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За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox

26.01.2020 10:17

За последние две недели компания Mozilla удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) 197 дополнений, выполняющих код, загружаемый со сторонних сайтов, передающих конфиденциальные данные на внешние серверы, совершающих вредоносные действия или применяющих методы запутывания исходного кода.

129 удалённых дополнений распространялось компанией 2Ring, специализирующейся на B2B-решениях. Указанные дополнения удалены за загрузку и исполнение кода со внешнего сервера (правила каталога AMO запрещают динамическую загрузку исполняемых частей). По той же причине удалены шесть дополнений от Tamo Junto Caixa и три дополнения c подделками известных продуктов.

В связи с передачей пользовательских данных удалены дополнения Rolimons Plus, RoliTrade, Pdfviewer, WeatherPool, Your Social и ещё одно дополнение без детализации названия. Дополнения EasySearch for Firefox, EasyZipTab, FlixTab, ConvertToPDF и FlixTab Search заблокированы за сбор и передачу сведений о поисковых запросах. 14 дополнений (название не уточняется) заблокированы за применение техник запутывания кода (obfuscation).

Из-за совершения вредоносных действий при отображении сторонних сайтов (например, подстановка рекламы или захват учётных данных) удалено 30 дополнений, названия которых не уточняются. По той же причине удалены дополнения Like4Like.org, Flash Update De, Browser Kompatibilität. Дополнение с фиктивным Youtube Downloader уличено в попытках установки вредоносного ПО на систему пользователя. Дополнение FromDocToPDF загружало и выполняло сторонний код на странице открытия новой вкладки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  3. OpenNews: Объявлено о скорой блокировке старых Firefox-дополнений в каталоге AMO
  4. OpenNews: Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях
  5. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  6. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox, addon
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 10:20, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет дополнений — нет проблем.
     
     
  • 2.2, пох. (?), 10:22, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да, я вот тоже чего-то не пойму - чего они там блокируют, если дополнений уже три года как нет?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:37, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же ясно написано - зловреды, трояны и прочее
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:52, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, авторам зловредов новый API дополнений интересен больше, чем другим разработчикам.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:27, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненависть! Я больше 10 лет пользовался firefox. Полгода назад терпение лопнуло. Достали - несколько раз подряд похерили дополнения, потом ЭЦП у них закончилась, потом запретили мне переносить профиль с моего компа на мой комп. В чём смысл существования данного браузера?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:29, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >В чём смысл существования данного браузера?

    Странички в интернете рендерить.

     
     
  • 3.8, пох. (?), 10:37, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это умеют делать и другие. Причем не рассказывая о страданиях и ненависти по поводу того, что у ютуба неправильный dom.

     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 10:42, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, задача браузера -- рендерить странички. Да, браузеров много. Да все они рендерят странички, поскольку они браузеры.

    Это как пиво. Пиво оно везде пиво, но есть много мелких нюансов. Так что не ной, а пей спокойно своё любомое пиво и рендерь странички любимым браузером.

     
  • 4.12, COBA (?), 10:43, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всех компах использую лису+юблок - и ни разу не испытывал каких-то страданий. Вот уже 20 лет(до юблока был адблок).
     
  • 4.15, NameName (?), 10:55, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это умеют делать и другие.

    Другой и его разновидности.

     
  • 2.6, Аноним (7), 10:36, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как запретили? разве копирование профиля перестало работать?
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:38, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Прочитайте ещё раз текст новости.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:54, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может, человек наоборот, хотел, чтобы все его данные стали доступны, чтобы получать персонализированную рекламу и уникальные предложения. А тут такой облом.
     
  • 2.14, Анон23 (?), 10:50, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Обидно наверное, когда клепал майнер/зонд/кейлогер и прочую нечисть, впаривал домохозяйкам и школоте, а тут удаляют твоё расширение... ?
     
  • 2.16, пупкин (?), 11:03, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    кто тебе запретил профиль переносить вырасти руки из плеч а не откуда они у тебя
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:36, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что можно было ожидать чего-то другого, когда вместо аудита жополнений человеком их сразу загружают в каталог?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:08, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато все вредоносные дополнения теперь заверены цифровой подписью.
     
  • 2.19, Отражение луны (ok), 11:36, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаешь аудит человеком эффективным. Какая наивность)
    Единственное что на самом деле можно было сделать - ограничить подобное поведение архитектурно.
     

  • 1.9, анонимчик (?), 10:37, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использую adguard+foxyproxy. Брат жив.
     
  • 1.13, Дегенератор (ok), 10:44, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Встроенный переводчик не нужен! Ставьте плагины от Васяна!
     
  • 1.18, б.б. (?), 11:11, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    аддоноцид
     
  • 1.20, Аноним (-), 11:39, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >14 дополнений (название не уточняется) заблокированы за применение техник запутывания кода (obfuscation).

    А может просто кое-кто в Мозиле некомпетентен? Как мы теперь это узнаем?

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 11:56, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если написано не на Rust, значит, обфусцировано!

    Хотя, минуточку... Ой.

     

  • 1.24, анонимно (?), 12:17, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там шпиёнки с крепким телом: Ты их в дверь — они в окно! (с) Высоцкий.

    Одну возможность закрывают, другая открывается.

     
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