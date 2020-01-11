Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль за кабельными модемами

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если исправят, толку-то. Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю. Это устройство абсолютно невидимо для меня. И тем не менее, оно видит весь мой траффик, и наверняка подвержено уязвимостям. Если взломают, мало не покажется.

3.6 , Аноним ( 6 ), 11:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого промежуточного оборудования.

4.24 , Аноним ( 24 ), 12:12, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от

> свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого

> промежуточного оборудования. И что, это не спасает вас от того, что подобное устройство может быть взломано. 4.25 , Аноним ( 25 ), 12:13, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Совершенно не мешает провайдерам и прочим рыться в трафике с самыми разными целями. В GPON юзеры к тому же могут видеть то что им вообще не предназначено.

3.23 , Аноним ( 25 ), 12:11, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы с шифрованием появились не просто так.

4.29 , Аноним ( 29 ), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на

> пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится

> по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы

> с шифрованием появились не просто так. Да, это может быть единственный возможный подход, да только как это избавит вас от вопросов со стороны кое-кого, если, например, ваш провайдер завёл вам в дом дырявый девайс, админки у вас нет, прошивка там со времён царя Гороха, вся как ре(ш)ето (Модеры, фильтр срабатывает на слово "р.е.ш.е.т.о", сурьёзна?!111), а вам доступны только провода и Wi-Fi, хорошо если провайдер вам пароли дефолтные по запросу поменяет от той же точки, а то будете с типовым, по всей улице, паролем, отличающимся на +001. 5.36 , Аноним ( 36 ), 12:51, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Никак. Вопросы будут (это нормально, btw) Впрочем, соблюдение презумпции невиновности – задача не с технического, а правового поля. Если в твоей юрисдикции она соблюдается, то хорошо.

Если нет – сочувствую и предлагаю поинтересоваться тракторами.

3.42 , пох. ( ? ), 14:17, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю. во многих знаниях - многие печали. > И тем не менее, оно видит весь мой траффик узбагойся. оно его не видит - у него гласнет. > и наверняка подвержено уязвимостям. если оператор не сэкономил три копейки - эти увизгвизьмости пугают только мамкиных какеров.

А единственная реальная - хороший ли замок висит на двери на чердак и стоит ли там хотя бы муляж видеокамеры. Взломать-то не взломают, сп-ть могут - и останешься ты вообще без интернета, как последний лох. С модными gpon/docics игрушками все немного печальнее, поскольку там обычно в твоей квартире/домике поросенка образуется _локальная_ сеть, а то и две - и многие (резонно полагая, что один раз за эту хрень уже заплачено, хотя бы и в виде "аренды", от которой нельзя отказаться) таки оставляют ее локальной. И тут, внезапно, уже не у провайдера где-то, а между твоим десктопчиком, умной кал-лонкой и ноутбучеком образуется нечто, что видит твой траффик и даже местами может им манипулировать. Если ты, васян, сейчас подумал "ну и что, собственно?" - то молодец, так и должно быть по хорошему. 2.3 , Омоним ( ? ), 10:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В мухосранскую деревню никто не приедет

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на два года ключем

3.7 , HappyPony ( ? ), 11:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет борща нам не надо, но и модемы-роутеры с заранее известными уязвимостями от провайдеров тоже не надо, и кашпировского нам вашего тоже не нужно, тут даже уязвимости не нужны и так само все стащит куда нужно и что нужно.

3.13 , Аноним ( 13 ), 11:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже

> если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на

> два года ключем Борща не должен, но вот за своим оборудованием провайдер таки должен следить, это напрямую относится к качеству поставляемых им услуг!

P.S.: "Кашперовских" в нормальных девайсах не стоит. 4.15 , Аноним ( 6 ), 11:55, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или перевел soc в разряд устаревших без поддержки.

5.18 , Аноним ( 18 ), 12:02, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У

> производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или

> перевел soc в разряд устаревших без поддержки. Иии.. Кто виноват? (риторический вопрос)

Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять? (Это и провайдера касается) 6.21 , Аноним ( 6 ), 12:09, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тому што никакого другого оборудования на рынке Cable modem и нет. Что было то и купили.

6.22 , Аноним ( 22 ), 12:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Новый тренд на опеннете.

А у тебя сколько провайдерских контор и какие свитчи уровня доступа используешь?

6.27 , Аноним ( 27 ), 12:19, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Кто виноват? Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.

Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим. И производитель и провайдер тут не виновны.

Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt.

7.31 , Аноним ( 31 ), 12:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Кто виноват?

> Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.

> Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего

> оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим. Вопрос был риторический, да производителям похрен, пока покупают и не теряют бабло

> И производитель и провайдер тут не виновны. Так виноват или не виноват производитель, вы уж определитесь?!

>и провайдер тут не виновны. Конечно, проголосовать рублём за другого поставщика им Боженька запретил.

> Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt. Нет, оставлались бы и те которым похрену, это просто подход такой, забивать болт на всё, пока бабло платят.

П.С.: Представитель провайдера, честь которого задета поставми выше, залогиньтесь пожалуйста!

7.33 , i ( ?? ), 12:43, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лет 10 назад, работая в провайдерской конторе понадобился какой-то скрипт, лень писать было, тем более дома готовый есть, ссх-дднс подняты, ввожу корявое имя днс, есть коннект, логин пароль, не пускает, еще раз, не пускает, а что если рут рут, опа консолька, но я же менял дефолтный пароль модема ростелекома,... пишу ифконфиг, а там в списке вафля, а у меня без вафли.. просканировал /24 сеть нашел еще с десяток таких же, а через месяц в очереди на почте увидал знакомые лампочки мигающие из под стола, какова вероятность, что там пароль сменили на рута на ссх, при том что у вэбморды отдельный пароль - 0. Думал занатить их трафик себе, посмотреть что там, какие шансы, что есть шифрование - стремящиеся к 0, но так и не дошли руки.

8.35 , i ( ?? ), 12:45, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а на той точке ssid поменял на smeni_parol, но сильно сомневаюсь, что адресат по... 7.37 , Аноним ( 37 ), 13:25, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических. Ну назвал ты их виноватыми. Им то по***. Даже если бешеный принтер напечатает закон "запрещаем импорт в газобензоколонку оборудования на проприетарщине" думешь они почешутся? Они скажут "ОК, посмотрим как вы без нашего оборудования проживёте". Виноват кто-то или не виноват важно лишь тогда, когда за вину можешь наказать. Если за вину наказать не можешь, искать правых и виноватых вообще смысла не имеет никакого.

6.30 , i ( ?? ), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять? Штат разработчиков держать? А пекарю надо свою мельницу построить, чтобы мельник не обманул, а еще свое поле культивировать, если крестьяне бунт поднимут. У меня товарищ принципиально пароль на вайфай не ставит, хочешь приватности поднимай туннель на своем оборудовании, хоть с 20тифакторной авторизацией, майор полиции к слову. Облизать все ложки в столовке, обоссоать ручку сортира в торговом центре, подключиться к коммутатору доступа в мкд, пожалуй последнее самое сложное и самое безобидное.

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:30, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Знаете, что самое печальное други мои? А то что вот вышла новость,

> думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на

> уязвимости? А вот хрен, будут стоять дырявые, каждый раз, когда подобные

> новости выходят почти всем похрену. Ко мне уже звонят в дверь. Аааа, куда вы меня тащ

2.41 , pin ( ?? ), 14:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на уязвимости? В какой этой? А где почешутся?

