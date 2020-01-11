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Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль за кабельными модемами

11.01.2020 09:36

Исследователи безопасности из компании Lyrebirds раскрыли сведения об уязвимости (CVE-2019-19494) в кабельных модемах на базе чипов Broadcom, позволяющей получить полный контроль за устройством. По предположению исследователей проблеме подвержены около 200 миллионов устройств в Европе, применяемых разными кабельными операторами. Для проверки своего модема подготовлен скрипт, оценивающий активность проблемного сервиса, а также рабочий прототип эксплоита для совершения атаки при открытии в браузере пользователя специально оформленной страницы.

Проблема вызвана переполнением буфера в сервисе, предоставляющем доступ к данным спектрального анализатора, позволяющего операторам диагностировать проблемы и учитывать уровень помех при кабельном подключении. Сервис обрабатывает запросы чрез jsonrpc и принимает соединения только во внутренней сети. Эксплуатация уязвимости в сервисе оказалась возможна благодаря двум факторам - сервис не был защищён от применения техники "DNS rebinding" из-за некорректного использования WebSocket и в большинстве случаев предоставлял доступ на основе предопределённого инженерного пароля, общего для всех устройств модельного ряда (спектральный анализатор является отдельным сервисом на своём сетевом порту (обычно 8080 или 6080) со своим инженерным паролем доступа, который не пересекается с паролем от web-интерфейса администратора).

Техника "DNS rebinding" позволяет при открытии пользователем определённой страницы в браузере установить WebSocket-соединение с сетевым сервисом во внутренней сети, недоступным для прямого обращения через интернет. Для обхода применяемой в браузерах защиты от выхода за пределы области текущего домена (cross-origin) применяется смена имени хоста в DNS - на DNS-сервере атакующих настраивается поочерёдная отдача двух IP-адресов: на первый запрос отдаётся реальный IP сервера со страницей, а затем возвращается внутренний адрес устройства (например, 192.168.10.1). Время жизни (TTL) для первого ответа выставляется в минимальное значение, поэтому при открытии страницы браузер определяет реальный IP сервера атакующего и загружает содержимое страницы. На странице запускается JavaScript-код, который ожидает истечения TTL и отправляет второй запрос, который теперь определяет хост как 192.168.10.1, что позволяет из JavaScript обратиться к сервису внутри локальной сети, обойдя ограничение cross-origin.

После получения возможности отправки запроса к модему, атакующий может эксплуатировать переполнение буфера в обработчике спектрального анализатора, которое позволяет добиться выполнения кода с правами root на уровне прошивки. После этого атакующий получает полный контроль над устройством, позволяющий изменить любые настройки (например, подменять DNS-ответы через перенаправление DNS на свой сервер), отключить обновление прошивки, подменить прошивку, перенаправить трафик или вклиниться в сетевые соединения (MiTM).

Уязвимость присутствует в типовом обработчике Broadcom, который используется в прошивках кабельных модемов различных производителей. В процессе разбора поступающих через WebSocket запросов в формате JSON, из-за ненадлежащей проверки данных хвост указанных в запросе параметров может быть записан в область за пределами выделенного буфера и переписать часть стека, в том числе, адрес возврата и сохранённые значения регистров.

В настоящее время уязвимость подтверждена в следующих устройствах, которые были доступны для изучения в процессе исследования:

  • Sagemcom F@st 3890, 3686;
  • NETGEAR CG3700EMR, C6250EMR, CM1000 ;
  • Technicolor TC7230, TC4400;
  • COMPAL 7284E, 7486E;
  • Surfboard SB8200.


  1. Главная ссылка к новости (https://cablehaunt.com/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в умных телевизорах Supra, позволяющая вывести фиктивное видео
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link
  4. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  5. OpenNews: Зафиксирована атака по подмене DNS на уязвимых потребительских маршрутизаторах
  6. OpenNews: Уязвимость в модемах ARRIS (Motorola)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: modem, coax
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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знаете, что самое печальное други мои? А то что вот вышла новость, думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на уязвимости? А вот хрен, будут стоять дырявые, каждый раз, когда подобные новости выходят почти всем похрену.
    Потом ещё когда вас в гугле будут пинать по подозрительной активности, и по звонку в саппорт вы будете жаловаться, они будут топить за то, что это вы кашперского не обновили или какая-нибудь подобная дичь.

    A верх жести, это если с вашего, так называемого "терминала", который пров завёл вам, и вы не имеете к нему никаких админских прав, где прошивка от дяди ляо с протухшим ядром, которого нет даже в самых разложившихся центосях, завладевший им злоумышленник начнёт рассылать какое-нить цопэ или иснтрукции приготовления и применения по известным местам какой-нибудь боньбы, или участвовать в дудосах важных для "дворца" сервисов, а вам, чисто по случайности "повезло" быть среди взломанных счастливчиков, отгадайте с 3х раз, к кому приедет "с вопросами", в первую очередь, тащмайор с инструментами?!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если исправят, толку-то. Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю. Это устройство абсолютно невидимо для меня. И тем не менее, оно видит весь мой траффик, и наверняка подвержено уязвимостям. Если взломают, мало не покажется.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого промежуточного оборудования.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:12, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти "кабельные" модемы на ровне с gpon как раз избавляют вас от
    > свичей в доме. Между таким модемом и провайдером обычно нет никакого
    > промежуточного оборудования.

    И что, это не спасает вас от того, что подобное устройство может быть взломано.

     
  • 4.25, Аноним (25), 12:13, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно не мешает провайдерам и прочим рыться в трафике с самыми разными целями. В GPON юзеры к тому же могут видеть то что им вообще не предназначено.
     
  • 3.23, Аноним (25), 12:11, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы с шифрованием появились не просто так.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно поэтому нормальный подход - действовать так как будто все роутеры на
    > пути примерно такие и есть. Откуда ты знаешь чего там творится
    > по пути с твоими пакетами и чьи железяки их футболят? Протоколы
    > с шифрованием появились не просто так.

    Да, это может быть единственный возможный подход, да только как это избавит вас от вопросов со стороны кое-кого, если, например, ваш провайдер завёл вам в дом дырявый девайс, админки у вас нет, прошивка там со времён царя Гороха, вся как ре(ш)ето (Модеры, фильтр срабатывает на слово "р.е.ш.е.т.о", сурьёзна?!111), а вам доступны только провода и Wi-Fi, хорошо если провайдер вам пароли дефолтные по запросу поменяет от той же точки, а то будете с типовым, по всей улице, паролем, отличающимся на +001.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 12:51, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никак. Вопросы будут (это нормально, btw)

    Впрочем, соблюдение презумпции невиновности – задача не с технического, а правового поля. Если в твоей юрисдикции она соблюдается, то хорошо.
    Если нет – сочувствую и предлагаю поинтересоваться тракторами.

     
  • 3.42, пох. (?), 14:17, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот у меня где-то в доме стоит провайдерский managed switch, и я НИЧЕГО о нем не знаю.

    во многих знаниях - многие печали.

    > И тем не менее, оно видит весь мой траффик

    узбагойся. оно его не видит - у него гласнет.

    > и наверняка подвержено уязвимостям.

    если оператор не сэкономил три копейки - эти увизгвизьмости пугают только мамкиных какеров.
    А единственная реальная - хороший ли замок висит на двери на чердак и стоит ли там хотя бы муляж видеокамеры. Взломать-то не взломают, сп-ть могут - и останешься ты вообще без интернета, как последний лох.

    С модными gpon/docics игрушками все немного печальнее, поскольку там обычно в твоей квартире/домике поросенка образуется _локальная_ сеть, а то и две - и многие (резонно полагая, что один раз за эту хрень уже заплачено, хотя бы и в виде "аренды", от которой нельзя отказаться) таки оставляют ее локальной.

    И тут, внезапно, уже не у провайдера где-то, а между твоим десктопчиком, умной кал-лонкой и ноутбучеком образуется нечто, что видит твой траффик и даже местами может им манипулировать.

    Если ты, васян, сейчас подумал "ну и что, собственно?" - то молодец, так и должно быть по хорошему.

     
  • 2.3, Омоним (?), 10:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В мухосранскую деревню никто не приедет
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на два года ключем
     
     
  • 3.7, HappyPony (?), 11:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет борща нам не надо, но и модемы-роутеры с заранее известными уязвимостями от провайдеров тоже не надо, и кашпировского нам вашего тоже не нужно, тут даже уязвимости не нужны и так само все стащит куда нужно и что нужно.
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А борща тебе не должен провайдер сварить? Они будут стоять дырявые, даже
    > если будут куплены в магазине и кашпировский будет с просроченным на
    > два года ключем

    Борща не должен, но вот за своим оборудованием провайдер таки должен следить, это напрямую относится к качеству поставляемых им услуг!
    P.S.: "Кашперовских" в нормальных девайсах не стоит.

     
     
  • 4.15, Аноним (6), 11:55, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или перевел soc в разряд устаревших без поддержки.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 12:02, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Провайдерам так же как и обычным потребителям производитель не дает исправлений. У
    > производителя нет исправлений тому што условный броадком не обновил тулчейн или
    > перевел soc в разряд устаревших без поддержки.

    Иии.. Кто виноват? (риторический вопрос)
    Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять? (Это и провайдера касается)

     
     
  • 6.21, Аноним (6), 12:09, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому што никакого другого оборудования на рынке Cable modem и нет. Что было то и купили.
     
  • 6.22, Аноним (22), 12:10, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новый тренд на опеннете.
    А у тебя сколько провайдерских контор и какие свитчи уровня доступа используешь?
     
  • 6.27, Аноним (27), 12:19, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто виноват?

    Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.
    Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим.

    И производитель и провайдер тут не виновны.
    Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt.

     
     
  • 7.31, Аноним (31), 12:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Кто виноват?
    > Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.
    > Виноваты в том, что из-за попытки скрыть от конкурентов какие-то особенности своего
    > оборудования не открывают драйверы и не передают их в апстрим.

    Вопрос был риторический, да производителям похрен, пока покупают и не теряют бабло
    > И производитель и провайдер тут не виновны.

    Так виноват или не виноват производитель, вы уж определитесь?!
    >и провайдер тут не виновны.

    Конечно, проголосовать рублём за другого поставщика им Боженька запретил.
    > Будь все драйверы в ядре ты бы мог просто поставить openwrt.

    Нет,  оставлались бы и те которым похрену, это просто подход такой, забивать болт на всё, пока бабло платят.
    П.С.: Представитель провайдера, честь которого задета поставми выше, залогиньтесь пожалуйста!

     
  • 7.33, i (??), 12:43, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лет 10 назад, работая в провайдерской конторе понадобился какой-то скрипт, лень писать было, тем более дома готовый есть, ссх-дднс подняты, ввожу корявое имя днс, есть коннект, логин пароль, не пускает, еще раз, не пускает, а что если рут рут, опа консолька, но я же менял дефолтный пароль модема ростелекома,... пишу ифконфиг, а там в списке вафля, а у меня без вафли..

    просканировал /24 сеть нашел еще с десяток таких же, а через месяц в очереди на почте увидал знакомые лампочки мигающие из под стола, какова вероятность, что там пароль сменили на рута на ссх, при том что у вэбморды отдельный пароль - 0. Думал занатить их трафик себе, посмотреть что там, какие шансы, что есть шифрование - стремящиеся к 0, но так и не дошли руки.

     
     
  • 8.35, i (??), 12:45, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а на той точке ssid поменял на smeni_parol, но сильно сомневаюсь, что адресат по... текст свёрнут, показать
     
  • 7.37, Аноним (37), 13:25, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Виноваты производители SoC и аппаратной части модемов кабельных или оптических.

    Ну назвал ты их виноватыми. Им то по***. Даже если бешеный принтер напечатает закон "запрещаем импорт в газобензоколонку оборудования на проприетарщине" думешь они почешутся? Они скажут "ОК, посмотрим как вы без нашего оборудования проживёте".

    Виноват кто-то или не виноват важно лишь тогда, когда за вину можешь наказать. Если за вину наказать не можешь, искать правых и виноватых вообще смысла не имеет никакого.

     
  • 6.30, i (??), 12:23, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем покупать оборудование, которое нельзя потом самостоятельно обновлять?

    Штат разработчиков держать?

    А пекарю надо свою мельницу построить, чтобы мельник не обманул, а еще свое поле культивировать, если крестьяне бунт поднимут.

    У меня товарищ принципиально пароль на вайфай не ставит, хочешь приватности поднимай туннель на своем оборудовании, хоть с 20тифакторной авторизацией, майор полиции к слову.

    Облизать все ложки в столовке, обоссоать ручку сортира в торговом центре, подключиться к коммутатору доступа в мкд, пожалуй последнее самое сложное и самое безобидное.

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:30, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Знаете, что самое печальное други мои? А то что вот вышла новость,
    > думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на
    > уязвимости? А вот хрен, будут стоять дырявые, каждый раз, когда подобные
    > новости выходят почти всем похрену.

    Ко мне уже звонят в дверь. Аааа, куда вы меня тащ

     
  • 2.41, pin (??), 14:08, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  думаете в этой стране почешутся провайдеры бегом проверять свои девайсы на уязвимости?

    В какой этой? А где почешутся?

     

  • 1.4, Аноним (6), 10:59, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я правильно понимаю, что это DOCSIS модемы?
    Они достаточно широко распространены даже в Москве, не говоря про Европу и США.
     
  • 1.8, Нанобот (ok), 11:12, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подозреваю, что используя dns rebinding можно получить доступ к 90-95% всех подобных устройств, используя логин/пароль admin/admin
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, правильно подозреваешь. Наиболее сообразительные, типа openwrt, заставляют юзерей пароль при первом входе менять. И очень кислотно трындят если это не сделать, куча ограничений пока не сделаешь секурно. Но увы - не все такие прошареные.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:46, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще, правильно подозреваешь. Наиболее сообразительные, типа openwrt, заставляют юзерей
    > пароль при первом входе менять. И очень кислотно трындят если это
    > не сделать, куча ограничений пока не сделаешь секурно. Но увы -
    > не все такие прошареные.

    Как вы заставите провайдера обновить их гомнодевай, а тем более OpenWRT поставить, к которому у вас админского доступа нет, они вам какой-нибудь gpon проведут, коробку у вас в помещении повесят, ещё и купить его заставят или сдадут в "аренду"?!

     
     
  • 4.14, Аноним (6), 11:50, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openwrt даже в теории не поставить на описаные в этой статье девайсы. На сам аппаратный модем никогда не будет драйвера, даже если на броадкоме opwrt и запустится. Это касается и кабельных модемов и xDSL и gpon.
    Openwrt никогда для них не будет.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 11:58, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Openwrt даже в теории не поставить на описаные в этой статье девайсы.
    > На сам аппаратный модем никогда не будет драйвера, даже если на
    > броадкоме opwrt и запустится. Это касается и кабельных модемов и xDSL
    > и gpon.
    > Openwrt никогда для них не будет.

    В изначальном посте подразумевались любые подобные случаи, это что, первый раз штoлe, сколько уже подобных новостей на том же опеннете было, как наши провы не чесались обновлять прошивки известных, которые прямо в списках дырявых девайсов находились, как были с момента ввода в эксплуатацию, так и стоят эти дуршлаки.

     
     
  • 6.19, Аноним (6), 12:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как прошивок от производителя не было так и нет. Это касаемо различных zte и Huawei.
    Провайдер сам должен реверсить прошивку и доставлять тебе обновления?
    Может борща лучше?

    sercomm rv6699 один из самых популярных gpon терминалов, вышло 3 или 4 разных по железу ревизии. Ростелеком переодически обновляет даже самые старые через tr-069. Не знаю насколько там исправляют уязвимости, но производитель предоставляет прошивки и провайдер их доставляет.

     
     
  • 7.34, Аноним (34), 12:44, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Провайдер сам должен реверсить прошивку и доставлять тебе обновления?

    Нет, он должен только бабло собирать
    Если бы провайдеров это массово волновало, они бы подняли вопрос ребром к производителям, либо те поддерживают определённый срок, а потом провайдер меняет оборудование на новое, либо возможность поддерживать самому провайдеру.
    А так получается - всем наср@ть, одному бабки уплочены, другому регулярно платят, всем похрену.
    > Может борща лучше?

    Сами наверните!

    Я понимаю, что вы представитель посрамляемого класса, или сочувствующий, ничем не могу облегчить ваши страдания, терпите!

     
     
  • 8.39, Нанобот (ok), 13:44, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не всем наср ть, вот ИБ-икспертам опеннета не наср ть правда на иб-иксперто... текст свёрнут, показать
     
  • 3.12, Аноним (6), 11:47, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:00, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.

    Если под потребительскими имеется в виду те, которые вам подконтрольны и которые вы самовольно можете заменить на любой другой, то это вообще не проблема. Идёшь на сайт, смотришь совместимость моделей с OpenWRT и берёшь нужный, нужной ревизии.

     
     
  • 5.20, Аноним (6), 12:07, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >смотришь совместимость моделей с OpenWRT

    OpenWRT совместимый gpon терминал - найдено 0 моделей.
    OpenWRT совместимый Cable modem - найдено 0 моделей.
    Куда дальше идти и что смотреть?

     
     
  • 6.26, Аноним (25), 12:16, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ггг перспективные ключи поиска. Но да, спасибо провайдерам за их вечнодырявое гуано - это гарантирует любому сообразительному типу интернет в любой мало-мальски населенной местности. Ну вот правда openwrt - он, зараза, неудобный: дефолты секурные, через него так не получается.
     
     
  • 7.28, Аноним (27), 12:22, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть одна контора ELTEX делают оптические терминалы на openwrt.
    Openwrt у них устаревший и дырявый, а исходников они никому не дают.
    Такие дела.

    Их оборудование часто ставит ростелеком в регионах.

     
     
  • 8.32, Аноним (32), 12:34, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких исходников, OpenWRT Они не должны давать, если ничего не модифицировали ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним (5), 14:04, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всем пофигу - МСЦТ ядро закрывает, оно же не аналог Linux Не подскажешь в ка... текст свёрнут, показать
     
  • 4.38, Нанобот (ok), 13:43, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Openwrt как и большинство потребительских роутеров имеют защиту от DNS rebinding.

    дай угадаю: эта защита по-умолчанию отключена, т.к. создаёт проблем больше, чем решает

     
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