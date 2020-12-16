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В Firefox 85 будет добавлена защита от отслеживания на основе сегментирования сети

16.12.2020 09:08

Разработчики Mozilla намерены включить в Firefox 85 режим сегментирования сети (Network Partitioning) для блокирования методов отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанных на хранении идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies").

Один из видов Supercookies, применяемых системами отслеживания, основан на оценке наличия определённых данных в браузерных кэшах, например, в качестве флага можно использовать проверку наличия в кэше ранее загруженных изображений, шрифтов, сертификатов, таблиц стилей и других оседающих в кэшах данных. В настоящее время все ресурсы в кэше хранятся в общем пространстве имён, независимо от исходного домена, что позволяет одному сайту определять загрузку ресурсов с другого сайта через проверку наличия этого ресурса в кэше.

Защита на основе сегментирования сети подразумевает добавление дополнительного признака к ключу, применяемому для извлечения объектов из браузерных кэшей. Помимо URL добавляется привязка к первичному домену, с которого открыта основная страница, что ограничит область охвата кэша для скриптов отслеживания перемещений только текущим сайтом (скрипт из iframe не сможет проверить загружался ли ресурс с другого сайта).

Аналогичная техника применяется в браузере Safari с 2013 года и намечена для включения в Chrome. Обратной стороной подобного подхода является снижение эффективности кэширования данных, так как сетевые кэши не смогут использоваться для ресурсов, запрашиваемых разными сайтами. Перед намеченным включением сегментирования сети в Firefox 85 планируется провести экспериментальное включение для оценки возможного негативного влияния на производительность. Для управления включением нового метода защиты в about:config предусмотрена настройка privacy.partition.network_state.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/mo...)
  2. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию блокировка скрытых методов идентификации пользователя
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  4. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
  5. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
  6. OpenNews: В Firefox приступили к включению защиты от отслеживания перемещений через редиректы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54265-supercookie
Ключевые слова: supercookie, firefox
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, eyeDM (?), 09:44, 16/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Эмм, а как же, например, всякие js-библиотеки, загружаемые из публичных CDN?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:46, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никак. ХА-ХА-ХА-ХА.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:47, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не загружай. https://decentraleyes.org/
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:14, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть БЕЛЫЙ список сделают для доменов ЦДН?
     

  • 1.4, Гэндальф (?), 09:50, 16/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лисичка моя любимая! Опереди хромого, пожалуйста. Гореть ему четырёхцветным (по логотипу) пламенем!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:54, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По сбору телеметрии - уже опередила. По экспериментам над пользователями - ещё нет. Есть куда расти.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:03, 16/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как понять что он вообще что-то блокирует? Банальный пример, при входе на этот сайт видна заметка о заблокированной гугло аналитике, но, эту же аналитику заблокировал uBlock на уровне загрузки страницы, вопрос, кто первый заблокировал аналитику, а второй лишь врёт об этом факте?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:12, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос. По логике вещей, у браузерных фич есть приоритет над расширениями. Возможно, блокировка происходит в два этапа.
     
  • 2.9, nebularia (ok), 10:13, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокируют оба, если отключить одну из блокировок, сработает другая.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:11, 16/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Делаю индивидуальный контейнер для каждой новой вкладки, проблему решает.
     
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