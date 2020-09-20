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Прекращена разработка проекта uMatrix

20.09.2020 22:16

Рэймонд Хилл (Raymond Hill), автор системы блокирования нежелательного контента uBlock Origin, перевёл репозиторий браузерного дополнения uMatrix в режим архива, что подразумевает остановку разработки и доступность кода только в режиме чтения.

В качестве причины остановки разработки Рэймонд Хилл в опубликованном два дня назад комментарии упомянул, что не может и не будет больше тратить своё время на разработку и поддержку uMatrix. При этом он не исключил, что возможно в будущем вернётся к работе над uMatrix и возобновит разработку. Желающим продолжить развитие uMatrix предложено создать форк проекта под новым именем.

Месяц назад Рэймонд Хилл также заявил, что никогда не передаст управление своими проектами другим лицам, так как не хотел бы, чтобы его детища превратились во что-то, противоречащие изначальным целям и личным принципам (например, добавление монетизации или раздувание функциональности). Рэймонд также говорил о том, что реальной помощью проекту была бы работа по определению причин и исправлению проблем, вместо того, чтобы просить добавить больше новых возможностей. По опыту Рэймонда, люди, способные разобраться в коде и найти причину проблемы, встречаются очень редко.

Напомним, что дополнение uMatrix предоставляет возможности для блокировки внешних ресурсов, похожие межсетевой экран. По своему назначению uMatrix напоминает NoScript, но предоставляет более гибкие средства выборочной блокировки. Правила блокировки задаются в виде матрицы из трёх осей: открытый в браузере исходный сайт, внешние хосты, с которых загружается дополнительный контент (например, серверы рекламных сетей), и типы запросов (картинки, Cookie, CSS, JavaScript, iframe и т.п.). Интерфейс блокировки показывает для текущего сайта к каким другим хостам выполняются обращения и какого они типа, позволяя быстро блокировать лишние внешние запросы.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList
  3. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  4. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  5. OpenNews: В Chrome началось тестирование третьей редакции манифеста, несовместимой с uBlock Origin
  6. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53750-umatrix
Ключевые слова: umatrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У um дико удобный интерфейс на фоне noscript. Надеюсь один из форков быстро разгонится
     
     
  • 2.28, Dzen Python (ok), 23:56, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Вот такими должны быть писатели дополнений.
    Товарищи! Равнйтесь на тов. Горхилла.
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:17, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самым удобным был Policeman для XUL
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 22:25, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кстати жаль. Единственное, что умеет толком резать после небольшой настройки рекламу от Яндекса.
     
     
  • 2.3, Sluggard (ok), 22:26, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Теперь уметь перестанет?
     
     
  • 3.6, timur.davletshin (ok), 22:29, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь развиваться перестанет. А потом Мозилла надумает что-то сломать и всё, заверте.
     
     
  • 4.7, Sluggard (ok), 22:31, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Остаётся уповать на то, что скоро у Мозиллы не останется даже тех, кто может хотя бы ломать. :D
     
     
  • 5.10, anonanon (?), 22:40, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozila движется к переходу на движок chromium, такими темпами..
     
     
  • 6.23, paulus (ok), 23:19, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуглозонд запихнули еще глубже :)
    https://fornote.net/2020/09/firefox-menyaet-sistemu-sinhronizacii-dannyh/
     
     
  • 7.29, user (??), 00:04, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и куда бежать, пока это не сделали обязательным?
     
     
  • 8.31, Аноним (31), 01:01, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копить деньги на BFR Илона ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Wennadocta (?), 22:29, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поделишься настройкой? Сам страдаю от этой рекламой
     
     
  • 3.9, timur.davletshin (ok), 22:40, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://codeshare.io/2EmwxX - сохранить в файл, восстановиться настройки из него в Юматрикс. Там максимально пермиссивно всё. Только реферер заспуфлен для целевого домена.
     
  • 3.20, flkghdfgklh (?), 23:14, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    RU ADList JS Fixes поможет тебе в борьбе с рекламой от Яндекса лезущей в странных местах
     
     
  • 4.34, Анон1221 (?), 01:41, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал, на Я.Погоде например не помог, как была реклама так и осталась
     
  • 2.14, Дима (??), 22:55, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не сочтите за рекламу но AdGuard режет рекламу Яндекса из под коробки, особенно хороша пк-версия в виде программы. Год сижу на платной версии, не могу сказать ни единого плохого слова о них, все работает как часы. После года тестов, поставил маме, а то старшее поколение особенно уязвимо к спам рекламе и вместо постов в дзене постоянно тыкают рекламу.
     
     
  • 3.17, timur.davletshin (ok), 23:04, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, но не умеет.
     
  • 2.30, Аноним (-), 00:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут написано, что надо сделать чтоб блокировалась реклама яндекса
    https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50474&start=0&limit=1&m=3#1
    Т.е. нужен Scriptlet Doctor+Подписка Counters
    на вопрос почему правила из Counters не добавить в основную подписку
    dimisa писал, что это сделано специально ибо яндекс так быстрее будет реагировать и обходить блокировку рекламы

    А так, uBlock Origin можно использовать как uMatrix только надо проф. режим вкл. и почитать wiki т.к. там чутка по другому некоторые моменты сделаны.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:27, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё будет ок, не переживайте.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:37, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Желающим продолжить развитие uMatrix предложено создать форк проекта под новым именем.

    Есть же уже: eMatrix - https://addons.palemoon.org/addon/ematrix/

     
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 22:42, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для палёнки? Нет, я пока не готов морально на 10 лет назад.
     
     
  • 3.19, anonom (?), 23:08, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по камменту, тебе и до уровня "на 10 лет назад" как до Китая раком.
     
  • 2.12, Sluggard (ok), 22:49, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это форк XUL-версии, похоже. Значит, для Огнелиса его не существует, как и для Хромога.
     
     
  • 3.24, paulus (ok), 23:22, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че ныть-то? Для хромого и огнелиса (в паленом без форка пашет 1.0.0) есть уматрикс и будет. Все и так работает и не перестанет.
     
     
  • 4.25, Sluggard (ok), 23:30, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Че ныть-то?

    Ты эт кому?

     
  • 2.35, Аноним (35), 02:07, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может хватить уже пиарить эту нарушающую MPL палёнку?
     

  • 1.15, Kuromi (ok), 22:58, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это реально жалко, перешел на Юматрикс после того как НоСкрипт начал дико глючить на ночнушка ФФ. Конечно, слегка непривычно поначалу, но зато блокировки можно настроить как глобально так и для каждого конкретного сайта. В НоСкрипт, напомню, правила глобальны.

    В целом, по моему личному опыту релизов 5-10 (если повезет) Фокса расширение без всяких обновлений может работать нормально. Вот потом могут начаться глюки.

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:03, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, его достали тупые баг-репорты

    >> Why not just launch a profiling session in the browser's dev tools? That would tell you whether uMatrix's code is executing or not. I did and this shows this is not a uMatrix issue. Anyway, as it is, I've archived uMatrix's repo, I can't and won't be spending any more time on this project, and neither on all such issues.

    Доконал его тикет "я отключил некоторые скрипты на странице и это повысило загрузку процессора".

     
  • 1.18, Дон Ягон (ok), 23:07, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Печально. С другой стороны, развивать там особо нечего, и так всё, что нужно и даже больше там есть. И работает.
    Но в любом случае, уверен, что umatrix не забросят - аддон архиважный.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:35, 20/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    640KB хватит всем! Ой, то есть, текущих фич uMatrix хватит на все будущие API и типы запросов браузера!

    К счастью, сейчас оно покрывает всё нужное. Увы, так не будет вечно :(

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:18, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что ещё нам преподнесёт 2020?
     
  • 1.27, Аноним (27), 23:39, 20/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за человечище этот Рэймонд Хилл?
    не понимаю я его, - денег ни за что не берёт...

    Пользователей uBlock Origin за 20 000 000
    и даже если бы по 1$ ему донатили, то...

    Он что миллионер, никто не знает кто он такой и откуда взялся?  

     
  • 1.32, Аноним (32), 01:06, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так-то uMatrix уже достиг практического совершенства, там особо и нечего развивать.
     

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