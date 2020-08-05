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В Firefox началась активация защиты от отслеживания перемещений через редиректы

05.08.2020 12:38

Компания Mozilla объявила о намерении активировать механизм расширенной защиты от отслеживания перемещений ETP 2.0 (Enhanced Tracking Protection). Изначально поддержка ETP 2.0 была добавлена в Firefox 79, но была отключена по умолчанию. В ближайшие недели данный механизм планируется довести до всех категорий пользователей.

Основным новшеством ETP 2.0 является добавление защиты от отслеживания через редиректы. Для обхода блокировки установки Cookie сторонними компонентами, загружаемыми в контексте текущей страницы, рекламные сети, социальные сети и поисковые системы при переходе по ссылкам стали перенаправлять пользователя на промежуточную страницу, с которой затем пробрасывать на целевой сайт. Так как промежуточная страница открывается сама по себе, вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.

Для борьбы с данным методом в ETP 2.0 добавлена блокировка по предоставляемому сервисом Disconnect.me списку доменов, использующих отслеживание через редиректы. Для сайтов, осуществляющих подобное отслеживание, Firefox будет ежедневно очищать Cookie и данные во внутренних хранилищах (localStorage, IndexedDB, Cache API и т.п.).

Так как подобное поведение может привести к потере аутентификационных Cookie на сайтах, домены которых применяются не только для отслеживания, но и для аутентификации, добавлено одно исключение. Если пользователь явно взаимодействовал с сайтом (например, прокручивал содержимое), то очистка Cookie будет происходить не раз в день, а раз в 45 дней, что, например, может потребовать повторного входа в сервисы Google или Facebook каждые 45 дней. Для ручного выключения автоматической очистки Cookie в about:config можно использовать параметр "privacy.purge_trackers.enabled".

Дополнительно можно отметить намерение Google включить сегодня блокировку неприемлемой рекламы, отображаемой при просмотре видео. Если Google не отменит ранее назначенные сроки внедрения, то в Chrome будет включена блокировка следующих видов рекламы: Рекламные вставки любой продолжительности, прерывающие показ видео в середине просмотра; Длительные рекламные вставки (дольше 31 сек.), отображаемые перед началом показа видео, без возможности их пропустить спустя 5 секунд после начала рекламы; Отображение больших текстовых объявлений или рекламных изображений поверх видео, если они перекрывают больше 20% видео или выводятся в середине окна (в центральной трети окна).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 79
  3. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS
  5. OpenNews: Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности
  6. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53495-firdfox
Ключевые слова: firdfox, track
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, abi (?), 12:57, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хитро. И в uMatrix, если не ошибаюсь, по дефолту 1st-party cookies разрешены
     
  • 1.2, ss (??), 13:02, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >промежуточная страница открывается сама по себе, вне контекста другого сайта

    Вот и дожили до момента когда страницы стали открываться сами по себе (?) ... вне контекста другого (?) сайта...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:08, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они всегда открывались "сами по себе". Под "сами по себе" здесь имелось в виду, что страницы открываются как страницы, а не как изображения / скрипты / прочая внутристраничная фигня.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:12, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут про поведение аналогичное ранее применяемому google в поисковой выдаче: есть ссылки на сайт, но ведут они на самом деле не по тому адресу который видно на экране, а через промежуточный запрос к гуглу.
     
     
  • 3.16, Аноним (6), 13:30, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас, кстати, гугл продолжает так делать (адрес ссылки заменяется на событие "onmousedown", т.е. прямо перед обработкой "onclick") для браузеров, которые на обрабатывают атрибут "ping" у ссылок (например firefox с настройками по умолчанию).
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 13:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут про поведение аналогичное ранее применяемому google

    Почему ранее? Гуглим "opennet анонимы", получаем:
    визуально



    Профиль пользователя - OpenNET
    https://www.opennet.ru › ~Аноним



    по ссылке:
    http://www.google.com/url?q=https://www.opennet.ru/~%25E1%25CE%25CF%25CE%25C9%25CD&sa=U&ved=2a<типа хэш/UUID>&usg=AOv<или тут>
    Очевидно, Гуглю очень хочется знать, на какую ссылку я перейду, но с отключенным JS и не в хроме/партнерском браузере узнать "безпалевно" похоже не получается :)

     
  • 3.27, ss (??), 14:14, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а причем тут куки? ссылка редиректа пишется в лог сервера... где в этом процессе куки?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:06, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни люди используют возможности веба для отслеживания, другие, при помощи браузеров, эвристик и каких-то левых дисконект.ме пытаются это пресечь. Война меча и щита, при этом нарушаются вебовские стандарты и работа браузера усложняется и становится более непредсказуемая.

    Какого фига кукки хранятся 45 дней, если я сказал им храниться 50 дней?

    Раньше, когда какой-то сайт начина неверно работать, я знал, что нужно отключить адблок или запустить браузер с чистым профилем и у меня он на 100 процентов будет вести себя предсказуемо. Что мне делать сейчас? Помнить названия этих секретных костылей, которые понапихали гугл и мозилла в свои браузеры?

    Всю жизнь было разделение: браузеры нормально отображали контент, производители расширений защищали пользователей. Сейчас возможности расширений постоянно ограничиваются, а разработчики браузеров херачат налево и направо в нелепых попытках снизить возможности трекинга

     
     
  • 2.20, istepan (ok), 13:47, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что пользователей стало на порядок больше. И 95% из них не в состоянии установить дополнения и прочие юблоки.

    Ограничиваются расширения по той же причине. Стало больше недобросовестных разработчиков расширений, стало больше глючных и тормозящих браузер расширений.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:19, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А таким пользователям и не нужно ограничивать отслеживание.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:06, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите им уже про Cookie AutoDelete и Forget Me Not
     
  • 1.8, Gogi (??), 13:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Куки в текущем виде - полное несекурное г0вно. Убить и не сожалеть.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:23, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала всех подсадили на куки, ибо других инструментов не было от слова совсем, а сейчас резко передумали и всё ломают, что раньше работало.
     
     
  • 3.13, Gogi (??), 13:25, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, молодёжь! БЫЛИ средства - session id. Передавался прямо в адресной строке. И всем его было достаточно, и личные данные (в куках) не гуляли по сети.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И session id регулярно уходил вместо с урлами. Решение хуже проблемы.
     
  • 4.31, Аноним (10), 14:32, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > session id. Передавался прямо в адресной строке

    А хранился он у клиента - где? Ой... Нигде. В закладки надо записывать и переписывать, если изменился...

     
  • 4.32, Аноним (32), 14:33, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, особенно полезная была фича с php_session_id, который спокойно залогинивал по чужому url на 99% сайтиков.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:31, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и простые вещи месяцами раскатывают, на убийство кук им понадобятся десятилетия.
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может, они займутся написание браузера, а не натягиванием резинового изделия на пользователей?
     
  • 1.11, Gogi (??), 13:24, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хитро*опые у6людки с fishki.net тоже взяли за моду - вместо страницы редиректят куда-то на яндекс, отнимая мой трафик и время, а потом уже на страницу. И обзащищались свой г0вносайтег по самое некуда - будто банк какой-то!
     
     
  • 2.24, user90 (?), 14:10, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хитро*опые у6людки с fishki.net
    > fishki.net

    - Уже диагноз :)

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:25, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня просто Лиса очищает всё при закрытии. А защиту от отслеживания выключил.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:30, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А защиту от отслеживания выключил.

    подскажи как?

     
     
  • 3.19, Аноним (12), 13:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В firefox cfg прописал параметры Теперь он даже списки Дисконекта не загружает ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > lockPref("privacy.trackingprotection.fingerprinting.enabled", false);

    Ну то есть, чтобы тебя отслеживать, куки-то, собственно, и не нужны.

     

  • 1.14, Аноним (15), 13:29, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В Firefox началась активация защиты от отслеживания перемещений через редиректы

    Началась говорите... А раньше они о чём думали?

     
  • 1.21, user90 (?), 13:50, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так это ошибка пользователя - тусить на сайтах, которые проворачивают такое. Т. е. Мозилла давно уже по дефолту относит своих юзеров к ДЕБИЛАМ. Браво, чо)
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:54, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно ли я понял, что мурзила придумала свою прослойку для куков, под предлогом того что следить за пользователем теперь будут они, а не злые отслеживатели, мурзиле-то мы все можем довереть, ведь так?!
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:03, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тот самый firefox, который сливает пользователей Яндексу?
     
     
  • 2.30, Аноним (10), 14:27, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google или Facebook

    читай внимательно

     

  • 1.26, ss (??), 14:11, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Если пользователь явно взаимодействовал с сайтом (например, прокручивал содержимое), то очистка Cookie будет происходить не раз в день, а раз в 45 дней, что, например, может потребовать повторного входа в сервисы Google или Facebook каждые 45 дней

    То есть им отслеживать можно? Если я правильно понял посыл- как раз из-за них то такой функционал и появился поскольку десяток мелких сайтов которые чего-то там отследили- угрозы не представляют... а вот поисковики- могут собрать огромные объемы данных. Но их походу занесли сразу в "белый список".

    Что это? Это грязное устранение конкурентов под лицемерную болтовню о благе пользователя и заботе о нем.

     
  • 1.33, Аноним (33), 15:02, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В старых версиях Firefox (в 17-й или даже в 24-й, точно не помню) куки можно было разрешать выборочно, причем это работало, а в новых версиях - не работает.
    Теперь при выборочном разрешении многие сайты пишут, что куки запрещены.

    Работало - значит, технически это возможно, а раз так - значит, и в новых версиях, вероятно, могло бы работать?
    Вопрос в том, как воздействовать на разработчиков браузера.

     

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