Идентификация через анализ внешних обработчиков протоколов в браузере

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|1.1, Аноним (1), 22:36, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вопрос к специалистам: как сделать, чтобы, например, Firefox ничего не сообщал сайту о пользовательской системе?
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|3.7, Total Anonimus (?), 23:05, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И получить пустую страницу , если владелец сайта не захочет что бы без скриптов работало . А таких всё больше . Пора забывать дростенькие древние методы .
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|5.15, Total Anonimus (?), 23:17, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы походу не в курсе , что большинство сайтов давно уже стали лего . А уж сторонний обработчик со встраиванием рекламы все авторов блокировщиков в своё время достал . Не забывайте и о возможности встроить любое *** на свой сайт , как например у сбера или ростелекома . Слишком много методов в этой "холодной войне" придумано .
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|6.20, user90 (?), 23:33, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не забывайте и о возможности встроить любое *** на свой сайт
Пока что cdn все-таки.
> как например у сбера или ростелекома
На подобные сайты даже не захожу ;)
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|6.47, Ordu (ok), 01:00, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, большинство сайтов работает без third-party. Иногда правда их приходится в reader-view просматривать. То есть, бывают такие, которые без third-party не видны, твиттер например. Но это как раз та причина, почему я в твиттер не заглядываю. С ростелекома я слез. На сбер я хожу через отдельный профиль фф с другим набором аддонов. Впрочем, это не очень важно, потому что ip свой я не скрываю.
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|5.18, Аноним (18), 23:23, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бедным анонам теперь дано юзать кастрированные бравзеры и ходить только на кастрированные сайты.
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|6.28, Аноним (18), 23:41, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сидеть в своём загоне. И злобно пучить глаза. А жизнь проходит мимо.
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|4.38, Аноним (1), 00:11, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Firefox:
вид - стиль страницы - без стиля.
Не всегда, но помогает.
Иногда страница не видна, но текст все же есть в исходном коде.
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|3.32, Тфьу (?), 00:03, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это самый основной идентификатор. Пользователей с отключенным js очень мало, потому они легко идентифицируются.
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|4.42, kai3341 (ok), 00:41, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что бэком выполнить такую проверку -- ресурс загружен. Тогда отсутствие других метрик ой как будет в глаза бросаться
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|1.2, Аноним (2), 22:36, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make this app work.
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|1.3, Аноним (3), 22:39, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Три раза подряд определил разные приложения, причем ни одного из них у меня никогда не стояло.
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|2.4, Аноним (4), 22:44, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня тест определил Zoom. Я сразу подумал что за бред, никаким зумом я никогда не пользовался, но проверил и нашёл установленный Zoom (ставил год назад для дочери и забыл об этом).
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|1.6, vrein (ok), 22:51, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня по ходу нашло всё что можно было найти
We have generated your identifier based on 24 applications you have installed.
Out of 24 applications in our database.
Skype Spotify Zoom vscode Epic Games Telegram Discord Slack Steam
Battle.net Xcode NordVPN Sketch Teamviewer Microsoft Word WhatsApp
Postman Adobe Messenger Figma Hotspot Shield ExpressVPN Notion iTunes
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|2.10, Total Anonimus (?), 23:10, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Out of 24 applications in our database" - не одна из 24 не обнаружена . Что на сегодня так же можно считать признаком .
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|3.23, vrein (ok), 23:38, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай внимательнее
We have generated your identifier based on 24 applications you have installed.
>you have installed.
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|2.25, Аноним (25), 23:40, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> vscode
интересно, обработчиком чего для браузера она является?
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|1.8, user90 (?), 23:08, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> обработчиков к 32 популярным приложениями
Ни одного))
> скрипт пытается открыть во всплывающем окне ссылку
Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!
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|2.19, AntonAlekseevich (ok), 23:24, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!
Ну вы и остроумный, но увы недостаточно.
В любом браузере что использую (неважно стоит или нет uBlock Origin в нем) данный алгоритм определяет один и тот же Fingerprint в любом случае и он не блокируется uBlock'ом.
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|3.22, user90 (?), 23:37, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут много чего, включая и настройки uBlock, отдается ли UA и прочее.
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|2.36, Тфьу (?), 00:08, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ни одного))
это тоже фигнерпринт. еще более уникальный чем другие.
> Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!
еще один фингерпринт
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|3.39, user90 (?), 00:16, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хы, это понятно. Но у меня сейчас и цели нет помешать идентификации, в противном случае нужно применять не блокировку, а маскировку)
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|1.13, Аноним (13), 23:11, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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FVVVV0
Нашел в моем хроме 24 приложения из 24. Ни одного, из перечисленных, в системе нет.
Видимо, дело в том, что все ссылки ведут на xdg-open. :)
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|2.27, vrein (ok), 23:40, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1, тоже FVVVV0
При чем у меня просто окошко вываливается, типа "ткните чем открыть это приложение"
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|3.45, kai3341 (ok), 00:51, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И меня прошу записать добровольцем FVVVV0
Короче, лис на линуксе радует
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|1.14, Аноним (14), 23:13, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как обычно под ударом простые пользователи. Люди которые хоть немного в теме с лёгкостью отклонят эти гнусные поползновения. Простым юзерам уже врятли что то поможет противостоять слежке, в тенденции и в динамике.
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|2.17, Аноним (18), 23:21, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И самое главное, что им от этого ни горячо, ни холодно. Они не парятся и нервы на эту ...уйню не тратят.
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|1.26, Аноним (51), 23:40, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Херня какая-то. Ни одним из сдетектированных приложений даже не пахнет.
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|1.31, Аноним (31), 00:03, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже на всех линуксовых десктопах не будет работать из-за xdg. Во всяком случае у меня детектит всё программы, хотя есть только телеграм
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|2.44, Ordu (ok), 00:49, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня нет никакого xdg. Никогда не понимал, зачем он нужен. Ну, в смысле, если мне надо открыть pdf, я пишу "evince чё-то-там.pdf", зачем мне xdg?
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|3.46, Аноним (46), 00:55, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в юниксах нет расширений."чё-то-там.pdf" - это просто имя файла с точкой посередине и pdf в конце.
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|4.49, Ordu (ok), 01:47, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что в юниксах нет расширений."чё-то-там.pdf" - это просто имя файла с
> точкой посередине и pdf в конце.
Если ты подумаешь головой, то ты поймёшь, что ответ, начинающийся с "потому что" -- это невалидный ответ на вопрос, начинающийся с "зачем".
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|5.50, Аноним (46), 02:10, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно. Правильный ответ - тебе не зачем, ты и сам это знаешь, твой вопрос был риторическим. Я же просто болтал, также как ты.
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|1.33, Аноним (33), 00:04, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хром даже тут нормально не справился
Поэтому идентификатор пользователя лучше на уровне ос делать, чтоб во всех браузерах одинаковый, иначе путаница будет
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|1.35, Аноним (35), 00:08, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно написать код, который будет такому Фингерпринту каждый раз разный рандомный набор выдавать?..
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