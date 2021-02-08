Метод идентификации браузера через манипуляции с кэшированием Favicon

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|1.1, Аноним (1), 16:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Страшно жить.
отправлено с:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
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|2.3, Аноним (3), 16:55, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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За такой юзерагент тут надо банить по фавиконке. Только линукс только хардкор.
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|4.13, A.Stahl (ok), 17:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Греметь цепями и скрежетать костями в тёмных замковых подвалах и чердаках. Или чем там зомби занимаются...
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|5.24, Леголас (ok), 17:29, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Греметь цепями и скрежетать костями в тёмных замковых подвалах и чердаках
Зря вы так, BSD -- отличная ветвь Unix-like древа.
> чем там зомби занимаются...
... смотрят ТВ ящик, ходят где хотят, кушают мозги, мямлят рррррр, дерутся с растениями и т. д. и т. п.
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|4.20, Lex (??), 17:19, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всем троим ?
В любом случае, они пока очень заняты портированием этой уязвимости на бздю
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|3.47, rvs2016 (ok), 19:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За такой юзерагент тут надо банить по фавиконке.
> Только линукс только хардкор.
А с таким юзер-агентом тут ходить можно ли:
Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD i386; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Не линукс, конечно (и слава Богу), но и не винда ведь! :-)
Ой, только по поводу i386 на меня тут сейчас набросятся за ретроградство. :-)
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|2.6, Леголас (ok), 16:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Windows NT 10.0; Win64
ну вот и пришло время срывать покровы с пользователей opennet.ru, безо всяких там липовых User Agent
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|3.36, hshhhhh (ok), 18:03, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> безо всяких там липовых User Agent
с чего вы взяли что это не липовый UA?
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|2.34, Анонимъ (?), 18:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старьё!
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0
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|3.52, rvs2016 (ok), 19:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Старьё!
> Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0
Хм. А в наш репозитарий только 85-го файрфокса завезли:
# pkg search -x 'firefox-[0-9]'
firefox-85.0_1,2 Web browser based on the browser portion of Mozilla
ps:
Странные регекспы у pkg: \d не воспринимает, пришлось забубенить ему [0-9] вместо \d.
Оно у него там чё - не pcre что ли?
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|1.7, Аноним (7), 17:00, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто блажь мало кому нужная. Эти ваши юзер агенты непонятно где могут пригодиться в целом. По ним к тому же как раз и ловят вдобавок мамкиных хакеров как оказалось.)
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|2.14, Аноним (3), 17:11, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рекламным сетям присуждаются чтобы впарить тебе что-нибудь ненужное.
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|3.18, Аноним (7), 17:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И где таких лохов найти чтобы на них мерзопакостная реклама из интернета работала? Я таких только на семинарах по заработку миллионов ихних денег в месяц видел с их курсами пассивного заработка.
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|1.9, Аноним (9), 17:04, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Твой трафик мониторит твой провидер, возможно ты в торе, тогда выходя в "калнет" каждый битик твоего трафика на выходной ноде проверяется сканется и запоминается. Потом это все летит (попутно чекаясь на плейнтекст и логицо если интересное что-то) на клоудфларю, где весь твой трафик в плейнтексте анализируется, маркируется и ложится в базу к записям с твоим именем. Затем счетчики на сайтецком сливают все что могут о тебе гулгу, яндеху и всем кому только можно (при наличии обычного бравзера который ты тупо скачал - это происходит незамедлительно как только ты тыцнул в него), тебе пытаются всунуть печеньку, ты конечно же говоришь don'ttrackmyass но тебе ее всеравно засовывают, и ты такой ходишь и говоришь что тебе нечего скрывать. Что там, фавиконки ? Да пофиг
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|2.15, Аноним (3), 17:14, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тех кто ставит галочку не трекать, трекают отдельно. Эта галочка дополнительный фактор идентификации.
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|3.26, Тфьу (?), 17:33, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто оставлять дефолтную настройку браузера. В ФФ включено по-умолчанию, потому выключении этой настройки будет дополнительным битом в идентификации.
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|4.42, Аноним (42), 18:53, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использование ФФ уже идентифицирует как не благонадёжного гражданина и повод посадить в тюряжку.
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|2.40, КО (?), 18:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"анализируется"
Ага, рандомный зашифрованный мусор.
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|4.58, НяшМяш (ok), 20:01, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем так грубо, есть же универсальная характеристика "эксперт опеннета".
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|1.11, Аноним (11), 17:09, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Теперь я понял, почему при открытии некоторых сайтов по несколько секунд заставка показывается.
PS. Бесит заставка в новом интерфейсе сбербанка, нужно будет глянуть, какие запросы в это время выполняются. За время, которое у них грузится интерфейс, раньше можно было перевод успеть сделать.
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|2.17, Аноним (3), 17:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Просто набрали смузиразработчиков за дорого. И неизвестно что им там на фронт из npm прилетает.
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|3.21, Леголас (ok), 17:21, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> неизвестно что им там на фронт из npm прилетает
вот и храните деньги в сберегательной кассе...
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|4.25, Аноним (23), 17:31, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В 2021 г. хранить деньги в банке.
В 2021 г. пользоваться смартфоном.
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|5.29, Аноним (-), 17:42, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вредные советы подъехали.
В 2021 г. оплатить пошлину на визу.
В 2021 г. продать все ценное и купить рубли.
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|1.16, Аноним (16), 17:14, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем было делать кеш фавиконок отдельно от кеша картинок цсс и прочего js? Сами делают исключения из правила, а потом забывают их менять, когда меняют правила.
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|2.39, Oe (?), 18:20, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кому вообще пришла в голову мысль делать кэш фавиконок?! Это на случай когда вдруг кто-то заюзает в 2021 dial-up модем?
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|3.41, Аноним (41), 18:46, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы открывая историю/закладки, ты не грузил все эти фавиконки снова. Не только для быстроты/экономии, но чтобы ты не палился.
> We have a separate cache for favicons that is used for e.g. bookmarks/history, because we don't want to make a bunch of network requests when you open the browser or search through history / bookmarks. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1618257
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|4.51, Oe (?), 19:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кэш фавиконок находяхищся в составе пользовательского интерфейса, а том числе закладках/истории, это кэш пользовательского интерфейса, и никак не должен взаимодействовать с сетью. У хромых/мозиловцев/прочих же просто говнокод, который остался еще со времен диал-ап модемов, когда каждый килобайт был важен.
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|1.22, Урри (ok), 17:22, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Фигня какая-то. Если я могу узнать, что обращающийся ко мне браузер не обращался за favicon.ico, это значит что я уже его идентифицировал, так как запросы то разные, они не идут пачкой, а я их связал между собой. А если я его уже идентифицировал, то на кой мне его еще раз пытаться идентифицировать с помощью favicon?
А если я не могу идентифицировать браузер, то и обращения к favicon мне ничего не дадут, так как я же не знаю кто за ней обратился или не обратился.
Чушь какая.
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|2.37, Атон (?), 18:11, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так как я же не знаю кто за ней обратился или не обратился
не проблема, имя узнаешь позже.
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|1.27, kusb (?), 17:37, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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"Для улучшения качества обслуживания сайт использует cookies, манипуляции с кешем браузера, flash-идентификаторы, web-rtc, сканирование портов или другие технологии идентификации на наш выбор. Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с этим, а также с тем, что к вашему устройству могут быть применены дополнительные средства влекущие запуск и автозагрузку программ вне (или внутри) программы просмотра сайтов, в том числе и запуск с правами нулевого кольца защиты процессора, изменение программ устройств, таких как Flash-накопители, PCI, AGP устройства, любые внутренние и внешние устройства устройства или подключаемые к компьютеру (устройству), в том числе выполнение кода на процессорах и контроллерах этих устройств, установку программ интегрирующихся и расширяющих UEFI/BIOS и т.п, установку программ интегрирующихся и расширяющих операционную систему (в том числе устанавливать новые драйвера и модифицировать текущие), прикладные и иные программы вашего устройства. Для обеспечения задачи функционирования программ могут быть применены такие средства, как в переполнение буфера подстановка исполняемого кода, изменение памяти программ и другие." Также для обеспечения работоспособности устанавливаемое программное обеспечение может изменять сохранённую информацию устройства, в том числе исполняемые и неисполняемые файлы, загрузочный сектор и т.п.
Если что-то из упомянутых средств при определённых условиях или всегда запрещено законом или другим юридически значимым правилом (актом и т.п), то это соглашение не включает в себя разрешение этих запрещённых средств, однако только в тех случаях, когда использование этих средств запрещено...
(Не умею составлять)
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|3.53, rvs2016 (ok), 19:38, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ...а ведь скоро 1 апреля. Хороший план...
Добавьте в план:
Пользователь согласен, что в случае необходимости для правильной работы сайта он переустановит себе операционную систему, или даже сменит устройство на более подходящие для работы его сайта. В случае нехватки средств для обновления оборудования, пользователь согласен на поиск более высокооплачиваемой работы или поиск любых способов увеличения дохода, таких, как (но неограничиваясь указанным далее перечнем) - продажа имущества, получение кредита в банке, сбор милостыни в подземном переходе или в электричках и других незапрещённых законодательством его страны местах и т.п.
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|1.30, Паразитолог (?), 17:48, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>авторы метода идентификации уведомили разработчиков Firefox о данной особенности около года назад, указав на наличие ошибки в работе кэша, но не упомянув о своей работе и о том, что исправление ошибки приведёт к возможности идентификации пользователей.
Подонки, мля...
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|2.56, Michael Shigorin (ok), 19:56, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаете сразу фаршировать маслинами? :]
PS: ну они же хотели как лучше...
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Not notifying Firefox at that time was our oversight because we were focused on notifying the vulnerable browsers. In hindsight, we agree that we should have proactively notified Firefox.
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|1.32, Аноним (41), 17:56, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Firefox для Linux использованию Favicon в качестве Supercookies мешает особенность, из-за которой браузер вообще не кэширует Favicon.
Не знаю что там за специфичность в линуксовой лисе, но судя по тестам 85+ на офтопике спасает browser.cache.disk.enable в false. Тогда id сохраняется только в текущей сессии не-инкогнито окна (инкогнито и с true сбрасывает вроде), после перезапуске браузера выдает новый.
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|1.35, Аноним (35), 18:02, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и что это за херобора https://demo.supercookie.me/?
5 минут бегало от 1 до 14 и так постоянно в цикле, сколько ждать?
Ядра на стареньком ноуте нагружает под сpaку и толку нет.
Я задолбался и вырубил этот изврат, что там хоть должно было произойти?
Какая-то плашка выскочить или график?
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|2.38, Атон (?), 18:13, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ядра на стареньком ноуте нагружает под сpaку и толку нет.
тебе толку нет, а ему 0.00005 биткоина.
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|2.43, Аноним (43), 19:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они применяют к тебе описанный в статье метод идентификации и формируют на тебя уникальный идентификатор. В статье же написано, что это создаёт задержки (из-за редиректов). Можешь перезайти на этот сайт, подождать ещё раз и сравнить идентификаторы -- они будут одинаковыми, т.е. тебя идентифицировали.
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|3.61, Аноним (61), 20:08, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они применяют к тебе описанный в статье метод идентификации и формируют на
> тебя уникальный идентификатор. В статье же написано, что это создаёт задержки
> (из-за редиректов). Можешь перезайти на этот сайт, подождать ещё раз и
> сравнить идентификаторы -- они будут одинаковыми, т.е. тебя идентифицировали.
Нет, я уже проверил через другую систему с другим браузером, там раза 2-3 прогоняют с 1 до 14 и присваивают идентификатор, который должен по идее повторяться, если не принять меры.
А в описанном сной случае там 5 минут и больше, возможно и сутки будет гонять циклично их скрипты и не выдадут никакого идентификатора, т.е. проверка ломается, ведь она зацикливается не проходя до конца.
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|2.60, НяшМяш (ok), 20:06, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бегало 2 раза по 14. Секунд за 30. Выдало идентификатор.
При рестарте браузера идентификатор уже новый.
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|3.62, Аноним (62), 20:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бегало 2 раза по 14. Секунд за 30. Выдало идентификатор.
> При рестарте браузера идентификатор уже новый.
Да, фурифокс он не берёт, повторяется только в хромом, и то если вычистить весь кэш он снова не повторяется и там. Не знаю, может это от настроек зависит.
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|2.63, Аноним (63), 20:12, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Идёт постоянный отсчёт 1/14, сколько ждать?
На некоторых версиях движка и других браузерах такое встречается, эта тестилка не для всех работает.
Работает на хромиуме и на лисе. Но на лисе каждый раз новый идентификатор, видимо как раз срабатывает эта особенность или ещё что-то. На винде проверить не могу.
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|1.55, triolan (?), 19:51, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это поможет?
browser.chrome.site_icons=false
browser.shell.shortcutFavicons=false
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