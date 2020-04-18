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Разработчики Dark Reader предупредили о появлении вредоносных подделок

18.04.2020 11:12

Разработчики Dark Reader, дополнения к Chrome, Firefox, Safari и Edge, позволяющего использовать тёмную тему оформления для любого сайта, предупредили о выявлении публикации вредоносных клонов популярных дополнений. Злоумышленники создают на основе имеющегося кода копии дополнения, снабжают их вредоносными вставками и размещают в каталогах под похожими именами, например, Adblock Origin или uBlock Plus. Пользователям рекомендуется при установке дополнения внимательно проверять его название и автора, которые должны соответствовать исходному проекту.

Выявленные вредоносные дополнения примечательны выносом вредоносного кода в PNG-файлы, закамуфлированные под изображения. Через пять дней после установке данный код декодируется и используется для загрузки основного вредоносного модуля, который перехватывает конфиденциальные данные на просматриваемых сайтах (заполненные формы с паролями, номерами кредитных карт и т.п.) и отправляет их на внешний сервер.

  1. Главная ссылка к новости (https://darkreader.org/blog/at...)
  2. OpenNews: В Chrome Web Store выявлено 49 дополнений, перехватывающих ключи от криптокошельков
  3. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  4. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  5. OpenNews: Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash
  6. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52762-malware
Ключевые слова: malware, extension, browser
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 18/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 11:18, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди часто забывают об опасности если им о ней постоянно не напоминать.
     
     
  • 3.3, кенен (?), 11:27, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или просто слишком часто дополнения к Chrome опасны и исправлять это Googl не спешит
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 11:28, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже они с кем-то в сговоре.
     
  • 3.4, Аноним (5), 11:27, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнения имеют опасности зачем тогда дополнения?
     
     
  • 4.6, кукпл (?), 11:29, 18/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вилки тоже опасны, но есть ими удобнее
     
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