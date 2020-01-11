Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль за кабельными модемами

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|1.1, Аноним (1), 10:50, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Знаете, что самое печальное други мои? А то что вот вышла новость, думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на уязвимости? А вот хрен, будут стоять дырявые, каждый раз, когда подобные новости выходят почти всем похрену.
Потом ещё когда вас в гугле будут пинать по подозрительной активности, и по звонку в саппорт вы будете жаловаться, они будут топить за то, что это вы кашперского не обновили или какая-нибудь подобная дичь.
A верх жести, это если с вашего, так называемого "терминала", который пров завёл вам, и вы не имеете к нему никаких админских прав, где прошивка от дяди ляо с протухшим ядром, которого нет даже в самых разложившихся центосях, завладевший им злоумышленник начнёт рассылать какое-нить цопэ или иснтрукции приготовления и применения по известным местам какой-нибудь боньбы, или участвовать в дудосах важных для "дворца" сервисов, а вам, чисто по случайности "повезло" быть среди взломанных счастливчиков, отгадайте с 3х раз, к кому приедет "с вопросами", в первую очередь, тащмайор с инструментами?!
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|2.2, Аноним (2), 10:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если исправят, толку-то. Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю. Это устройство абсолютно невидимо для меня. И тем не менее, оно видит весь мой траффик, и наверняка подвержено уязвимостям. Если взломают, мало не покажется.
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|3.6, Аноним (6), 11:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого промежуточного оборудования.
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|4.24, Аноним (24), 12:12, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от
> свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого
> промежуточного оборудования.
И что, это не спасает вас от того, что подобное устройство может быть взломано.
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|4.25, Аноним (25), 12:13, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно не мешает провайдерам и прочим рыться в трафике с самыми разными целями. В GPON юзеры к тому же могут видеть то что им вообще не предназначено.
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|3.23, Аноним (25), 12:11, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы с шифрованием появились не просто так.
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|4.29, Аноним (29), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на
> пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится
> по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы
> с шифрованием появились не просто так.
Да, это может быть единственный возможный подход, да только как это избавит вас от вопросов со стороны кое-кого, если, например, ваш провайдер завёл вам в дом дырявый девайс, админки у вас нет, прошивка там со времён царя Гороха, вся как ре(ш)ето (Модеры, фильтр срабатывает на слово "р.е.ш.е.т.о", сурьёзна?!111), а вам доступны только провода и Wi-Fi, хорошо если провайдер вам пароли дефолтные по запросу поменяет от той же точки, а то будете с типовым, по всей улице, паролем, отличающимся на +001.
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|5.36, Аноним (36), 12:51, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никак. Вопросы будут (это нормально, btw)
Впрочем, соблюдение презумпции невиновности – задача не с технического, а правового поля. Если в твоей юрисдикции она соблюдается, то хорошо.
Если нет – сочувствую и предлагаю поинтересоваться тракторами.
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|3.42, пох. (?), 14:17, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю.
во многих знаниях - многие печали.
> И тем не менее, оно видит весь мой траффик
узбагойся. оно его не видит - у него гласнет.
> и наверняка подвержено уязвимостям.
если оператор не сэкономил три копейки - эти увизгвизьмости пугают только мамкиных какеров.
А единственная реальная - хороший ли замок висит на двери на чердак и стоит ли там хотя бы муляж видеокамеры. Взломать-то не взломают, сп-ть могут - и останешься ты вообще без интернета, как последний лох.
С модными gpon/docics игрушками все немного печальнее, поскольку там обычно в твоей квартире/домике поросенка образуется _локальная_ сеть, а то и две - и многие (резонно полагая, что один раз за эту хрень уже заплачено, хотя бы и в виде "аренды", от которой нельзя отказаться) таки оставляют ее локальной.
И тут, внезапно, уже не у провайдера где-то, а между твоим десктопчиком, умной кал-лонкой и ноутбучеком образуется нечто, что видит твой траффик и даже местами может им манипулировать.
Если ты, васян, сейчас подумал "ну и что, собственно?" - то молодец, так и должно быть по хорошему.
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|2.5, Аноним (5), 11:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на два года ключем
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|3.7, HappyPony (?), 11:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет борща нам не надо, но и модемы-роутеры с заранее известными уязвимостями от провайдеров тоже не надо, и кашпировского нам вашего тоже не нужно, тут даже уязвимости не нужны и так само все стащит куда нужно и что нужно.
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|3.13, Аноним (13), 11:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже
> если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на
> два года ключем
Борща не должен, но вот за своим оборудованием провайдер таки должен следить, это напрямую относится к качеству поставляемых им услуг!
P.S.: "Кашперовских" в нормальных девайсах не стоит.
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|4.15, Аноним (6), 11:55, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или перевел soc в разряд устаревших без поддержки.
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|5.18, Аноним (18), 12:02, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У
> производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или
> перевел soc в разряд устаревших без поддержки.
Иии.. Кто виноват? (риторический вопрос)
Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять? (Это и провайдера касается)
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|6.21, Аноним (6), 12:09, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тому што никакого другого оборудования на рынке Cable modem и нет. Что было то и купили.
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|6.22, Аноним (22), 12:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Новый тренд на опеннете.
А у тебя сколько провайдерских контор и какие свитчи уровня доступа используешь?
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|6.27, Аноним (27), 12:19, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто виноват?
Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.
Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим.
И производитель и провайдер тут не виновны.
Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt.
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|7.31, Аноним (31), 12:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Кто виноват?
> Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.
> Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего
> оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим.
Вопрос был риторический, да производителям похрен, пока покупают и не теряют бабло
> И производитель и провайдер тут не виновны.
Так виноват или не виноват производитель, вы уж определитесь?!
>и провайдер тут не виновны.
Конечно, проголосовать рублём за другого поставщика им Боженька запретил.
> Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt.
Нет, оставлались бы и те которым похрену, это просто подход такой, забивать болт на всё, пока бабло платят.
П.С.: Представитель провайдера, честь которого задета поставми выше, залогиньтесь пожалуйста!
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|7.33, i (??), 12:43, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лет 10 назад, работая в провайдерской конторе понадобился какой-то скрипт, лень писать было, тем более дома готовый есть, ссх-дднс подняты, ввожу корявое имя днс, есть коннект, логин пароль, не пускает, еще раз, не пускает, а что если рут рут, опа консолька, но я же менял дефолтный пароль модема ростелекома,... пишу ифконфиг, а там в списке вафля, а у меня без вафли..
просканировал /24 сеть нашел еще с десяток таких же, а через месяц в очереди на почте увидал знакомые лампочки мигающие из под стола, какова вероятность, что там пароль сменили на рута на ссх, при том что у вэбморды отдельный пароль - 0. Думал занатить их трафик себе, посмотреть что там, какие шансы, что есть шифрование - стремящиеся к 0, но так и не дошли руки.
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|8.35, i (??), 12:45, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а на той точке ssid поменял на smeni_parol, но сильно сомневаюсь, что адресат по... текст свёрнут, показать
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|7.37, Аноним (37), 13:25, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.
Ну назвал ты их виноватыми. Им то по***. Даже если бешеный принтер напечатает закон "запрещаем импорт в газобензоколонку оборудования на проприетарщине" думешь они почешутся? Они скажут "ОК, посмотрим как вы без нашего оборудования проживёте".
Виноват кто-то или не виноват важно лишь тогда, когда за вину можешь наказать. Если за вину наказать не можешь, искать правых и виноватых вообще смысла не имеет никакого.
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|6.30, i (??), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять?
Штат разработчиков держать?
А пекарю надо свою мельницу построить, чтобы мельник не обманул, а еще свое поле культивировать, если крестьяне бунт поднимут.
У меня товарищ принципиально пароль на вайфай не ставит, хочешь приватности поднимай туннель на своем оборудовании, хоть с 20тифакторной авторизацией, майор полиции к слову.
Облизать все ложки в столовке, обоссоать ручку сортира в торговом центре, подключиться к коммутатору доступа в мкд, пожалуй последнее самое сложное и самое безобидное.
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|2.9, Аноним (9), 11:30, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Знаете, что самое печальное други мои? А то что вот вышла новость,
> думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на
> уязвимости? А вот хрен, будут стоять дырявые, каждый раз, когда подобные
> новости выходят почти всем похрену.
Ко мне уже звонят в дверь. Аааа, куда вы меня тащ
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|2.41, pin (??), 14:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на уязвимости?
В какой этой? А где почешутся?
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|1.4, Аноним (6), 10:59, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я правильно понимаю, что это DOCSIS модемы?
Они достаточно широко распространены даже в Москве, не говоря про Европу и США.
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|1.8, Нанобот (ok), 11:12, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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подозреваю, что используя dns rebinding можно получить доступ к 90-95% всех подобных устройств, используя логин/пароль admin/admin
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|2.10, Аноним (-), 11:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, правильно подозреваешь. Наиболее сообразительные, типа openwrt, заставляют юзерей пароль при первом входе менять. И очень кислотно трындят если это не сделать, куча ограничений пока не сделаешь секурно. Но увы - не все такие прошареные.
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|3.11, Аноним (11), 11:46, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще, правильно подозреваешь. Наиболее сообразительные, типа openwrt, заставляют юзерей
> пароль при первом входе менять. И очень кислотно трындят если это
> не сделать, куча ограничений пока не сделаешь секурно. Но увы -
> не все такие прошареные.
Как вы заставите провайдера обновить их гомнодевай, а тем более OpenWRT поставить, к которому у вас админского доступа нет, они вам какой-нибудь gpon проведут, коробку у вас в помещении повесят, ещё и купить его заставят или сдадут в "аренду"?!
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|4.14, Аноним (6), 11:50, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Openwrt даже в теории не поставить на описаные в этой статье девайсы. На сам аппаратный модем никогда не будет драйвера, даже если на броадкоме opwrt и запустится. Это касается и кабельных модемов и xDSL и gpon.
Openwrt никогда для них не будет.
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|5.16, Аноним (16), 11:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Openwrt даже в теории не поставить на описаные в этой статье девайсы.
> На сам аппаратный модем никогда не будет драйвера, даже если на
> броадкоме opwrt и запустится. Это касается и кабельных модемов и xDSL
> и gpon.
> Openwrt никогда для них не будет.
В изначальном посте подразумевались любые подобные случаи, это что, первый раз штoлe, сколько уже подобных новостей на том же опеннете было, как наши провы не чесались обновлять прошивки известных, которые прямо в списках дырявых девайсов находились, как были с момента ввода в эксплуатацию, так и стоят эти дуршлаки.
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|6.19, Аноним (6), 12:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как прошивок от производителя не было так и нет. Это касаемо различных zte и Huawei.
Провайдер сам должен реверсить прошивку и доставлять тебе обновления?
Может борща лучше?
sercomm rv6699 один из самых популярных gpon терминалов, вышло 3 или 4 разных по железу ревизии. Ростелеком переодически обновляет даже самые старые через tr-069. Не знаю насколько там исправляют уязвимости, но производитель предоставляет прошивки и провайдер их доставляет.
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|7.34, Аноним (34), 12:44, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Провайдер сам должен реверсить прошивку и доставлять тебе обновления?
Нет, он должен только бабло собирать
Если бы провайдеров это массово волновало, они бы подняли вопрос ребром к производителям, либо те поддерживают определённый срок, а потом провайдер меняет оборудование на новое, либо возможность поддерживать самому провайдеру.
А так получается - всем наср@ть, одному бабки уплочены, другому регулярно платят, всем похрену.
> Может борща лучше?
Сами наверните!
Я понимаю, что вы представитель посрамляемого класса, или сочувствующий, ничем не могу облегчить ваши страдания, терпите!
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|3.12, Аноним (6), 11:47, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.
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|4.17, Аноним (17), 12:00, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.
Если под потребительскими имеется в виду те, которые вам подконтрольны и которые вы самовольно можете заменить на любой другой, то это вообще не проблема. Идёшь на сайт, смотришь совместимость моделей с OpenWRT и берёшь нужный, нужной ревизии.
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|5.20, Аноним (6), 12:07, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>смотришь совместимость моделей с OpenWRT
OpenWRT совместимый gpon терминал - найдено 0 моделей.
OpenWRT совместимый Cable modem - найдено 0 моделей.
Куда дальше идти и что смотреть?
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|6.26, Аноним (25), 12:16, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ггг перспективные ключи поиска. Но да, спасибо провайдерам за их вечнодырявое гуано - это гарантирует любому сообразительному типу интернет в любой мало-мальски населенной местности. Ну вот правда openwrt - он, зараза, неудобный: дефолты секурные, через него так не получается.
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|7.28, Аноним (27), 12:22, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть одна контора ELTEX делают оптические терминалы на openwrt.
Openwrt у них устаревший и дырявый, а исходников они никому не дают.
Такие дела.
Их оборудование часто ставит ростелеком в регионах.
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|8.32, Аноним (32), 12:34, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Каких исходников, OpenWRT Они не должны давать, если ничего не модифицировали ... текст свёрнут, показать
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|9.40, Аноним (5), 14:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да всем пофигу - МСЦТ ядро закрывает, оно же не аналог Linux Не подскажешь в ка... текст свёрнут, показать
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|4.38, Нанобот (ok), 13:43, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.
дай угадаю: эта защита по-умолчанию отключена, т.к. создаёт проблем больше, чем решает
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