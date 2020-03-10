Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList

|
|1.17, NikosColev (ok), 20:04, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
"После того как информация была удалена модераторами из форума, соответствующее правило также было удалено и из фильтров."
Это требует отдельного осмысления, - модераторы действительно удалили пару моих постов, но надо понимать что это за посты. Это был скрин наличия добавленного правила в коде с просьбой пояснить что за детский сад.
Сообщение о внесении недопустимого правила в фильтр объявлено причиной внесения в фильтр и удалено. Это действительно очень вредное для RU AdList сообщение.
Подробнее можно почитать здесь: https://u.to/SkK8Fw
|
|
|
|
|
|3.70, NikosColev (ok), 21:47, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На кого? Разработчиков ру-фильтров всего два AdGuard да RU AdList, выбор и так не велик. Да и что помешает второму чудеса творить, если у первого прокатило? Мне думается, что должны бы они осознать как нельзя делать ни в коем случае.
|
|
|
|4.85, Аноним (85), 22:17, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Разработчик uBlock Origin очень адекватен, а разработчики AdBlock Plus имеют доход от своей работы. Поэтому как только до них дойдет эта новость данный фильтр раз и навсегда будет выкинут из расширений. Понятно что возможно появиться форк.
|
|
|
|5.97, NikosColev (ok), 22:46, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И разработчику RU AdList это должно быть очевидно изначально. Но, складывается ощущение, что ему это непонятно до сих пор. Неожиданная проблема...
|
|5.110, Sw00p aka Jerom (?), 23:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хотелось бы узнать у тех же uBlock Origin, они хоть мониторят изменения всяких этих листов или им пофиг? По факту uBlock Origin должен нести долю ответственности предлагая пользователю подключать эти не "проверенные" листы, как по мне это может ударить по репутации самого uBlock Origin.
|
|
|
|6.116, Аноним (85), 23:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не мониторят конечно, мониторинг это вам (нам) к встроенным подпискам Chrome и Firefox с их белыми листами рекламы. Ну хоть что-то.
|
|4.149, dimqua (ok), 02:03, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Да и что помешает второму чудеса творить, если у первого прокатило? Мне думается, что должны бы они осознать как нельзя делать ни в коем случае.
Ничего они не должны. Это их список, они могут делать что угодно. Поэтому такие критичные вещи и должны контролироваться (поддерживаться) сообществом, а не парой "избранных", иначе такие "злоупотребления" неминуемы. Тысячу раз уже проходили.
|
|2.72, Vee Nee (?), 21:49, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А это норм, что на этом сайте сертификат больше чем на месяц просрочен?
|
|
|
|3.74, NikosColev (ok), 21:54, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
На РуБорде это норм, да)))
Там много что можно поменять, но я так понимаю, что не делают ничего без чего возможно обойтись не потому что не могут или не хотят, а типа сохраняют в оригинальном виде.
Но, это не точно...
|
|
|
|4.102, Аноним (102), 23:00, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
После смерти основателя оплачивать работу, держать на плаву и администрировать форум команде остальных администраторов стало труднее.
|
|
|
|5.134, Аноним (-), 00:47, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> После смерти основателя оплачивать работу, держать на плаву и администрировать форум команде
> остальных администраторов стало труднее.
Эм... прикрутить серт ну хотя-бы let's encrypt (это бесплатно) - трудно? Ну даже не знаю, это сейчас даже хомячки на своих бесполезных хомпагах прикручивают. А тут вроде как целая команда? Неужто у ресурса такая команда что не может того что может 1 унылый вебхомячок?
|
|
|
|6.143, pda (?), 01:33, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может у них root-доступа нет. Что правда значит, что сайт умирает.
|
|
|
|7.157, Аноним (-), 02:49, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Может у них root-доступа нет.
Тогда им лучше поискать другой хостинг, чтоли. Ну или что они будут делать
- Когда протухнет домен? От него руль у кого-то есть? Если да - это к ним.
- Когда подохнет железка? Бэкапы кто-то делает? Или как обычно?
|
|3.130, Аноним (130), 00:33, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У этих говнокодеров в куках пароль лежит открытым текстом, о чем тут вообще можно говорить :)
|
|1.1, Суп из потрошков (?), 19:43, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
|
Ага, там тоже завёлся свой Ш*. А они всегда заводятся, если нет надлежащего контроля. И начинают творить.. и творить.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 19:58, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще это было похоже на изящную реинкарнацию небезызвестного "золотого парня".
|
|
|
|3.103, Аноним (102), 23:01, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он слишком сильно не похож на клоуна. Я уже забыл как тот выглядел, его затмили похи-нахи. А может это он и есть.
|
|
|
|4.135, Аноним (-), 00:51, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Он слишком сильно не похож на клоуна. Я уже забыл как тот
> выглядел, его затмили похи-нахи. А может это он и есть.
Пох и нах это вроде один тип в двух инкарнациях. А суп какой-то стаканообразный. Правда, про китай не бредит, но может просто очкует что его и правда туда в командировку отправят? :)))
|
|
|
|5.136, Суп из потрошков (?), 00:59, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Младенца уже благополучно выплеснули. Так кто тут меня, стаканчика-нестаканчика, обсуждает? Прихлебатели местного царька?
|
|
|
|6.142, Аноним (142), 01:30, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Прихлебатели местного царька?
Назвать меня прихлебателем Ш - это сильно! Единственное в чем я на могу оказаться похож - проприетарщиков не жалую. Но вот конкретно мистер Ш в процессе борьбы с драконами как-то и сам между делом стал драконом, кондовым таким, огнедышащим, ажно с проприетарным компилером и NDA.
|
|
|
|
|
|4.148, dimqua (ok), 01:50, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да уже из его ответа ясно, что это какой-то неадекват, мягко говоря. Зачем вы с ним вообще что-то обсуждаете на этом говнофоруме? Форкайте список.
|
|
|
|5.153, NikosColev (ok), 02:28, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользуюсь RU AdList, вот и разговаривал пока разговор не зашёл в какой-то адский тупик. Не ожидал с его стороны подобного упорства...
|
|
|
|6.158, Урри (?), 02:53, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы ведете себя слишком похоже на тролля. А почитав остальные ваши ответы, я в этом только убедился.
Ну и как, приятно было довести человека до цугундера?
|
|3.139, pda (?), 01:16, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нет там никакого корректного ответа. Это классическое нарушение сервиса. Если человек ставит список для резки рекламы - он рассчитывает что резаться будет только реклама. Всё остальное требует отдельных списков.
Учитывая ситуация есть только один вопрос: На какой список переключаться? RU AdList в настоящий момент скомпрометирован и не может использоваться. Вне зависимости от того осталось правило или нет.
P.S. forum.ru-board.com красавчеки. "Действителен по 02.02.2020, 02:59:59 (Europe/Moscow)" - месяц с просроченным сертификатом сидят.
|
|
|
|3.137, Аноним (137), 01:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А вот это идея. Местного Ш тоже можне так вылечить?
Пока тот и его ольгинские дружбаны неплохо вылечили ресурс, например, от моих новостей :). Я так грешным делом думаю что кому надо и на инглише не развалятся почитать. А Макс может дальше искать себе чудаков которые захотят ему что-нибудь писать про tor, p2p, коины и проч, с такой атмосферой на ресурсе удачи ему в этом нелегком деле.
|
|
|
|4.151, муу (?), 02:17, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дык хазяина местный только и умеет что плакать чтоб ему донатов подкинули, а что-то делать толком не собирался и не собирается
а ш* - это отдельная и весьма печальная песня ...
|
|1.2, Аноним (2), 19:45, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
С одной стороны, это неправильно.
С другой стороны молоток — инструмент для забивания гвоздей. И если кому-то решили проломить молотком череп, то это не проблема инструмента. Не давайте молоток детям и поехавшим.
|
|
|
|2.55, Аноним (-), 21:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот пришлось молоток у поехавшего гражданина и забрать. Желательно еще горхилу сообщить, что фильтр в неадекват скурвился.
|
|1.4, robot228 (?), 19:51, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Там конченные сидят... в теме где должно быть обсуждение блокировщиков убрали адгуард.
Модераторы там тупицы что такое допустили.
|
|1.7, Аноним (9), 19:53, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Подумаешь, я тоже модератор в одном чатике и самоутверждаюсь иногда таким образом. Но, поверьте (за почти 20 лет модерирования), если участник - токсическая личность либо просто говно, то лучше поступать именно так.
|
|
|
|2.69, Аноним (69), 21:45, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Подумаешь, я тоже модератор в одном чатике и самоутверждаюсь иногда таким образом.
А я однажды решил левелапнуть эти развлечения - и самоутвердился на самоутверждающихся модераторах. Было очень угарно. Но, правда, не модераторам.
|
|
|
|3.73, псевдонимус (?), 21:53, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Звиздюлей им прописал в рл? Если так, то все правильно сделал. Вахтеришки и охранники ничего кроме лёлей не понимают.
|
|
|
|4.78, Аноним (-), 22:00, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и охранники ничего кроме лёлей не понимают.
Я сделал небольшой щелк пальцами, и прозрачно намекнул что когда вы палите из пушки - проверьте что пушка развернута в правильную сторону :)))
|
|
|
|5.84, псевдонимус (?), 22:17, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Естественно они обделались и стали лизать опу. Стандартное для этих карикатур на человека поведение. "Клюнь ближнего, нагадь на нижнего"
|
|
|
|6.104, Аноним (-), 23:04, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Естественно они обделались и стали лизать опу.
Они чего-то панически вопили, не вникал: был слишком занят извлечением лулзов и их доставкой аудитории. Возвращать долги в валюте оригинала - хорошо и правильно.
|
|1.8, Аноним (8), 19:54, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
кто-нибудь форкнет и будет следить за левыми изменениями со стороны чсвшных автора(ов) и не допускать попадания мусора в списки блокировки.
не удивлюсь, если подобного рода "авторы" списка сотрудничают с рекламными компаниями.
|
|1.11, Аноним (14), 19:56, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И да, договаривайте тогда, не стесняйтесь - тролль NikosColev в итоге получил в топике запрет на пост.
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (14), 20:00, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так "информация была удалена модераторами из форума" != "получил запрет на пост". Естественно, его флуд вычистили, а потом, второй волной, он таки достал модера и наконец-то получил бан.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 20:07, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Вот вот, мы от этих чушек зависят миллионы людей. И к сожалению альтернатив нет никаких. Давно пора создать компанию, занимающуюся созданием и компиляцией фильтров. Чтобы она отвечала деньгами за подобные движухи своих сотрудников. Задвинул что-то подобное? Продавай квартиру/машину, чтобы компенсировать.
|
|
|
|
|
|4.52, Аноним (18), 21:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> https://kb.adguard.com/ru/general/adguard-ad-filters
Кому занести денег, чтобы составители списков были ответственные, не брали взяток и не решали свои личные проблемы в них? Согласен на 5 USD в месяц принудительно со всех (сорян больше 500 RUB денег выделить не могу). Главное конечно, что должна быть прописана ответственность перед пользователями, а на это никто не пойдёт. Чтобы не повторилась история с iblocklist. Но деньги возьмут, конечно. Без гарантий.
|
|
|
|5.91, Аноним (91), 22:25, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вам ничего не мешает следить за изменениями в фильтрах на гитхабе. Можете даже скриптами их обложить для упрощения.
|
|3.37, Аноним84701 (ok), 20:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> И к сожалению альтернатив нет никаких.
Во-во. Вот мне бы брусчатку во дворе кто-нибудь бесплатно заменил, да еще и с "ответкой" деньгами и квартирой за халтуру - но нет, никому не надо, никто не хочет :(
> Давно пора создать компанию, занимающуюся созданием и компиляцией фильтров.
Так и быть, разрешаю -- создавай!
|
|1.20, Аноним (20), 20:10, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
У меня фильтр RU AdList вредил. На mail.ru с ним появлялась реклама, а после отключения она пропадала. Отказался от него давно и рекламы вообще в интернете не вижу.
|
|
|
|2.31, 4543212132 (?), 20:24, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Аналогично, мне то-же пришлось отказаться. Он начинал хорошо, а потом возгордился.
|
|
|
|2.35, Ratiborus (?), 20:31, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
37 вообще-то, но по последним поступкам не скажешь. Может кризис среднего возраста конечно.
|
|
|
|3.64, Sw00p aka Jerom (?), 21:41, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нормально это, его можно понять, но поступок его оправдать нельзя, если заипался от всяких троллей, то либо закрыл бы проект, либо передал бы великодушно кому то, а не вредительской деятельностью заниматься, по факту плюнул на свою работу. Уважения и благодарности я проявленный труд сей человек не вызывает после его поступка.
|
|
|
|4.89, Аноним (85), 22:23, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто ему не мешал ни поднять свой форум, ни уйти на тот же github с его issue и вики. Но он выбрал опозориться на весь рунет (программистскую его часть). А если на волну хаипа сейчас сядет, то и в журналах на It тематику засветится.
|
|
|
|5.105, Sw00p aka Jerom (?), 23:04, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Но он выбрал опозориться на весь рунет (программистскую его часть).
Ну гнобить человека за бл*дские поступки не надо, ибо это такое же бл*дство, лично я тупо удалил из списка и больше им пользоваться не буду, что и советую всем остальным. Закрывать глаза на такие вещи нельзя, но и устраивать ажиотаж не стоит.
|
|
|
|6.118, Аноним (85), 23:25, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Устраивать ажиотаж стоит, чтобы следующий раз разработчики uBlock Origin и AdBlock Plus были готовы моментально отозвать подписку из своего списка по умолчанию. То что она у нас с вами установлена это ничего, мы сами разберемся. Но она по умолчанию установлена у сотен тысяч обычных пользователей, которые даже не знают что такое подписка. И вот за них этого человека нужно наказать. Будь это в Европе или США он бы мог попасть на реальный штраф или даже в тюрьму (я это не одобряю, просто показываю что вина больше чем кажется). Никто не имеет права решать за других какой контент им смотреть.
|
|2.71, Аноним (69), 21:49, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Интересно, сколько годиков димасику?
Что, недавно из-за парты? Какая нафиг разница, быть сказочным <синоним слова раздолбай> можно в любом возрасте. Вообще совсем любом.
|
|1.25, AnonPlus (?), 20:16, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть проблема с тем, что на руборде отсутствует возможность добавить пользователя в игнор. Это, конечно, можно сделать сторонними юзерскриптами, но всё же.
И проблема с намеренным зафлуживанием топиков там тоже есть. Несколько лет назад была атака какого-то обиженного, который во все популярные топики постил, пардон, изображения кала. Побороть его смогли лишь сделав посты новорегов свернутыми по умолчанию.
|
|
|
|2.28, 4543212132 (?), 20:22, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там давно много проблем накопилось. И всем всё равно. Батва хоть держал всех в ежовых рукавицах. А сейчас вообще разброд пошёл. dimasa ещё тот шантажёр.
|
|2.49, Аноним (-), 21:06, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Есть проблема с тем, что на руборде отсутствует возможность добавить пользователя в игнор.
Ну и при чем тут вообще все пользователи этого списка фильтров? Почему их вообще должно колыхать что там на каком-то руборде?
> И проблема с намеренным зафлуживанием топиков там тоже есть.
Прекрасно, найдите себе другой ресурс, найдите себе модераторов, или чего вам там еще. Зачем мне это г-но в ФИЛЬТРЕ РЕКЛАМЫ? Чтобы парсинг пожестче тормозил, пока какие-то утупки ведут персональные вендетты? В трэш такие фильтры.
|
|
|
|3.111, Аноним (111), 23:12, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот да. Совершенно ведь не важно, может быть автор фильтра тысячу раз прав в отношении тех, кого он банил, но какое отношение это имеет к дефолтному русскоязычному списку блокировки рекламы? Какое отношение борьба с троллингом и "вредоносным контентом" на отдельно взятом форуме вообще имеет к блокировке рекламы?
Не, автор, конечно, имеет полное право вносить в список что угодно и как угодно, он делает эту работу, почему нет? Но тогда пометьте хоть фильтр изначально как "блокировка рекламы и неприятного (для автора) контента". Чтобы не вводить в заблуждение юзеров, которые доверяют изначальному выбору ublock и не ждут внутри мини-РКН.
|
|2.124, Ordu (ok), 23:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Создайте себе отдельный AdList, специально для модерирования руборды. Зачем cpaть своими тупостями всем?
|
|
|
|
|
|4.144, Аноним (-), 01:35, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ты в адеквате ли
Я бы сказал 50/50, но если ресурс дрейфует без руля и ветрил а народ хочет именно там обитать - наверное, даже, вариант. Для своего местечкового комьюнити. А вот зачем это вгружать по дефолту на бошки половиге глобуса - загадка природы.
|
|
|
|2.32, AnonPlus (?), 20:26, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Белый список ненавязчивой рекламы это отдельный список. А RU AdList это именно блокировка всей возможной рекламы (возможной средствами фильтров, для более полной нужен ещё юзерскрипт), отчего он используется и в других блокировщиках.
|
|2.45, Аноним (9), 20:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>не стоило внимания
Как сказать, эта фигня включена по дефолту в расширениях, например, в том же uBlock Origin. Немного резонансная тема, хоть и в узких кругах фильтровальщиков рекламы. Полагаю, Gorhill должен об этом знать и тоже принять меры.
|
|2.50, Аноним (-), 21:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А так это вообще не стоило внимания.
Нет, вот пардон, я не хочу чтобы мне цензуряли каких-то пользователей, какого-то руборда, под видом якобы борьбы с рекламой. Это грубое несоответсвие декларируемых целей и реальной активности и до чего еще додумается такой умник - большой вопрос. Поэтому как раз таки спасибо за донесение ситуации, я этот фильтр отключил. А автор пусть там в своем загоне дальше упражняется в персональных вендеттах. Только чур не на моем компьютере.
|
|
|
|3.57, Ilya Indigo (ok), 21:22, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ...и до чего еще додумается такой умник большой вопрос.
С этим я согласен, что это плохо в перспективе.
Но мы так или иначе все, кто использует UblockOrigin с его подпиской зависим от этих "умников", которые, по-мимо этого, ещё сопровождают его делая кучу полезного и сомневаюсь что за деньги.
В конкретной ситуации он заблокировал спамера вредоносного ПО, что тоже можно считать рекламой.
При этом он удалил это правило, когда оно было уже не нужно, то есть убрал мусор из списка.
Как минимум 99.9% пользователей подписки этого даже не узнали, и это был единственный способ надавить на ленивых и неадекватных модераторов руборда.
Я не поощряю его, но понимаю его поступок.
|
|
|
|4.68, Sluggard (ok), 21:44, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Этот твой коммент — готовый шаблон для «понимания» чего угодно. От странных действий разработчиков Mozilla, до блокировок РКН. :)
|
|
|
|5.121, Tita_M (ok), 23:32, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>блокировок РКН.
Бедный аноним. РКН не даёт ему передёрнуть на порно и своровать контент с софтом, а так же узнать способы как накрутиться на вал безболезненно поэтому РКН плохой. Ату этот РКН!
|
|4.75, Аноним (-), 21:55, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это плохо не в перспективе а просто фактами по морде - формальные декларации г... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.94, AnonPlus (?), 22:33, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот слова мейнтейнера фильтра:
"Причиной послужило намеренное, и осуществляемое даже после многократных предупреждений, добавление в тему информации, наносящей вред пользователям. Подобные вещи, наравне с продвижением вредоносного ПО, блокируются гораздо жёстче, чем просто реклама. Необходимо отметить, что сам пользователь делал это не злонамеренно, а в силу его оригинального понимания прочитанного, что впрочем, ничуть не уменьшало наносимый им вред."
Я даже не представляю, что там могло быть. На руборде полно фриков, даже посты в теме про Firefox, где описывается, как самолично взять и наступить в дерьмо, отстрелив себе ногу, не удаляются. Даже топик, где какой-то поехавший раскурочил половину системных файлов "семёрки", чтобы добиться "той самой классической темы из XP" (семёрочная его не устроила, там то ли градиент какой-то иной, то ли ещё чего, короче, парень на ровном месте страдал фигнёй), и тот жив.
|
|
|
|3.122, Аноним (122), 23:48, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Даже топик, где какой-то поехавший раскурочил половину системных файлов "семёрки", чтобы добиться "той самой классической темы из XP" (семёрочная его не устроила, там то ли градиент какой-то иной, то ли ещё чего, короче, парень на ровном месте страдал фигнёй), и тот жив.
Этот шизик в прошлом году зафлудил весь раздел вк-драйверов на руоверах своей "аномальной загрузкой памяти ГПУ на классической теме Семерки". И до Хобота добрался.
А вообще замечаю, что это одни и те же боты (или люди?) пишут свой фанатичный бред на разных форумах. dimisa надо было создать отдельный список RU FreakList специально для таких случаев, а так он показал себя ничем не лучше этих чудаков.
В общем и целом, bufo rapto vipera. А крайние, как всегда, обычные пользователи.
|
|
|
|4.145, Аноним (-), 01:39, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> отдельный список RU FreakList специально для таких случаев
Я стесняюсь спросить, а вписывать самого себя в таковой - это комильфо? А то если кто ведет такой список, ему наверное в этом списке тоже место, не? :)
Вообще, борьба с драконами такая штука - убивший дракона сам становится драконом...
|
|1.39, Аноним (9), 20:44, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Честно говоря, не понимаю, зачем Gorhill держит у себя эту лабуду в uBlock, да еще и включенной по дефолту. Свистните ему кто-нибудь, пусть перейдет на AdGuard.
|
|
|
|2.43, 4543212132 (?), 20:50, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поддерживаю! Этот список уже не составляется в адекватном диалоге. Там бред сумашедшего уже пошёл. Закрыть его уже пора.
|
|1.40, нонаме (?), 20:48, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вообще пора признать, что адблок-листы, составленные посторонними, как минимум небезопасны.
|
|
|
|2.51, Аноним (-), 21:11, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Технически, для меня в принципе вся сеть за пределами моего маршрутизатора - посторонние. Что ж теперь, только локалкой пользоваться?
|
|2.93, microcoder (ok), 22:32, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вообще пора признать, что адблок-листы...
Это вы еще не думали об коде в миллионах строк ядра Linux + GNU софта и прочего...
Кто нибудь в состоянии вообще оценить это в одну голову? Так, чтобы исключить заговоры, подкупы и прочие человеческие слабости, чтобы человек был независим от мира? Вообще представляете насколько должен быть безгрешный, самодостаточный миллиардер который разбирается во всех технологиях и знает все языки и способен всё написанное понять и обнаружить бэкдоры, щели, трояны, руткиты и прочую лабудень чтобы потом очистить от этого? Страшно даже об этом подумать... Лучше и не думать наверное, а то в дурку можно угодить ))
|
|1.44, Kuromi (ok), 20:51, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"В ответ на критику использования инструмента блокировки рекламы для разрешения личных конфликтов и давления на пользователей, разработчик dimisa заявил, что в будущем безусловно будет действовать точно так же."
...и тут же заблокировал критику, ага.
|
|1.47, Аноним (-), 20:58, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Способ борьбы с троллями, конечно, забавный - но репутацию своему фильтру чувак все же изгадил. Есть такое понятие - Пиррова победа. Это было вот оно.
|
|1.61, Аноним (61), 21:34, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Ладно пока он в своем загоне правила устанавливает, но если завтра он пойдет блокировать неугодные ему статьи и ресурсы все руборда - это пздц товарищи. Нам такой локальный царёк не нужен, у нас глобальный царёк вон намылился до 90 править. :)
|
|1.65, zg_nico (ok), 21:42, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
>Так как подписка RU AdList пользуется популярностью в Рунете, то фактически пользователь NikosColev потерял возможность общения во всех темах форума, многие пользователи просто не видели его сообщений.
Всё правильно сделал.
dimisa, от души респектую!
|
|1.76, Аноним (76), 21:58, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
<Нам такой локальный царёк не нужен>
Не нравится, не пользуй, альтернативы есть. А этого Никоса уже после нескольких сообщений надо было гнать ссаными тряпками, что впоследствии и сделали.
|
|1.80, Коломойский (?), 22:02, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
страшно подумать что будет если он начнёт блокировать прикольного парня по прозвищу Аноним на опеннете
|
|1.81, Аноним (81), 22:03, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В свете данной ситуации возник вопрос, допустима ли в списке блокировки рекламы фильтрация чего-либо помимо самой рекламы и насколько теперь можно доверять данному списку?
Раз никто кроме dimisa список не мейтейнит, значит консенсус в том, что допустима. Бесплатного lunchа не бывает, уверен что dimisa устроит вариант, в котором сообщество его отстранит и будет делать его работу само. А если не будет, то даже если его список исключкт из микроблока, пользователи его всё равно добавят, ибо альтернатива - видеть рекламу.
|
|
|
|2.87, Аноним (-), 22:20, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я лучше рекламу сам хлопну, чем буду гадать кого/чего нацензурил умник, решивший что во имя бобра можно делать что попало, имхо.
|
|
|
|3.101, Аноним (81), 22:55, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть самому рекламу себе блочить вам не западло, а список мейнтейнить в составе сообщества вам западло, да?
|
|
|
|4.132, Аноним (-), 00:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То есть самому рекламу себе блочить вам не западло, а список мейнтейнить
> в составе сообщества вам западло, да?
То-есть, спасибо господину за работу, но для меня такие услуги в таком формате выглядят скорее вредом нежели пользой. Если кто-то начинает цензурить кого-то на каких-то ресурсах под видом борьбы с рекламой, это финиш. Что до блокировок, у меня слишком специфичные вкусы. Давайте я скажу что пользуюсь umatrix, с дефолтами близкими к deny all? :)
|
|
|
|5.141, Аноним (81), 01:26, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Давайте я скажу что пользуюсь umatrix, с дефолтами близкими к deny all? :)
#metoo
|
|4.154, dimqua (ok), 02:29, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разумеется, чем помогать что-то поддерживать неадекватам, при возможности, проще и лучше самому запилить.
> мейнтейнить в составе сообщества
Не сформировалось пока такого сообщества в рунете, иначе мы бы сейчас этот цирк не наблюдали.
|
|1.83, Аноним (83), 22:17, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я вообще не пользуюсь этими списками, убираю их.
Но это потому, что обычно использую Pale Moon с Adblock Latitude, где есть меню Open blockable items.
Т.е. все, что нужно, блокирую сам.
И очень хорошо, что выпущен SeaMonkey 2.53, который на основе Firefox 60, но в котором тоже можно использовать удобные старые расширения (я проверил, так и есть).
Раз в SeaMonkey они работают, значит, принципиальных препятствий нет.
А к разработчикам Adblock Plus пожелание: вернуть меню Open blockable items (хотя, боюсь, им до лампочки).
|
|1.86, vantoo (ok), 22:20, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Лучше бы занялся блокировкой Яндекс Директ, или хотя бы сообщения Шигорина заблокировал на Опеннете.
|
|
|
|2.88, Аноним (-), 22:22, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Лучше бы занялся блокировкой Яндекс Директ
И еще этот... яндекс дзынь.
|
|1.95, Аноним (111), 22:37, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Если честно, совершенно не понятно, почему какие-то фильтры с какого-то никому не нужного неизвестного форума вообще нужно включать в большой русскоязычный лист. Ну сделали бы себе отдельный лист для своих игрищ и всё.
В результате захламляют своими детскими разборками то, чем пользуются тысячи людей, которых эти разборки вообще не волнуют, и которые думают, что ставят этот фильтр от рекламы.
Хотя, конечно, похоже до мэйнтейнера листа такая мысль просто не дошла, судя по его реакции. Жаль.
|
|
|
|2.108, Аноним (18), 23:07, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так о том и речь. Какой-то никому не нужный мусорный форум, на который никто из пользователей подписки никогда не зайдёт, а правила добавлены в неё. Пусть делают себе специальный список, вместо того, чтобы нагружать всех.
|
|1.98, Ivan_83 (ok), 22:51, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А нафига такое нужно туточшним анонимам!?
Это же для дама-хозяек, которые сами не могут ничего сделать и не хотят.
Для себя сильно выгоднее иметь локальный unbound и запрещать там резолвить отдельные домены целиком, включая их поддомены.
Притом это сразу решает проблемы со всяким ненужным на всех домашних девайсах, не только с рекламой в браузере. Например, всякой шибкоумной технике полезно запрещать резолвить многое/почти всё, чтобы оно не стучало на базу о том что смотрят и что говорят в помещении.
Или вот в такие свои списки легко вносить всякие домены которые никогда в АДблок лист не попадут, потому что они не рекламируют ничего, а скажем пихают юзербары помойные в форумы, или это агрегаторы помойных новостей с шок контентом или просто трекают юзера и его активность.
И локально ещё неплохо uMatrix, но он скорее годен для более секурного юза каких то частопосещаемых сайтов, где нужно что то дочистить, сёрфить в таком режиме за инфой не удобно - там как раз резалка по доменам хорошо срабатывает.
|
|
|
|
|
|3.146, Аноним (-), 01:42, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У вас в слове "половой" ошибки, да и предлог какой-то странный.
Почему, в госдуме какой-нибудь наверняка будет отличным депутатом, не выделяющимся из толпы. Те вон тоже рады стараться во имя добра и светлого будущего. Такое светлое будущее, мало не покажется.
|
|
|
|2.126, ramblerfrend (?), 00:15, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
прикольно в дискусси на гитхабе этот dude топит про то что мол правильно внес в списки мол он трольконченый бладж он ваабще понимает где края утырк
|
|
|
|
|
|4.152, Аноним (111), 02:19, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Закрыли дискуссию уже. Занятно, что куча фанбоев с этого руборда понабежало. Вышли на тропу войны
|
|1.128, Аноним (128), 00:18, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Обычное дело. Делая что-то важное, получив на этом признание и популярность, но не имея никаких обязательств, кое-кот начинает воображать себя незаменимыми и царьками. В анмие/русаб/релиз сообществах пожалуй так же. Пока кто-то не придёт и не делает форк, и бывший царёк остается сидеть в луже со свитой.
|
|1.133, Аноним (133), 00:45, 11/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ничего странного. Человек занимается тем, что смотрит и блокирует рекламу в рунете. Рекламу в рунете!!! Помню, чуваку с гугла , который занимался похожей работой по просмотру и блокированию разных извращений, уже через год понадобился психотератевт. Тут же пока всего лишь небольшой срыв.
|
|
|
|2.138, Аноним (18), 01:04, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати я тоже замечал, что шпионские и рекламные сервисы мыла с яндексом пролезают через неё без проблем. Они это отрицают?
|
|
|
|3.140, 4342 (?), 01:19, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну тащeмта мыло и яндекс с блокировщиками борьбу ведут уже несколько лет. Особенно яндекс, со своей вездесущей рекламой, с дизайном как у шок-контента
|
|3.147, Аноним (-), 01:44, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кстати я тоже замечал, что шпионские и рекламные сервисы мыла с яндексом
> пролезают через неё без проблем. Они это отрицают?
Чего там у вас и где пролезает? Просто запретите жабоскрипт этим доменам КЕМ.
|