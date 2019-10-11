Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link

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|2.27, Аноним (27), 12:11, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но это барахло конкретно на дир 655 даже стороннюю прошивку не накатить из-за чип Ubicom.
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|1.2, Аноним (2), 10:50, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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да что ж такое-то?
эти д-линки стоят у половины народа кто ранее пары лет назад инет подключали...
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|3.15, Аноним (15), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они сами виноваты.
Ламер считает, что если что-то сломалось, то в этом виноват кто-то другой, но не он,
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|5.22, Аноним (15), 12:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ламером называют человека, который не просто не шарит в чём-то, но и ещё пытается это скрыть, пытается всеми способами указать на свою правоту.
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|6.30, Аноним (17), 12:24, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю, к чему этот комментарий. У производителя всегда доступен список поддерживаемых моделей и всех дат. Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема.
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|7.31, Аноним (31), 12:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема.
правильно! Ведь если покупать актуальную модель, то она никогда не устареет!
А вообще надо покупать новый прибор сразу после устаревания предыдущего, ведь он сразу перестает выполянть свои функции.
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|8.32, Аноним (17), 12:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Ещё один Ты говоришь про совершенно другую проблему Устаревшее оборудование ... текст свёрнут, показать
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|9.49, Аноним (31), 13:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
это новый алгоритм запланированного устаревания Мы нашли дыру, но фиксить прошл... текст свёрнут, показать
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|3.46, aim (ok), 13:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не всегда они "виноваты" ибо есть операторское оборудование принудительно поставленное.
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|4.68, Аноним (17), 15:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально.
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|5.69, aim (ok), 15:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома
> при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально.
ростелеком как самый распространённый пример. и таких - сотни по всей стране.
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|6.83, Аноним (77), 16:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На не знаю, у меня свой. У вас какой-то Ростелеком нездорового человека. Имеете право пожаловаться на него в ФАС.
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|5.79, chorny (ok), 16:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Orange в Кишинёве ставит кабельные модемы с рутером. Там даже нельзя поменять пароль на Wi-Fi.
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|2.5, Аноним (5), 10:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> д-линки стоят у половины народа кто ранее пары лет назад инет подключали...
Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит. Это не про домашние роутеры речь, скорее всего. Да и у меня ни один из тех методов, из локалки, что описаны, не работают. ЧЯДНТ?
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|3.13, X4asd (ok), 11:38, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит
csrf ?
(даже dnsrebinding не понадобится)
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|3.58, Михрютка (ok), 14:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мил человек, ты на их модели смотрел?
DIR это именно что серия домашних маршрутизаторов. броадком какой-нибудь с двумя езернетами, свитч на шесть портов и wifi модуль.
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|2.74, Аноним (74), 16:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня TP-LINK и D-LINK роутеры с вайфаем ломало каждые 3-и дня. Зависнет и все. Нету интернета. Ничего не помогало.
Пока я не поставил в качестве шлюза старый комп Linux+Iptables. И зависать перестали роутеры. С тех пор так и делаю.
Сейчас думаю покупать устройство с поддержко OpenWRT.
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|3.78, анонимчик (?), 16:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня главная проблема - недобивание до кухни. Тоже думаю обновиться на чтото китайское с openwrt и усилитель или соплю прокинуть
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|3.91, БСПФА (?), 16:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда когда читаю такое ("у меня всегда что-то ломалось с чем-то") начинаю сильно комплексовать, вроде имеют тоже самое оборудование или софт, а у меня такого нет, наверное просто не хватает квалификации?!
Пользовался и сейчас пользуюсь дешманским оборудованием длинк (в силу хронической нищеты), что коммутаторы (левел 2-3, с кучей вланов и ацл), что маршрутизаторы работают и работают исправно, наверное я точно тупой!
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|1.3, grsec (ok), 10:55, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Наличие уязвимости официально подтверждено в моделях:
Наличие уязвимости официально поддерживаемы в моделях:
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|2.28, Аноним (27), 12:12, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да это с самого начала были фичи, а журналюги раздули что это уязвимости.
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|1.6, Аноним (6), 10:57, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Время сопровождения данных моделей уже истекло, поэтому компания D-Link заявила, что не будет выпускать для них обновления с устранением уязвимости
Мы нафакапили, но вы слишком поздно заметили - так что идите подальше. Хороший подход, да.
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|2.7, DLink sales manager (?), 11:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что Вы, ни в коем случае! У нас есть прекрасные новые модели, не подверженные этой уязвимости. Ждём Вас в магазине!
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|3.11, Аноним (11), 11:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У нас есть прекрасные новые модели, не подверженные этой уязвимости. Ждём Вас в магазине!
За свеженькими уязвимостями. :)
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|2.45, Корец (?), 13:41, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поэтому это веский аргумент использовать свободные прошивки.
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|1.8, Аноним (8), 11:08, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Время сопровождения данных моделей уже истекло
Давно пора внести в закон чтобы оговаривалось в документах к устройству время сопровождения, как срок годности у продуктов.
Это же угроза мирового интернета/страны и прочей лабуды!
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|2.9, fske (?), 11:16, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть другая сторона вопроса - кто будет латать эту дыру? Домохозяйки не будут
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|2.10, mumu (ok), 11:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Срок поддержки всегда явным образом прописан в документах.
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|3.55, Михрютка (ok), 14:42, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чо? гарантийный срок поддержки там прописан, и то не у всех. у дешманских длинков наверняка не прописан.
а дальше сами сами, уважаемые покупатели. вот вам ссылочка на страничку поддержки вашего продукта (которая через полгода нерабочая, потому что эджайл и всякие эйсиди^W сиай/сиди) и регулярно ее посещайте, мы там когда-нибудь напишем про эндофлайф вашего продукта. ну или не напишем.
а то ишь моду взяли, купили железку и давай ей по пять лет пользоваться.
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|2.21, Аноним (17), 12:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы ты читал эти документы, то знал, что это всё там есть.
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|3.35, Аноним (8), 13:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тогда о чём эта новость? То что нашли дыру в не поддерживаемом оборудование которое уже как лет пять не должно было использоваться.
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|2.24, Нанобот (ok), 12:05, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>угроза мирового интернета
как страшно жить в этих ваших интернетах
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|2.25, Аноним (27), 12:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно ввести федеральную программу бессрочной поддержки электронных устройств. Выделит на неё два миллиарда рублей. Потом бюджет попилить, а потом сказать что не шмогла я. Плавали знаем.
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|2.14, X4asd (ok), 11:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Дилиньк - лидер! (по количеству уязвимостей)
ды просто лидер!
лидер на букву п =)
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|1.16, artenox (?), 11:53, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>рейтинги - худшее, что придумало человечество
Кстати, одно время на рутрекере ввели рейтинги. Так появились юзерпики анимированные "человек бежит и с разбегу башит в голову со словами: он ставит минуса". Потом было голосование. Большинство выбрало отказ от рейтингов и их убрали. Я сам лично голосовал. А опеннет и хабр это сайты defective by design. А еще я теперь ржу, когда говорят, что на западе стучат. Русские стучат словно дятлы, аж мебель ходуном ходит. Кроме того еще и м*даки. Человека затравили за то, что он ничего плохого не сделал. Я теперь понимаю Столлмана и всю эту линукс среду. Впрочем, это везде так. Люди-волки.
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|2.18, artenox (?), 11:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я кстати ни разу не жаловался, даже не знаю как выглядит эта форма.
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|3.29, Аноним (15), 12:21, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эээ... а это к чему?
> Ты темой не ошибся? :)
Это там не ошибка, а форма когнитивной слепоты. Когда бомбит сверх меры, адекватность восприятия нарушается.
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|1.23, Аноним (27), 12:04, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дыр-линкеры и все покупатели подобного шлака должны страдать. То ли дело Микротик уязвимости хоть и попадаются, но фиксятся вполне оперативно. А уж по функционалу и не найти ничего лучше в этом сегменте.
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|2.26, Нанобот (ok), 12:08, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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может и должны, но не будут. страдать будут напричастные владельцы веб-сайтов, которым придётся отбиваться от ботнетов
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|2.34, Аноним (17), 12:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ах да, православный Микротик, к проприетарной прошивке которого нужно покупать ключ, если ставить на не родные девайсы. Нет, спасибо. Мне на OpenWrt хорошо.
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|4.39, Аноним (17), 13:11, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, он много куда не ставится. Но при покупке нового роутера я специально посмотрю, куда он ставится, вместо того, чтобы покупать Микротик. А может и pfSense/OPNsense соберу.
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|4.70, ryoken (ok), 15:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что то твой опенврт не ставится на дир 655.
ну и не надо на говно ставить нормальную ОС
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|2.43, супернуб (?), 13:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Ну не знаааю.. "(с)
Был у меня "для дома для семьи" микротык (hAP ac lite) - показался избыточен (так и валяется без дела - благо "за так"достался). Да и гига в нём нет. То ли дело N600 v2 (асусевский на "падаване") - само "то" для таких нубов как я (и гиг есть, и боль-мень понятно в настройках, и стоит не намного дороже сопоставимо).
ИМХО - кому гиг в сетке не нужен и хватает одной дырки для шнурка, вообще можно китайский "тот самый NEXX" (wt3020) за 15 баксов взять, залить того же падавана или OpenWRT и развлекаться до посинения и крacнoглазия (там же все 133 удовольствия получаешь за гроши)
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|4.67, супернуб (?), 15:22, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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упомянутый микротык даёт это из коробки, N56U - после перепрошивки (только шуба заворачивается).
Nexx - там вполне себе до 300 мбит на любой прошивке, включая стоковую. Нормальный такой конкурент тем же среднедешёвым D/TP линкам (опять же USB порт есть - хоть модем вставляй, хоть диск. Всё работает).
Правда их уже особо не найти (размели-с) - сейчас друге у китайцев появились: тоже самое, только памяти внутри "от 64" (но и подороже раза в 2) и уже сразу идёт или с OpenWRT или с "пдаваном" (на выбор). Хотя кто его знает, этих китайцев - что они в эту прошивку внедрили..
ИМХО - 5GHz имеет смысл если всё остальное их нормально держит, включая "боольшой зомбоящик".
А так и шнурок на гиг всяко лучше будет и "300" вполне хватает (для ноута).
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|1.44, Аноним (44), 13:35, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раз компания откказывается поддерживать устройства, то должна выложить исходный код прошивок, для исправления ошибок силами пользователей. Это вполне законное "право на починку"
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|4.54, Аноним (17), 14:37, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзеры деньги заплатили за то, что им предложили. Не надо строить никаких моралей из обычной транзакции.
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|4.64, Аноним (64), 15:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Юзеры им деньги заплатили.
Вот эти вот жалкие копейки, которых сие барахло стоит? За такие деньги — точно ничего не должны.
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|5.75, Аноним (12), 16:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не верю, что произвводители железок себе в убыток продают. Не Верю! (C)
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|3.59, Аноним (44), 14:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Производитель не является рабовладельцем, они не могут мне препядствовать почитать вещь купленную мной, если они отнимают у меня это право (через железо, схемы, исходный код, юридические заковырки, скрои поддержки) то они вынуждают меня купить новую ведь, а это уже не бизнес а мошеничество, то есть они должны отдавать исходный код и более того схемы! Либо они из производителя превращаются в террористов, тогда пользователь начинает делать бомбы и взрывать бандитов.
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|2.48, Аноним (17), 13:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если люди хотят, они пишут свои прошивки. Проблема упирается в драйверы, лицензия которых не под котролем производителя девайса, а под контролем производителей самих чипов. Некоторые открывают, некоторые нет.
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|3.53, Аноним (12), 14:20, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что мешает производителям девайсов выбирать производителей чипов, которые открывают? Производителям девайсов меньше головняка, если есть открытые драйверы.
PS А так бы, да. Превед, Бредком, до свиданья!
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|4.57, Аноним (17), 14:50, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Производителям девайсов нет дела до открытости чипов, им нужно как можно больше заработать денег. Оттого и сроки поддержки такие короткие. Сомневаюсь, что просто купить лицензию им вообще накладно как-то. К тому же, high end открытых чипов ни у кого нет.
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|1.61, Аноним (61), 14:57, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Время сопровождения данных моделей уже истекло, поэтому компания D-Link заявила, что:
> не будет выпускать для них обновления с устранением уязвимости
> , не рекомендует использовать
> и советует заменить на новые устройства.
> В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к web-интерфейсу только для заслуживающих доверия IP-адресов.
Ну разумеется, на сайте про свободное программное обеспечение - ни слова про свободные альтернативы в самой новости. Только в комментариях. Позорище.
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|1.71, Нуб (?), 15:39, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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адсл модем от д-линка работает в режиме бриджа - для меня эта проблема актуальна?
Вообще - существуют ли модемы с рабочим адсл-модулем, на которые можно поставить опенврт?
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