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Идентификация через анализ внешних обработчиков протоколов в браузере

15.05.2021 21:36

Разработчики библиотеки fingerprintjs, позволяющей генерировать идентификаторы браузера в пассивном режиме на основе косвенных признаков, таких как разрешение экрана, особенностей WebGL, списки установленных плагинов и шрифтов, представили новый метод идентификации, основанный на оценке установленных у пользователя типовых приложений и работающий через проверку поддержки в браузере дополнительных обработчиков протоколов. Код скрипта с реализацией метода опубликован под лицензий MIT.

Проверка осуществляется на основе анализа привязки обработчиков к 32 популярным приложениями. Например, определив наличие в браузере обработчиков схем URL telegram://, slack:// и skype:// можно сделать вывод о наличии в системе приложений telegram, slack и skype, и использовать данную информацию в качестве признака при генерации идентификатора системы. Так как список обработчиков одинаков для всех браузеров в системе идентификатор не меняется при смене браузера и может применяться в Chrome, Firefox, Safari, Brave, Yandex Browser, Edge и даже в Tor Browser.

Метод позволяет генерировать 32-битные идентификаторы, т.е. по-отдельности не позволяет добиться большой точности, но имеет смысл как дополнительный признак в сочетании с другими параметрами. Ощутимым минусом метода является заметность попытки идентификации для пользователя - при генерации идентификатора на предложенной демонстрационной странице в правом нижнем углу открывается небольшое, но явно заметное окно в котором достаточно долго перебираются обработчики. Данный минус не проявляется в Tor Browser, в котором идентификатор может быть вычислен незаметно.

Для определения наличия приложения скрипт пытается открыть во всплывающем окне ссылку, связанную с внешним обработчиком, после чего браузер выводит диалог с предложением открыть содержимое в связанном приложении, если проверяемое приложение присутствует, или выдаёт страницу с ошибкой, если приложения нет в системе. Через последовательный перебор типовых внешних обработчиков и анализ возвращения ошибки можно сделать вывод о наличии в системе проверяемых программ.

В Chrome 90 для Linux метод не сработал и браузер на все попытки проверки обработчика вывел типовой диалог подтверждение операции (в Chromе для Windows и macOS метод работает). В Firefox 88 для Linux, как в обычном режиме, так и в режиме инкогнито, скрипт определил наличие установленных дополнительных приложений из списка, а точность идентификации оценена в 99.87% (35 подобных совпадений из 26 тысяч проведённых тестов). В запущенном на той же системе Tor Browser был сгенерирован идентификатор, совпадающий с тестом в Firefox.

Интересно, что дополнительная защита в Tor Browser сыграла злую шутку и обернулась возможностью провести идентификацию незаметно для пользователя. Из-за отключения в Tor Browser диалогов подтверждения использования внешних обработчиков проверочные запросы оказалось можно открывать в iframe, а не в popup-окне (для разделения наличия и отсутствия обработчиков используется то, что правила same-origin блокируют доступ к страницам с ошибкой и разрешают к страницам about:blank). Из-за защиты от флуда проверка в Tor Browser занимает заметно дольше времени (10 секунд на приложение).

  1. Главная ссылка к новости (https://fingerprintjs.com/blog...)
  2. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  3. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  4. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
  5. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  6. OpenNews: Метод идентификации браузера через манипуляции с кэшированием Favicon
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55158-fingerprint
Ключевые слова: fingerprint, browser
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  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вопрос к специалистам: как сделать, чтобы, например, Firefox ничего не сообщал сайту о пользовательской системе?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:46, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Как написали ниже достаточно отключить JavaScript
     
     
  • 3.7, Total Anonimus (?), 23:05, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И получить пустую страницу , если владелец сайта не захочет что бы без скриптов работало . А таких всё больше . Пора забывать дростенькие древние методы .
     
     
  • 4.11, user90 (?), 23:10, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тупи. По дефолту сторонние скрипты.
     
     
  • 5.15, Total Anonimus (?), 23:17, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы походу не в курсе , что большинство сайтов давно уже стали лего . А уж сторонний обработчик со встраиванием рекламы все авторов блокировщиков в своё время достал . Не забывайте и о возможности встроить любое *** на свой сайт , как например у сбера или ростелекома . Слишком много методов в этой "холодной войне" придумано .
     
     
  • 6.20, user90 (?), 23:33, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не забывайте и о возможности встроить любое *** на свой сайт

    Пока что cdn все-таки.

    > как например у сбера или ростелекома

    На подобные сайты даже не захожу ;)

     
  • 6.47, Ordu (ok), 01:00, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, большинство сайтов работает без third-party. Иногда правда их приходится в reader-view просматривать. То есть, бывают такие, которые без third-party не видны, твиттер например. Но это как раз та причина, почему я в твиттер не заглядываю. С ростелекома я слез. На сбер я хожу через отдельный профиль фф с другим набором аддонов. Впрочем, это не очень важно, потому что ip свой я не скрываю.
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:11, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если сайт не умеет работать без жс то он не нужен.
     
     
  • 5.16, Total Anonimus (?), 23:18, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ваш интернет не нужОн" . :)
     
  • 5.18, Аноним (18), 23:23, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бедным анонам теперь дано юзать кастрированные бравзеры и ходить только на кастрированные сайты.
     
     
  • 6.28, Аноним (18), 23:41, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидеть в своём загоне. И злобно пучить глаза. А жизнь проходит мимо.
     
  • 4.38, Аноним (1), 00:11, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Firefox:
    вид - стиль страницы - без стиля.

    Не всегда, но помогает.

    Иногда страница не видна, но текст все же есть в исходном коде.

     
  • 3.32, Тфьу (?), 00:03, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это самый основной идентификатор. Пользователей с отключенным js очень мало, потому они легко идентифицируются.
     
     
  • 4.42, kai3341 (ok), 00:41, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что бэком выполнить такую проверку -- ресурс загружен. Тогда отсутствие других метрик ой как будет в глаза бросаться
     
  • 2.40, Аноним (18), 00:19, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто. Закрыть его. И больше не включать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make this app work.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:39, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Три раза подряд определил разные приложения, причем ни одного из них у меня никогда не стояло.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:44, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня тест определил Zoom. Я сразу подумал что за бред, никаким зумом я никогда не пользовался, но проверил и нашёл установленный Zoom (ставил год назад для дочери и забыл об этом).
     

  • 1.6, vrein (ok), 22:51, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня по ходу нашло всё что можно было найти
    We have generated your identifier based on 24 applications you have installed.
    Out of 24 applications in our database.

    Skype Spotify Zoom vscode Epic Games Telegram Discord Slack Steam
    Battle.net Xcode NordVPN Sketch Teamviewer Microsoft Word WhatsApp
    Postman Adobe Messenger Figma Hotspot Shield ExpressVPN Notion iTunes

     
     
  • 2.10, Total Anonimus (?), 23:10, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Out of 24 applications in our database" - не одна из 24 не обнаружена . Что на сегодня так же можно считать признаком .
     
     
  • 3.23, vrein (ok), 23:38, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай внимательнее
    We have generated your identifier based on 24 applications you have installed.
    >you have installed.
     
     
  • 4.37, Total Anonimus (?), 00:10, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуйте хоть немного подучить английский , что бы не находить у себя installed .
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:40, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  vscode

    интересно, обработчиком чего для браузера она является?

     
     
  • 3.34, Макс (??), 00:05, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например установки расширения из маркетплейса вскод
     

  • 1.8, user90 (?), 23:08, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > обработчиков к 32 популярным приложениями

    Ни одного))

    > скрипт пытается открыть во всплывающем окне ссылку

    Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!

     
     
  • 2.19, AntonAlekseevich (ok), 23:24, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!

    Ну вы и остроумный, но увы недостаточно.
    В любом браузере что использую (неважно стоит или нет uBlock Origin в нем) данный алгоритм определяет один и тот же Fingerprint в любом случае и он не блокируется uBlock'ом.

     
     
  • 3.22, user90 (?), 23:37, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут много чего, включая и настройки uBlock, отдается ли UA и прочее.
     
  • 2.36, Тфьу (?), 00:08, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ни одного))

    это тоже фигнерпринт. еще более уникальный чем другие.

    > Будет зарезан uBlock'ом еще раньше, бгг!

    еще один фингерпринт

     
     
  • 3.39, user90 (?), 00:16, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хы, это понятно. Но у меня сейчас и цели нет помешать идентификации, в противном случае нужно применять не блокировку, а маскировку)
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:09, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот скоты. Надо было написать код убивающий такую возможность.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:11, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    FVVVV0

    Нашел в моем хроме 24 приложения из 24. Ни одного, из перечисленных, в системе нет.

    Видимо, дело в том, что все ссылки ведут на xdg-open. :)

     
     
  • 2.27, vrein (ok), 23:40, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1, тоже FVVVV0
    При чем у меня просто окошко вываливается, типа "ткните чем открыть это приложение"
     
     
  • 3.45, kai3341 (ok), 00:51, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И меня прошу записать добровольцем FVVVV0
    Короче, лис на линуксе радует
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 02:25, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, у меня несколько рандомных сдетектировало.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:13, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как обычно под ударом простые пользователи. Люди которые хоть немного в теме с лёгкостью отклонят эти гнусные поползновения. Простым юзерам уже врятли что то поможет противостоять слежке, в тенденции и в динамике.
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 23:21, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И самое главное, что им от этого ни горячо, ни холодно. Они не парятся и нервы на эту ...уйню не тратят.
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 23:33, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В отличие от бздунов параноиков.
     
  • 3.24, Аноним (14), 23:39, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, деградация она такая... всё перестаёт парить...
     
     
  • 4.29, Аноним (18), 23:46, 15/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или всё начинает.
                                         А коли нет разницы...
     

  • 1.26, Аноним (51), 23:40, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Херня какая-то. Ни одним из сдетектированных приложений даже не пахнет.
     
  • 1.30, Аноним (18), 23:49, 15/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сфинктер принт джиси ваше всё!
     
  • 1.31, Аноним (31), 00:03, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже на всех линуксовых десктопах не будет работать из-за xdg. Во всяком случае у меня детектит всё программы, хотя есть только телеграм
     
     
  • 2.44, Ordu (ok), 00:49, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет никакого xdg. Никогда не понимал, зачем он нужен. Ну, в смысле, если мне надо открыть pdf, я пишу "evince чё-то-там.pdf", зачем мне xdg?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 00:55, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в юниксах нет расширений."чё-то-там.pdf" - это просто имя файла с точкой посередине и pdf в конце.
     
     
  • 4.49, Ordu (ok), 01:47, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что в юниксах нет расширений."чё-то-там.pdf" - это просто имя файла с
    > точкой посередине и pdf в конце.

    Если ты подумаешь головой, то ты поймёшь, что ответ, начинающийся с "потому что" -- это невалидный ответ на вопрос, начинающийся с "зачем".

     
     
  • 5.50, Аноним (46), 02:10, 16/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Правильный ответ - тебе не зачем, ты и сам это знаешь, твой вопрос был риторическим. Я же просто болтал, также как ты.
     

  • 1.33, Аноним (33), 00:04, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хром даже тут нормально не справился
    Поэтому идентификатор пользователя лучше на уровне ос делать, чтоб во всех браузерах одинаковый, иначе путаница будет
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:08, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно написать код, который будет такому Фингерпринту каждый раз разный рандомный набор выдавать?..
     
  • 1.41, Аноним (46), 00:23, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня ложно детектит 13 программ, но не установлено не одной из 24.
     
  • 1.43, Аноним (43), 00:42, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сгорите в аду, браузерописатели
     
  • 1.48, Dzen Python (ok), 01:11, 16/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол. В паленой луне 29.2.0 оно просто зависло. Горжусь Шерстяным Джо
     
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