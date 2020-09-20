Прекращена разработка проекта uMatrix

|
|1.1, Аноним (1), 22:23, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
У um дико удобный интерфейс на фоне noscript. Надеюсь один из форков быстро разгонится
|
|
|
|2.28, Dzen Python (ok), 23:56, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да. Вот такими должны быть писатели дополнений.
Товарищи! Равнйтесь на тов. Горхилла.
|
|
|
|
|
|
|
|4.7, Sluggard (ok), 22:31, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Остаётся уповать на то, что скоро у Мозиллы не останется даже тех, кто может хотя бы ломать. :D
|
|
|
|3.20, flkghdfgklh (?), 23:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
RU ADList JS Fixes поможет тебе в борьбе с рекламой от Яндекса лезущей в странных местах
|
|
|
|4.34, Анон1221 (?), 01:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попробовал, на Я.Погоде например не помог, как была реклама так и осталась
|
|2.14, Дима (??), 22:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Не сочтите за рекламу но AdGuard режет рекламу Яндекса из под коробки, особенно хороша пк-версия в виде программы. Год сижу на платной версии, не могу сказать ни единого плохого слова о них, все работает как часы. После года тестов, поставил маме, а то старшее поколение особенно уязвимо к спам рекламе и вместо постов в дзене постоянно тыкают рекламу.
|
|2.30, Аноним (-), 00:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот тут написано, что надо сделать чтоб блокировалась реклама яндекса
https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50474&start=0&limit=1&m=3#1
Т.е. нужен Scriptlet Doctor+Подписка Counters
на вопрос почему правила из Counters не добавить в основную подписку
dimisa писал, что это сделано специально ибо яндекс так быстрее будет реагировать и обходить блокировку рекламы
А так, uBlock Origin можно использовать как uMatrix только надо проф. режим вкл. и почитать wiki т.к. там чутка по другому некоторые моменты сделаны.
|
|
|
|
|
|3.19, anonom (?), 23:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Судя по камменту, тебе и до уровня "на 10 лет назад" как до Китая раком.
|
|2.12, Sluggard (ok), 22:49, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это форк XUL-версии, похоже. Значит, для Огнелиса его не существует, как и для Хромога.
|
|
|
|3.24, paulus (ok), 23:22, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Че ныть-то? Для хромого и огнелиса (в паленом без форка пашет 1.0.0) есть уматрикс и будет. Все и так работает и не перестанет.
|
|1.15, Kuromi (ok), 22:58, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот это реально жалко, перешел на Юматрикс после того как НоСкрипт начал дико глючить на ночнушка ФФ. Конечно, слегка непривычно поначалу, но зато блокировки можно настроить как глобально так и для каждого конкретного сайта. В НоСкрипт, напомню, правила глобальны.
В целом, по моему личному опыту релизов 5-10 (если повезет) Фокса расширение без всяких обновлений может работать нормально. Вот потом могут начаться глюки.
|
|1.16, Аноним (16), 23:03, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Похоже, его достали тупые баг-репорты
>> Why not just launch a profiling session in the browser's dev tools? That would tell you whether uMatrix's code is executing or not. I did and this shows this is not a uMatrix issue. Anyway, as it is, I've archived uMatrix's repo, I can't and won't be spending any more time on this project, and neither on all such issues.
Доконал его тикет "я отключил некоторые скрипты на странице и это повысило загрузку процессора".
|
|1.18, Дон Ягон (ok), 23:07, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Печально. С другой стороны, развивать там особо нечего, и так всё, что нужно и даже больше там есть. И работает.
Но в любом случае, уверен, что umatrix не забросят - аддон архиважный.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 23:35, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
640KB хватит всем! Ой, то есть, текущих фич uMatrix хватит на все будущие API и типы запросов браузера!
К счастью, сейчас оно покрывает всё нужное. Увы, так не будет вечно :(
|
|1.27, Аноним (27), 23:39, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что за человечище этот Рэймонд Хилл?
не понимаю я его, - денег ни за что не берёт...
Пользователей uBlock Origin за 20 000 000
и даже если бы по 1$ ему донатили, то...
Он что миллионер, никто не знает кто он такой и откуда взялся?
|
|1.32, Аноним (32), 01:06, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так-то uMatrix уже достиг практического совершенства, там особо и нечего развивать.
|