В Chrome Web Store выявлено 49 дополнений, перехватывающих ключи от криптокошельков

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|1.1, Аномномномнимус (?), 11:25, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот по этому все эти онлайн-хранилки дно. У них то с серверов всё протечёт, то прямо из браузера. Пользуйте KeePassXC с хорошим паролем + файл-пароль или аппаратный токен и будет вам счастье во всём, вплоть до SSH-ключей и TOTP
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|2.3, Crazy Alex (ok), 11:34, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, вот поэтому "сторы" без понятных людей, занимающихся ревью - дно. А уж ставить что-то, относящееся к крипте, не прямиком от производителя - это натурально нарываться на неприятности.
Впрочем, против KeepassXC и токенов ничего не имею. Просто если верить любой ерунде из стора - то они не спасут.
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|1.8, A.Stahl (ok), 12:25, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мало! Как нормальный человек, не приученный жрать любое говно, выберет себе дополнение, перехватывающее ключи от криптокошельков, из каких-то 49 штук? Да в Андроид магазине одних только тетрисов за сутки больше появляется.
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|2.13, Дегенератор (ok), 13:27, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Как нормальный человек, не приученный жрать любое говно, выберет себе дополнение...
Прям как и дистрибутив Linux
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|3.14, A.Stahl (ok), 13:38, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никак. Мечутся между дистрами только дети и говноеды. Нормальные люди берут устоявшийся дистр и доводят до нужного им состояния.
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|1.10, Аноним (9), 12:44, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение что никто из этих владельцев кошельков ими не воспользуется.
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|2.16, Аномномномнимус (?), 14:54, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эфемерные фантики стали ещё более бесполезными когда выяснилось, что реальной гречи на них не купишь, особенно сейчас
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|3.17, A.Stahl (ok), 15:02, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>реальной гречи
А правда что в Ленинграде в шаверму кладут кура, убитого поребриком?
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