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Метод идентификации браузера через манипуляции с кэшированием Favicon

08.02.2021 16:45

Опубликована реализация новой техники привязки идентификатора к конкретному экземпляру браузера. Метод основывается на особенностях обработки изображений Favicon, при помощи которых сайт определяет пиктограммы, отображаемые в закладках, вкладках и прочих элементах интерфейса браузера. В качестве области хранения используется кэш Favicon, который выступает в роли "Supercookie".

Изображения Favicon сохраняются браузерами в отдельном кэше, который не пересекается с другими кэшами, является общим для всех режимов работы и не очищается штатными средствами очистки кэша и истории посещений. Данная особенность позволяет использовать идентификатор даже при работе в режиме инкогнито и затрудняет его удаление. На идентификацию с использованием предложенного метода также не влияет применение VPN и дополнений для блокировки рекламы.

В основе метода идентификации лежит то, что на стороне сервера можно определить открывал ли ранее пользователь страницу через анализ информации о загрузке Favicon - если браузер не запросил указанное в параметрах страницы изображение Favicon, то страница загружалась ранее и картинка показана из кэша. Так как браузеры позволяют задавать свой Favicon для каждой страницы имеется возможность кодирования полезной информации через последовательный проброс пользователя на несколько уникальных страниц.

Чем больше редиректов в цепочке, тем больше идентификаторов можно определить (число идентификаторов определяется по формуле 2^N, где N - число редиректов). Например, в два редиректа могут адресовать 4 пользователей, 3 - 8, 4 - 16, 10 - 1024, 24 - 16 млн, 32 - 4 миллиарда. Недостатком метода являются большие задержки - чем выше точность, тем больше времени требуется на редиректы перед открытием страницы. 32 редиректа позволяют сгенерировать идентификаторы для всех пользователей интернета, но приводят к возникновению задержки примерно в три секунды. Для миллиона идентификаторов задержка составляет около полутора секунд.

Метод подразумевает работу в двух режимах - записи и чтения. Режим записи осуществляет генерацию и сохранение идентификатора для пользователя, впервые обратившегося к сайту. Режим чтения осуществляет чтение ранее сохранённого идентификатора. Выбор режима зависит от запроса файла Favicon для основной страницы сайта - если картинка запрошена, значит данные не прокэшированы и можно предположить, что пользователь не обращался к сайту ранее или содержимое кэша устарело. По данным исследователей, через указание HTTP-заголовка Cache-Control можно добиться нахождения Favicon в кэше сроком до одного года.

В режиме чтения при открытии сайта пользователь по цепочке перенаправляется на предопределённые страницы со своими Favicon (например, "demo.supercookie.me/t/50fd23e6:9bpZVrAwOmieUkMPkAeG"), а HTTP-сервер анализирует, какие из Favicon запрошены с сервера, а какие показаны без обращения к серверу из кэша. Наличие запроса кодируется как "0", а отсутствие, как "1". Для того, чтобы идентификатор сохранился и при будущих обращениях, в ответ на запросы Favicon выводится 404 код ошибки, т.е. при следующем открытии сайта браузер попытается загрузить эти Favicon вновь.

В режиме записи в цикле редиректов для страниц, кодирующих "1", выдаётся корректный ответ с Favicon, оседающий в кэше браузера (при повторном прохождении цикла данные Favicon будут отдаваться из кэша, без обращения к серверу), а для страниц кодирующих "0" - 404 код ошибки (при повторном цикле редиректа данные страницы будут запрошены вновь).

Метод работает в Chrome, Safari, Edge и частично в Firefox. В Firefox для Linux использованию Favicon в качестве Supercookies мешает особенность, из-за которой браузер вообще не кэширует Favicon. Интересно, что авторы метода идентификации уведомили разработчиков Firefox о данной особенности около года назад, указав на наличие ошибки в работе кэша, но не упомянув о своей работе и о том, что исправление ошибки приведёт к возможности идентификации пользователей. Дополнительно можно напомнить, что начиная с Firefox 85 в браузер добавлен режим сегментирования сети (Network Partitioning), позволяющий блокировать методы отслеживания перемещений, манипулирующие извлечением информации из различных браузерных кэшей. Проверить подверженность браузера предложенному методу идентификации можно на данной странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Идентификация пользователей по истории посещений в браузере
  3. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  4. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
  5. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  6. OpenNews: В Firefox 85 появится дополнительная защита от отслеживания, основанная на сегментировании сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54553-supercookie
Ключевые слова: supercookie, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 16:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Страшно жить.

    отправлено с:

    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0  

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:55, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    За такой юзерагент тут надо банить по фавиконке. Только линукс только хардкор.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 16:57, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто нам мешает, тот нам поможет ;)
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:07, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A бсдшникам что делать ?
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 17:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их не существует это фантастика.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 17:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А тем кто на Openindiana что делать?
     
     
  • 6.48, Аноним (48), 19:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лечиться.
     
  • 4.13, A.Stahl (ok), 17:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Греметь цепями и скрежетать костями в тёмных замковых подвалах и чердаках. Или чем там зомби занимаются...
     
     
  • 5.24, Леголас (ok), 17:29, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Греметь цепями и скрежетать костями в тёмных замковых подвалах и чердаках

    Зря вы так, BSD -- отличная ветвь Unix-like древа.

    > чем там зомби занимаются...

    ... смотрят ТВ ящик, ходят где хотят, кушают мозги, мямлят рррррр, дерутся с растениями и т. д. и т. п.

     
  • 4.20, Lex (??), 17:19, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем троим ?
    В любом случае, они пока очень заняты портированием этой уязвимости на бздю
     
  • 3.47, rvs2016 (ok), 19:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За такой юзерагент тут надо банить по фавиконке.
    > Только линукс только хардкор.

    А с таким юзер-агентом тут ходить можно ли:

    Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD i386; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0

    Не линукс, конечно (и слава Богу), но и не винда ведь! :-)
    Ой, только по поводу i386 на меня тут сейчас набросятся за ретроградство. :-)

     
  • 2.5, Валерий (??), 16:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего такой старый-то браузер?
     
  • 2.6, Леголас (ok), 16:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Windows NT 10.0; Win64

    ну вот и пришло время срывать покровы с пользователей opennet.ru, безо всяких там липовых User Agent

     
     
  • 3.36, hshhhhh (ok), 18:03, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > безо всяких там липовых User Agent

    с чего вы взяли что это не липовый UA?

     
     
  • 4.50, пох. (?), 19:28, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно липовый - настоящий-то win32 у него!
     
  • 3.46, Sluggard (ok), 19:22, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раскрыт секрет Полишинеля.
     
  • 2.34, Анонимъ (?), 18:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старьё!

    Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0

     
     
  • 3.49, Аноним (48), 19:26, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит по порносайтам шастать!
     
  • 3.52, rvs2016 (ok), 19:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старьё!
    > Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0

    Хм. А в наш репозитарий только 85-го файрфокса завезли:

    # pkg search -x 'firefox-[0-9]'
    firefox-85.0_1,2               Web browser based on the browser portion of Mozilla

    ps:
    Странные регекспы у pkg: \d не воспринимает, пришлось забубенить ему [0-9] вместо \d.
    Оно у него там чё - не pcre что ли?

     
  • 2.57, triolan (?), 19:57, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня UA не показывает, только id, что это значит?
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:00, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто блажь мало кому нужная. Эти ваши юзер агенты непонятно где могут пригодиться в целом. По ним к тому же как раз и ловят вдобавок мамкиных хакеров как оказалось.)
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 17:11, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекламным сетям присуждаются чтобы впарить тебе что-нибудь ненужное.
     
     
  • 3.18, Аноним (7), 17:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И где таких лохов найти чтобы на них мерзопакостная реклама из интернета работала? Я таких только на семинарах по заработку миллионов ихних денег в месяц видел с их курсами пассивного заработка.
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 17:03, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Бедные мамкины криптоанархисты...
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:04, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Твой трафик мониторит твой провидер, возможно ты в торе, тогда выходя в "калнет" каждый битик твоего трафика на выходной ноде проверяется сканется и запоминается. Потом это все летит (попутно чекаясь на плейнтекст и логицо если интересное что-то) на клоудфларю, где весь твой трафик в плейнтексте анализируется, маркируется и ложится в базу к записям с твоим именем. Затем счетчики на сайтецком сливают все что могут о тебе гулгу, яндеху и всем кому только можно (при наличии обычного бравзера который ты тупо скачал - это происходит незамедлительно как только ты тыцнул в него), тебе пытаются всунуть печеньку, ты конечно же говоришь don'ttrackmyass но тебе ее всеравно засовывают, и ты такой ходишь и говоришь что тебе нечего скрывать. Что там, фавиконки ? Да пофиг
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 17:14, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тех кто ставит галочку не трекать, трекают отдельно. Эта галочка дополнительный фактор идентификации.
     
     
  • 3.26, Тфьу (?), 17:33, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто оставлять дефолтную настройку браузера. В ФФ включено по-умолчанию, потому выключении этой настройки будет дополнительным битом в идентификации.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 18:53, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использование ФФ уже идентифицирует как не благонадёжного гражданина и повод посадить в тюряжку.
     
  • 2.40, КО (?), 18:24, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "анализируется"
    Ага, рандомный зашифрованный мусор.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 19:05, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Секундочку, это сарказм или я таки вижу дибила ?
     
     
  • 4.58, НяшМяш (ok), 20:01, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем так грубо, есть же универсальная характеристика "эксперт опеннета".
     

  • 1.11, Аноним (11), 17:09, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Теперь я понял, почему при открытии некоторых сайтов по несколько секунд заставка показывается.

    PS. Бесит заставка в новом интерфейсе сбербанка, нужно будет глянуть, какие запросы в это время выполняются. За время, которое у них грузится интерфейс, раньше можно было перевод успеть сделать.

     
     
  • 2.17, Аноним (3), 17:15, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Просто набрали смузиразработчиков за дорого. И неизвестно что им там на фронт из npm прилетает.
     
     
  • 3.21, Леголас (ok), 17:21, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неизвестно что им там на фронт из npm прилетает

    вот и храните деньги в сберегательной кассе...

     
     
  • 4.25, Аноним (23), 17:31, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В 2021 г. хранить деньги в банке.
    В 2021 г. пользоваться смартфоном.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 17:39, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Забыл ещё
    >В 2021 г. встречаться с девушкой, а не мальчиком
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 17:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы посмотрите, какие тут бинарные шовинисты
     
     
  • 7.59, НяшМяш (ok), 20:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Attack helicopter only
     
  • 5.29, Аноним (-), 17:42, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вредные советы подъехали.

    В 2021 г. оплатить пошлину на визу.
    В 2021 г. продать все ценное и купить рубли.

     

  • 1.16, Аноним (16), 17:14, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем было делать кеш фавиконок отдельно от кеша картинок цсс и прочего js? Сами делают исключения из правила, а потом забывают их менять, когда меняют правила.
     
     
  • 2.19, Аноним (7), 17:17, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заговор рептилоидов и никак иначе.
     
  • 2.39, Oe (?), 18:20, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому вообще пришла в голову мысль делать кэш фавиконок?! Это на случай когда вдруг кто-то заюзает в 2021 dial-up модем?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 18:46, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы открывая историю/закладки, ты не грузил все эти фавиконки снова. Не только для быстроты/экономии, но чтобы ты не палился.
    > We have a separate cache for favicons that is used for e.g. bookmarks/history, because we don't want to make a bunch of network requests when you open the browser or search through history / bookmarks. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1618257
     
     
  • 4.51, Oe (?), 19:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кэш фавиконок находяхищся в составе пользовательского интерфейса, а том числе закладках/истории, это кэш пользовательского интерфейса, и никак не должен взаимодействовать с сетью. У хромых/мозиловцев/прочих же просто говнокод, который остался еще со времен диал-ап модемов, когда каждый килобайт был важен.
     

  • 1.22, Урри (ok), 17:22, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фигня какая-то. Если я могу узнать, что обращающийся ко мне браузер не обращался за favicon.ico, это значит что я уже его идентифицировал, так как запросы то разные, они не идут пачкой, а я их связал между собой. А если я его уже идентифицировал, то на кой мне его еще раз пытаться идентифицировать с помощью favicon?

    А если я не могу идентифицировать браузер, то и обращения к favicon мне ничего не дадут, так как я же не знаю кто за ней обратился или не обратился.

    Чушь какая.

     
     
  • 2.37, Атон (?), 18:11, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так как я же не знаю кто за ней обратился или не обратился

    не проблема, имя узнаешь позже.

     

  • 1.27, kusb (?), 17:37, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "Для улучшения качества обслуживания сайт использует cookies, манипуляции с кешем браузера, flash-идентификаторы, web-rtc, сканирование портов или другие технологии идентификации на наш выбор. Продолжая пользоваться сайтом вы соглашаетесь с этим, а также с тем, что к вашему устройству могут быть применены дополнительные средства влекущие запуск и автозагрузку программ вне (или внутри) программы просмотра сайтов, в том числе и запуск с правами нулевого кольца защиты процессора, изменение программ устройств, таких как Flash-накопители, PCI, AGP устройства, любые внутренние и внешние устройства устройства или подключаемые к компьютеру (устройству), в том числе выполнение кода на процессорах и контроллерах этих устройств, установку программ интегрирующихся и расширяющих UEFI/BIOS и т.п, установку программ интегрирующихся и расширяющих операционную систему (в том числе устанавливать новые драйвера и модифицировать текущие), прикладные и иные программы вашего устройства. Для обеспечения задачи функционирования программ могут быть  применены такие средства, как в переполнение буфера подстановка исполняемого кода, изменение памяти программ и другие." Также для обеспечения работоспособности устанавливаемое программное обеспечение может изменять сохранённую информацию устройства, в том числе исполняемые и неисполняемые  файлы, загрузочный сектор и т.п.
    Если что-то из упомянутых средств при определённых условиях или всегда запрещено законом или другим юридически значимым правилом (актом и т.п), то это соглашение не включает в себя разрешение этих запрещённых средств, однако только в тех случаях, когда использование этих средств запрещено...

    (Не умею составлять)

     
     
  • 2.31, ano (??), 17:55, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...а ведь скоро 1 апреля. Хороший план...
     
     
  • 3.53, rvs2016 (ok), 19:38, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ...а ведь скоро 1 апреля. Хороший план...

    Добавьте в план:

    Пользователь согласен, что в случае необходимости для правильной работы сайта он переустановит себе операционную систему, или даже сменит устройство на более подходящие для работы его сайта. В случае нехватки средств для обновления оборудования, пользователь согласен на поиск более высокооплачиваемой работы или поиск любых способов увеличения дохода, таких, как (но неограничиваясь указанным далее перечнем) - продажа имущества, получение кредита в банке, сбор милостыни в подземном переходе или в электричках и других незапрещённых законодательством его страны местах и т.п.

     

  • 1.30, Паразитолог (?), 17:48, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>авторы метода идентификации уведомили разработчиков Firefox о данной особенности около года назад, указав на наличие ошибки в работе кэша, но не упомянув о своей работе и о том, что исправление ошибки приведёт к возможности идентификации пользователей.

    Подонки, мля...

     
     
  • 2.56, Michael Shigorin (ok), 19:56, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаете сразу фаршировать маслинами? :]

    PS: ну они же хотели как лучше...

    ---
    Not notifying Firefox at that time was our oversight because we were focused on notifying the vulnerable browsers. In hindsight, we agree that we should have proactively notified Firefox.
    ---

     

  • 1.32, Аноним (41), 17:56, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Firefox для Linux использованию Favicon в качестве Supercookies мешает особенность, из-за которой браузер вообще не кэширует Favicon.

    Не знаю что там за специфичность в линуксовой лисе, но судя по тестам 85+ на офтопике спасает browser.cache.disk.enable в false. Тогда id сохраняется только в текущей сессии не-инкогнито окна (инкогнито и с true сбрасывает вроде), после перезапуске браузера выдает новый.

     
  • 1.35, Аноним (35), 18:02, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и что это за херобора https://demo.supercookie.me/?
    5 минут бегало от 1 до 14 и так постоянно в цикле, сколько ждать?
    Ядра на стареньком ноуте нагружает под сpaку и толку нет.
    Я задолбался и вырубил этот изврат, что там хоть должно было произойти?
    Какая-то плашка выскочить или график?
     
     
  • 2.38, Атон (?), 18:13, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ядра на стареньком ноуте нагружает под сpaку и толку нет.

    тебе толку нет, а ему 0.00005 биткоина.

     
  • 2.43, Аноним (43), 19:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они применяют к тебе описанный в статье метод идентификации и формируют на тебя уникальный идентификатор. В статье же написано, что это создаёт задержки (из-за редиректов). Можешь перезайти на этот сайт, подождать ещё раз и сравнить идентификаторы -- они будут одинаковыми, т.е. тебя идентифицировали.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 20:08, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они применяют к тебе описанный в статье метод идентификации и формируют на
    > тебя уникальный идентификатор. В статье же написано, что это создаёт задержки
    > (из-за редиректов). Можешь перезайти на этот сайт, подождать ещё раз и
    > сравнить идентификаторы -- они будут одинаковыми, т.е. тебя идентифицировали.

    Нет, я уже проверил через другую систему с другим браузером, там раза 2-3 прогоняют с 1 до 14 и присваивают идентификатор, который должен по идее повторяться, если не принять меры.
    А в описанном сной случае там 5 минут и больше, возможно и сутки будет гонять циклично их скрипты и не выдадут никакого идентификатора, т.е. проверка ломается, ведь она зацикливается не проходя до конца.

     
  • 2.60, НяшМяш (ok), 20:06, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бегало 2 раза по 14. Секунд за 30. Выдало идентификатор.

    При рестарте браузера идентификатор уже новый.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 20:10, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бегало 2 раза по 14. Секунд за 30. Выдало идентификатор.
    > При рестарте браузера идентификатор уже новый.

    Да, фурифокс он не берёт, повторяется только в хромом, и то если вычистить весь кэш он снова не повторяется и там. Не знаю, может это от настроек зависит.

     

  • 1.45, анон (?), 19:21, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FF linux - каждый раз разный ID
     
  • 1.54, triolan (?), 19:41, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идёт постоянный отсчёт 1/14, сколько ждать?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 20:12, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Идёт постоянный отсчёт 1/14, сколько ждать?

    На некоторых версиях движка и других браузерах такое встречается, эта тестилка не для всех работает.
    Работает на хромиуме и на лисе. Но на лисе каждый раз новый идентификатор, видимо как раз срабатывает эта особенность или ещё что-то. На винде проверить не могу.

     

  • 1.55, triolan (?), 19:51, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это поможет?

    browser.chrome.site_icons=false
    browser.shell.shortcutFavicons=false

     
  • 1.64, Аноним (64), 20:53, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит при появлении нового значка в кэше идентификатор тоже сменится?
     

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