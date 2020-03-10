Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList

RU AdList - популярная в Рунете подписка, содержащая фильтры для блокировки рекламы в таких браузерных дополнениях как AdBlock Plus, uBlock Origin и др. Поддержкой подписки и внесением изменений в правила блокировки в настоящее время занимаются участники под никами "Lain_13" и "dimisa". Особенную активность проявляет второй автор, о чем можно судить по официальному форуму и истории изменений. Официальная поддержка списка блокировки осуществляется в соответствующей теме на форумах Ru-Board. После вялотекущего конфликта с пользователем форума NikosColev в теме поддержки на Ru-Board автор "dimisa", расценив сообщения пользователя как троллинг, но не добившись реакции от модераторов форума Ru-Board, пошёл на собственный меры. 7 марта в публичный список RU AdList было добавлено правило, блокирующее сообщения данного пользователя на всем пространстве Ru-Board. Так как подписка RU AdList пользуется популярностью в Рунете, то фактически пользователь NikosColev потерял возможность общения во всех темах форума, многие пользователи просто не видели его сообщений. После исследования списка изменений RU AdList пользователи Ru-Board выяснили, что изменение списка блокировки автором dimisa в своих личных целях производится не впервые. Применительно к Ru-Board 19 апреля 2018 уже блокировался пользователь mikhaelkh, 9 октября 2018 пользователь MP40, 6 марта 2020 под блокировку попала целая тема форума. В свете данной ситуации возник вопрос, допустима ли в списке блокировки рекламы фильтрация чего-либо помимо самой рекламы и насколько теперь можно доверять данному списку? В ответ на критику использования инструмента блокировки рекламы для разрешения личных конфликтов и давления на пользователей, разработчик dimisa заявил, что в будущем безусловно будет действовать точно так же. Блокировку пользователя NikosColev он пояснил тем, что его активность можно воспринимать наравне с продвижением вредоносного ПО. После того как информация была удалена модераторами из форума, соответствующее правило также было удалено и из фильтров. Дополнение: dimisa более подробно пояснил свою позицию: Любые инструкции и рекомендации, приводящие к неправильной работе чего-либо, заведомо приводящие к проблемам в использовании - можно квалифицировать только как вредящие пользователям. Если же они на вид неотличимы от информации, предоставляемой истинным автором и при этом размещаются в теме поддержки, то это уже не просто потенциальный вред, а непосредственный. Подобная деятельность, хоть и является флудом и саботажем, по факту ничем не отличается от продвижения фейковых кнопок скачивания, когда вместо ожидаемого результата пользователь получает бесполезный для него софт. Именно для предотвращения вреда пользователям и было добавлено правило. Отказ самого пользователя прекратить деструктивную деятельность и связанное с праздниками отсутствие оперативной реакции администрации не оставило мне иного выбора, кроме как использовать доступные для меня инструменты. Решение было откровенно плохое (о чём я заранее писал как пользователю, так и модераторам), но альтернативой было прекращение поддержки. У меня нет сил и времени для её осуществления, если одновременно приходится бороться с противодействием, не пресекаемым администрацией.



