Выпуск uBlock Origin 1.25 с защитой от обхода блокировки через манипуляции с DNS

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – umatrix. Ультимативное решение.

3.12 , Аноним ( 14 ), 11:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > umatrix. Ультимативное решение. В том то и дело, что не поможет. Только совместно.

4.19 , Аноним ( 10 ), 11:10, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, а можно поподробнее? Почему нужно совмещать их?

5.23 , timur.davletshin ( ok ), 11:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надо совмещать. Тот же referrer spoofing не умеет делать ublock. Но лично я сторонник либеральных настроек для всех доменов сразу. Настраивать каждый — дрочево.

3.28 , artym ( ok ), 11:30, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня с umatrix mail.ru только верхняя строка открывается. Я понимаю, что маилру та еще помойка, но раз в неделю нужно проверить почтовый ящик.

4.30 , Аноним ( 14 ), 11:39, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Угу, как насчёт добавить ящик в claws mail? У меня вот тоже qip заблокирован был (использовал компроментированные сертификаты от товарища майора среди прочего, но чаще шифрование просто не работало и всё шло плейн текстом, в том числе при авторизации из клиента). А потом сервис закрыли, сервера со всеми данными украли, а мои аккаунты практически в тот же день попытались увести (и скорее всего увели где я не менял пароль). Вывод: нужно валить с помойки, даже если она кажется удобной.

4.34 , Аноним ( 10 ), 12:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как правило, такое решается разрешением скриптов и медиа у конкретных доменов. А вообще - да, любые бесплатные крупные почтовые провайдеры торгуют вашими данными. Сам тихо-мирно мигрирую с гмаил.

2.27 , ryoken ( ok ), 11:26, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тут как-то случайно в осле (простите) один форум часто используемый форум открыл. Так там оказывается столько дряни висит... ALL HEIL uBlockOrigin!!! :D