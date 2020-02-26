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Выпуск uBlock Origin 1.25 с защитой от обхода блокировки через манипуляции с DNS

26.02.2020 10:39

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.25, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

В новой версии для пользователей Firefox обеспечена блокировка новой техники отслеживания перемещений и подстановки рекламных блоков, основанной на создании в DNS отдельного поддомена в рамках домена текущего сайта. Создаваемый поддомен ссылается на сервер рекламной сети (например, создаётся CNAME-запись f7ds.liberation.fr, указывающая на сервер трекинга liberation.eulerian.net), поэтому рекламный код формально загружается с того же первичного домена, что и сайт. Имя для поддомена выбирается в форме случайного идентификатора, что затрудняет блокировку по маске, так как связываемый с рекламной сетью поддомен трудно отличить от поддоменов для загрузки других локальных ресурсов страницы.

В новой версии uBlock Origin для определения связанного через CNAME хоста добавлен вызов для резолвинга имени в DNS, что позволяет применить списки блокировки и для имён, перенаправляемых через CNAME. С точки зрения производительности определение CNAME не должно привести к появлению дополнительных накладных расходов, кроме трат процессорных ресурсов на повторное применение правил для другого имени, так как при обращении к ресурсу браузер уже выполнил резолвинг, и значение должно быть прокешировано. При установке новой версии потребуется предоставить полномочия для получения сведений из DNS.

Добавленный метод защиты на основе проверки CNAME может быть обойдён при помощи прямой привязки имени к IP без использования CNAME, но такой подход усложняет сопровождение и поддержание инфраструктуры (в случае смены IP-адреса рекламной сети нужно будет добиться изменения данных на всех DNS-серверах издателей) и может быть обойдён через создание чёрного списка IP-адресов трекеров. В сборке uBlock Origin для Chrome проверка CNAME не работает, так как API dns.resolve() доступен только для дополнений в Firefox и не поддерживается в Chrome.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/uBloc...)
  2. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
  3. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  4. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  5. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  6. OpenNews: Выпуск uBlock Origin 1.17. Автоотключение JavaScript для медленных соединений в Chrome для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ublock, adv, cname, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Корец (?), 10:44, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает правила, чтоб заблокировать на нём рекламу яндекс директа?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня из коробки порезан. Что я делаю не так? Или где посмотреть, чтобы увидеть пробившийся через блокировщик директ?
     
     
  • 3.7, Корец (?), 10:50, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ux-umpc.livejournal.com/ (не реклама!)
    На этой странице у меня вылезает яндекс директ.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > https://ux-umpc.livejournal.com/ (не реклама!)
    > На этой странице у меня вылезает яндекс директ.

    У  меня не вылезает. Но у меня стоит umatrix и в нём 9/10 доменов на этой странице заблокировано (а 2/3 в чёрном списке). Зачем ходить по таком помойкам?

     
     
  • 5.21, Корец (?), 11:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Umatrix потыкаю, спасибо. А на счёт
    >Зачем ходить по таком помойкам?

    Очевидно, что в поисках информации о тем железкам - в инете её не так много.

     
  • 5.29, botman (ok), 11:36, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без umatrix тоже не всплывает.
     
     
  • 6.32, Аноним (14), 11:48, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без umatrix тоже не всплывает.

    Подписки, видимо. Я не знаю, что там реклама, но в логгере ублока яндекс блокируется в EasyPrivacy и hpHosts’ Ad and tracking servers.

     
  • 4.15, Ilya Indigo (ok), 11:05, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут нужно JS-скрипт убивать, который выполняет отсроченную вставку директа.
     
  • 4.17, timur.davletshin (ok), 11:08, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь umatrix в настройкой referrer-spoof = true и пропадёт твоя реклама.
     
  • 4.26, Аноним (-), 11:26, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, на liverjournal.com все равно реклама вылезает, при перезагрузки страницы исчезает. Если установлен скрипт RU AdList JS Fixes (https://greasyfork.org/ru/scripts/19993-ru-adlist-js-fixes), то все нормально, иногда правда на некоторых сайтах бывают небольшие проблемы из-за него, но это уже мелочи.
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:16, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox Android, никаких баннеров даже в полной версии.
     
  • 4.43, Fedd (ok), 14:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1 к RU AdList JS Fixes, нужен greasemonkey/tampermonkey
    подробнее про установку https://forums.lanik.us/viewtopic.php?f=102&t=22512
     
  • 3.16, vlad (??), 11:08, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lenta . ru
     
     
  • 4.20, timur.davletshin (ok), 11:10, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    referrer-spoof: lenta.ru true — можешь только на её домен поставить, если для всех не хочется.
     
  • 4.33, Аноним (-), 11:59, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ее лучше зобанить совсем. Нафиг тебе унылая пропаганда? :)
     
     
  • 5.35, Аноним (14), 12:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ее лучше зобанить совсем. Нафиг тебе унылая пропаганда? :)

    Я тут полистал различные сми недавно. Божечки, какое же это манипулятивное дно, а. Хуже телевизора. Причём, такое ощущение, что позиция по многим вопросам зависит исключительно от финансовых интересов по теме у владельца.

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 14:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда ещё податься профессАнальным филилогам?
     
  • 2.31, Валера (??), 11:45, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю, нужно добавить дополнительный список блокировки. Сюда ссылку можно вставить?
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:03, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BitBlock - https://easylist-downloads.adblockplus.org/bitblock.txt
    Counters - https://easylist-downloads.adblockplus.org/cntblock.txt

    После добавления этого почти везде яндекс директ порезало

     

  • 1.2, Gooff (ok), 10:45, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Опять Хромой страдает от своей закрытости и проприетарщины
     
     
  • 2.6, Аноним (14), 10:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так гуглу и не выгодно существование блокировщиков. Он уже один раз сломал адблок (браузер начинал потреблять десятки гигабайт памяти на каждой вкладке), теперь же они и вовсе вроде собрались запретить все эти блокировщики и скрипты. Тут фф сможет отыграть пару процентов обратно.
     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 11:03, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Тут фф сможет отыграть пару процентов обратно.

    Гугл аккуратней начал действовать последнее время: все эти разговорчики о "приемлемой рекламе"
    плюс боты, рассказывающие о "реклама -- двигатель торговли" и про то как они не блокируют рекламу ради финансовой поддержки своих любимых сайтов. Рано или поздно они своё продавят. Прямо по заветам дедушки Геббельса.
      

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Brave что-нибудь придумают.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:17, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема реализовать DNS поверх TCP и UPD, которые есть в хроме?
     

  • 1.3, Аноним (14), 10:47, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то можно почувствовать, что все страдания от пользования фф были не напрасны. Автору респект и уважуха, за то, что не бросает проект. Без него сегодняшний веб представить трудно, все остальные поделки никуда не годятся (они как минимум полумеры, чаще всего неэффективны или вовсе не работают).
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    umatrix. Ультимативное решение.
     
     
  • 3.12, Аноним (14), 11:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > umatrix. Ультимативное решение.

    В том то и дело, что не поможет. Только совместно.

     
     
  • 4.19, Аноним (10), 11:10, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а можно поподробнее? Почему нужно совмещать их?
     
     
  • 5.23, timur.davletshin (ok), 11:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо совмещать. Тот же referrer spoofing не умеет делать ublock. Но лично я сторонник либеральных настроек для всех доменов сразу. Настраивать каждый — дрочево.
     
  • 3.28, artym (ok), 11:30, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с umatrix mail.ru только верхняя строка открывается. Я понимаю, что маилру та еще помойка, но раз в неделю нужно проверить почтовый ящик.
     
     
  • 4.30, Аноним (14), 11:39, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, как насчёт добавить ящик в claws mail? У меня вот тоже qip заблокирован был (использовал компроментированные сертификаты от товарища майора среди прочего, но чаще шифрование просто не работало и всё шло плейн текстом, в том числе при авторизации из клиента). А потом сервис закрыли, сервера со всеми данными украли, а мои аккаунты практически в тот же день попытались увести (и скорее всего увели где я не менял пароль). Вывод: нужно валить с помойки, даже если она кажется удобной.
     
  • 4.34, Аноним (10), 12:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как правило, такое решается разрешением скриптов и медиа у конкретных доменов. А вообще - да, любые бесплатные крупные почтовые провайдеры торгуют вашими данными. Сам тихо-мирно мигрирую с гмаил.
     
  • 2.27, ryoken (ok), 11:26, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут как-то случайно в осле (простите) один форум часто используемый форум открыл. Так там оказывается столько дряни висит...

    ALL HEIL uBlockOrigin!!! :D

     

  • 1.4, th3m3 (ok), 10:47, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как активировать эту приблуду? Версия uBlock Origin v1.25.0, в расширенных настройках нет параметра cnameAliasList, если добавлять самому - не сохраняет его.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вообще 1.25 не доступен (firefox esr)
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 10:55, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нет, доступен. Надо было перезапустить браузер
     
     
  • 4.22, timur.davletshin (ok), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо не перезапускать, а просто подождать. Даже после обновления у меня ещё с секунд 30 открывается старый диалог настроек, а после новый уже. Вводит немного в оману.
     
     
  • 5.25, A.Stahl (ok), 11:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну у меня ещё вчера uBlock запросил новые права при обновлении, но версия поменялась только после принудительного рестарта браузера уже сегодня. Может у тебя там сбойнул блок для расширений и он сам рестартанул?

    >Вводит немного в оману.

    В заблуждение.

     
  • 2.11, Аноним (8), 11:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как я понял искаропки включено
     

  • 1.37, Аноним (37), 12:35, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блокирую яндекс в pdnsd:
    neg {
    name=an.yandex.ru;
    types=A,AAAA;
    }
    neg {
    name=direct.yandex.ru;
    types=A,AAAA;
    }

    neg {
        name=bs.yandex.ru;
    types=A,AAAA;
    }

    neg {
    name=awaps.yandex.net;
    types=A,AAAA;
    }

    neg {
    name=zen.yandex.ru;
    types=A,AAAA;
    }

    может кому пригодится

     
  • 1.38, Аноним (38), 12:38, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда в магазинах приложений ждать новую версию?
     
     
  • 2.39, Лентяй (??), 12:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще ручками поставить :3 и не ждать....
     
  • 2.40, paulus (ok), 13:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в магазинах

    В магазине же, для хрома можно не ждать.

     
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