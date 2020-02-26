Выпуск uBlock Origin 1.25 с защитой от обхода блокировки через манипуляции с DNS

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|1.1, Корец (?), 10:44, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь знает правила, чтоб заблокировать на нём рекламу яндекс директа?
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|2.5, Аноним (5), 10:48, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня из коробки порезан. Что я делаю не так? Или где посмотреть, чтобы увидеть пробившийся через блокировщик директ?
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|4.14, Аноним (14), 11:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://ux-umpc.livejournal.com/ (не реклама!)
> На этой странице у меня вылезает яндекс директ.
У меня не вылезает. Но у меня стоит umatrix и в нём 9/10 доменов на этой странице заблокировано (а 2/3 в чёрном списке). Зачем ходить по таком помойкам?
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|5.21, Корец (?), 11:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Umatrix потыкаю, спасибо. А на счёт
>Зачем ходить по таком помойкам?
Очевидно, что в поисках информации о тем железкам - в инете её не так много.
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|6.32, Аноним (14), 11:48, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Без umatrix тоже не всплывает.
Подписки, видимо. Я не знаю, что там реклама, но в логгере ублока яндекс блокируется в EasyPrivacy и hpHosts’ Ad and tracking servers.
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|5.35, Аноним (14), 12:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ее лучше зобанить совсем. Нафиг тебе унылая пропаганда? :)
Я тут полистал различные сми недавно. Божечки, какое же это манипулятивное дно, а. Хуже телевизора. Причём, такое ощущение, что позиция по многим вопросам зависит исключительно от финансовых интересов по теме у владельца.
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|2.31, Валера (??), 11:45, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю, нужно добавить дополнительный список блокировки. Сюда ссылку можно вставить?
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|2.6, Аноним (14), 10:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так гуглу и не выгодно существование блокировщиков. Он уже один раз сломал адблок (браузер начинал потреблять десятки гигабайт памяти на каждой вкладке), теперь же они и вовсе вроде собрались запретить все эти блокировщики и скрипты. Тут фф сможет отыграть пару процентов обратно.
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|3.13, A.Stahl (ok), 11:03, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Тут фф сможет отыграть пару процентов обратно.
Гугл аккуратней начал действовать последнее время: все эти разговорчики о "приемлемой рекламе"
плюс боты, рассказывающие о "реклама -- двигатель торговли" и про то как они не блокируют рекламу ради финансовой поддержки своих любимых сайтов. Рано или поздно они своё продавят. Прямо по заветам дедушки Геббельса.
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|2.24, Аноним (24), 11:17, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём проблема реализовать DNS поверх TCP и UPD, которые есть в хроме?
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|1.3, Аноним (14), 10:47, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наконец-то можно почувствовать, что все страдания от пользования фф были не напрасны. Автору респект и уважуха, за то, что не бросает проект. Без него сегодняшний веб представить трудно, все остальные поделки никуда не годятся (они как минимум полумеры, чаще всего неэффективны или вовсе не работают).
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|3.12, Аноним (14), 11:00, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> umatrix. Ультимативное решение.
В том то и дело, что не поможет. Только совместно.
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|5.23, timur.davletshin (ok), 11:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо совмещать. Тот же referrer spoofing не умеет делать ublock. Но лично я сторонник либеральных настроек для всех доменов сразу. Настраивать каждый — дрочево.
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|3.28, artym (ok), 11:30, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с umatrix mail.ru только верхняя строка открывается. Я понимаю, что маилру та еще помойка, но раз в неделю нужно проверить почтовый ящик.
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|4.30, Аноним (14), 11:39, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, как насчёт добавить ящик в claws mail? У меня вот тоже qip заблокирован был (использовал компроментированные сертификаты от товарища майора среди прочего, но чаще шифрование просто не работало и всё шло плейн текстом, в том числе при авторизации из клиента). А потом сервис закрыли, сервера со всеми данными украли, а мои аккаунты практически в тот же день попытались увести (и скорее всего увели где я не менял пароль). Вывод: нужно валить с помойки, даже если она кажется удобной.
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|4.34, Аноним (10), 12:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как правило, такое решается разрешением скриптов и медиа у конкретных доменов. А вообще - да, любые бесплатные крупные почтовые провайдеры торгуют вашими данными. Сам тихо-мирно мигрирую с гмаил.
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|2.27, ryoken (ok), 11:26, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут как-то случайно в осле (простите) один форум часто используемый форум открыл. Так там оказывается столько дряни висит...
ALL HEIL uBlockOrigin!!! :D
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|1.4, th3m3 (ok), 10:47, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как активировать эту приблуду? Версия uBlock Origin v1.25.0, в расширенных настройках нет параметра cnameAliasList, если добавлять самому - не сохраняет его.
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|4.22, timur.davletshin (ok), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо не перезапускать, а просто подождать. Даже после обновления у меня ещё с секунд 30 открывается старый диалог настроек, а после новый уже. Вводит немного в оману.
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|5.25, A.Stahl (ok), 11:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у меня ещё вчера uBlock запросил новые права при обновлении, но версия поменялась только после принудительного рестарта браузера уже сегодня. Может у тебя там сбойнул блок для расширений и он сам рестартанул?
>Вводит немного в оману.
В заблуждение.
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|1.37, Аноним (37), 12:35, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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блокирую яндекс в pdnsd:
neg {
name=an.yandex.ru;
types=A,AAAA;
}
neg {
name=direct.yandex.ru;
types=A,AAAA;
}
neg {
name=bs.yandex.ru;
types=A,AAAA;
}
neg {
name=awaps.yandex.net;
types=A,AAAA;
}
neg {
name=zen.yandex.ru;
types=A,AAAA;
}
может кому пригодится
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