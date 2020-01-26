За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox

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|2.2, пох. (?), 10:22, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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да, я вот тоже чего-то не пойму - чего они там блокируют, если дополнений уже три года как нет?
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|4.21, Аноним (21), 11:52, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Похоже, авторам зловредов новый API дополнений интересен больше, чем другим разработчикам.
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|1.3, Аноним (3), 10:27, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненависть! Я больше 10 лет пользовался firefox. Полгода назад терпение лопнуло. Достали - несколько раз подряд похерили дополнения, потом ЭЦП у них закончилась, потом запретили мне переносить профиль с моего компа на мой комп. В чём смысл существования данного браузера?
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|2.4, A.Stahl (ok), 10:29, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>В чём смысл существования данного браузера?
Странички в интернете рендерить.
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|3.8, пох. (?), 10:37, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это умеют делать и другие. Причем не рассказывая о страданиях и ненависти по поводу того, что у ютуба неправильный dom.
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|4.11, A.Stahl (ok), 10:42, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, задача браузера -- рендерить странички. Да, браузеров много. Да все они рендерят странички, поскольку они браузеры.
Это как пиво. Пиво оно везде пиво, но есть много мелких нюансов. Так что не ной, а пей спокойно своё любомое пиво и рендерь странички любимым браузером.
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|4.12, COBA (?), 10:43, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всех компах использую лису+юблок - и ни разу не испытывал каких-то страданий. Вот уже 20 лет(до юблока был адблок).
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|2.6, Аноним (7), 10:36, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как запретили? разве копирование профиля перестало работать?
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|3.22, Аноним (21), 11:54, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может, человек наоборот, хотел, чтобы все его данные стали доступны, чтобы получать персонализированную рекламу и уникальные предложения. А тут такой облом.
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|2.14, Анон23 (?), 10:50, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Обидно наверное, когда клепал майнер/зонд/кейлогер и прочую нечисть, впаривал домохозяйкам и школоте, а тут удаляют твоё расширение... ?
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|2.16, пупкин (?), 11:03, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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кто тебе запретил профиль переносить вырасти руки из плеч а не откуда они у тебя
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|1.5, Аноним (5), 10:36, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что можно было ожидать чего-то другого, когда вместо аудита жополнений человеком их сразу загружают в каталог?
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|2.17, Аноним (17), 11:08, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато все вредоносные дополнения теперь заверены цифровой подписью.
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|2.19, Отражение луны (ok), 11:36, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Считаешь аудит человеком эффективным. Какая наивность)
Единственное что на самом деле можно было сделать - ограничить подобное поведение архитектурно.
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|1.20, Аноним (-), 11:39, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>14 дополнений (название не уточняется) заблокированы за применение техник запутывания кода (obfuscation).
А может просто кое-кто в Мозиле некомпетентен? Как мы теперь это узнаем?
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|2.23, Аноним (21), 11:56, 26/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если написано не на Rust, значит, обфусцировано!
Хотя, минуточку... Ой.
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|1.24, анонимно (?), 12:17, 26/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там шпиёнки с крепким телом: Ты их в дверь — они в окно! (с) Высоцкий.
Одну возможность закрывают, другая открывается.
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