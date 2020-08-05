В Firefox началась активация защиты от отслеживания перемещений через редиректы

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|1.1, abi (?), 12:57, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хитро. И в uMatrix, если не ошибаюсь, по дефолту 1st-party cookies разрешены
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|1.2, ss (??), 13:02, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>промежуточная страница открывается сама по себе, вне контекста другого сайта
Вот и дожили до момента когда страницы стали открываться сами по себе (?) ... вне контекста другого (?) сайта...
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|2.5, Аноним (5), 13:08, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они всегда открывались "сами по себе". Под "сами по себе" здесь имелось в виду, что страницы открываются как страницы, а не как изображения / скрипты / прочая внутристраничная фигня.
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|2.6, Аноним (6), 13:12, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тут про поведение аналогичное ранее применяемому google в поисковой выдаче: есть ссылки на сайт, но ведут они на самом деле не по тому адресу который видно на экране, а через промежуточный запрос к гуглу.
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|3.16, Аноним (6), 13:30, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас, кстати, гугл продолжает так делать (адрес ссылки заменяется на событие "onmousedown", т.е. прямо перед обработкой "onclick") для браузеров, которые на обрабатывают атрибут "ping" у ссылок (например firefox с настройками по умолчанию).
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|3.18, Аноним84701 (ok), 13:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут про поведение аналогичное ранее применяемому google
Почему ранее? Гуглим "opennet анонимы", получаем:
визуально
Профиль пользователя - OpenNET
https://www.opennet.ru › ~Аноним
по ссылке:
http://www.google.com/url?q=https://www.opennet.ru/~%25E1%25CE%25CF%25CE%25C9%25CD&sa=U&ved=2a<типа хэш/UUID>&usg=AOv<или тут>
Очевидно, Гуглю очень хочется знать, на какую ссылку я перейду, но с отключенным JS и не в хроме/партнерском браузере узнать "безпалевно" похоже не получается :)
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|3.27, ss (??), 14:14, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а причем тут куки? ссылка редиректа пишется в лог сервера... где в этом процессе куки?
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|1.3, Аноним (3), 13:06, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Одни люди используют возможности веба для отслеживания, другие, при помощи браузеров, эвристик и каких-то левых дисконект.ме пытаются это пресечь. Война меча и щита, при этом нарушаются вебовские стандарты и работа браузера усложняется и становится более непредсказуемая.
Какого фига кукки хранятся 45 дней, если я сказал им храниться 50 дней?
Раньше, когда какой-то сайт начина неверно работать, я знал, что нужно отключить адблок или запустить браузер с чистым профилем и у меня он на 100 процентов будет вести себя предсказуемо. Что мне делать сейчас? Помнить названия этих секретных костылей, которые понапихали гугл и мозилла в свои браузеры?
Всю жизнь было разделение: браузеры нормально отображали контент, производители расширений защищали пользователей. Сейчас возможности расширений постоянно ограничиваются, а разработчики браузеров херачат налево и направо в нелепых попытках снизить возможности трекинга
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|2.20, istepan (ok), 13:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что пользователей стало на порядок больше. И 95% из них не в состоянии установить дополнения и прочие юблоки.
Ограничиваются расширения по той же причине. Стало больше недобросовестных разработчиков расширений, стало больше глючных и тормозящих браузер расширений.
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|1.8, Gogi (??), 13:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Куки в текущем виде - полное несекурное г0вно. Убить и не сожалеть.
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|2.10, Аноним (10), 13:23, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала всех подсадили на куки, ибо других инструментов не было от слова совсем, а сейчас резко передумали и всё ломают, что раньше работало.
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|3.13, Gogi (??), 13:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх, молодёжь! БЫЛИ средства - session id. Передавался прямо в адресной строке. И всем его было достаточно, и личные данные (в куках) не гуляли по сети.
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|4.29, Аноним (29), 14:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И session id регулярно уходил вместо с урлами. Решение хуже проблемы.
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|4.31, Аноним (10), 14:32, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> session id. Передавался прямо в адресной строке
А хранился он у клиента - где? Ой... Нигде. В закладки надо записывать и переписывать, если изменился...
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|4.32, Аноним (32), 14:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, особенно полезная была фича с php_session_id, который спокойно залогинивал по чужому url на 99% сайтиков.
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|2.17, Аноним (17), 13:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и простые вещи месяцами раскатывают, на убийство кук им понадобятся десятилетия.
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|1.9, Аноним (10), 13:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может, они займутся написание браузера, а не натягиванием резинового изделия на пользователей?
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|1.11, Gogi (??), 13:24, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хитро*опые у6людки с fishki.net тоже взяли за моду - вместо страницы редиректят куда-то на яндекс, отнимая мой трафик и время, а потом уже на страницу. И обзащищались свой г0вносайтег по самое некуда - будто банк какой-то!
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|1.12, Аноним (12), 13:25, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня просто Лиса очищает всё при закрытии. А защиту от отслеживания выключил.
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|3.19, Аноним (12), 13:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В firefox cfg прописал параметры Теперь он даже списки Дисконекта не загружает ... большой текст свёрнут, показать
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|4.25, Аноним (25), 14:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> lockPref("privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled", false);
Ну то есть, чтобы тебя отслеживать, куки-то, собственно, и не нужны.
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|1.14, Аноним (15), 13:29, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Firefox началась активация защиты от отслеживания перемещений через редиректы
Началась говорите... А раньше они о чём думали?
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|1.21, user90 (?), 13:50, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так это ошибка пользователя - тусить на сайтах, которые проворачивают такое. Т. е. Мозилла давно уже по дефолту относит своих юзеров к ДЕБИЛАМ. Браво, чо)
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|1.22, Аноним (22), 13:54, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно ли я понял, что мурзила придумала свою прослойку для куков, под предлогом того что следить за пользователем теперь будут они, а не злые отслеживатели, мурзиле-то мы все можем довереть, ведь так?!
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|1.26, ss (??), 14:11, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Если пользователь явно взаимодействовал с сайтом (например, прокручивал содержимое), то очистка Cookie будет происходить не раз в день, а раз в 45 дней, что, например, может потребовать повторного входа в сервисы Google или Facebook каждые 45 дней
То есть им отслеживать можно? Если я правильно понял посыл- как раз из-за них то такой функционал и появился поскольку десяток мелких сайтов которые чего-то там отследили- угрозы не представляют... а вот поисковики- могут собрать огромные объемы данных. Но их походу занесли сразу в "белый список".
Что это? Это грязное устранение конкурентов под лицемерную болтовню о благе пользователя и заботе о нем.
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|1.33, Аноним (33), 15:02, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В старых версиях Firefox (в 17-й или даже в 24-й, точно не помню) куки можно было разрешать выборочно, причем это работало, а в новых версиях - не работает.
Теперь при выборочном разрешении многие сайты пишут, что куки запрещены.
Работало - значит, технически это возможно, а раз так - значит, и в новых версиях, вероятно, могло бы работать?
Вопрос в том, как воздействовать на разработчиков браузера.
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