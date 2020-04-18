Разработчики Dark Reader предупредили о появлении вредоносных подделок

Разработчики Dark Reader, дополнения к Chrome, Firefox, Safari и Edge, позволяющего использовать тёмную тему оформления для любого сайта, предупредили о выявлении публикации вредоносных клонов популярных дополнений. Злоумышленники создают на основе имеющегося кода копии дополнения, снабжают их вредоносными вставками и размещают в каталогах под похожими именами, например, Adblock Origin или uBlock Plus. Пользователям рекомендуется при установке дополнения внимательно проверять его название и автора, которые должны соответствовать исходному проекту.

Выявленные вредоносные дополнения примечательны выносом вредоносного кода в PNG-файлы, закамуфлированные под изображения. Через пять дней после установке данный код декодируется и используется для загрузки основного вредоносного модуля, который перехватывает конфиденциальные данные на просматриваемых сайтах (заполненные формы с паролями, номерами кредитных карт и т.п.) и отправляет их на внешний сервер.



