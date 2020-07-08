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Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности

08.07.2020 10:47

Компания Mozilla временно приостановила работу сервиса обмена файлами Firefox Send из-за его вовлечения в распространение вредоносного ПО и жалоб на отсутствие средств для отправки abuse-уведомлений о ненадлежащем использовании сервиса (присутствовала только общая форма обратной связи). Работу планируется восстановить после реализации возможности отправки жалоб на размещение вредоносного или проблемного содержимого, а также налаживания службы для оперативного реагирования на подобные сообщения. Также планируется отключить возможности анонимной отправки файлов - при размещении файла в сервисе станет обязательной регистрация учётной записи через сервис Firefox Account.

Напомним, что Firefox Send позволял загрузить в хранилище на серверах Mozilla файл, размером до 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи. На стороне браузера файл шифровался и передавался на сервер уже в зашифрованном виде. После загрузки файла пользователю предоставлялась ссылка, которая генерировалась на стороне клиента и включала идентификатор и ключ для расшифровки. При помощи предоставленной ссылки получатель мог загрузить файл и расшифровать на своей стороне. Отправитель имел возможность определить число загрузок, после исчерпания которых файл удалялся из хранилища Mozilla, а также время жизни файла (от одного часа до 7 дней).

В последнее время Firefox Send оказался востребован злоумышленниками как канал для распространения вредоносного ПО, хранения компонентов, используемых при проведении различных атак, и передачи данных, перехваченных в результате работы вредоносных программ или компрометации пользовательских систем. Популярности сервиса среди злоумышленников способствовала поддержка в Firefox Send шифрования данных и защиты содержимого паролем, а также возможность автоудаления файла после определённого числа загрузок или истечения времени жизни, которая затрудняла расследование вредоносной активности и позволяла обходить системы обнаружения атак. Кроме того, ссылки на домен send.firefox.com в письмах как правило рассматривались как заслуживающие доверие и не блокировались антиспам фильтрами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  3. OpenNews: В Firefox будет прекращена поддержка прямой предустановки дополнений
  4. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  5. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  6. OpenNews: Разработчики Dark Reader предупредили о появлении вредоносных подделок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53309-firefox
Ключевые слова: firefox, send, mozilla
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  • 1.1, InuYasha (??), 10:53, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как всегда: мамкины (или АНБшкины) какеры - враги анонов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 08/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >   ссылки на домен send.firefox.com в письмах как правило рассматривались как заслуживающие доверие и не блокировались антиспам фильтрами.

    с чего бы им такая честь? чем их домен лучше всяких стрёмных tinyurl / bit.ly ?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домен фаерфокс же. Браузер пока еще никто не банил.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:15, 08/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Решет0
     
  • 1.4, Аноним (5), 11:21, 08/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Этож Мозилла чего вы хотели?
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 11:34, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они как-то и не особо причём.
    В принципе как раз идея хорошая, 7 дней ограничить срок жизни.
    И даже модерировать особо не надо - само удалиться быстрее, чем человек рассмотрит.

    API удобное и прочее https://github.com/timvisee/ffsend - Поэтому и стали пользоваться.
    Больше уж история успеха.

    Ну засадят антивирус какой-то наверно 😐

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:26, 08/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (6), 11:33, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Supreme Court Order Ban Sanatan Sanstha.exe

    Надо быть человеком не большого ума, чтобы на такое попасться.

    >SFX archive extracts AndvancedRun/VBS stage

    Не очень умно.

    Больше похоже на попытку дискредитировать мозиллу под видом атаки на активистов: для этого как раз чем заметнее атака - тем лучше для атакующих, так как цели установить спайварь нет, а цель - просто поднять шум и замарать чужую репутацию в глазах обывателей - основного источника денег.

     

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