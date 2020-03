Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList

3.70 , NikosColev ( ok ), 21:47, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На кого? Разработчиков ру-фильтров всего два AdGuard да RU AdList, выбор и так не велик. Да и что помешает второму чудеса творить, если у первого прокатило? Мне думается, что должны бы они осознать как нельзя делать ни в коем случае.

4.85 , Аноним ( 85 ), 22:17, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Разработчик uBlock Origin очень адекватен, а разработчики AdBlock Plus имеют доход от своей работы. Поэтому как только до них дойдет эта новость данный фильтр раз и навсегда будет выкинут из расширений. Понятно что возможно появиться форк.

5.97 , NikosColev ( ok ), 22:46, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И разработчику RU AdList это должно быть очевидно изначально. Но, складывается ощущение, что ему это непонятно до сих пор. Неожиданная проблема...

6.114 , Аноним ( 85 ), 23:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылка на баг про цензуру, все кто не хочет цензуры в этом фильтре - вам туда высказаться https://github.com/uBlockOrigin/uBlock-issues/issues/941 или молчать вечно :)

5.110 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 23:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотелось бы узнать у тех же uBlock Origin, они хоть мониторят изменения всяких этих листов или им пофиг? По факту uBlock Origin должен нести долю ответственности предлагая пользователю подключать эти не "проверенные" листы, как по мне это может ударить по репутации самого uBlock Origin.

6.116 , Аноним ( 85 ), 23:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не мониторят конечно, мониторинг это вам (нам) к встроенным подпискам Chrome и Firefox с их белыми листами рекламы. Ну хоть что-то.

4.149 , dimqua ( ok ), 02:03, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Да и что помешает второму чудеса творить, если у первого прокатило? Мне думается, что должны бы они осознать как нельзя делать ни в коем случае. Ничего они не должны. Это их список, они могут делать что угодно. Поэтому такие критичные вещи и должны контролироваться (поддерживаться) сообществом, а не парой "избранных", иначе такие "злоупотребления" неминуемы. Тысячу раз уже проходили.