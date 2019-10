Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Они сами виноваты.

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они сами виноваты. Ламер считает, что если что-то сломалось, то в этом виноват кто-то другой, но не он,

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что тут сломалось? Всё работает.

5.22 , Аноним ( 15 ), 12:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ламером называют человека, который не просто не шарит в чём-то, но и ещё пытается это скрыть, пытается всеми способами указать на свою правоту.

6.30 , Аноним ( 17 ), 12:24, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю, к чему этот комментарий. У производителя всегда доступен список поддерживаемых моделей и всех дат. Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема.

7.31 , Аноним ( 31 ), 12:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >Если человек покупает устаревшую модель - это его проблема. правильно! Ведь если покупать актуальную модель, то она никогда не устареет!

А вообще надо покупать новый прибор сразу после устаревания предыдущего, ведь он сразу перестает выполянть свои функции.

8.32 , Аноним ( 17 ), 12:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ещё один Ты говоришь про совершенно другую проблему Устаревшее оборудование ... 9.38 , Аноним ( 15 ), 13:10, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ты понимаешь, что фуфелью оно было сразу при выпуске ... 10.40 , Аноним ( 17 ), 13:14, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какая разница Как это влияет на обусловленные сроки поддержки ... 11.72 , Аноним ( 15 ), 15:53, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Срок поддержки не имеет отношения к теме Тема про то, что кто-то под видом каче... 12.76 , Аноним ( 17 ), 16:26, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, тема как раз про срок поддержки, а не про то, кто там что продаёт ... 13.81 , Аноним ( 15 ), 16:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Специально для тех, у кого проблемы с глазами, скопирую название темы Удалённо... 14.84 , Аноним ( 17 ), 16:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я на комментарий отвечал, а не на тему в новости ... 15.87 , Аноним ( 15 ), 16:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И в ответе ты написал тема как раз про срок поддержки , что не соответствует д... 16.89 , Аноним ( 17 ), 16:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты совсем глупый, да Тема разговора в комментариях, а не тема новости ... 12.80 , Аноним ( 17 ), 16:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Или ты думаешь, что нормальные производители продают идеальные роутеры без уяз... 13.82 , Аноним ( 15 ), 16:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Думаю, ты занимаешься демагогией Зачем оно тебе надо ... 14.85 , Аноним ( 17 ), 16:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чтобы победить таких гоблинов, как ты ... 15.88 , Аноним ( 15 ), 16:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ламером называют человека, который не просто не шарит в чём-то, но и ещё пытаетс... 10.42 , Аноним ( 27 ), 13:15, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ты не думаешь что они когда выпускали сразу знали что собираются выпустить фуф... 11.73 , Аноним ( 15 ), 16:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Такая вероятность есть Можешь заняться её оценкой, если тебе интересны теории з... 9.49 , Аноним ( 31 ), 13:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать это новый алгоритм запланированного устаревания Мы нашли дыру, но фиксить прошл... 10.50 , Аноним ( 17 ), 14:10, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, это довольно старая тактика ... 10.63 , Аноним84701 ( ok ), 15:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вообще-то, чтобы узнать о том, что стоимость поддержки всегда входит в конечную ... 11.92 , Аноним ( 31 ), 16:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать угу, а еще у некоторых можно вычитать, что обновление прошивки снимает гарантию ... 9.62 , Михрютка ( ok ), 14:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать устаревшее оборудование заменяют, потому что бюджет на замену выбили а до тех ... 10.65 , Аноним ( 17 ), 15:09, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать У вас на 1С не бывает уязвимостей, поэтому для тебя это за гранью фантастики ... 9.77 , Аноним ( 77 ), 16:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Кто тебе сказал такую глупость ... 10.86 , Аноним ( 17 ), 16:42, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Перефразирую Устаревшее сетевое оборудование заменяют нормальные люди, которые ... 11.90 , Аноним ( 31 ), 16:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать люди, далекие от IT еще входят в категорию нормальных ... 3.46 , aim ( ok ), 13:45, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не всегда они "виноваты" ибо есть операторское оборудование принудительно поставленное.

4.68 , Аноним ( 17 ), 15:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально.

5.69 , aim ( ok ), 15:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не знаю ни одного оператора, который бы насильно ставил роутеры в дома

> при подключении услуг. Все, которые я видел, предлагали оборудование опционально. ростелеком как самый распространённый пример. и таких - сотни по всей стране.

6.83 , Аноним ( 77 ), 16:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На не знаю, у меня свой. У вас какой-то Ростелеком нездорового человека. Имеете право пожаловаться на него в ФАС.

5.79 , chorny ( ok ), 16:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Orange в Кишинёве ставит кабельные модемы с рутером. Там даже нельзя поменять пароль на Wi-Fi.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > д-линки стоят у половины народа кто ранее пары лет назад инет подключали... Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит. Это не про домашние роутеры речь, скорее всего. Да и у меня ни один из тех методов, из локалки, что описаны, не работают. ЧЯДНТ?

3.13 , X4asd ( ok ), 11:38, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не смогут удалённо заэксплуатировать, потому что роутер только в локальной сети висит csrf ? (даже dnsrebinding не понадобится)

3.58 , Михрютка ( ok ), 14:54, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мил человек, ты на их модели смотрел? DIR это именно что серия домашних маршрутизаторов. броадком какой-нибудь с двумя езернетами, свитч на шесть портов и wifi модуль.

2.66 , анонимчик ( ? ), 15:12, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а какие сейчас заруливают?

2.74 , Аноним ( 74 ), 16:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня TP-LINK и D-LINK роутеры с вайфаем ломало каждые 3-и дня. Зависнет и все. Нету интернета. Ничего не помогало. Пока я не поставил в качестве шлюза старый комп Linux+Iptables. И зависать перестали роутеры. С тех пор так и делаю.

Сейчас думаю покупать устройство с поддержко OpenWRT.

3.78 , анонимчик ( ? ), 16:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня главная проблема - недобивание до кухни. Тоже думаю обновиться на чтото китайское с openwrt и усилитель или соплю прокинуть

3.91 , БСПФА ( ? ), 16:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда когда читаю такое ("у меня всегда что-то ломалось с чем-то") начинаю сильно комплексовать, вроде имеют тоже самое оборудование или софт, а у меня такого нет, наверное просто не хватает квалификации?!

Пользовался и сейчас пользуюсь дешманским оборудованием длинк (в силу хронической нищеты), что коммутаторы (левел 2-3, с кучей вланов и ацл), что маршрутизаторы работают и работают исправно, наверное я точно тупой!