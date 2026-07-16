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Обновление NTFS-3G 2026.7.7 с устранением 9 уязвимостей

16.07.2026 08:30 (MSK)

Опубликован релиз пакета NTFS-3G 2026.7.7, включающего свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии устранено 9 уязвимостей, которые могут привести к выполнению кода с правами root при обработке специально оформленных разделов или дисковых образов с ФС NTFS.

  • CVE-2026-46569 - переполнение буфера в функции ntfs_ib_copy_tail(), вызванное отсутствием проверки допустимого диапазона значений. Уязвимость может привести к выполнению кода с правами root через создание файла в специально оформленной директории после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS.
  • CVE-2026-42617 - переполнение буфера в функции ntfs_ir_to_ib(), которое может привести к выполнению кода с правами root через создание файла в директории после монтирования специально модифицированного образа NTFS.
  • CVE-2026-42618 - переполнение буфера в функции ntfs_decompress(), которое может привести к выполнению кода с правами root при чтении специально оформленного файла после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS.
  • CVE-2026-46570 - переполнение буфера в функции ntfs_index_walk_down(), которое может привести к выполнению кода с правами root при обращению к метаданным файла после монтирования специально оформленного образа NTFS.
  • CVE-2026-46572 - переполнение буфера в функции ntfs_ib_cut_tail(), которое может привести к выполнению кода с правами root при создании файла в директории после монтирования специально оформленного образа NTFS с повреждённым индексом.
  • CVE-2026-56135 - переполнение буфера в функции build_inherited_id(), которое может привести к выполнению кода с правами root при создании файла после монтирования специально оформленного образа NTFS c некорректными метаданными ACL у директории.
  • CVE-2026-42616 - переполнение буфера в утилите ntfscat, которое потенциально может привести к выполнению кода при чтении специально оформленных образов NTFS.
  • CVE-2026-46571, CVE-2026-56136 - чтение из области вне выделенного буфера при разборе символических ссылок и манипуляций с файлами после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS. Уязвимости могут привести к утечке информации из памяти привилегированного процесса ntfs-3g.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск NTFS-3G 2026.2.25
  3. OpenNews: Уязвимость в 7-Zip, приводящая к выполнению кода при обработке образов NTFS
  4. OpenNews: В состав ядра Linux 7.1 принят новый драйвер для NTFS
  5. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65911-ntfs
Ключевые слова: ntfs, ntfs-3g
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 08:54, 16/07/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    > МОГУТ провести [...] при обработке СПЕЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫХ разделов или дисковых образов с ФС NTFS.

    ЫЫ-болталку прогнали, она нащёлкала требуемых жупелов-"уязвимостей" (на которые её учили) при некорректных входных данных?
    Сколько из них *реально* возможно поэксплуатировать?
    Сколько из них галлюцинация ЫЫ и недостижимы в реальной жизни - образ будет признан запоротым раньше?

     
     
  • 2.2, zk (?), 09:02, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно сказанно. Болталка и есть. Как это по англицки?
     
     
  • 3.3, Chatgpt (?), 09:10, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yapper
     
  • 3.5, Анон1110м (?), 09:18, 16/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:42, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дорогой Де Билл,

    Люди часто выкладывают образы ФС в сети или просто обмениваются ими.

    Ты его качаешь, монтируешь, и тебя незаметно похакали.

    Подобные ошибки фиксят всегда.

     

  • 1.4, Пыщь (?), 09:16, 16/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    "монтирования модифицированного атакующим образа NTFS". Много ли нороту использует чужие образы NTFS?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:43, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто - нет.

    Используют ли? Да.

     

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