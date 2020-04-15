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В Chrome Web Store выявлено 49 дополнений, перехватывающих ключи от криптокошельков

15.04.2020 11:20

Компании MyCrypto и PhishFort выявили в каталоге Chrome Web Store 49 вредоносных дополнений, отправляющих ключи и пароли от криптокошельков на серверы злоумышленников. Дополнения распространялись с использованием методов фишинговой рекламы и преподносились как реализации различных кошельков криптовалют. Дополнения были основаны на коде официальных кошельков, но включали вредоносные изменения, выполняющие отправку закрытых ключей, кодов восстановления доступа и файлов с ключами.

Для некоторых дополнений при помощи фиктивных пользователей искусственно поддерживался положительный рейтинг и публиковались положительные отзывы. Компания Google удалила указанные дополнения из каталога Chrome Web Store в течение 24 часов после уведомления. Публикация первых вредоносных дополнений началась в феврале, но пик пришёлся на март (34.69%) и апрель (63.26%).

Создание всех дополнений связывается с одной группой атакующих, развернувшей 14 управляющих серверов для управления вредоносным кодом и сбора перехватываемых дополнениями данных. Во всех дополнениях использовался типовой вредоносный код, но сами дополнения камуфлировались по разные продукты, включая Ledger (57% вредоносных дополнений), MyEtherWallet (22%), Trezor (8%), Electrum (4%), KeepKey (4%), Jaxx (2%), MetaMask и Exodus. В процессе настройки дополнения данные отправлялись на внешний сервер и через какое-то время с кошелька списывались средства.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phishfort.com/blog...)
  2. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  3. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  4. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая дополнениям Chrome выполнять внешний код, несмотря на права доступа
  6. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52740-webstore
Ключевые слова: webstore, chrome, bitcoin
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  • 1.1, Аномномномнимус (?), 11:25, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот по этому все эти онлайн-хранилки дно. У них то с серверов всё протечёт, то прямо из браузера. Пользуйте KeePassXC с хорошим паролем + файл-пароль или аппаратный токен и будет вам счастье во всём, вплоть до SSH-ключей и TOTP
     
     
  • 2.2, Аномномномнимус (?), 11:26, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и локальные кошельки, вестимо
     
  • 2.3, Crazy Alex (ok), 11:34, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, вот поэтому "сторы" без понятных людей, занимающихся ревью - дно. А уж ставить что-то, относящееся к крипте, не прямиком от производителя - это натурально нарываться на неприятности.

    Впрочем, против KeepassXC и токенов ничего не имею. Просто если верить любой ерунде из стора - то они не спасут.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:00, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И друхлитровые банки
     
  • 2.12, Дегенератор (ok), 13:25, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно теоретика
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:51, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Норм, чо
     
  • 1.5, КО (?), 11:53, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не все/всё нашли в этой помойке точно
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:22, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >криптокошельков

    Прочитал "криптошкольников", лол.

     
  • 1.8, A.Stahl (ok), 12:25, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало! Как нормальный человек, не приученный жрать любое говно, выберет себе дополнение, перехватывающее ключи от криптокошельков, из каких-то 49 штук? Да в Андроид магазине одних только тетрисов за сутки больше появляется.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:43, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И все тетрисы с телеметрией от всяких рекламщиков.
     
  • 2.13, Дегенератор (ok), 13:27, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Как нормальный человек, не приученный жрать любое говно, выберет себе дополнение...

    Прям как и дистрибутив Linux

     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 13:38, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никак. Мечутся между дистрами только дети и говноеды. Нормальные люди берут устоявшийся дистр и доводят до нужного им состояния.


     

  • 1.10, Аноним (9), 12:44, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что никто из этих владельцев кошельков ими не воспользуется.
     
     
  • 2.16, Аномномномнимус (?), 14:54, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эфемерные фантики стали ещё более бесполезными когда выяснилось, что реальной гречи на них не купишь, особенно сейчас
     
     
  • 3.17, A.Stahl (ok), 15:02, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >реальной гречи

    А правда что в Ленинграде в шаверму кладут кура, убитого поребриком?

     

  • 1.15, mumu (ok), 13:41, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На очереди Grammarly и LastPass.
     

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