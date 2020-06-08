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В uBlock Origin добавлена блокировка скриптов для сканирования сетевых портов

08.06.2020 10:24

В применяемый в uBlock Origin фильтр EasyPrivacy добавлены правила для блокировки типовых скриптов сканирования сетевых портов на локальной системе пользователя. Напомним, что в мае было выявлено сканирование локальных портов при открытии сайта eBay.com. Выяснилось, что подобная практика не ограничивается eBay и многие другие сайты (Citibank, TD Bank, Sky, GumTree, WePay и т.п.) применяют сканирование портов локальной системы пользователя при открытии своих страниц, используя код для выявления попыток обращения со взломанных компьютеров, предоставляемый сервисом ThreatMetrix.

В случае eBay выполнялось проверка 14 сетевых портов, ассоциированных с серверами удалённого доступа, такими как VNC, TeamViewer, Anyplace Control, Aeroadmin, Ammy Admin и RDP. Вероятно проверка выполняется для определения наличия следов поражения системы вредоносным ПО с целью предотвращения совершения мошеннических покупок с использованием ботнетов. Сканирование также может применяться для получения данных для косвенной идентификации пользователя.

Для сканирования применяется техника, основанная на попытке установки соединений к различным сетевым портам хоста 127.0.0.1 (localhost) через WebSocket. Факт наличия открытого сетевого порта определяется косвенно на основе различия в обработке ошибок подключения к активным и не используемым сетевым портам. WebSocket позволяет отправлять только HTTP-запросы, но подобный запрос для неактивного сетевого порта завершается ошибкой сразу, а для активного порта лишь через некоторое время, уходящее на попытку согласования соединения. Кроме того, в случае неактивного порта WebSocket выдаёт код ошибки подключения (ERR_CONNECTION_REFUSED), а в случае активного - код ошибки согласования соединения.

Кроме сканирования портов WebSockets также может применяться для атак на системы web-разработчиков, запускающих на локальной системе WebSocket-обработчики для приложений React. Внешний сайт может перебрать сетевые порты, определить наличие такого обработчика и подключиться к нему. Если разработчик допустит ошибку, атакующий сможет получить содержимое отладочных данных, которые могут включать отрывочные конфиденциальные сведения.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Выпуск uBlock Origin 1.25 с защитой от обхода блокировки через манипуляции с DNS
  3. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, эксплуатируемая через браузер
  4. OpenNews: Уязвимость в Guile, затрагивающая программы, привязанные к localhost
  5. OpenNews: HTTP-заголовок Alt-Svc может применяться для сканирования портов внутренней сети
  6. OpenNews: Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль за кабельными модемами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53113-ublock
Ключевые слова: ublock, websocket, scan, port
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, КО (?), 10:42, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    "проверка 14 сетевых портов, ассоциированных с клиентами удалённого доступа"
    Суют нос куда не надо
     
  • 2, Аноним (2), 10:48, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    а как можно эту дичь заблочить без дополнения. Может файрволлом как то? Но я чето не вижу способа.
     
     
  • 5, flkghdfgklh (?), 11:02, 08/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вешай сервисы не на 127.0.0.1, а на 127.0.1.1 ;)
    Для lo-интерфейса пофигу, там все адреса 127.0.0.1/8 на самом деле отвечают, а те кто сканируют 127.0.0.1 обломаются
     

  • 3, Аноним (3), 10:57, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему только сетевых?
     
  • 4, Нанобот (ok), 10:59, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь злоумышленник, прежде чем производить свои злоумышленные действия, будет устанавливать жертве ublock origin
     
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