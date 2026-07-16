Обновление NTFS-3G 2026.7.7 с устранением 9 уязвимостей

Опубликован релиз пакета NTFS-3G 2026.7.7, включающего свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии устранено 9 уязвимостей, которые могут привести к выполнению кода с правами root при обработке специально оформленных разделов или дисковых образов с ФС NTFS. CVE-2026-46569 - переполнение буфера в функции ntfs_ib_copy_tail(), вызванное отсутствием проверки допустимого диапазона значений. Уязвимость может привести к выполнению кода с правами root через создание файла в специально оформленной директории после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS.

CVE-2026-42617 - переполнение буфера в функции ntfs_ir_to_ib(), которое может привести к выполнению кода с правами root через создание файла в директории после монтирования специально модифицированного образа NTFS.

CVE-2026-42618 - переполнение буфера в функции ntfs_decompress(), которое может привести к выполнению кода с правами root при чтении специально оформленного файла после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS.

CVE-2026-46570 - переполнение буфера в функции ntfs_index_walk_down(), которое может привести к выполнению кода с правами root при обращению к метаданным файла после монтирования специально оформленного образа NTFS.

CVE-2026-46572 - переполнение буфера в функции ntfs_ib_cut_tail(), которое может привести к выполнению кода с правами root при создании файла в директории после монтирования специально оформленного образа NTFS с повреждённым индексом.

CVE-2026-56135 - переполнение буфера в функции build_inherited_id(), которое может привести к выполнению кода с правами root при создании файла после монтирования специально оформленного образа NTFS c некорректными метаданными ACL у директории.

CVE-2026-42616 - переполнение буфера в утилите ntfscat, которое потенциально может привести к выполнению кода при чтении специально оформленных образов NTFS.

CVE-2026-46571, CVE-2026-56136 - чтение из области вне выделенного буфера при разборе символических ссылок и манипуляций с файлами после монтирования модифицированного атакующим образа NTFS. Уязвимости могут привести к утечке информации из памяти привилегированного процесса ntfs-3g.



