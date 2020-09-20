Прекращена разработка проекта uMatrix

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, перевёл репозиторий браузерного дополнения uMatrix в режим архива, что подразумевает остановку разработки и доступность кода только в режиме чтения. В качестве причины остановки разработки Рэймонд Хилл в опубликованном два дня назад комментарии упомянул, что не может и не будет больше тратить своё время на разработку и поддержку uMatrix. При этом он не исключил, что возможно в будущем вернётся к работе над uMatrix и возобновит разработку. Желающим продолжить развитие uMatrix предложено создать форк проекта под новым именем. Месяц назад Рэймонд Хилл также заявил, что никогда не передаст управление своими проектами другим лицам, так как не хотел бы, чтобы его детища превратились во что-то, противоречащие изначальным целям и личным принципам (например, добавление монетизации или раздувание функциональности). Рэймонд также говорил о том, что реальной помощью проекту была бы работа по определению причин и исправлению проблем, вместо того, чтобы просить добавить больше новых возможностей. По опыту Рэймонда, люди, способные разобраться в коде и найти причину проблемы, встречаются очень редко. Напомним, что дополнение uMatrix предоставляет возможности для блокировки внешних ресурсов, похожие межсетевой экран. По своему назначению uMatrix напоминает NoScript, но предоставляет более гибкие средства выборочной блокировки. Правила блокировки задаются в виде матрицы из трёх осей: открытый в браузере исходный сайт, внешние хосты, с которых загружается дополнительный контент (например, серверы рекламных сетей), и типы запросов (картинки, Cookie, CSS, JavaScript, iframe и т.п.). Интерфейс блокировки показывает для текущего сайта к каким другим хостам выполняются обращения и какого они типа, позволяя быстро блокировать лишние внешние запросы.



