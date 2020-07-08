Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности

Компания Mozilla временно приостановила работу сервиса обмена файлами Firefox Send из-за его вовлечения в распространение вредоносного ПО и жалоб на отсутствие средств для отправки abuse-уведомлений о ненадлежащем использовании сервиса (присутствовала только общая форма обратной связи). Работу планируется восстановить после реализации возможности отправки жалоб на размещение вредоносного или проблемного содержимого, а также налаживания службы для оперативного реагирования на подобные сообщения. Также планируется отключить возможности анонимной отправки файлов - при размещении файла в сервисе станет обязательной регистрация учётной записи через сервис Firefox Account. Напомним, что Firefox Send позволял загрузить в хранилище на серверах Mozilla файл, размером до 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи. На стороне браузера файл шифровался и передавался на сервер уже в зашифрованном виде. После загрузки файла пользователю предоставлялась ссылка, которая генерировалась на стороне клиента и включала идентификатор и ключ для расшифровки. При помощи предоставленной ссылки получатель мог загрузить файл и расшифровать на своей стороне. Отправитель имел возможность определить число загрузок, после исчерпания которых файл удалялся из хранилища Mozilla, а также время жизни файла (от одного часа до 7 дней). В последнее время Firefox Send оказался востребован злоумышленниками как канал для распространения вредоносного ПО, хранения компонентов, используемых при проведении различных атак, и передачи данных, перехваченных в результате работы вредоносных программ или компрометации пользовательских систем. Популярности сервиса среди злоумышленников способствовала поддержка в Firefox Send шифрования данных и защиты содержимого паролем, а также возможность автоудаления файла после определённого числа загрузок или истечения времени жизни, которая затрудняла расследование вредоносной активности и позволяла обходить системы обнаружения атак. Кроме того, ссылки на домен send.firefox.com в письмах как правило рассматривались как заслуживающие доверие и не блокировались антиспам фильтрами.



