандартном режиме блокировки нежелательного контента и осуществляется по дополнительным категориям в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании скриптов для скрытой идентификации.

Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/11/m...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  3. OpenNews: Релиз Firefox 69
  4. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
  5. OpenNews: В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, fingerprint
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonymoustus (ok), 12:21, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не проще ли не добавлять в браузер средства отслеживания? Нет, считает Мурзилла, ведь пользователь — это её товар, который она продаёт Гуглу по цене пучок за копейку.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:25, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для фингерпринтинга обычно используются не по назначению API и средства, которые были добавлены совсем для другого.
     
     
  • 3.3, Anonymoustus (ok), 12:27, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Для фингерпринтинга обычно используются не по назначению API и средства, которые были
    > добавлены совсем для другого.

    Глупый^W наивный опеннетовский аноним. :)

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:36, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты не очень разобрался в вопросе, правда?)
     
     
  • 3.6, fske (?), 13:08, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты его попросишь назвать способы идентификации, которые блочит мозила, он же либо заикаться начнет либо кинет в тебя какахами, потому что по теме знает только про заголовок.
     
     
  • 4.7, анон (?), 13:19, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ща, подожди, он погуглит, что тебе ответить)
     

  • 1.5, th3m3 (ok), 12:42, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Disconnect.me

    Это расширение больше ненужно, раз теперь его функционал встроен в Firefox? Или там не всё?

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:32, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже интересен этот вопрос, отличный аддон в паре с uBlock и NoScript.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:34, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае речь про организацию, которая предоставляет для firefox списки тех, кого нужно блокировать.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:58, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытые средства оставили
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:13, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для кого мозилла это делает? Кто целевая аудитория?
     
     
  • 2.12, мурзилла (?), 14:14, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лохи.

    Которые ведутся на "заботу" о них.

     

  • 1.13, еее (?), 14:33, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лохам побоку трекинг, не знают они что это такое. У них на конпе целый иконостас из браузеров, они открыв по ошибке другой, удивляются куда все делось.
    О безопасности (или как это тут называется) беспокоятся те, кто на ранг выше лохов.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:16, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лохи и браузер не настраивают. Используют как есть. Как подала мазила.
    И рекламорезками не пользуются. И таких большинство.
     
     
  • 3.17, fske (?), 16:30, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эко ты лихо в "лохи" записал всю свою родню. Слабо им в лицо это заявить? Например, своему папе, что он, лошара этакий, не знает что такое ublock? Да не просто заявить, а так чтобы с наездом? а, оналитег диванный опеннетовский?
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:25, 25/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При такой классификации, лохи это как раз те, которые заботятся о "безопасности". Сделать безопасно и чтобы при этом всё работало наверно уже невозможно на сегодня стало: владельцы сайтов не дураки и просто режут слишком умных пользователей - или ты дашь им получить то, что они хотят, или не получишь контента. В итоге одна видимость "заботы" о пользователе, не знаю зачем они выбрали такую стратегию и это вряд ли их спасёт. Лучше бы браузер делали, вместо раста.
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:55, 25/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скрых ?
     
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