В Firefox началась активация защиты от отслеживания перемещений через редиректы

Компания Mozilla объявила о намерении активировать механизм расширенной защиты от отслеживания перемещений ETP 2.0 (Enhanced Tracking Protection). Изначально поддержка ETP 2.0 была добавлена в Firefox 79, но была отключена по умолчанию. В ближайшие недели данный механизм планируется довести до всех категорий пользователей.

Основным новшеством ETP 2.0 является добавление защиты от отслеживания через редиректы. Для обхода блокировки установки Cookie сторонними компонентами, загружаемыми в контексте текущей страницы, рекламные сети, социальные сети и поисковые системы при переходе по ссылкам стали перенаправлять пользователя на промежуточную страницу, с которой затем пробрасывать на целевой сайт. Так как промежуточная страница открывается сама по себе, вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.

Для борьбы с данным методом в ETP 2.0 добавлена блокировка по предоставляемому сервисом Disconnect.me списку доменов, использующих отслеживание через редиректы. Для сайтов, осуществляющих подобное отслеживание, Firefox будет ежедневно очищать Cookie и данные во внутренних хранилищах (localStorage, IndexedDB, Cache API и т.п.).

Так как подобное поведение может привести к потере аутентификационных Cookie на сайтах, домены которых применяются не только для отслеживания, но и для аутентификации, добавлено одно исключение. Если пользователь явно взаимодействовал с сайтом (например, прокручивал содержимое), то очистка Cookie будет происходить не раз в день, а раз в 45 дней, что, например, может потребовать повторного входа в сервисы Google или Facebook каждые 45 дней. Для ручного выключения автоматической очистки Cookie в about:config можно использовать параметр "privacy.purge_trackers.enabled".

Дополнительно можно отметить намерение Google включить сегодня блокировку неприемлемой рекламы, отображаемой при просмотре видео. Если Google не отменит ранее назначенные сроки внедрения, то в Chrome будет включена блокировка следующих видов рекламы: Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра; Длительные рекламные вставки (дольше 31 сек.), отображаемые перед началом показа видео, без возможности их пропустить спустя 5 секунд после начала рекламы; Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).



